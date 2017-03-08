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10 أفكار مميزة وفريدة لديكور غرفة النوم

Eman Rifaat Eman Rifaat
Interiors, Violet & George Violet & George غرفة نوم
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غرفة النوم مكان للراحة والاسترخاء والحصول على خصوصية وجو هاديء، وهنا يكمن السر في اختيارات عناصر الديكور الموجودة بالغرفة، هل ستنجح اختياراتك لتصبح غرفة نومك مثالية؟ هذا ما يساعدك عليه خبراؤنا في مجموعة من التصميمات المتميزة في هذا الكتاب…

1- الستائر والنجف

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

من العناصر المهمة المستخدمة في تزيين الغرف هي الستائر، الأقمشة والألوان والأشكال المختلفة للستائر تجعلها وسيلة رائعة للتحكم في ديكور الغرفة كما نرى، والعنصر الآخر المستخدم بكثرة في الديكورات الكلاسيكية هو النجف وخاصة المتلأليء بالكريستال اللامع والفخم.

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2- الإبداع بالألوان

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

إذا كنت ترغب في الحصول على غرفة نوم غير اعتيادية ومميزة للغاية فالألوان هي أسهل طريق للحصول على ما تريد، مع الحذر عند اختيار ألوان كثيرة ومراعاة تجانسها مع بعضها واستخدامها في المكان الصحيح، وخير دليل وإرشاد هو هذا التصميم! 

الأشكال المطبوعة على الوسادات، ولون الفرش الوردي بدرجة داكنة، والتحف باللون الأزرق القاتم، والأزهار بتشكيلة فريدة على المصباح من الخارج، مزج رائع للألوان واختيار بديع لوضعها بالشكل الصحيح في المكان الصحيح.

3- الإضاءة غير المباشرة

Bedroom | Caspian Honeywerkz غرفة نوم
Honeywerkz

Bedroom | Caspian

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

الإضاءة ليست مهمة فقط من أجل إنارة المكان، ولكن اختيارها بأشكال وقوالب مختلفة هو عنصر أساسي في الديكور، الفكرة الغير اعتيادية والتي ظهرت مؤخرا في تصميمات كثيرة هي وضع إضاءة غير مباشرة في زوايا الغرف أو بالسقف كما في هذا التصميم، وهذا بالإضافة إلى شكله الرائع في الديكور فهو مصدر للإضاءة الخافتة عند الرغبة في إضفاء جو رومانسي على الغرفة.

4- الأزهار دائما حل سحري!

Eliza King Size Bed Frame in Bluebellgray fabric Button & Sprung BedroomBeds & headboards Multicolored bed frame,bedroom,bed
Button &amp; Sprung

Eliza King Size Bed Frame in Bluebellgray fabric

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

الطريقة التقليدية في استخدام الأزهار لتزيين الغرف هو وضعها في مزهرية على الطاولة، أما هنا فالغرفة بالكامل مزينة بالأزهار! 

استخدم قماش السرير بالكامل بنقوش مبهجة للغاية مع مجموعة رائعة من أزهار الربيع بألوانها الرقيقة والمفعمة بالحيوية، هذه الفكرة ستناسبك إن كنت من عشّاق الطبيعة والبهجة القادمة مع فصل الربيع.

5- مصابيح مبتكرة

Mister Smith Interiors - Basilica Opal homify BedroomLighting
homify

Mister Smith Interiors – Basilica Opal

homify
homify
homify

استخدام الأباجورة على جانبي السرير هو أمر تقليدي، ولكن استخدام أشكال أخرى للإضاءة على الجانبين وجعلها تتفاعل مع ديكور الغرفة لتصبح جزءًا منها هو أمر مبتكر ورائع نراه في هذا التصميم.

6- الرسم على الجدار

Interiors, Violet & George Violet & George غرفة نوم
Violet &amp; George

Interiors

Violet & George
Violet &amp; George
Violet & George

من الطرق العصرية والتي تصلح مع أنماط مختلفة في التصميم هو استخدام ملصقات على الجدران بأشكال وألوان مختلفة لتعبر عن لوحة في النهاية، وعند الاستعانة بخبير في الرسم يمكن رسم لوحة فعلية على الحائط. 

في غرفة النوم عليك باختيار الأشكال الهادئة المناسبة لطبيعة الغرفة حتى لا تشعر بالانزعاج منها، ومن المهم أيضا ان يناسب الشكل واللون نمط التصميم المتبع في الغرفة.

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7- النجمة المضيئة

Residenza estiva, archiplanstudio archiplanstudio غرفة نوم
archiplanstudio

archiplanstudio
archiplanstudio
archiplanstudio

غرف النوم الشبابية تحمل طابعا خاصا، فالشباب يحبون الجو الرومانسي والأفكار المبتكرة، هذه النجمة الموجودة خلف السرير مصنوعة من مجموعة من الخطوط لتكون شكلها بالنهاية ووضع عليها إطار من سلك مثبت عليه مصابيح صغيرة بلون ذهبي رائع، فكرة شبابية رائعة! 

8- سرير معلّق

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion غرفة نوم
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

يمكن أن يكون السرير قطعة ديكور في حد ذاتها وذلك بالاستغناء عن شكله التقليدي والاستعانة ببعض الابتكار عند تصميمه، هذا السرير بدلا من ان يكون موضوعا على الأرض فهو مثبت بالسقف وكأنه عائم على الماء! 

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9- استخدام ورق الحائط

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة نوم
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

ورق الحائط بأشكال وألوان مختلفة هو اختيار سهل لتغيير ديكور الغرفة، هنا اختار المصمم أشكال الماندالا الشهيرة والتي تحث العقل عند رؤيتها على الاسترخاء والهدوء مع اختيار لون هاديء في نفس الوقت، ولم ينس ربطها بالسرير فاختار الوسادات برسم مطبوع عليه نفس الشكل مع إضافة ألوان مختلفة لصنع تباين في التصميم.

10- استخدام الأثاث في الديكور

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors غرفة نوم
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

وأخيرا فمن الممكن ان تكون قطع الأثاث المستخدمة في غرفة نومك هي نفسها قطع ديكور مميزة، إضافة كنبة أو كرسي بتصميم رائع ومناسب للغرفة هي فكرة مميزة وتضيف جانب آخر لغرفة النوم وهو القيام بأي نشاط مختلف كالقراءة.

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