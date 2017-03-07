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لمسات ساحرة تضيفها الستائر على منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH غرفة المعيشة
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الستائر ليست قطعة قماش لتغطي المكان وفقط ولكنها تلعب دورا مهما في التصميم الداخلي والديكور وهي مكون أساسي في كل غرفة، واختيار شكل وتصميم وقماش الستائر يحدث فرقا هائلا في جو وروح الغرفة، فالستائر لها سحر خاص وشخصية متفردة تضيفها على غرفة النوم أو الصالة أو غرفة السفرة وحتى المطبخ!

هذه اللمسات والفوائد الرائعة لوجود الستائر في الغرف المختلفة نستعرضها معا في صور هذا الكتاب…  

1- الخصوصية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أول وظيفة ولمسة تضيفها الستائر لغرفتك هي المحافظة على الخصوصية فوجود الستائر بالأقمشة الثقيلة غير الشفافة يحجب الرؤية عما هو موجود داخل الغرفة، وهي وسيلة رائعة للتحكم في ذلك يمكنك فتحها وغلقها أي وقت تشاء. 

وهذه الوظيفة لم تمنع اختيار شكل وقماش راقي في هذا التصميم على سبيل المثال، فنرى القماش هنا مصنوع من الحرير مع خيوط التفتا، لذلك نرى بوضوح كم هي أنيقة بهذه النقوش الذهبية مع اللون البني وسط غرفة مصممة من نفس باليتة الألوان، الستائر هنا عامل قوي في إضافة الجمال والأناقة والرومانسية أيضا لغرفة نومك.

2- المرح

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin غرفة الاطفال
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

هل هناك شيء أهم من وجود المرح في غرفة طفلك؟! 

الستائر يمكن أن تستخدم لإضافة هذه اللمسة المرحة التي يعشقها الأطفال، ألوان وأشكال مختلفة تجعل الطفل يدخل عالما مختلفا داخل غرفته الخاصة.

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3- الانسيابية

Cushions, Sian Elin Sian Elin Living roomAccessories & decoration
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

هذه الزاوية الموجودة بغرفة المعيشة عندما تنظر إليها تشعر بالانسياب والسهولة ولا ترى أي تعقيد في التصميم، نرى تجانس بين الخطوط الموجودة في الوسادة والمصباح فوق الكرسي والستارة الرائعة من خلفهم. 

إن لم أكن على يقين أنه تصميم SIAN ELIN لقلت أنها لوحة مرسومة بتفاصيل دقيقة! 

4- التباين

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH غرفة المعيشة
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

هنا نجد مثال واضح للفارق الذي يمكن أن تحدثه الستائر، عندما يأتي الاختيار في غرفة تحمل طابع واحد يجب أن نجد من الألوان والعناصر ما يحدث تباينا لا يشعرنا بالملل في التصميم ويحدث فارقا ملحوظا، وكان هذا دور الستائر السوداء في غرفة النوم المصممة كلها بالأبيض لتحدث تباينا ملحوظا ورائعا في هذا التصميم البسيط والعصري. 

5- الروح

Before and Afters, Saving Graces Interiors Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors

Before and Afters

Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors

المطبخ من الأماكن الحميمية التي يشعر فيها أفراد الأسرة بالمودة والحب، لذا اختيار ستارة بسيطة على هذا الشباك الصغير أضاف للمطبخ روحا جميلة وخصوصا مع هذه الألوان المختلفة والمتنوعة بين الأصفر والرمادي والسماوي…

6- الفخامة

Traditional Boudoir International Soft Furnishers غرفة نوم
International Soft Furnishers

Traditional Boudoir

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

أما إن كنت من محبي الكلاسيكية والتصميمات الفخمة الملكية ستجد أيضا من الأقمشة والألوان والتصميمات ما يناسب احتياجاتك، هذا التصميم مثال جيد على ذلك، وعلى الرغم من استخدام الألوان الداكنة بكثرة في هذه الغرفة على الجدران السوداء والستائر بلونها الأحمر الداكن وأقمشة السرير كذلك، إلا أن تصميم الستائر بهذا الشكل الذي يسمح للإضاءة بتعبئة الغرفة بالكامل إذا أردت ولاننسى هذه النجفة الكلاسيكية الرائعة وهي كافية لتوزيع الإضاءة بشكل جيد في جميع جوانب الغرفة.

في النهاية هذا التصميم ناجح جدا فقد جمع بين الفخامة والحميمية التي يعطيها اللون الاحمر بغرفة النوم واحتفظ كذلك بالإشراق الناتج عن الإضاءة.

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7- الشفافية

Light springtime bedroom with dormer Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة نوم
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Light springtime bedroom with dormer

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

أما في حالة اهتمامك الأكبر بالضوء والمحافظة على الجانب المشرق للغرفة طوال الوقت، فالستائر بدرجاتها الفاتحة كالأبيض والكريمي والبيج هي ما تبحث عنه، ولمزيد من الشفافية التي تسمح بدخول الإضاءة بشكل جيد يمكنك استخدام الأقمشة الشيفون والخيوط الشفافة. 

8- العصرية

Sheer Voile Curtains with Soft Grey Fabric Curtains International Soft Furnishers غرفة المعيشة
International Soft Furnishers

Sheer Voile Curtains with Soft Grey Fabric Curtains

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

يمكن أن تصبح الستائر أيضا جزء رئيسي من تصميم الغرفة كما نجد في هذه الصورة، الألوان والشكل العصري للستائر المستخدمة هنا يجعلها جزء من تصميم غرفة السفرة وغرفة المعيشة، والتنازل عن وجودها سيفقد التصميم جزء كبير من جاذبيته.

9- الأناقة

hotel style bedroom Style Within غرفة نوم Grey bed end chaise,blue velvet,dress curtains,roman blind,pink accents,velvet headboard,fabric headboard,boutique bedroom,hotel style bedroom
Style Within

hotel style bedroom

Style Within
Style Within
Style Within

ما رأيكم أن تصبح الستائر عنصر مكمّل مع العناصر الأساسية بغرفتكم؟

فيه هذه الغرفة وجدت الستارة مكانا مهما في التصميم، فعندما ننظر للصورة الكاملة نجد أنه لا غنى عن وجود الستارة باللون التركواز الموجود بنفس خامة القماش واللون في مسند السرير والفرش والكرسي وكأنها مجموعة كاملة تم شراؤها من مكان واحد! 

10- السحر والجمال

Weaves Blenheim Sofa Set featured with our Regent gazebo Weaves Interiors & Outdoors حديقة اصطناعي Multicolored
Weaves Interiors &amp; Outdoors

Weaves Blenheim Sofa Set featured with our Regent gazebo

Weaves Interiors & Outdoors
Weaves Interiors &amp; Outdoors
Weaves Interiors & Outdoors

لا يقتصر استخدام الستائر على التصميم الداخلي للمنزل، بل عندما نخرج إلى حديقة المنزل ونريد تصميم رومانسي وساحر للبرجولة فلا غني عن استخدام الستائر على الجوانب الأربعة لهذه البرجولة الرائعة، لم تضيف سحرا وجمالا فقط بل هي فكرة قديمة مستخدمة منذ زمن الملوك القدامى لذا فهي أيضا تشير إلى الفخامة والبساطة والرومانسية القادمة من الحضارات القديمة.

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بالصور منزل عائلي سوف يلهمك تصميمه من الداخل
ما رأيكم في التصميمات والأقمشة السابقة للستائر؟

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