ولأ الأنطباع الأول دائماً يدوم، فإن مدخل المنزل هو الأنطباع الذى يدوم عن تصميم المنزل من الخارج، وهو عنصر أساسي في الواجهة الرئيسية لمنزلك ، وهو أيضا الجملة الترحيبية التى تود قولها لضيوفك،وما تود أنه تتركه بداخل عقله كرؤية بسيطة عن شخصيتك وتصميم منزلك، لذلك يجب العناية بكل تفاصيل تصميم المدخل الرئيسي واختيار تصميماً متميزاً للباب، وبالتأكيد هناك العديد من التصميمات والخامات المختلفة لأبواب المنزل، واليوم نحن فى هوميفاى جمعنا لك 10 نماذج رائعة لأبواب خارجية لمنزلك..
إن كان باب منزلك ذو عرض كبير نسبيا، فستحتاج إلى تصميم باب كزدوج ذو ضلفتين أو أكثر، أحيانا تلجأ لتثبيت أحدهم كما هو أمامنا فاختار المصمم ضلفتين على الجانبين صغيرتين على هيئة مرايا كلمسة فنية رائعة، وضلفتين في المنتصف متحركتين من الخشب المتميز ذو قشرة رائعة..
الأبواب المنزلقة أكثر شيوعا في الطراز الحديث، ومن المهم أن يتناسق باب منزلك مع تصميمه من الداخل والخارج، كما هو أمامنا اختار المصمم باب منزلق ذو ضلفتين دون شرط أن تكون متساويتين، مصنوع من المعدن المطلي بلون رمادي غير لامع..
لوحة من الطبيعة الخلابة يظهر فيها الباب الرئيسي كعنصر أساسي، حيث استخدم المصمم الخشب الطبيعي بلون متناغم مع الشجيرات الصغيرة وألوانها..
ظهرت مثل هذه التصاميم مؤخرا في عالم الديكور، فإذا كان بابك يحتاج لتصميم مزدوج، فما رأيك أن تضيف له ضلفة واحدة ولكن بمساحة اثنين، مثبتة من المنتصف علويا أو سفليا كما هو مناسب كمحور أساسي تدور حوله، ليظهر وكأنه باب دوار ولكن من قطعة واحدة..
لمحبي الفنون والألوان، فستجد نفسك بين لمسات الهند وتفاصيلها، اختيار جرئ مثل هذا النموذج سيضيف لمنزلك لوحة مليئة بالتفاصيل تخطف قلوب الناظرين ..
بتصميم قديم جدا يأتى هذا النموذج ليتناسب مع منزل على الطراز الإنجليزي..
اللون الأبيض سيظل له السيادة في أي تصميم سواء كان داخليا أو خارجيا، وخاصة في الأماكن الساحلية والمشمسة لقلة امتصاصه لدرجة الحرارة، هنا استخدم المصمم الأبيض للباب ككل مع شريحة زجاجية في المنتصف رائعة..
إن كان منزلك ذو باب على طراز قديم وعتيق، قم بإعادة تدويره وترك لمساتك الفنية الرائعة له وما يحيطه، كما فعل هنا المصمم حيث صمم لوحة فنية متكاملة وجعل الباب وحدة أساسية فيها..
من الممكن تصميم أبواب مصفحةأو معدنية ولكن بقشرة خشبية مصنعة بتأثيرات رائعة ومميزة، كما هو أمامنا مع شرائح معدنية تضيف لمسة حداثة رائعة للتصميم..
التفاصيل دوما تصنع فارق، لا تصدقه أبدا مع تغيير عدة عناصر مكملة للتصميم ستجد اختلاف مميز وروعة لا مثيل لها، لذا فاهتم بالاكسسوارات دوما فهي قادرة على صنع لوحة فنية متكاملة من أي تصميم..
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