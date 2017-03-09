قبل وبعد : غرفة نوم أصبحت قطعة فنية

غرفة قديمة متهالكة قد تظن أنه من الصعب تجديدها، وتجد أنه من الأفضل تركها كما هي لأن لا سبيل لطريق آخر، ولكن اليوم جاءت هوميفاي لك بتصميم رائع وهو إعادة إحياة غرفة أطفال قديمة كئيبة جدا غير منظمة، نجح المصمم أن يجعل منها تحفة فنية ولوحة متكاملة وبأقل التفاصيل، هيا بنا نتجول في أركان هذه الغرفة وبالتأكير ستقرر بعد هذا المقال تجديد غرفة ابنك ..