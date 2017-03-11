11 فكرة ملهمة للشرفات والحدائق

وجود حديقة أو مساحة لشرفة في الهواء الطلق هو ميزة كبيرة في كل منزل خصوصا في الأيام الحارة، فقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والأسرة مهم للروح ومفيد للعلاقات الاجتماعية والأسرية وتغيير جو في وقت واحد!، ولا يكفي أن تتوفر المساحة ولكن الأهم هو تصميمها وتوفير سبل الراحة والجمال من أجل الحصول على المتعة الكاملة والاسترخاء في أيام الصيف الحارة.
يمكنك في هذا الكتاب الحصول على الإلهام من 11 فكرة مختلفة لتزيين الحدائق والشرفات وتستعين بها في تصميمك الخاص…
الرجولة أحد العناصر الشائعة في تصميم الأفنية والشرفات، فهي تتميز بشكلها الرائع الذي يضيف إلى الديكور بالإضافة إلى كونها وسيلة دائمة للحماية من تقلبات الطقس في كل فصول السنة، وفي اغلب الأحيان تصنع البرجولة من الخشب كما نرى في الصورة وهي هنا مثبتة على أحد جدران الفناء في زاوية خاصة أنيقة.
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للحصول على ديكور مميز للحديقة أو الفناء أو الشرفة لا تحتاج إلى مبالغ طائلة من المال الموضوع في الأثاث، فهذا الفناء الأنيق بسيط للغاية وغير مكلّف وبدلا من شراء كثير من الأثاث استخدم المصمم المقاعد الخشبية البسيطة وأضاف إليها عامل الراحة لكي تلائم احتياجاتكم.
إذا كنت تريد لديكور المكان ان يلمع كالنجوم عليك باختيار إضاءة جيدة وتوزيعها بشكل متوازن، واستخدام الإضاءات العاكسة على المسبح أو منتصف الشرفة لإضاءة المساحات الرئيسية في المكان، أما إذا أردت اجواء رومانسية وحميمية يمكنك استخدام أضواء برتقالية دافئة.
في بعض الحالات يكون الفناء أو الحديقة مناطق غير موحدة ومساحات بعيدة عن بعضها ما يجعل من الصعب اختيار الديكور المناسب، في هذه الحالة عليك ان تكون أكثر إبداعا!
كما نرى في هذا التصميم يمكن وضع طاولة صغيرة مع مجموعة كراسي في أحد الجوانب، ومنطقة جلوس أخرى مريحة على الجانب الآخر، والحديقة في المنتصف للربط بين المساحات حتى لا تشعر أنها أماكن منفصلة.
إذا كنت من محبي الطبيعة الساحرة فهذا التصميم لك خصيصا!
جدار رائع وغير مستوي يشبه الشلالات تخرج منه المياه على درجات مختلفة وتسقط على مجموعة من الأحجار الملونة والرائعة لتسقي هذه الزهور الملونة والقريبة من أشكال الزهور في تلك المناطق، اختيار رائع…
يمكن أن يصبح المسبح هو مركز المنزل والمكان الأفضل فيه إذا ما قمت بالعناية به وتصميمه بشكل جيد مع استخدام الأشجار أو الشجيرات الصغيرة من حوله لتضيف إلى الديكور لمسة رائعة، ومن حوله يمكنك إضافة ألوان في الأرضية كالأخضر او الأزرق الهاديء، كلها عناصر تجعل من هذا المكان بقعة مميزة للاسترخاء والتجمع حولها.
الديكور المذهل يمكن الحصول عليه بعناصر بسيطة عند التصميم المبدئي لمنزلك، وجود نوافذ كبيرة تطل على الحديقة والمسبح له تأثير هائل على شكل الديكور النهائي بالإضافة إلى الفرصة العظيمة للتمتع بأشعة الشمس وضوء النهار وأنت داخل منزلك بسهولة.
الحديقة مكان مميز لوضع لمسات وتفاصيل دقيقة للظهور بشكل مذهل في النهاية، يمكن استخدام نسيج الأقمشة على أحد الجدران ويمكن أيضا نقل الحديقة بجميع النباتات على الجدران وجعلها حديقة رأسية كما نرى في هذا التصميم الذي كسر جميع القواعد، حتى انه قد وضع أواني الزرع داخل الأرفف الخشبية، جديد ومبتكر!
هذا التصميم لا يشبه أي تصميم سابق، فعندما تكون المساحة صغيرة يصبح التحدي الأكبر أمام المصممين، يجب حينها أن تحدد ما تريده في حديقتك في نقاط واضحة حتى يتسنى لك ابتكار أفكار لتنفيذها، فإذا أردت مثلا الحصول على جلسة هادئة في الشمس والهواء فأنت تحتاج إلى كرسيين وسط لون أخضر للاسترخاء يمكن أن يأتي من نجيلة صناعية في أسوأ الظروف، وإن كنت تريد عشاء في الحديقة فعندها يجب أن تحصل على طاولة وكراسي مريحة، وهكذا يجب أن تحدد ما تحتاجه قبل أن تبدأ في التصميم وستحصل على ما تريد في النهاية حتى وإن كان بسيطا كما ترى!
لا يوجد شيء يضاهي تجمع العائلة حول مائدة طعام وشواء وطهي الطعام بأنفسهم في جو حميمي رائع، هذا المطبخ الموجود في الفناء الداخلي للمنزل هو كل ما تحتاجه للحصول على هذه التجمعات العائلية، لا ينقصه أي شيء ومثالي لتمضية ليالي الصيف الجميلة!
عندما نتحدث عن الحدائق فلا توجد قاعدة محددة للتصميم والابتكار، يمكنك مزج انماط كثيرة في تصميم واحد كما ترى، أثاث مختلف ومواد مختلفة في الأرضيات، المهم أن تجد ما يناسب ذوقك واحتياجاتك…