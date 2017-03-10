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10 أشياء يجب التخلص منها لمطبخ مرتب دائماً

Marwa Hasan Marwa Hasan
Longboard by chris+ruby, chris+ruby chris+ruby KitchenCabinets & shelves
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المطابخ هي من أكثر الأماكن إزدحاماً وخاصة مع الاستخدام المتكرر فنجد زجاجات مياة في كل مكان، المناشف والأواني كلها في وقت واحد. فمن الذكاء ان نتبع أسلوب وروتين للحصول على مطبخ نظيف من جديد ولكن أحياناً يكون من الأفضل أن نحل المشكلة من أصلها وهذا ما سنحاول فعله في مقال اليوم. فيمكنك تغير عاداتك للقضاء على الفوضى بالتخلص من بعض الأشياء التي قد تكون سبب للفوضى، ربما كل ما نحتاجه هو ساعة واحدة اسبوعياً للحضول على مطبخ أكثر ترتيب.

Buell Mansion Remix, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مطبخ
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

1.​الأكواب التي لا تستخدمها

Preparar e servir, DeBORLA DeBORLA KitchenCutlery, crockery & glassware سيراميك
DeBORLA

DeBORLA
DeBORLA
DeBORLA

كلنا لدينا عدد من الأكواب في الخزانات والتي تستخدم يومياً ولكنها فقط تشغل مكان في الخزانات. قم بتخزين الأكواب الغير مستخدمة وإلقاء المكسور منها مهما كان شكله جميل، ولتوفير مساحة للأدوات المستخدمة يومياً.

2.​الأدوات الغير مستخدمة

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby KitchenCabinets & shelves
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

كلنا لدينا في مطابخنا أجهزة وأدوات غريبة ظننا ونحن نشتريها أننا سنستخدمها مثل قطاعة البطيخ، صانعة المكرونة وغيرها. فلا يمكننا الزعم أنك لن نستخدمها ولكن قم بإبعاد مالا تستخدمه بشكل يومي وافسح المجال للأدوات المستخدمة بكثرة، أما ما قد تجد نفسك لا تستخدمه بشكل مستمر ربما حان الوقت لتتخلص منه.

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3.​أكياس التسوق

Paperbag XXL aux motifs étoiles, coeurs, triangles et noeuds, enjoy, supercalifragilisticexpialidocious, Suite Créative Suite Créative Nursery/kid's roomStorage ورقة Black
Suite Créative

Suite Créative
Suite Créative
Suite Créative

لا تحتاج تخزين كل هذه الأكياس، كل ما تحتاج إليه هي 10 أكياس، أي كمية فوق هذا الرقم ستتسبب لك في الفوضى، فتخلص منها فورأً.

4.​بواقي الطعام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قم بالكشف عما بثلاجتك كل أسبوع للتخلص من بواقي الطعام الذي لم تتناوله فإذا لم تتناوله في خلال اسبوع فلن تتناوله أبداُ. لكن ربما بالوقت سينزوي في نهاية الثلاجة في مكان لا يمكن لأحد أن يجده.

5.​الأسفجات

square push pump with caddy simplehuman مطبخ
simplehuman

square push pump with caddy

simplehuman
simplehuman
simplehuman

أكثر مكان معرض للبكتريا في مطبخك هي الأسفنجات وفوط التنظيف، فيجب عليك أن تستثمر في اسفنجة جديدة وتلقي بالقديم باستمرار. فلا يجب أن تنتظر حتى تصبح بالية، لكن قم بتغيرها كل اسبوعبن على الأكثر أو فور ما يظهر لها رائحة كريهة.

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6.​الأوعية البلاستيكية

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids Dotcomgiftshop KitchenStorage
Dotcomgiftshop

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

سبب كل الفوضى في مطبخك يمكن إرجاعه للأوعية البلاستيكية، ولكن في بعض الأحيان نقوم بتخزين عدد كبير جداً من الأوعية البلاستيكية وخاصة تلك العبوات المعاد استخدامها من بواقي الجبنة، اللبنة أو المربى والتي قد نظن أننا سنحتاجها. ولكن الكثير من هذه الأوعية تكون صالحة فقط لاستخدام مرة واحدة فيجب عليك التخلص منها لسلامتك وسلامة اسرتك.

7.أدوات الطعام

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen,kitchen drawers,cutlery drawer,bespoke storage,handmade kitchen,painted kitchen,designer kitchen,cutlery insert
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

قم بوضع أدوات تناول الطعام من ملاعق، شوك وسكاكين بقدر ما تحتاج فقط مع تخزين الباقي في خزانة غرفة السفرة لتقليل استهلاك أدواتك في الإستخدام اليومي.

8.​السكاكين

Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home, Increation Increation مطبخ
Increation

Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home

Increation
Increation
Increation

كم هي عدد السكاكين التي تمتلك؟ وكم هي عدد السكاكين التي تحتاج؟ في أغلب الأحوال ينتهي بنا الحال لاستخدام 5 سكاكين على الأكثر فلا يوجد ما يستدعي وجود عدد لا نهائي من السكاكين في مطبخك.

9.​الأشياء المعلقة على الثلاجة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

من منا لا يحب تعليق الأوراق والملاحظات (التي نظن أنها مهمة) على باب الثلاجة. ولكن بمرور الوقت أعيننا تأخذ على الفوضى التي تبدأ في الظهور. لذلك يجب أن تتخلص من أي أوراق لا تحتاجها مثل قوائم الشراء أو الوصفات التي أنهيتها.

10.​زجاجات المياة

ECO-BOUTEILLE, FAIRSENS FAIRSENS KitchenCutlery, crockery & glassware
FAIRSENS

FAIRSENS
FAIRSENS
FAIRSENS

لا تحتاج لزجاجات المياة البلاستيكية ولا يجب عليك إعادة استخدامها أبدأ حيث أنها غير آمنة بالإضافة لأنها تشغل الكثير من المساحة بلا داعي. لكن قم باستخدام الزجاجات الزجاجية بعدد قليل يتناسب مع عدد أفراد الأسرة أما الباقي فيجب أن تتخلص منه فوراً.

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