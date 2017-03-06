الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تعرّف على أكثر الألوان التي تناسب طلاء غرفة النوم

Eman Rifaat Eman Rifaat
CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة نوم Grey
Loading admin actions …

كيف أختار اللون المناسب لطلاء الغرفة؟ الإجابة بسيطة، فالغرف بأنواعها مساحات مهمة في حياتنا اليومية نقضي فيها معظم الوقت، وبالتالي يجب أن تحظى بألوان رائعة تساعد على الراحة والاسترخاء ورؤية الجمال، وغرفة النوم أفضل ما يناسبها هي الألوان المحايدة والألوان الناعمة التي تعطينا هذا الشعور بالراحة للعين والعقل. 

ونحن لا نتحدث هنا فقط عن ألوان الجدران، بل أيضا ألوان الفرش والعناصر الأخرى بالغرفة، لذا نقدم لك مجموعة من الألوان المثالية لغرفة نومك كي تشعر انك داخل سبا خاصة بك في كل يوم من أيام الأسبوع! 

لون الزنك

Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

الزنك هو درجة رائعة وخفيفة كالظل من اللون الرمادي، وللحصول عليها نستخدم كثير من اللون الأبيض على الرمادي حتى نصل لدرجة تشبه لون اللؤلؤ وتتخطى الرمادي المحايد. 

هذا اللون يتلاءم تماما وبشكل ممتاز مع الأبيض والذهبي كما نرى في هذه الغرفة، لمسة حيادية مع شخصية فريدة لهذا التصميم.

لون اللافندر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللافندر أو ما يطلق عليه البعض الخزامي، هو درجة فاتحة وشاحبة للغاية من درجات البنفسجي وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من اللون الأبيض، وسمي هذا اللون بذلك نسبة إلى زهرة اللافندر المعروفة. 

وللحصول على هذه الدرجة لا تكفي نسبة الأبيض بل يتم إضافة لمسة زرقاء بنسبة ضئيلة وهذا ما يجعله رائعا عند وضعه مع أثاث أزرق أو رمادي. 

لون الرمال

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

لون الرمال ينتج من خلط مجموعة من الألوان  مع بعضها، ففي هذه الدرجة سنجد مزيج من البرتقالي والأبيض  والبني، وهناك بعض الدرجات التي تحتوي داخلها على الذهبي أيضا، فهو لون متغير للغاية وأكثر ما يلائمه وجوده وسط الأخشاب والرخام الكريمي والأقمشة المصنوعة من الكتان.

هذه الألوان بشكل عام تكون رائعة عندما تحصل على منزل في مناخ بحري على الشاطيء، فوجود هذه الدرجة يخلق تباينا رائعا مع اللون الأخضر والأزرق الموجود في البيئات البحرية.

الزهري (الأرجواني) الفاتح

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأرجواني الفاتح يميل في درجته بشكل واضح نحو الرمادي، ويعتبر من الألوان الحزينة بعض الشيء لذا لا ننصح باستخدامه وحده بشكل خاطيء في الديكور الداخلي، فهنا مثلا خرج اللون بشكل رائع عند دمجه مع الرمادي والأبيض والخشب الموجود بأرضية الغرفة. 

اللون الموف

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الموف أو البنفسجي الفاتح يعود إلى بعض ألوان الزهور، وهي درجة بين اللونين القرنفلي (pink) والأرجواني، في حالة هذه الغرفة استخدم المصمم مسحة رقيقة من اللون الموف المائل للوردي، وكما نرى فالجدار فارغ ليسيطر اللون على ديكور الغرفة بشكل أساسي. 

لون النعناع

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة نوم Grey
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

اللون النعناعي درجة واضحة من الأخضر مع إضافة ظلال كثيرة للوصول لهذه الدرجة، هذه الغرفة استخدمت اللون بشكل جريء وواضح على ألوان الجدران مع خلق انعكاس رائع ناتج عن الإضاءة وجعله أكثر لمعانا.

هذا اللون يتناسب بشكل جيد مع البني، ولكن اللون المثالي معه هو الأبيض بكل تأكيد!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

اللون النيلي

Tulipán, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

النيلي هو لون قوي وعميق فهو درجة شديدة من درجات الأزرق، ويقع هذا اللون بين (الأزرق والبنفسجي) لذا يعتبر درجة متفردة وخاصة جدا، وينصح بها البعض لأنها تساعد العقل على الاسترخاء التام. 

يتناغم اللون النيلي بشكل رائع مع الرمادي الداكن والإضاءة الجيدة، ولأنه لون قوي للغاية فسيكون له حضور وتأثير واضح على ديكور الغرفة. 

اقرأ أيضا: 9 ألوان طلاء رائعة تحتل موضة 2017

اللون السماوي

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

السماوي درجة مضيئة من درجات الأزرق الفاتح، ويشبه الصبغة الزرقاء المخضرة (أزرق مع لمسة خضراء)، وكما نرى في الغرفة فهو كاف وحده لإضاءة الغرفة وجذب الأنظار إليه ولا يحتاج إلى وجود شيء آخر بجواره.

اقرأ أيضا: كيف تحصل على الإضاءة المثالية لغرفة النوم

اللون الفيروزي (التركواز)

Woodlands, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اللون الفيروزي يأتي من مصطلح تركي قديم يشير إلى جوهرة تركية متلألئة تسمى الفيروز، وهو درجة خاصة جدا بين الأخضر ولمسة الأزرق، وتذكرنا هذه الدرجة دائما بألوان بعض البحار وتبعث للعقل إشارة مباشرة يشعر فيها بالهدوء والاسترخاء.

هذه الغرفة مصممة بنمط انتقائي استخدمت اللون الفيروزي مع دمجه مع عناصر أخرى باللون الرمادي والبيج. 

اللون العنّابي (لون العنب)

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة نوم
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

العنّابي هي درجة قاتمة من اللون الأحمر أو البنفسجي ويشير إلى لون العنب المعروف، وهذا اللون يصبح مثاليا عند استخدامه مع مسند السرير، كما انه يعطي عمق للمساحة ويشعرك بالاتساع ومع هذا يجب عدم استخدامه بكثرة حتى لا يطغى الظلام على الغرفة وتذهب الروح منها. 

12 مكتبة أنيقة تليق بمنزلك
هل أعجبتكم هذه الألوان؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً