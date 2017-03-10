10 أشياء يجب التخلص منها لمطبخ مرتب دائماً

المطابخ هي من أكثر الأماكن إزدحاماً وخاصة مع الاستخدام المتكرر فنجد زجاجات مياة في كل مكان، المناشف والأواني كلها في وقت واحد. فمن الذكاء ان نتبع أسلوب وروتين للحصول على مطبخ نظيف من جديد ولكن أحياناً يكون من الأفضل أن نحل المشكلة من أصلها وهذا ما سنحاول فعله في مقال اليوم. فيمكنك تغير عاداتك للقضاء على الفوضى بالتخلص من بعض الأشياء التي قد تكون سبب للفوضى، ربما كل ما نحتاجه هو ساعة واحدة اسبوعياً للحضول على مطبخ أكثر ترتيب.