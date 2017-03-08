صمم غرفة طفلك بطريقة جذّابة وعصرية

عندما يتعلق الأمر بتصميم غرفة الطفل فهناك كثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، على رأسها أن تمتلك الغرفة روحا شبيهة بروح الطفل سواء كانت بنتا أو ولدا، المهم أن تشبه شخصيته حتى يشعر فيها بالراحة ولا يمل من وجوده بها ويعتبرها مملكته المحتوية على كل ما يحب، ومشاركة الطفل عند وضع عناصر الديكور في الغرفة هو أيضا أحد العناصر المهمة حتى يشعر بامتلاكه وحبه لها بشكل أكبر.
ستجدون في هذا الكتاب مجموعة من التصميمات العصرية والمرحة لغرف نوم الأطفال تلهمكم عند اختيار ما يناسب أطفالكم وذوقهم الخاص…
الأطفال وخصوصا في سنواتهم الأولى يتأثر مزاجهم وشخصياتهم بألوان الغرفة لذا من المهم عدم اختيار ألوان صادمة تعمل على تهييج شخصيتهم وتعودهم على ذلك ما يصيبهم فرط حركة مع تقدم العمر.
في سنوات طفلك الأولى احرص على اختيار الألوان الهادئة مثل السماوي أو الزهري الفاتح أو الأبيض إلخ من الدرجات الهادئة على اختلاف لونها، وهذه الغرفة مثال رائع على ذلك فقد استخدم المصمم اللون السماوي مع نقاط سوداء صغيرة على الحائط حولت شكل اللون إلى عصري وغير معتاد فكانت فكرة بسيطة ولكنها فارقة في التصميم، بالإضافة إلى الديكورات الرائعة باللون الرمادي والخوخي لخلق تباين في الغرفة.
ما زلنا مع نفس الغرفة ولكن بالتركيز على عنصر آخر وهو الإضاءة، استخدام مصابيح تقليدية واعتيادية هو أمر لن يضيف كثيرا لغرفة الطفل، والذكاء هنا هو استخدام أشكال مرحة وغير تقليدية وقريبة من روح الطفولة لمصابيح الإضاءة كهذا السلك المثبت عليه كرات من الإضاءة بألوان مختلفة أعطت بهجة ومرح للمكان مع احتفاظها بالشكل الرائع.
أيضا المساحات الضيقة واستخدام أثاث بأحجام كبيرة وقطع كثيرة في غرفة الطفل ليس هو الاختيار المثالي، فالأطفال يحبون الشعور بالحرية وعدم التقييد لذا من المهم توفير مساحة واسعة لهم في وسط الغرفة أو أحد أركانها.
نجد في هذه الغرفة عنصر آخر مهم عند تصميم غرف الأطفال وهو الأمان والدفء، فاختيار الأرضية من الخشب عامل مهم لضمان سلامة الاطفال فهي من أفضل الخامات أمانا على الطفل، وبالطبع وجود الألوان الرائعة المتنوعة بين الأبيض والرمادي والأصفر والبستاج، مجموعة من الألوان الهادئة والمميزة.
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اختيار ديكور جيد ومميز لغرفة طفلك لا يحتاج بالضرورة إلى مبالغ طائلة من المال وميزانية خاصة لذلك، باستخدام أغراض قديمة يمكنك جعل الغرفة أكثر عصرية وجمالا.
هنا استخدم سلم قديم وتم تجديده بدهان أبيض لاستخدامه كأرفف لوضع الكتب والألعاب التعليمية، فكرة ذكية ومميزة وأضافت شكلا جيدا للديكور.
مكتب صغير وكرسي مريح سيكون كافيا إذا التحق طفلك بالمدرسة، هذه الغرفة أنيقة للغاية فبالطبع هي غرفة للبنات!
اللون الوردي مع الأبيض والرمادي تشكيلة رائعة من الألوان الرقيقة والمرحة المناسبة لغرف البنات.
تحب البنات بالفطرة أن تعامل كالأميرات في أفلام الكارتون، واللون الزهري هو ما يميز الاميرة الصغيرة، هذه الغرفة استخدمت أثاث كلاسيكي ولكنه بلمسة عصرية للألوان، الزهري مع الأبيض هو خيار مثالي إن كانت طفلتك مغرمة بقصص الأميرات الصغيرات.
فكرة أخرى مناسبة جدا لخلق عالم خيالي من القصص والحكايات للطفل، الغرفة بأكملها تتمحور حول هذه اللوحة على الجدار، يمكنك اختيار الرسومات والشخصيات التي يفضلها طفلك وجعلها أساس غرفته الصغيرة ويعيش في عالمه الخاص.
نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم غرفة الطفل، هي توفير مساحة كافية لتخزين كل أغراض طفلك، ومن الأفضل ان تكون مثل هذه الفكرة مكتبة وأرفف متجاورة ومرتبة حسب نوع الألعاب أو بالترتيب الذي تفضله، وهذا يحافظ على غرفته دائما مرتبة ويعلمه التنظيم ويسهل عليه الوصول إلى أغراضه بسهولة أيضا!
أخيرا؛ أنا ممن يفضلون تخصيص مساحة منفصلة في الغرفة للعب بعيدة عن ركن النوم حتى يتعود الطفل على النظام وترتيب حياته بشكل جيد، ومن الأفضل أن يشارك الطفل في تصميم هذه المساحة واختيار ألوانها فهي مكانه الخاص الذي سيقضي فيه معظم الوقت.