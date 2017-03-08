12 تصميم ساحر يساعدك عند تجديد السلالم الداخلية لمنزلك

السلم الداخلي في المنزل لا يحظى بكثير من الانتباه عند التصميم، ولكن شئنا أم أبينا فهو جزء رئيسي ومهم في المنزل حتى وإن كنت لا تراه باستمرار وتستخدمه فقط من أجل الصعود للدور العلوي، فبالتأكيد ستنظر إليه عند جلوسك في إحدى الغرف لذا من المهم أن يحظى بعناية ووقت عند تصميم المنزل مثل باقي الغرف فهو عامل رئيسي في الشكل الجمالي للمنزل.
وبشكل عام فالسلالم تصميماتها مملة ولا تدعو للإبداع، لذلك أحضرنا لك اليوم مجموعة مذهلة من تصميمات خبرائنا في هوميفاي للسلالم الداخلية وسترون بأنفسكم أنها ستكون إضافة رائعة للشكل النهائي في التصميم…
في أحيان كثيرة نترك المنطقة الموجودة أسفل السلم فارغة ما يتسبب في عدم وجودتواصل بصري عندما تقع عيناك عليها، يمكنك أن تضيف أشياء بسيطة في هذه المساحة كالمرايا أو غرفة صغيرة للملابس أو أي مجموعة ديكورات تفضلها كهذه المزهرية وستجدها تحولت بالكامل إلى مكان ومساحة رائعة كما ترى.
النقطة الاخرى في نجاح تصميم السلم أن تتأكد من اختيار لون وخامة السلم بشكل يناسب باليتة الألوان المستخدمة في المنزل والأثاث الموجود به، وفي كثير من الأحيان فالاختيار المثالي الذي يلائم الكثيرين هو استخدام الخشب واللون الأبيض.
بدلا من محاولة إضاءة السلم عن طريق المصابيح المنتشرة في المنزل، هذه المرة يمكنك إضاءة درجات السلم نفسها ووضع إضاءة داخلية فيها ولن تصدق التأثير الخيالي والساحر الناتج عن ذلك في شكلها النهائي، وبالطبع هذا سيؤثر على شكل الصالة والمدخل كما ترى، وعندما تضيف نحفة كلاسيكية فخمة كالموجودة أمامك ستحصل على تصميم غاية في الأناقة والسحر.
هذه السلالم المضيئة هي صيحة جديدة في عالم التصميم الداخلي المعاصر وتستخدم كبديل لإضاءة الممرات والمداخل او زيادة مستوى الإضاءة في المنزل بشكل عام.
لا مفر من أن الدرج الموجود داخل المنزل سيشغل مساحة ولكن إن كانت مساحة الشقة صغيرة فكلما كانت مساحة الدرج أقل كلما كان أفضل بالطبع!
في هذه الحالة لا يكمن الحل فقط في تقليل مساحة الدرج ولكن أيضا في استخدامه بشكل عملي ومثالي كقطعة أثاث أو مجموعة من الأرفف كما نرى، والتي تصلح كمساحة للتخزين او وضع الكتب والأغراض المختلفة.
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الإبداع لا حدود له وليس من الضروري ان يأخذ السلم نفس الشكل التقليدي للدرجات والدربزين، فيمكنك استخدام الأخشاب وتشكيلها على يد خبير بالتشكيل والنحت بالطريقة التي تفضلها وهنا مثلا كانت المنحنيات والأشكال العضوية طاغية على التصميم.
أما عند تصميم السلم الخاص بمنزلك فعليك تحديد احتياجاتك واحتياجات عائلتك في البداية، فعند وجود أطفال سيكون من غير الآمن استخدام تصميم كهذا على سبيل المثال، لذا قبل أن تبدأ في اختيار التصميم عليك أولا بكتابة جميع العناصر التي سيؤثر عليها تصميم غريب كهذا…
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لا تزال السلالم الحلزونية مستخدمة في كثير من التصميمات العصرية إلى يومنا هذا، إما بإرادة صاحب المنزل أو لضرورة معمارية، إذا كنت من هؤلاء فننصحك بالتجديد في شكل السلم الخاص بك والابتعاد عن أشكال الدرابزين الاعتيادية وغير الجذابة، مع تصميم خشبي للدرابزين كالموجود في هذا السلميمكنك ان تشعر وكأن السلم بالكامل عبارة عن قطعة فنية منحوتة على بعضها بهذا الشكل!
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بالإضافة إلى تصميم السلم نفسه يجب أن ننظر أيضا إلى التفاصيل المحيطة به مثل خامة الدرجات والإضاءة!
هنا الإضاءة كانت عامل الجذب لهذا السلم فقد استخدمت نجفة كلاسيكية وطويلة كما نرى ما جعل السلم هو المكان المحيط والملتف حولها بشكل حلزوني رائع، هذه الإضافة لم تكن من أجل الإضاءة فقط ولكنها عامل جذب للعين وفخامة للديكور وتصميم المنزل بشكل عام.
لمحبي التصميمات الحديثة، فلا يوجد تصميم عصري أكثر من سلم من الزجاج الخالص!
تصميم مناسب جدا للمساحات الصغيرة فالزجاج من المواد التي تعطي اتساعا وتسمح للضوء بالمرور من خلاله بسهولة لإبراز جميع المنطقة من حوله، تصميم عصري ومناسب لجميع المنازل الصغيرة المصمم بنمط حداثي.
وضع النباتات والازهار في منزلك لا يمنحك الأكسجين والحياة فقط، ولكنها تضيف جمال وشكلا مذهلا لأي مكان توجد فيه، لذا فهي فكرة جيدة لتزيين المنطقة الموجودة حول السلم الداخلي للمنزل.
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درابزين السلم له دور مهم في الشكل النهائي للتصميم، وإذا كنت من محبي الأنماط والأشكال الهندسية في التصميم فلماذا لا تستغل الدرابزين في هذا؟!
يمكن الاستفادة من السلم في وضع إضاءات مذهلة من حوله في كل مكان تحث من بالأسفل على الصعود للأعلى بسرعة!
مثال آخر على استخدام عناصر إضاءة جاذبة للعين مع استخدام النباتات في حديقة رائعة أسفل السلم، وتصميم عصري للدرجات والدربزين الزجاجي.
تصميم مكسيكي مذهل لسلم استخدمت فيه خيوط بلاستيكية ملونة لإعطائه هذا الشكل الرائع، هذه الفكرة مثالية إن كنت تبحث عن روح وطاقة إيجابية في المكان مع ألوان حيادية.