الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 خطوات لبناء حمام السباحة (المسبح)

Eman Rifaat Eman Rifaat
Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Loading admin actions …

لا يوجد شعور يضاهي الحصول على مسبح خاص في فناء منزلك، فهذا يعطينا حرية الاستمتاع بالسباحة في أي وقت مع الاحتفاظ بالخصوصية وهذه ميزة كبيرة! 

لذا نعطيكم في هذا الكتاب 9 خطوات لبناء مسبحكم الخاص بإرشادات من خبراء هوميفاي في البناء والتشييد، الآن تستطيع الحصول على مكان للاستمتاع وفي نفس الوقت إضافة رائعة لشكل الفناء أو الحديقة الموجودة بمنزلك والذي سيزيد من جماله بشكل واضح. 

دعونا نرى كيف يتحول حلم المسبح إلى حقيقة في 9 خطوات فقط! 

1- عملية الحفر

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

الخطوة الأولى التي تظهر في الصورة الحفر لا تحتاج الى توضيح خاص، ويمكن القيام بهذه الخطوة بطريقة فعّالة باستخدام حفارة صغيرة مع الاستعانة بشخص مدرب على الحفر، وهذا قد يستغرق يوم أو يومين من العمل لكنه سيوفر عليك الكثير من الكثير في المستقبل، فالتحضير الجيد يجعل العمل أسهل. 

2- عملية الضغط

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

بعد ذلك يتم استخدام آلة خاصة لضغط التربة بعد الانتهاء من عملية الحفر، وتستغرق هذه العملية أيضا يوم أو يومين من العمل، والذكاء أن تستغل هذه الأيام في التخطيط حتى تصبح جاهزا عند بدء عملية البناء. 

3- وضع لوحات العزل

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

هنا تبدأ مرحلة البناء؛ باستخدام لوحات كبيرة من الأسمنت لعزل التربة عن حوض السباحة، هذه اللوحات تصنع خصيصا للمسبح ويتم تغطيتها بعد ذلك بطبقة عازلة لا تسمح بمرور الماء إلى الأرض حول المسبح، هذه الخطوة يجب الانتهاء منها بشكل صحيح والحرص الشديد عند البدء فيها لضمان أن يعمل المسبح بعد ذلك بشكل جيد دون مشاكل. 

4- تثبيت الهيكل

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

هذه الخطوة من أهم خطوات البناء، فبعد الانتهاء من وضع لوحات الجدران الخاصة بالمسبح وعزلها بشكل جيد، يتم ملأ قاعدة الحوض بالأسمنت والذي ستصبح أساس وقاعدة المسبح فيما بعد، لذا بعد الانتهاء يجب الانتظار حتى يجف الأسمنت ويتماسك تماما وعندها فقط يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية. 

5- طبقة العزل الخارجية

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

بعد أن يجف الأسمنت تماما يتم وضع طبقة غطاء خاصة بتشييد حمامات السباحة والتي تحافظ على المياه داخل الحوض وتعزلها بشكل جيد عن التربة، هذه الطبقة تمنع أي تسرب يحدث في الحوض وتحافظ على وجود المياه وعدم إهدارها. 

اقرأ أيضًا: 35 لون رائع للمطابخ اختر منها ما يناسبك

6- اختبار المياه

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

بعد الانتهاء من تغطية المسبح بالطبقة الخارجية يمكنك الآن البدء في اختبارات الكفاءة، ويكون ذلك عن طريق ملأ الحوض بالمياه والانتظار لبضعة أيام للتأكد من عدم وجود أي نقطة للتسرب، كما أن هذا الاختبار يوضح لك كفاءة البناء والهيكل بشكل أساسي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- خطوة النجارة

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

بعد التأكد من نجاح الاختبار يمكن البدء في تغطية الأرضيات المحيطة بالمسبح ولكن بعد التأكد من تغطية المسبح بشكل جيد، ومع البدء في اعمال النجارة يجب الاستعانة بخبير في هذه الاعمال حتى يختار المواد الخشبية المضادة للعوامل الجوية المختلفة كالماء والرطوبة وغيرها.

8- التشطيبات النهائية

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

النتيجة أمامك هي شرفة أنيقة مع مسبح رائع، وأرضية مضادة للرطوبة والعوامل المختلفة للطقس، مع اختيار أثاث مصمم خصيصا للمساحات الخارجية لتحصل على تصميم مثالي بالنهاية. 

اقرأ أيضا: 10 أنواع من الأرضيات تبدو مذهلة في ساحة فناء منزلك

9- تركيب النظام الهيدروليكي

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH حديقة
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

أخيرا، بعد إتمام المشروع يحتاج هذا المسبح إلى نظام هيدروليكي للحفاظ على نظافة المسبح والىن أصبح جاهزا للاستمتاع به في كل وقت، وعادة ينصح بإبقا هذه الانظمة مفتوحة لمدة 7 ساعات متواصلة لضمان نظافة الماء والاستمتاع بالسباحة دون قلق. 

خيار آخر!

Edelstahlpool mit Skimmertechnik, Gegenstromanlage und Galabau, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH مسبح الحديد / الصلب Metallic/Silver
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

هناك خيار آخر عند بناء المسبح وهو استخدام هيكل معدني داخلي وهذا سيقلل من وقت البناء ويجعل العملية أسهل بكثير كما أنه أقل عرضة لوجود أخطاء في التسريب، وهذا يزيد من العمر الافتراضي للمسبح الخاص بك. 

شكل فريد ومتألق!

Edelstahlpool mit Skimmertechnik, Gegenstromanlage und Galabau, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH مسبح الحديد / الصلب Metallic/Silver
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

من الواضح أن استخدام المعدن له تأثير هائل على الشكل النهائي للمسبح والذي يعطيه مظهرا خاصا ومميزا ولامعا، ويظهر الماء في المسبح بدرجة سطوع كبيرة، وحواف المسبح المعدنية توضح لك بوضوح بدايته ونهايته وهي طريقة مميزة جدا لتحديد المساحات تسمح لك بدمج المسبح مع باقي الأرضيات الموجودة بسهولة رغم اختلافها. 

اقرأ أيضا: جدد الفناء الخارجي لمنزلك في خطوات بسيطة ووقت قليل..

أشياء عليك أن تقررها قبل بناء مسبحك الخاص

Palm Valley l Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO حديقة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
  • إمكانية رؤية المسبح من داخل المنزل، حيث أن رؤية المسبح أمر ضروري خاصة إذا كان لديك أطفال.
  • إضافة تطبيقات خاصة للإضاءة أو المياه لجعل المسبح يبدو أكثر جاذبية.
  • اختيار موقع يزيد من تعرض المسبح لأشعة الشمس للمساعدة في الحفاظ على الماء دافئًا.
  • اختيار بقعة بعيدة عن الأشجار الكبيرة التي يمكن أن تحجب أشعة الشمس عن المسبح أو تسمح بسقوط أوراقها في ماءه فتعكره.
  • اختيار موقع يسهل الوصول والخروج من المسبح.
  • مراعاة ترك مساحة كافية حول المسبح تسمح بوضع جلسات للاستجمام.
  • تخصيص مساحة تخزينية للاحتفاظ بمعدات الترشيح ومنظف حمامات السباحة ولعب الأطفال والمظلات الشمسية.
15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك
هل استفدتم من هذه الخطوات؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً