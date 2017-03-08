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صمم غرفة طفلك بطريقة جذّابة وعصرية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Весенний ветер, rudakova.ru rudakova.ru غرفة الاطفال الخشب هندسيا Turquoise
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عندما يتعلق الأمر بتصميم غرفة الطفل فهناك كثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، على رأسها أن تمتلك الغرفة روحا شبيهة بروح الطفل سواء كانت بنتا أو ولدا، المهم أن تشبه شخصيته حتى يشعر فيها بالراحة ولا يمل من وجوده بها ويعتبرها مملكته المحتوية على كل ما يحب، ومشاركة الطفل عند وضع عناصر الديكور في الغرفة هو أيضا أحد العناصر المهمة حتى يشعر بامتلاكه وحبه لها بشكل أكبر. 

ستجدون في هذا الكتاب مجموعة من التصميمات العصرية والمرحة لغرف نوم الأطفال تلهمكم عند اختيار ما يناسب أطفالكم وذوقهم الخاص…  

1- اختيار الألوان الهادئة

Baby Pedro's Room - Palmela, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة الاطفال
MUDA Home Design

Baby Pedro's Room – Palmela

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الأطفال وخصوصا في سنواتهم الأولى يتأثر مزاجهم وشخصياتهم بألوان الغرفة لذا من المهم عدم اختيار ألوان صادمة تعمل على تهييج شخصيتهم وتعودهم على ذلك ما يصيبهم فرط حركة مع تقدم العمر.

في سنوات طفلك الأولى احرص على اختيار الألوان الهادئة مثل السماوي أو الزهري الفاتح أو الأبيض إلخ من الدرجات الهادئة على اختلاف لونها، وهذه الغرفة مثال رائع على ذلك فقد استخدم المصمم اللون السماوي مع نقاط سوداء صغيرة على الحائط حولت شكل اللون إلى عصري وغير معتاد فكانت فكرة بسيطة ولكنها فارقة في التصميم، بالإضافة إلى الديكورات الرائعة باللون الرمادي والخوخي لخلق تباين في الغرفة.

2- إضاءة مرحة

Baby Pedro's Room - Palmela, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة الاطفال
MUDA Home Design

Baby Pedro's Room – Palmela

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

ما زلنا مع نفس الغرفة ولكن بالتركيز على عنصر آخر وهو الإضاءة، استخدام مصابيح تقليدية واعتيادية هو أمر لن يضيف كثيرا لغرفة الطفل، والذكاء هنا هو استخدام أشكال مرحة وغير تقليدية وقريبة من روح الطفولة لمصابيح الإضاءة كهذا السلك المثبت عليه كرات من الإضاءة بألوان مختلفة أعطت بهجة ومرح للمكان مع احتفاظها بالشكل الرائع.

3- مساحة واسعة

Весенний ветер, rudakova.ru rudakova.ru غرفة الاطفال الخشب هندسيا Turquoise
rudakova.ru

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

أيضا المساحات الضيقة واستخدام أثاث بأحجام كبيرة وقطع كثيرة في غرفة الطفل ليس هو الاختيار المثالي، فالأطفال يحبون الشعور بالحرية وعدم التقييد لذا من المهم توفير مساحة واسعة لهم في وسط الغرفة أو أحد أركانها.

نجد في هذه الغرفة عنصر آخر مهم عند تصميم غرف الأطفال وهو الأمان والدفء، فاختيار الأرضية من الخشب عامل مهم لضمان سلامة الاطفال فهي من أفضل الخامات أمانا على الطفل، وبالطبع وجود الألوان الرائعة المتنوعة بين الأبيض والرمادي والأصفر والبستاج، مجموعة من الألوان الهادئة والمميزة. 

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4- أفكار اقتصادية وتعليمية

Musterwohnung an der Nordsee, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة الاطفال
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

اختيار ديكور جيد ومميز لغرفة طفلك لا يحتاج بالضرورة إلى مبالغ طائلة من المال وميزانية خاصة لذلك، باستخدام أغراض قديمة يمكنك جعل الغرفة أكثر عصرية وجمالا. 

