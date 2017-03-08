12 تصميم ساحر يساعدك عند تجديد السلالم الداخلية لمنزلك

السلم الداخلي في المنزل لا يحظى بكثير من الانتباه عند التصميم، ولكن شئنا أم أبينا فهو جزء رئيسي ومهم في المنزل حتى وإن كنت لا تراه باستمرار وتستخدمه فقط من أجل الصعود للدور العلوي، فبالتأكيد ستنظر إليه عند جلوسك في إحدى الغرف لذا من المهم أن يحظى بعناية ووقت عند تصميم المنزل مثل باقي الغرف فهو عامل رئيسي في الشكل الجمالي للمنزل.

وبشكل عام فالسلالم تصميماتها مملة ولا تدعو للإبداع، لذلك أحضرنا لك اليوم مجموعة مذهلة من تصميمات خبرائنا في هوميفاي للسلالم الداخلية وسترون بأنفسكم أنها ستكون إضافة رائعة للشكل النهائي في التصميم…