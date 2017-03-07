لمسات ساحرة تضيفها الستائر على منزلك

الستائر ليست قطعة قماش لتغطي المكان وفقط ولكنها تلعب دورا مهما في التصميم الداخلي والديكور وهي مكون أساسي في كل غرفة، واختيار شكل وتصميم وقماش الستائر يحدث فرقا هائلا في جو وروح الغرفة، فالستائر لها سحر خاص وشخصية متفردة تضيفها على غرفة النوم أو الصالة أو غرفة السفرة وحتى المطبخ!
هذه اللمسات والفوائد الرائعة لوجود الستائر في الغرف المختلفة نستعرضها معا في صور هذا الكتاب…
أول وظيفة ولمسة تضيفها الستائر لغرفتك هي المحافظة على الخصوصية فوجود الستائر بالأقمشة الثقيلة غير الشفافة يحجب الرؤية عما هو موجود داخل الغرفة، وهي وسيلة رائعة للتحكم في ذلك يمكنك فتحها وغلقها أي وقت تشاء.
وهذه الوظيفة لم تمنع اختيار شكل وقماش راقي في هذا التصميم على سبيل المثال، فنرى القماش هنا مصنوع من الحرير مع خيوط التفتا، لذلك نرى بوضوح كم هي أنيقة بهذه النقوش الذهبية مع اللون البني وسط غرفة مصممة من نفس باليتة الألوان، الستائر هنا عامل قوي في إضافة الجمال والأناقة والرومانسية أيضا لغرفة نومك.
هل هناك شيء أهم من وجود المرح في غرفة طفلك؟!
الستائر يمكن أن تستخدم لإضافة هذه اللمسة المرحة التي يعشقها الأطفال، ألوان وأشكال مختلفة تجعل الطفل يدخل عالما مختلفا داخل غرفته الخاصة.
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هذه الزاوية الموجودة بغرفة المعيشة عندما تنظر إليها تشعر بالانسياب والسهولة ولا ترى أي تعقيد في التصميم، نرى تجانس بين الخطوط الموجودة في الوسادة والمصباح فوق الكرسي والستارة الرائعة من خلفهم.
إن لم أكن على يقين أنه تصميم SIAN ELIN لقلت أنها لوحة مرسومة بتفاصيل دقيقة!
هنا نجد مثال واضح للفارق الذي يمكن أن تحدثه الستائر، عندما يأتي الاختيار في غرفة تحمل طابع واحد يجب أن نجد من الألوان والعناصر ما يحدث تباينا لا يشعرنا بالملل في التصميم ويحدث فارقا ملحوظا، وكان هذا دور الستائر السوداء في غرفة النوم المصممة كلها بالأبيض لتحدث تباينا ملحوظا ورائعا في هذا التصميم البسيط والعصري.
المطبخ من الأماكن الحميمية التي يشعر فيها أفراد الأسرة بالمودة والحب، لذا اختيار ستارة بسيطة على هذا الشباك الصغير أضاف للمطبخ روحا جميلة وخصوصا مع هذه الألوان المختلفة والمتنوعة بين الأصفر والرمادي والسماوي…
أما إن كنت من محبي الكلاسيكية والتصميمات الفخمة الملكية ستجد أيضا من الأقمشة والألوان والتصميمات ما يناسب احتياجاتك، هذا التصميم مثال جيد على ذلك، وعلى الرغم من استخدام الألوان الداكنة بكثرة في هذه الغرفة على الجدران السوداء والستائر بلونها الأحمر الداكن وأقمشة السرير كذلك، إلا أن تصميم الستائر بهذا الشكل الذي يسمح للإضاءة بتعبئة الغرفة بالكامل إذا أردت ولاننسى هذه النجفة الكلاسيكية الرائعة وهي كافية لتوزيع الإضاءة بشكل جيد في جميع جوانب الغرفة.
في النهاية هذا التصميم ناجح جدا فقد جمع بين الفخامة والحميمية التي يعطيها اللون الاحمر بغرفة النوم واحتفظ كذلك بالإشراق الناتج عن الإضاءة.
أما في حالة اهتمامك الأكبر بالضوء والمحافظة على الجانب المشرق للغرفة طوال الوقت، فالستائر بدرجاتها الفاتحة كالأبيض والكريمي والبيج هي ما تبحث عنه، ولمزيد من الشفافية التي تسمح بدخول الإضاءة بشكل جيد يمكنك استخدام الأقمشة الشيفون والخيوط الشفافة.
يمكن أن تصبح الستائر أيضا جزء رئيسي من تصميم الغرفة كما نجد في هذه الصورة، الألوان والشكل العصري للستائر المستخدمة هنا يجعلها جزء من تصميم غرفة السفرة وغرفة المعيشة، والتنازل عن وجودها سيفقد التصميم جزء كبير من جاذبيته.
ما رأيكم أن تصبح الستائر عنصر مكمّل مع العناصر الأساسية بغرفتكم؟
فيه هذه الغرفة وجدت الستارة مكانا مهما في التصميم، فعندما ننظر للصورة الكاملة نجد أنه لا غنى عن وجود الستارة باللون التركواز الموجود بنفس خامة القماش واللون في مسند السرير والفرش والكرسي وكأنها مجموعة كاملة تم شراؤها من مكان واحد!
لا يقتصر استخدام الستائر على التصميم الداخلي للمنزل، بل عندما نخرج إلى حديقة المنزل ونريد تصميم رومانسي وساحر للبرجولة فلا غني عن استخدام الستائر على الجوانب الأربعة لهذه البرجولة الرائعة، لم تضيف سحرا وجمالا فقط بل هي فكرة قديمة مستخدمة منذ زمن الملوك القدامى لذا فهي أيضا تشير إلى الفخامة والبساطة والرومانسية القادمة من الحضارات القديمة.
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