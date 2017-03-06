تعرّف على أكثر الألوان التي تناسب طلاء غرفة النوم

كيف أختار اللون المناسب لطلاء الغرفة؟ الإجابة بسيطة، فالغرف بأنواعها مساحات مهمة في حياتنا اليومية نقضي فيها معظم الوقت، وبالتالي يجب أن تحظى بألوان رائعة تساعد على الراحة والاسترخاء ورؤية الجمال، وغرفة النوم أفضل ما يناسبها هي الألوان المحايدة والألوان الناعمة التي تعطينا هذا الشعور بالراحة للعين والعقل.

ونحن لا نتحدث هنا فقط عن ألوان الجدران، بل أيضا ألوان الفرش والعناصر الأخرى بالغرفة، لذا نقدم لك مجموعة من الألوان المثالية لغرفة نومك كي تشعر انك داخل سبا خاصة بك في كل يوم من أيام الأسبوع!