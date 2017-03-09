15 باب منزلق يناسب منزلك الصغير

اختيار عناصر منزلك هي مهمتك الخاصة، تعتقد أنها مستحيلة رغم سهولتها، ولكن لأهميتها وضرورة اختيارها وفقا لمعايير خاصة، عليك دراسة الأمر دائما جيدا من حيث استخدامها ومكانها، وأحد أهم هذه العناصر هي الأبواب الداخلية، حيث تختلف أنواعها وأشكالها فستجد منها المفصلي والدوار والمنطبق والمروحي والمنزلق، ولكل منهم وظيفة خاصة به واستخدامات مناسبة له، اليوم سندرس معا أحد أهم هذه الأنواع وهي الأبواب المنزلقة، والتى تناسب أكثر الأماكن الضيقة أو حينما نبحث عن توفير مساحات أو إضافة قطعة ديكورية لمنزلك، تختلف الأشكال والنماذج لهذا النوع حسب الطراز المتبع للفراغ نفسه، إليكم 15 نموذج رائع للأبواب المنزلقة قد تحب أحدهم وتود امتلاكه في منزلك..