9 خطوات لبناء حمام السباحة (المسبح)

لا يوجد شعور يضاهي الحصول على مسبح خاص في فناء منزلك، فهذا يعطينا حرية الاستمتاع بالسباحة في أي وقت مع الاحتفاظ بالخصوصية وهذه ميزة كبيرة!
لذا نعطيكم في هذا الكتاب 9 خطوات لبناء مسبحكم الخاص بإرشادات من خبراء هوميفاي في البناء والتشييد، الآن تستطيع الحصول على مكان للاستمتاع وفي نفس الوقت إضافة رائعة لشكل الفناء أو الحديقة الموجودة بمنزلك والذي سيزيد من جماله بشكل واضح.
دعونا نرى كيف يتحول حلم المسبح إلى حقيقة في 9 خطوات فقط!
الخطوة الأولى التي تظهر في الصورة
الحفر لا تحتاج الى توضيح خاص، ويمكن القيام بهذه الخطوة بطريقة فعّالة باستخدام حفارة صغيرة مع الاستعانة بشخص مدرب على الحفر، وهذا قد يستغرق يوم أو يومين من العمل لكنه سيوفر عليك الكثير من الكثير في المستقبل، فالتحضير الجيد يجعل العمل أسهل.
بعد ذلك يتم استخدام آلة خاصة لضغط التربة بعد الانتهاء من عملية الحفر، وتستغرق هذه العملية أيضا يوم أو يومين من العمل، والذكاء أن تستغل هذه الأيام في التخطيط حتى تصبح جاهزا عند بدء عملية البناء.
هنا تبدأ مرحلة البناء؛ باستخدام لوحات كبيرة من الأسمنت لعزل التربة عن حوض السباحة، هذه اللوحات تصنع خصيصا للمسبح ويتم تغطيتها بعد ذلك بطبقة عازلة لا تسمح بمرور الماء إلى الأرض حول المسبح، هذه الخطوة يجب الانتهاء منها بشكل صحيح والحرص الشديد عند البدء فيها لضمان أن يعمل المسبح بعد ذلك بشكل جيد دون مشاكل.
هذه الخطوة من أهم خطوات البناء، فبعد الانتهاء من وضع لوحات الجدران الخاصة بالمسبح وعزلها بشكل جيد، يتم ملأ قاعدة الحوض بالأسمنت والذي ستصبح أساس وقاعدة المسبح فيما بعد، لذا بعد الانتهاء يجب الانتظار حتى يجف الأسمنت ويتماسك تماما وعندها فقط يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية.
بعد أن يجف الأسمنت تماما يتم وضع طبقة غطاء خاصة بتشييد حمامات السباحة والتي تحافظ على المياه داخل الحوض وتعزلها بشكل جيد عن التربة، هذه الطبقة تمنع أي تسرب يحدث في الحوض وتحافظ على وجود المياه وعدم إهدارها.
اقرأ أيضًا: 35 لون رائع للمطابخ اختر منها ما يناسبك
بعد الانتهاء من تغطية المسبح بالطبقة الخارجية يمكنك الآن البدء في اختبارات الكفاءة، ويكون ذلك عن طريق ملأ الحوض بالمياه والانتظار لبضعة أيام للتأكد من عدم وجود أي نقطة للتسرب، كما أن هذا الاختبار يوضح لك كفاءة البناء والهيكل بشكل أساسي.
بعد التأكد من نجاح الاختبار يمكن البدء في تغطية الأرضيات المحيطة بالمسبح ولكن بعد التأكد من تغطية المسبح بشكل جيد، ومع البدء في اعمال النجارة يجب الاستعانة بخبير في هذه الاعمال حتى يختار المواد الخشبية المضادة للعوامل الجوية المختلفة كالماء والرطوبة وغيرها.
النتيجة أمامك هي شرفة أنيقة مع مسبح رائع، وأرضية مضادة للرطوبة والعوامل المختلفة للطقس، مع اختيار أثاث مصمم خصيصا للمساحات الخارجية لتحصل على تصميم مثالي بالنهاية.
اقرأ أيضا: 10 أنواع من الأرضيات تبدو مذهلة في ساحة فناء منزلك
أخيرا، بعد إتمام المشروع يحتاج هذا المسبح إلى نظام هيدروليكي للحفاظ على نظافة المسبح والىن أصبح جاهزا للاستمتاع به في كل وقت، وعادة ينصح بإبقا هذه الانظمة مفتوحة لمدة 7 ساعات متواصلة لضمان نظافة الماء والاستمتاع بالسباحة دون قلق.
هناك خيار آخر عند بناء المسبح وهو استخدام هيكل معدني داخلي وهذا سيقلل من وقت البناء ويجعل العملية أسهل بكثير كما أنه أقل عرضة لوجود أخطاء في التسريب، وهذا يزيد من العمر الافتراضي للمسبح الخاص بك.
من الواضح أن استخدام المعدن له تأثير هائل على الشكل النهائي للمسبح والذي يعطيه مظهرا خاصا ومميزا ولامعا، ويظهر الماء في المسبح بدرجة سطوع كبيرة، وحواف المسبح المعدنية توضح لك بوضوح بدايته ونهايته وهي طريقة مميزة جدا لتحديد المساحات تسمح لك بدمج المسبح مع باقي الأرضيات الموجودة بسهولة رغم اختلافها.
اقرأ أيضا: جدد الفناء الخارجي لمنزلك في خطوات بسيطة ووقت قليل..