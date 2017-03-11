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11 فكرة ملهمة للشرفات والحدائق

Eman Rifaat Eman Rifaat
Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA بيت زجاجي
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وجود حديقة أو مساحة لشرفة في الهواء الطلق هو ميزة كبيرة في كل منزل خصوصا في الأيام الحارة، فقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والأسرة مهم للروح ومفيد للعلاقات الاجتماعية والأسرية وتغيير جو في وقت واحد!، ولا يكفي أن تتوفر المساحة ولكن الأهم هو تصميمها وتوفير سبل الراحة والجمال من أجل الحصول على المتعة الكاملة والاسترخاء في أيام الصيف الحارة.

يمكنك في هذا الكتاب الحصول على الإلهام من 11 فكرة مختلفة لتزيين الحدائق والشرفات وتستعين بها في تصميمك الخاص…  

1- برجولة على الجدار

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الرجولة أحد العناصر الشائعة في تصميم الأفنية والشرفات، فهي تتميز بشكلها الرائع الذي يضيف إلى الديكور بالإضافة إلى كونها وسيلة دائمة للحماية من تقلبات الطقس في كل فصول السنة، وفي اغلب الأحيان تصنع البرجولة من الخشب كما نرى في الصورة وهي هنا مثبتة على أحد جدران الفناء في زاوية خاصة أنيقة. 

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2- مقاعد خشبية مريحة وبسيطة

Suresnes, AD Concept Gardens AD Concept Gardens حديقة
AD Concept Gardens

AD Concept Gardens
AD Concept Gardens
AD Concept Gardens

للحصول على ديكور مميز للحديقة أو الفناء أو الشرفة لا تحتاج إلى مبالغ طائلة من المال الموضوع في الأثاث، فهذا الفناء الأنيق بسيط للغاية وغير مكلّف وبدلا من شراء كثير من الأثاث استخدم المصمم المقاعد الخشبية البسيطة وأضاف إليها عامل الراحة لكي تلائم احتياجاتكم. 

3- الإضاءة هي ما تبرز جمال الديكور

Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA بيت زجاجي
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

إذا كنت تريد لديكور المكان ان يلمع كالنجوم عليك باختيار إضاءة جيدة وتوزيعها بشكل متوازن، واستخدام الإضاءات العاكسة على المسبح أو منتصف الشرفة لإضاءة المساحات الرئيسية في المكان، أما إذا أردت اجواء رومانسية وحميمية يمكنك استخدام أضواء برتقالية دافئة.

4- الربط بين المساحات المنفصلة

Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA حديقة
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

في بعض الحالات يكون الفناء أو الحديقة مناطق غير موحدة ومساحات بعيدة عن بعضها ما يجعل من الصعب اختيار الديكور المناسب، في هذه الحالة عليك ان تكون أكثر إبداعا!

كما نرى في هذا التصميم يمكن وضع طاولة صغيرة مع مجموعة كراسي في أحد الجوانب، ومنطقة جلوس أخرى مريحة على الجانب الآخر، والحديقة في المنتصف للربط بين المساحات حتى لا تشعر أنها أماكن منفصلة. 

5- استخدام عناصر طبيعية كالنوافير والحجر

Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion حديقة
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion

إذا كنت من محبي الطبيعة الساحرة فهذا التصميم لك خصيصا! 

جدار رائع وغير مستوي يشبه الشلالات تخرج منه المياه على درجات مختلفة وتسقط على مجموعة من الأحجار الملونة والرائعة لتسقي هذه الزهور الملونة والقريبة من أشكال الزهور في تلك المناطق، اختيار رائع…

6- مسبح ومكان للجلوس

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores بلكونة أو شرفة خشب Blue
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

يمكن أن يصبح المسبح هو مركز المنزل والمكان الأفضل فيه إذا ما قمت بالعناية به وتصميمه بشكل جيد مع استخدام الأشجار أو الشجيرات الصغيرة من حوله لتضيف إلى الديكور لمسة رائعة، ومن حوله يمكنك إضافة ألوان في الأرضية كالأخضر او الأزرق الهاديء، كلها عناصر تجعل من هذا المكان بقعة مميزة للاسترخاء والتجمع حولها. 

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7- نوافذ كبيرة

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES مسبح
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

الديكور المذهل يمكن الحصول عليه بعناصر بسيطة عند التصميم المبدئي لمنزلك، وجود نوافذ كبيرة تطل على الحديقة والمسبح له تأثير هائل على شكل الديكور النهائي بالإضافة إلى الفرصة العظيمة للتمتع بأشعة الشمس وضوء النهار وأنت داخل منزلك بسهولة. 

8- الجدران الخضراء

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

الحديقة مكان مميز لوضع لمسات وتفاصيل دقيقة للظهور بشكل مذهل في النهاية، يمكن استخدام نسيج الأقمشة على أحد الجدران ويمكن أيضا نقل الحديقة بجميع النباتات على الجدران وجعلها حديقة رأسية كما نرى في هذا التصميم الذي كسر جميع القواعد، حتى انه قد وضع أواني الزرع داخل الأرفف الخشبية، جديد ومبتكر! 

9- فكرة غريبة!

Roof Garden, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético مساحات تجارية شركات
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

هذا التصميم لا يشبه أي تصميم سابق، فعندما تكون المساحة صغيرة يصبح التحدي الأكبر أمام المصممين، يجب حينها أن تحدد ما تريده في حديقتك في نقاط واضحة حتى يتسنى لك ابتكار أفكار لتنفيذها، فإذا أردت مثلا الحصول على جلسة هادئة في الشمس والهواء فأنت تحتاج إلى كرسيين وسط لون أخضر للاسترخاء يمكن أن يأتي من نجيلة صناعية في أسوأ الظروف، وإن كنت تريد عشاء في الحديقة فعندها يجب أن تحصل على طاولة وكراسي مريحة، وهكذا يجب أن تحدد ما تحتاجه قبل أن تبدأ في التصميم وستحصل على ما تريد في النهاية حتى وإن كان بسيطا كما ترى!

10- مطبخ في الهواء!

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura بلكونة أو شرفة
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

لا يوجد شيء يضاهي تجمع العائلة حول مائدة طعام وشواء وطهي الطعام بأنفسهم في جو حميمي رائع، هذا المطبخ الموجود في الفناء الداخلي للمنزل هو كل ما تحتاجه للحصول على هذه التجمعات العائلية، لا ينقصه أي شيء ومثالي لتمضية ليالي الصيف الجميلة!

11- تجربة أساليب مختلفة

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة خشب متين Brown
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

عندما نتحدث عن الحدائق فلا توجد قاعدة محددة للتصميم والابتكار، يمكنك مزج انماط كثيرة في تصميم واحد كما ترى، أثاث مختلف ومواد مختلفة في الأرضيات، المهم أن تجد ما يناسب ذوقك واحتياجاتك…

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