هنا استخدم سلم قديم وتم تجديده بدهان أبيض لاستخدامه كأرفف لوضع الكتب والألعاب التعليمية، فكرة ذكية ومميزة وأضافت شكلا جيدا للديكور. 

5- مكان للدراسة

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

مكتب صغير وكرسي مريح سيكون كافيا إذا التحق طفلك بالمدرسة، هذه الغرفة أنيقة للغاية فبالطبع هي غرفة للبنات!

اللون الوردي مع الأبيض والرمادي تشكيلة رائعة من الألوان الرقيقة والمرحة المناسبة لغرف البنات.

6- كما تلاحظ فهي نفس الغرفة السابقة مع تغيير مكان السرير والمكتب وهذه المرة باليتة ألوان تصلح لغرفة الأولاد، وكان الأصفر هنا إضافة مهمة ومرحة لهذه الغرفة.

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

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7- غرفة للأميرات

Options Shutter Blinds homify غرفة الاطفال الخشب هندسيا Pink shutters,blinds,blackout blinds,kids room,nursery,plantation shutters
homify

Options Shutter Blinds

homify
homify
homify

تحب البنات بالفطرة أن تعامل كالأميرات في أفلام الكارتون، واللون الزهري هو ما يميز الاميرة الصغيرة، هذه الغرفة استخدمت أثاث كلاسيكي ولكنه بلمسة عصرية للألوان، الزهري مع الأبيض هو خيار مثالي إن كانت طفلتك مغرمة بقصص الأميرات الصغيرات.

8- رسومات الحائط وعالم خيالي

Read me Stories Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,bear,animals,book,reading
Pixers

Read me Stories

Pixers
Pixers
Pixers

فكرة أخرى مناسبة جدا لخلق عالم خيالي من القصص والحكايات للطفل، الغرفة بأكملها تتمحور حول هذه اللوحة على الجدار، يمكنك اختيار الرسومات والشخصيات التي يفضلها طفلك وجعلها أساس غرفته الصغيرة ويعيش في عالمه الخاص.

9- أفكار للترتيب

Maer Barn, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة الاطفال
The Bazeley Partnership

Maer Barn, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم غرفة الطفل، هي توفير مساحة كافية لتخزين كل أغراض طفلك، ومن الأفضل ان تكون مثل هذه الفكرة مكتبة وأرفف متجاورة ومرتبة حسب نوع الألعاب أو بالترتيب الذي تفضله، وهذا يحافظ على غرفته دائما مرتبة ويعلمه التنظيم ويسهل عليه الوصول إلى أغراضه بسهولة أيضا! 

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10- تخصيص مساحة مجهّزة للعب

Kalkan Dublex Apartment/Suadiye, Pebbledesign / Çakıltașları Mimarlık Tasarım Pebbledesign / Çakıltașları Mimarlık Tasarım غرفة الاطفال
Pebbledesign / Çakıltașları Mimarlık Tasarım

Kalkan Dublex Apartment/Suadiye

Pebbledesign / Çakıltașları Mimarlık Tasarım
Pebbledesign / Çakıltașları Mimarlık Tasarım
Pebbledesign / Çakıltașları Mimarlık Tasarım

أخيرا؛ أنا ممن يفضلون تخصيص مساحة منفصلة في الغرفة للعب بعيدة عن ركن النوم حتى يتعود الطفل على النظام وترتيب حياته بشكل جيد، ومن الأفضل أن يشارك الطفل في تصميم هذه المساحة واختيار ألوانها فهي مكانه الخاص الذي سيقضي فيه معظم الوقت.

23 لمسة رائعة ستحب أن تضيفها لغرفة طفلك
ما هو اللون الذي تفضله في غرفة طفلك الصغير؟

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