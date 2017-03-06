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10 نماذج رائعة لأبواب خارجية لمنزلك

آية منير آية منير
MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos شبابيك
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ولأ الأنطباع الأول دائماً يدوم، فإن مدخل المنزل هو الأنطباع الذى يدوم عن تصميم المنزل من الخارج، وهو عنصر أساسي في الواجهة الرئيسية لمنزلك ، وهو أيضا الجملة الترحيبية التى تود قولها لضيوفك،وما تود أنه تتركه بداخل عقله كرؤية بسيطة عن شخصيتك وتصميم منزلك، لذلك يجب العناية بكل تفاصيل تصميم المدخل الرئيسي واختيار تصميماً متميزاً للباب، وبالتأكيد هناك العديد من التصميمات والخامات المختلفة لأبواب المنزل، واليوم نحن فى هوميفاى جمعنا لك 10 نماذج رائعة لأبواب خارجية لمنزلك..

1. أبواب مزدوجة..

homify أبواب
homify

homify
homify
homify

إن كان باب منزلك ذو عرض كبير نسبيا، فستحتاج إلى تصميم باب كزدوج ذو ضلفتين أو أكثر، أحيانا تلجأ لتثبيت أحدهم كما هو أمامنا فاختار المصمم ضلفتين على الجانبين صغيرتين على هيئة مرايا كلمسة فنية رائعة، وضلفتين في المنتصف متحركتين من الخشب المتميز ذو قشرة رائعة..

2. أبواب منزلقة حديثة..

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL شبابيك
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

الأبواب المنزلقة أكثر شيوعا في الطراز الحديث، ومن المهم أن يتناسق باب منزلك مع تصميمه من الداخل والخارج، كما هو أمامنا اختار المصمم باب منزلق ذو ضلفتين دون شرط أن تكون متساويتين، مصنوع من المعدن المطلي بلون رمادي غير لامع..

3. الطبيعة الخلابة..

MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos شبابيك
Pascali Semerdjian Arquitetos

Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos

لوحة من الطبيعة الخلابة يظهر فيها الباب الرئيسي كعنصر أساسي، حيث استخدم المصمم الخشب الطبيعي بلون متناغم مع الشجيرات الصغيرة وألوانها..

4. باب دوار ..

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos شبابيك
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

ظهرت مثل هذه التصاميم مؤخرا في عالم الديكور،  فإذا كان بابك يحتاج لتصميم مزدوج، فما رأيك أن تضيف له ضلفة واحدة ولكن بمساحة اثنين، مثبتة من المنتصف علويا أو سفليا كما هو مناسب كمحور أساسي تدور حوله، ليظهر وكأنه باب دوار ولكن من قطعة واحدة..

5. الهند ولا أروع..

Dhiren Tharnani, IMAGE N SHAPE IMAGE N SHAPE شبابيك
IMAGE N SHAPE

Dhiren Tharnani

IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE

لمحبي الفنون والألوان، فستجد نفسك بين لمسات الهند وتفاصيلها، اختيار جرئ مثل هذا النموذج سيضيف لمنزلك لوحة مليئة بالتفاصيل تخطف قلوب الناظرين ..

6.أصالة وعراقة

External Oak Door Stuart Interiors شبابيك خشب
Stuart Interiors

External Oak Door

Stuart Interiors
Stuart Interiors
Stuart Interiors

بتصميم قديم جدا يأتى هذا النموذج ليتناسب مع منزل على الطراز الإنجليزي..

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7. الأبيض..

Fenster & Haustüren aus Kunststoff und Aluminium in Ottensheim montiert von Fenster-Schmidinger, Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen شبابيك الألومنيوم / الزنك White
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen

Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen

اللون الأبيض سيظل له السيادة في أي تصميم سواء كان داخليا أو خارجيا، وخاصة في الأماكن الساحلية والمشمسة لقلة امتصاصه لدرجة الحرارة، هنا استخدم المصمم الأبيض للباب ككل مع شريحة زجاجية في المنتصف رائعة..

8. إعادة تدوير..

The Wall, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design شبابيك
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

إن كان منزلك ذو باب على طراز قديم وعتيق، قم بإعادة تدويره وترك لمساتك الفنية الرائعة له وما يحيطه، كما فعل هنا المصمم حيث صمم لوحة فنية متكاملة وجعل الباب وحدة أساسية فيها..

9. تأثير مختلف

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

من الممكن تصميم أبواب مصفحةأو معدنية ولكن بقشرة خشبية مصنعة بتأثيرات رائعة ومميزة، كما هو أمامنا مع شرائح معدنية تضيف لمسة حداثة رائعة للتصميم..

1. اكسسوارات مناسبة ..

Gesamtkunstwerk, Space Group Architects Space Group Architects شبابيك
Space Group Architects

Gesamtkunstwerk

Space Group Architects
Space Group Architects
Space Group Architects

التفاصيل دوما تصنع فارق، لا تصدقه أبدا مع تغيير عدة عناصر مكملة للتصميم ستجد اختلاف مميز وروعة لا مثيل لها، لذا فاهتم بالاكسسوارات دوما فهي قادرة على صنع لوحة فنية متكاملة من أي تصميم..

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