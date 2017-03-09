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15 باب منزلق يناسب منزلك الصغير

آية منير آية منير
Luxury Apartment, Soho, Ligneous Designs Ligneous Designs أبواب منزلقة
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اختيار عناصر منزلك هي مهمتك الخاصة، تعتقد أنها مستحيلة رغم سهولتها، ولكن لأهميتها وضرورة اختيارها وفقا لمعايير خاصة، عليك دراسة الأمر دائما جيدا من حيث استخدامها ومكانها، وأحد أهم هذه العناصر هي الأبواب الداخلية، حيث تختلف أنواعها وأشكالها فستجد منها المفصلي والدوار والمنطبق والمروحي والمنزلق، ولكل منهم وظيفة خاصة به واستخدامات مناسبة له، اليوم سندرس معا أحد أهم هذه الأنواع وهي الأبواب المنزلقة، والتى تناسب أكثر الأماكن الضيقة أو حينما نبحث عن توفير مساحات أو إضافة قطعة ديكورية لمنزلك، تختلف الأشكال والنماذج لهذا النوع حسب الطراز المتبع للفراغ نفسه، إليكم 15 نموذج رائع للأبواب المنزلقة قد تحب أحدهم وتود امتلاكه في منزلك..

1. كلاسيكية باللون الأبيض..

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

قد يظن البعض أن الأبواب المنزلقة تناسب الطراز الحديث فقط، ولكن يأتي مثل هذا النموذج ليثبت لنا العكس، حيث باب بتفاصيل كلاسيكية باللون الأبيض ونصفه العلوي مصنوع من الزجاج مزود بهيكل خشبي، يختلف تركيب وحركة الأبواب المنزلقة وستجد خيارات متعددة، هنا اختا المصمم أن تختبئ الضلف وراء الجدار لينجح في استغلال المساحة المخصصة للباب كلها..

2. تكوين خاص..

PARIS 17 29m², blackStones blackStones أبواب منزلقة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

باب منزلق مكون من ثلاث ضلف أحدهم ثابتة، يبدو التصميم وكأنه شقة صغيرة على هيئة استودية لذا نتفهم الآن لماذا لجأ المصمم للأبواب المنزلقة لتوفير المساحة ولكن اختار تصميم بتكوين خاص وملمس مختلف..

3. باب زجاجي..

Sliding frameless glass doors Ion Glass أبواب منزلقة زجاج
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

اختيارك للأبواب الزجاجية بشكل عام يسمح لحركة الضوء داخل منزلك بشكل حر، يمكنك استخدامه داخل الحمام لفصل فراغ الاستحمام عن باقي العناصر..

4. منزلق أم منطبق

Sliding Folding doors GK Architects Ltd أبواب منزلقة
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

قد تقع في الحيرة بين الأبواب المنزلقة والمنطبقة، ولكن الأولى تناسب مساحة منزلك الصغيرة والثانية إن كنت تمتلك الخيار في فتحها للخارج ستنجح في توفير مساحة داخل المنزلك..

5. تصميم مبتكر..

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects أبواب منزلقة
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

باب منزلق حين يغلق تظهر لنا مكتبة صغيرة بطريقة مبتكرة..

6. ألوان خاصة..

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

لغرف الأطفال والمنازل الانتقائية ستجد هذا التصميم مناسب للغاية..

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7. من المعدن ..

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

وعلى الطراز الصناعي يأتي هذا التصميم من المعدن ليتألق ويضيف لمسة خاصة ..

8. قطعة ديكورية..

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

خزانة منزلك قد تصبح قطعة ديكورية متكاملة مع باب منزلق بتفاصيل مفرغة رائعة..

9. مرايا ..

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

زجاج عاكس أو مرايا هو الاختيار الأنسب للفراغات الضيقة ولتوزيع للإضاءة أفضل..

10. تصميم عصري جدا..

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

ضلفة من الزجاج بهيكل خشبي أنيق، وضلفة أخرى على هيئة سبورة رائعة ومميزة، يأتي تصميم باب مزدوج عصري جدا ..

11. زجاج غير شفاف..

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

إن كنت من محبي الزجاج لتزويعه الإضاءة بشكل رائع ولكن تخشى منه لفقدانك الخصوصية، يمكنك الاستعانة بالزجاج غير الشفاف يحافظ على الخصوصية بشكل كبير..

12. خداع بصري..

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design غرفة الملابس
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

قد تظن أن مساحة الحمام مضاعفة وذلك بتأثير المرايا الساحرة،حيث أصبح باب الحمام إضافة مميزة بدلا من التقليدية..

13. خصوصية ..

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd أبواب منزلقة
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

الخصوصية مرة أخرى ولكن للتأكيد على أنه يصلح حتى في الحمامات..

14. داخل الحائط..

Sliding doors homify أبواب منزلقة
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

جدار ثابت يختبئ الباب وراءه، وهو ما يعالج أزمة ضيق المساحة وصغر طول الباب، قد نظن أنه من الصعب تصميم باب منزلق في ظل هذه العقبات ولكن بهذا النموذج ستجد الحل المميز..

15. لمسة مميزة..

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd جدران زجاج Green
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

مع تطور عالم الديكور وظهور الأزمة السكانية، ظهرت الشقق الصغيرة والتى تتكون من غرفة معيشة ومطبخ وحمام وغرفة نوم واحدة فقط وكل هذا في فراغ مشترك، يخشى المصمم من إضافة جدران فاصلة حتى لا يضيف شعور بصغر المساحة، ولكن الأبواب المنزلقة ستقوم بهذا الدور بشكل مميز..

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