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قبل وبعد : غرفة نوم أصبحت قطعة فنية

آية منير آية منير
MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
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غرفة قديمة متهالكة قد تظن أنه من الصعب تجديدها، وتجد أنه من الأفضل تركها كما هي لأن لا سبيل لطريق آخر، ولكن اليوم جاءت هوميفاي لك بتصميم رائع وهو إعادة إحياة غرفة أطفال قديمة كئيبة جدا غير منظمة، نجح المصمم أن يجعل منها تحفة فنية ولوحة متكاملة وبأقل التفاصيل، هيا بنا نتجول في أركان هذه الغرفة وبالتأكير ستقرر بعد هذا المقال تجديد غرفة ابنك ..

قبل: ألوان كئيبة..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

هنا ستجد تصميم غرفة من ألوان كئيبة باهتة لا طعم لها، المشهد ككل يبعث طاقة سلبية إلى داخلك، استخدام نقوش في أغطية السرير غير متناسقة مع نقوش الستارة، وسجادة دائرية بلون بنفسجي غير مناسبة، ستلاحظ أيضا عدم استغلال المساحة بشكل مناسب..

قبل: سرير قديم ..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

سرير قديم متهالك ذو مسند صغير بدون لمسة جمالية، ستلاحظ استخدام وسادات صغيرة بألوان غير متناسقة مع التصميم ككل..

قبل : فراغ غير منظم..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

ستجد في الجهة المقابلة للسرير ركن العمل أو الدراسة، مكون من مكتب ووحدة تخزين صغيرة وأرفف معلقة ولكنك ستلاحظ احتفاظ المستخدم بالكثير من الأشياء القديمة مما جعل الفراغ غير منظم ..

بعد: لن تصدق الفارق..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

هل تصدق أنه نفس الفراغ ولكن بعد التجديد، ظلت الأرضية كما هي ولكن أهم ما ستلاحظة اختيار ستائر فاتحة لتظهر الإضاءة الطبيعية وقوتها ودورها الفعال في إضافة إشراق وحيوية وبهجة للتصميم..

بعد : ألوان رائعة..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

اختيار ألوان مبهجة ورائعة كالبرتقالي مع الأخضر الباهت، خلق تباين رائع ومتميز مع لمسات من الأبيض ، قام المصمم بتغيير السرير ذو مسند رائع وبسيط، واستغل المساحة الجانبية للسرير حيث أضاف تسريحة رائعة عبارة عن وحددة تخزين بسيطة جدا معلقة مع مقعد مميز ومرآة معلقة على الحائط ، لا تنس أن تتأمل مجموعة البراويز المعلقة أعلى السرير باللون الأبيض وصور رقيقة تحمل الكثير من التفاصيل..

بعد: ركن خاص..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

بعد أن كان ركن غير منظم ملئ بالفوضى، قام المصمم بالتخلص بالكثير مما ليس له استخدام، أضاف مكتب بسيط دون أرداج ومقعد حديث وأرفف مبتكرة، مع جدار بلون أخضر باستل، وخديديات كبيرة تعد كمقعد مريح يساعد على الاسترخاء..

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بعد: تفاصيل رائعة..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

كل لمسة في هذه الغرفة تحمل الكثير من التفاصيل والتى ستقف كثيرا أمامها لتتأملها، كلوحة مصنوعة على شكل مجموعة كتب ملهمة بصنع أيدي من يعشقون القراءة..

بعد: زهور جميلة..

MS Bedroom - Odivelas, MUDA Home Design MUDA Home Design
MUDA Home Design

MS Bedroom – Odivelas

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

على التسريحة الأنيقةأضيف مزهرية بسيطة وورود بيضاء وخضراء مبهجة ورائعة لتكتمل اللوحة بالحيوية وروح الطبيعة ..

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