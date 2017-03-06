تعرّف على أكثر الألوان التي تناسب طلاء غرفة النوم

كيف أختار اللون المناسب لطلاء الغرفة؟ الإجابة بسيطة، فالغرف بأنواعها مساحات مهمة في حياتنا اليومية نقضي فيها معظم الوقت، وبالتالي يجب أن تحظى بألوان رائعة تساعد على الراحة والاسترخاء ورؤية الجمال، وغرفة النوم أفضل ما يناسبها هي الألوان المحايدة والألوان الناعمة التي تعطينا هذا الشعور بالراحة للعين والعقل.
ونحن لا نتحدث هنا فقط عن ألوان الجدران، بل أيضا ألوان الفرش والعناصر الأخرى بالغرفة، لذا نقدم لك مجموعة من الألوان المثالية لغرفة نومك كي تشعر انك داخل سبا خاصة بك في كل يوم من أيام الأسبوع!
الزنك هو درجة رائعة وخفيفة كالظل من اللون الرمادي، وللحصول عليها نستخدم كثير من اللون الأبيض على الرمادي حتى نصل لدرجة تشبه لون اللؤلؤ وتتخطى الرمادي المحايد.
هذا اللون يتلاءم تماما وبشكل ممتاز مع الأبيض والذهبي كما نرى في هذه الغرفة، لمسة حيادية مع شخصية فريدة لهذا التصميم.
اللافندر أو ما يطلق عليه البعض
الخزامي، هو درجة فاتحة وشاحبة للغاية من درجات البنفسجي وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من اللون الأبيض، وسمي هذا اللون بذلك نسبة إلى زهرة
اللافندر المعروفة.
وللحصول على هذه الدرجة لا تكفي نسبة الأبيض بل يتم إضافة لمسة زرقاء بنسبة ضئيلة وهذا ما يجعله رائعا عند وضعه مع أثاث أزرق أو رمادي.
لون الرمال ينتج من خلط مجموعة من الألوان مع بعضها، ففي هذه الدرجة سنجد مزيج من البرتقالي والأبيض والبني، وهناك بعض الدرجات التي تحتوي داخلها على الذهبي أيضا، فهو لون متغير للغاية وأكثر ما يلائمه وجوده وسط الأخشاب والرخام الكريمي والأقمشة المصنوعة من الكتان.
هذه الألوان بشكل عام تكون رائعة عندما تحصل على منزل في مناخ بحري على الشاطيء، فوجود هذه الدرجة يخلق تباينا رائعا مع اللون الأخضر والأزرق الموجود في البيئات البحرية.
الأرجواني الفاتح يميل في درجته بشكل واضح نحو الرمادي، ويعتبر من الألوان الحزينة بعض الشيء لذا لا ننصح باستخدامه وحده بشكل خاطيء في الديكور الداخلي، فهنا مثلا خرج اللون بشكل رائع عند دمجه مع الرمادي والأبيض والخشب الموجود بأرضية الغرفة.
الموف أو
البنفسجي الفاتح يعود إلى بعض ألوان الزهور، وهي درجة بين اللونين القرنفلي (pink) والأرجواني، في حالة هذه الغرفة استخدم المصمم مسحة رقيقة من اللون الموف المائل للوردي، وكما نرى فالجدار فارغ ليسيطر اللون على ديكور الغرفة بشكل أساسي.
اللون
النعناعي درجة واضحة من الأخضر مع إضافة ظلال كثيرة للوصول لهذه الدرجة، هذه الغرفة استخدمت اللون بشكل جريء وواضح على ألوان الجدران مع خلق انعكاس رائع ناتج عن الإضاءة وجعله أكثر لمعانا.
هذا اللون يتناسب بشكل جيد مع البني، ولكن اللون المثالي معه هو الأبيض بكل تأكيد!
النيلي هو لون قوي وعميق فهو درجة شديدة من درجات الأزرق، ويقع هذا اللون بين (الأزرق والبنفسجي) لذا يعتبر درجة متفردة وخاصة جدا، وينصح بها البعض لأنها تساعد العقل على الاسترخاء التام.
يتناغم اللون النيلي بشكل رائع مع الرمادي الداكن والإضاءة الجيدة، ولأنه لون قوي للغاية فسيكون له حضور وتأثير واضح على ديكور الغرفة.
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السماوي درجة مضيئة من درجات الأزرق الفاتح، ويشبه الصبغة الزرقاء المخضرة (أزرق مع لمسة خضراء)، وكما نرى في الغرفة فهو كاف وحده لإضاءة الغرفة وجذب الأنظار إليه ولا يحتاج إلى وجود شيء آخر بجواره.
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اللون الفيروزي يأتي من مصطلح تركي قديم يشير إلى جوهرة تركية متلألئة تسمى
الفيروز، وهو درجة خاصة جدا بين الأخضر ولمسة الأزرق، وتذكرنا هذه الدرجة دائما بألوان بعض البحار وتبعث للعقل إشارة مباشرة يشعر فيها بالهدوء والاسترخاء.
هذه الغرفة مصممة بنمط انتقائي استخدمت اللون الفيروزي مع دمجه مع عناصر أخرى باللون الرمادي والبيج.
العنّابي هي درجة قاتمة من اللون الأحمر أو البنفسجي ويشير إلى لون العنب المعروف، وهذا اللون يصبح مثاليا عند استخدامه مع مسند السرير، كما انه يعطي عمق للمساحة ويشعرك بالاتساع ومع هذا يجب عدم استخدامه بكثرة حتى لا يطغى الظلام على الغرفة وتذهب الروح منها.