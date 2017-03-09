15 باب منزلق يناسب منزلك الصغير

اختيار عناصر منزلك هي مهمتك الخاصة، تعتقد أنها مستحيلة رغم سهولتها، ولكن لأهميتها وضرورة اختيارها وفقا لمعايير خاصة، عليك دراسة الأمر دائما جيدا من حيث استخدامها ومكانها، وأحد أهم هذه العناصر هي الأبواب الداخلية، حيث تختلف أنواعها وأشكالها فستجد منها المفصلي والدوار والمنطبق والمروحي والمنزلق، ولكل منهم وظيفة خاصة به واستخدامات مناسبة له، اليوم سندرس معا أحد أهم هذه الأنواع وهي الأبواب المنزلقة، والتى تناسب أكثر الأماكن الضيقة أو حينما نبحث عن توفير مساحات أو إضافة قطعة ديكورية لمنزلك، تختلف الأشكال والنماذج لهذا النوع حسب الطراز المتبع للفراغ نفسه، إليكم 15 نموذج رائع للأبواب المنزلقة قد تحب أحدهم وتود امتلاكه في منزلك..
قد يظن البعض أن الأبواب المنزلقة تناسب الطراز الحديث فقط، ولكن يأتي مثل هذا النموذج ليثبت لنا العكس، حيث باب بتفاصيل كلاسيكية باللون الأبيض ونصفه العلوي مصنوع من الزجاج مزود بهيكل خشبي، يختلف تركيب وحركة الأبواب المنزلقة وستجد خيارات متعددة، هنا اختا المصمم أن تختبئ الضلف وراء الجدار لينجح في استغلال المساحة المخصصة للباب كلها..
باب منزلق مكون من ثلاث ضلف أحدهم ثابتة، يبدو التصميم وكأنه شقة صغيرة على هيئة استودية لذا نتفهم الآن لماذا لجأ المصمم للأبواب المنزلقة لتوفير المساحة ولكن اختار تصميم بتكوين خاص وملمس مختلف..
اختيارك للأبواب الزجاجية بشكل عام يسمح لحركة الضوء داخل منزلك بشكل حر، يمكنك استخدامه داخل الحمام لفصل فراغ الاستحمام عن باقي العناصر..
قد تقع في الحيرة بين الأبواب المنزلقة والمنطبقة، ولكن الأولى تناسب مساحة منزلك الصغيرة والثانية إن كنت تمتلك الخيار في فتحها للخارج ستنجح في توفير مساحة داخل المنزلك..
باب منزلق حين يغلق تظهر لنا مكتبة صغيرة بطريقة مبتكرة..
لغرف الأطفال والمنازل الانتقائية ستجد هذا التصميم مناسب للغاية..
وعلى الطراز الصناعي يأتي هذا التصميم من المعدن ليتألق ويضيف لمسة خاصة ..
خزانة منزلك قد تصبح قطعة ديكورية متكاملة مع باب منزلق بتفاصيل مفرغة رائعة..
زجاج عاكس أو مرايا هو الاختيار الأنسب للفراغات الضيقة ولتوزيع للإضاءة أفضل..
ضلفة من الزجاج بهيكل خشبي أنيق، وضلفة أخرى على هيئة سبورة رائعة ومميزة، يأتي تصميم باب مزدوج عصري جدا ..
إن كنت من محبي الزجاج لتزويعه الإضاءة بشكل رائع ولكن تخشى منه لفقدانك الخصوصية، يمكنك الاستعانة بالزجاج غير الشفاف يحافظ على الخصوصية بشكل كبير..
قد تظن أن مساحة الحمام مضاعفة وذلك بتأثير المرايا الساحرة،حيث أصبح باب الحمام إضافة مميزة بدلا من التقليدية..
الخصوصية مرة أخرى ولكن للتأكيد على أنه يصلح حتى في الحمامات..
جدار ثابت يختبئ الباب وراءه، وهو ما يعالج أزمة ضيق المساحة وصغر طول الباب، قد نظن أنه من الصعب تصميم باب منزلق في ظل هذه العقبات ولكن بهذا النموذج ستجد الحل المميز..
مع تطور عالم الديكور وظهور الأزمة السكانية، ظهرت الشقق الصغيرة والتى تتكون من غرفة معيشة ومطبخ وحمام وغرفة نوم واحدة فقط وكل هذا في فراغ مشترك، يخشى المصمم من إضافة جدران فاصلة حتى لا يضيف شعور بصغر المساحة، ولكن الأبواب المنزلقة ستقوم بهذا الدور بشكل مميز..
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