صمم غرفة طفلك بطريقة جذّابة وعصرية

عندما يتعلق الأمر بتصميم غرفة الطفل فهناك كثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، على رأسها أن تمتلك الغرفة روحا شبيهة بروح الطفل سواء كانت بنتا أو ولدا، المهم أن تشبه شخصيته حتى يشعر فيها بالراحة ولا يمل من وجوده بها ويعتبرها مملكته المحتوية على كل ما يحب، ومشاركة الطفل عند وضع عناصر الديكور في الغرفة هو أيضا أحد العناصر المهمة حتى يشعر بامتلاكه وحبه لها بشكل أكبر.

ستجدون في هذا الكتاب مجموعة من التصميمات العصرية والمرحة لغرف نوم الأطفال تلهمكم عند اختيار ما يناسب أطفالكم وذوقهم الخاص…