ولأ الأنطباع الأول دائماً يدوم، فإن مدخل المنزل هو الأنطباع الذى يدوم عن تصميم المنزل من الخارج، وهو عنصر أساسي في الواجهة الرئيسية لمنزلك ، وهو أيضا الجملة الترحيبية التى تود قولها لضيوفك،وما تود أنه تتركه بداخل عقله كرؤية بسيطة عن شخصيتك وتصميم منزلك، لذلك يجب العناية بكل تفاصيل تصميم المدخل الرئيسي واختيار تصميماً متميزاً للباب، وبالتأكيد هناك العديد من التصميمات والخامات المختلفة لأبواب المنزل، واليوم نحن فى هوميفاى جمعنا لك 10 نماذج رائعة لأبواب خارجية لمنزلك..