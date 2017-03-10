10 أشياء يجب التخلص منها لمطبخ مرتب دائماً

المطابخ هي من أكثر الأماكن إزدحاماً وخاصة مع الاستخدام المتكرر فنجد زجاجات مياة في كل مكان، المناشف والأواني كلها في وقت واحد. فمن الذكاء ان نتبع أسلوب وروتين للحصول على مطبخ نظيف من جديد ولكن أحياناً يكون من الأفضل أن نحل المشكلة من أصلها وهذا ما سنحاول فعله في مقال اليوم. فيمكنك تغير عاداتك للقضاء على الفوضى بالتخلص من بعض الأشياء التي قد تكون سبب للفوضى، ربما كل ما نحتاجه هو ساعة واحدة اسبوعياً للحضول على مطبخ أكثر ترتيب.
كلنا لدينا عدد من الأكواب في الخزانات والتي تستخدم يومياً ولكنها فقط تشغل مكان في الخزانات. قم بتخزين الأكواب الغير مستخدمة وإلقاء المكسور منها مهما كان شكله جميل، ولتوفير مساحة للأدوات المستخدمة يومياً.
كلنا لدينا في مطابخنا أجهزة وأدوات غريبة ظننا ونحن نشتريها أننا سنستخدمها مثل قطاعة البطيخ، صانعة المكرونة وغيرها. فلا يمكننا الزعم أنك لن نستخدمها ولكن قم بإبعاد مالا تستخدمه بشكل يومي وافسح المجال للأدوات المستخدمة بكثرة، أما ما قد تجد نفسك لا تستخدمه بشكل مستمر ربما حان الوقت لتتخلص منه.
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لا تحتاج تخزين كل هذه الأكياس، كل ما تحتاج إليه هي 10 أكياس، أي كمية فوق هذا الرقم ستتسبب لك في الفوضى، فتخلص منها فورأً.
قم بالكشف عما بثلاجتك كل أسبوع للتخلص من بواقي الطعام الذي لم تتناوله فإذا لم تتناوله في خلال اسبوع فلن تتناوله أبداُ. لكن ربما بالوقت سينزوي في نهاية الثلاجة في مكان لا يمكن لأحد أن يجده.
أكثر مكان معرض للبكتريا في مطبخك هي الأسفنجات وفوط التنظيف، فيجب عليك أن تستثمر في اسفنجة جديدة وتلقي بالقديم باستمرار. فلا يجب أن تنتظر حتى تصبح بالية، لكن قم بتغيرها كل اسبوعبن على الأكثر أو فور ما يظهر لها رائحة كريهة.
سبب كل الفوضى في مطبخك يمكن إرجاعه للأوعية البلاستيكية، ولكن في بعض الأحيان نقوم بتخزين عدد كبير جداً من الأوعية البلاستيكية وخاصة تلك العبوات المعاد استخدامها من بواقي الجبنة، اللبنة أو المربى والتي قد نظن أننا سنحتاجها. ولكن الكثير من هذه الأوعية تكون صالحة فقط لاستخدام مرة واحدة فيجب عليك التخلص منها لسلامتك وسلامة اسرتك.
قم بوضع أدوات تناول الطعام من ملاعق، شوك وسكاكين بقدر ما تحتاج فقط مع تخزين الباقي في خزانة غرفة السفرة لتقليل استهلاك أدواتك في الإستخدام اليومي.
كم هي عدد السكاكين التي تمتلك؟ وكم هي عدد السكاكين التي تحتاج؟ في أغلب الأحوال ينتهي بنا الحال لاستخدام 5 سكاكين على الأكثر فلا يوجد ما يستدعي وجود عدد لا نهائي من السكاكين في مطبخك.
من منا لا يحب تعليق الأوراق والملاحظات (التي نظن أنها مهمة) على باب الثلاجة. ولكن بمرور الوقت أعيننا تأخذ على الفوضى التي تبدأ في الظهور. لذلك يجب أن تتخلص من أي أوراق لا تحتاجها مثل قوائم الشراء أو الوصفات التي أنهيتها.