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12 تصميم ساحر يساعدك عند تجديد السلالم الداخلية لمنزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلم الداخلي في المنزل لا يحظى بكثير من الانتباه عند التصميم، ولكن شئنا أم أبينا فهو جزء رئيسي ومهم في المنزل حتى وإن كنت لا تراه باستمرار وتستخدمه فقط من أجل الصعود للدور العلوي، فبالتأكيد ستنظر إليه عند جلوسك في إحدى الغرف لذا من المهم أن يحظى بعناية ووقت عند تصميم المنزل مثل باقي الغرف فهو عامل رئيسي في الشكل الجمالي للمنزل.

وبشكل عام فالسلالم تصميماتها مملة ولا تدعو للإبداع، لذلك أحضرنا لك اليوم مجموعة مذهلة من تصميمات خبرائنا في هوميفاي للسلالم الداخلية وسترون بأنفسكم أنها ستكون إضافة رائعة للشكل النهائي في التصميم…

1- استخدم شكل السلم لصنع زاوية ساحرة وجميلة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

في أحيان كثيرة نترك المنطقة الموجودة أسفل السلم فارغة ما يتسبب في عدم وجودتواصل بصري عندما تقع عيناك عليها، يمكنك أن تضيف أشياء بسيطة في هذه المساحة كالمرايا أو غرفة صغيرة للملابس أو أي مجموعة ديكورات تفضلها كهذه المزهرية وستجدها تحولت بالكامل إلى مكان ومساحة رائعة كما ترى.

النقطة الاخرى في نجاح تصميم السلم أن تتأكد من اختيار لون وخامة السلم بشكل يناسب باليتة الألوان المستخدمة في المنزل والأثاث الموجود به، وفي كثير من الأحيان فالاختيار المثالي الذي يلائم الكثيرين هو استخدام الخشب واللون الأبيض.

2- إضافة الإضاءة للسلم

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

بدلا من محاولة إضاءة السلم عن طريق المصابيح المنتشرة في المنزل، هذه المرة يمكنك إضاءة درجات السلم نفسها ووضع إضاءة داخلية فيها ولن تصدق التأثير الخيالي  والساحر الناتج عن ذلك في شكلها النهائي، وبالطبع هذا سيؤثر على شكل الصالة والمدخل كما ترى، وعندما تضيف نحفة كلاسيكية فخمة كالموجودة أمامك ستحصل على تصميم غاية في الأناقة والسحر. 

هذه السلالم المضيئة هي صيحة جديدة في عالم التصميم الداخلي المعاصر وتستخدم كبديل لإضاءة الممرات والمداخل او زيادة مستوى الإضاءة في المنزل بشكل عام. 

3- سلالم عملية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا مفر من أن الدرج الموجود داخل المنزل سيشغل مساحة ولكن إن كانت مساحة الشقة صغيرة فكلما كانت مساحة الدرج أقل كلما كان أفضل بالطبع! 

في هذه الحالة لا يكمن الحل فقط في تقليل مساحة الدرج ولكن أيضا في استخدامه بشكل عملي ومثالي كقطعة أثاث أو مجموعة من الأرفف كما نرى، والتي تصلح كمساحة للتخزين او وضع الكتب والأغراض المختلفة. 

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4- سلالم بأشكال عضوية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الإبداع لا حدود له وليس من الضروري ان يأخذ السلم نفس الشكل التقليدي للدرجات والدربزين، فيمكنك استخدام الأخشاب وتشكيلها على يد خبير بالتشكيل والنحت بالطريقة التي تفضلها وهنا مثلا كانت المنحنيات والأشكال العضوية طاغية على التصميم.

أما عند تصميم السلم الخاص بمنزلك فعليك تحديد احتياجاتك واحتياجات عائلتك في البداية، فعند وجود أطفال سيكون من غير الآمن استخدام تصميم كهذا على سبيل  المثال، لذا قبل أن تبدأ في اختيار التصميم عليك أولا بكتابة جميع العناصر التي سيؤثر عليها تصميم غريب كهذا…

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5- السلالم الحلزونية موضة لا تنتهي!

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تزال السلالم الحلزونية مستخدمة في كثير من التصميمات العصرية إلى يومنا هذا، إما بإرادة صاحب المنزل أو لضرورة معمارية، إذا كنت من هؤلاء فننصحك بالتجديد في شكل السلم الخاص بك والابتعاد عن أشكال الدرابزين الاعتيادية وغير الجذابة، مع تصميم خشبي للدرابزين كالموجود في هذا السلميمكنك ان تشعر وكأن السلم بالكامل عبارة عن قطعة فنية منحوتة على بعضها بهذا الشكل! 

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6- إضافة الاكسسوارات تعطي حياة للسلم

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. الممر الحديث، المدخل و الدرج
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

بالإضافة إلى تصميم السلم نفسه يجب أن ننظر أيضا إلى التفاصيل المحيطة به مثل خامة الدرجات والإضاءة! 

هنا الإضاءة كانت عامل الجذب لهذا السلم فقد استخدمت نجفة كلاسيكية وطويلة كما نرى ما جعل السلم هو المكان المحيط والملتف حولها بشكل حلزوني رائع، هذه الإضافة لم تكن من أجل الإضاءة فقط ولكنها عامل جذب للعين وفخامة للديكور وتصميم المنزل بشكل عام. 

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7- زجاجي بالكامل

Dağılmaz Cam, dağılmaz cam sanayii dağılmaz cam sanayii الممر الحديث، المدخل و الدرج
dağılmaz cam sanayii

dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii

لمحبي التصميمات الحديثة، فلا يوجد تصميم عصري أكثر من سلم من الزجاج الخالص! 

تصميم مناسب جدا للمساحات الصغيرة فالزجاج من المواد التي تعطي اتساعا وتسمح للضوء بالمرور من خلاله بسهولة لإبراز جميع المنطقة من حوله، تصميم عصري ومناسب لجميع المنازل الصغيرة المصمم بنمط حداثي.

8- لمسة طبيعية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

وضع النباتات والازهار في منزلك لا يمنحك الأكسجين والحياة فقط، ولكنها تضيف جمال وشكلا مذهلا لأي مكان توجد فيه، لذا فهي فكرة جيدة لتزيين المنطقة الموجودة حول السلم الداخلي للمنزل. 

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9- درابزين هندسي

Vivienda Unifamiliar, estudio RILAIN estudio RILAIN الممر الحديث، المدخل و الدرج
estudio RILAIN

estudio RILAIN
estudio RILAIN
estudio RILAIN

درابزين السلم له دور مهم في الشكل النهائي للتصميم، وإذا كنت من محبي الأنماط والأشكال الهندسية في التصميم فلماذا لا تستغل الدرابزين في هذا؟!

10- الإضاءات

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يمكن الاستفادة من السلم في وضع إضاءات مذهلة من حوله في كل مكان تحث من بالأسفل على الصعود للأعلى بسرعة! 

11- عصري وشبابي

Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

مثال آخر على استخدام عناصر إضاءة جاذبة للعين مع استخدام النباتات في حديقة رائعة أسفل السلم، وتصميم عصري للدرجات والدربزين الزجاجي. 

12- خيوط ملونة

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

تصميم مكسيكي مذهل لسلم استخدمت فيه خيوط بلاستيكية ملونة لإعطائه هذا الشكل الرائع، هذه الفكرة مثالية إن كنت تبحث عن روح وطاقة إيجابية في المكان مع ألوان حيادية. 

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