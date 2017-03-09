قبل وبعد : غرفة نوم أصبحت قطعة فنية

غرفة قديمة متهالكة قد تظن أنه من الصعب تجديدها، وتجد أنه من الأفضل تركها كما هي لأن لا سبيل لطريق آخر، ولكن اليوم جاءت هوميفاي لك بتصميم رائع وهو إعادة إحياة غرفة أطفال قديمة كئيبة جدا غير منظمة، نجح المصمم أن يجعل منها تحفة فنية ولوحة متكاملة وبأقل التفاصيل، هيا بنا نتجول في أركان هذه الغرفة وبالتأكير ستقرر بعد هذا المقال تجديد غرفة ابنك ..
هنا ستجد تصميم غرفة من ألوان كئيبة باهتة لا طعم لها، المشهد ككل يبعث طاقة سلبية إلى داخلك، استخدام نقوش في أغطية السرير غير متناسقة مع نقوش الستارة، وسجادة دائرية بلون بنفسجي غير مناسبة، ستلاحظ أيضا عدم استغلال المساحة بشكل مناسب..
سرير قديم متهالك ذو مسند صغير بدون لمسة جمالية، ستلاحظ استخدام وسادات صغيرة بألوان غير متناسقة مع التصميم ككل..
ستجد في الجهة المقابلة للسرير ركن العمل أو الدراسة، مكون من مكتب ووحدة تخزين صغيرة وأرفف معلقة ولكنك ستلاحظ احتفاظ المستخدم بالكثير من الأشياء القديمة مما جعل الفراغ غير منظم ..
هل تصدق أنه نفس الفراغ ولكن بعد التجديد، ظلت الأرضية كما هي ولكن أهم ما ستلاحظة اختيار ستائر فاتحة لتظهر الإضاءة الطبيعية وقوتها ودورها الفعال في إضافة إشراق وحيوية وبهجة للتصميم..
اختيار ألوان مبهجة ورائعة كالبرتقالي مع الأخضر الباهت، خلق تباين رائع ومتميز مع لمسات من الأبيض ، قام المصمم بتغيير السرير ذو مسند رائع وبسيط، واستغل المساحة الجانبية للسرير حيث أضاف تسريحة رائعة عبارة عن وحددة تخزين بسيطة جدا معلقة مع مقعد مميز ومرآة معلقة على الحائط ، لا تنس أن تتأمل مجموعة البراويز المعلقة أعلى السرير باللون الأبيض وصور رقيقة تحمل الكثير من التفاصيل..
بعد أن كان ركن غير منظم ملئ بالفوضى، قام المصمم بالتخلص بالكثير مما ليس له استخدام، أضاف مكتب بسيط دون أرداج ومقعد حديث وأرفف مبتكرة، مع جدار بلون أخضر باستل، وخديديات كبيرة تعد كمقعد مريح يساعد على الاسترخاء..
كل لمسة في هذه الغرفة تحمل الكثير من التفاصيل والتى ستقف كثيرا أمامها لتتأملها، كلوحة مصنوعة على شكل مجموعة كتب ملهمة بصنع أيدي من يعشقون القراءة..
على التسريحة الأنيقةأضيف مزهرية بسيطة وورود بيضاء وخضراء مبهجة ورائعة لتكتمل اللوحة بالحيوية وروح الطبيعة ..
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