11 فكرة ملهمة للشرفات والحدائق

وجود حديقة أو مساحة لشرفة في الهواء الطلق هو ميزة كبيرة في كل منزل خصوصا في الأيام الحارة، فقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والأسرة مهم للروح ومفيد للعلاقات الاجتماعية والأسرية وتغيير جو في وقت واحد!، ولا يكفي أن تتوفر المساحة ولكن الأهم هو تصميمها وتوفير سبل الراحة والجمال من أجل الحصول على المتعة الكاملة والاسترخاء في أيام الصيف الحارة.

يمكنك في هذا الكتاب الحصول على الإلهام من 11 فكرة مختلفة لتزيين الحدائق والشرفات وتستعين بها في تصميمك الخاص…