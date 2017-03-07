لمسات ساحرة تضيفها الستائر على منزلك

الستائر ليست قطعة قماش لتغطي المكان وفقط ولكنها تلعب دورا مهما في التصميم الداخلي والديكور وهي مكون أساسي في كل غرفة، واختيار شكل وتصميم وقماش الستائر يحدث فرقا هائلا في جو وروح الغرفة، فالستائر لها سحر خاص وشخصية متفردة تضيفها على غرفة النوم أو الصالة أو غرفة السفرة وحتى المطبخ!

هذه اللمسات والفوائد الرائعة لوجود الستائر في الغرف المختلفة نستعرضها معا في صور هذا الكتاب…