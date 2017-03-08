10 أفكار مميزة وفريدة لديكور غرفة النوم

إذا كنت ترغب في الحصول على غرفة نوم غير اعتيادية ومميزة للغاية فالألوان هي أسهل طريق للحصول على ما تريد، مع الحذر عند اختيار ألوان كثيرة ومراعاة تجانسها مع بعضها واستخدامها في المكان الصحيح، وخير دليل وإرشاد هو هذا التصميم!

الأشكال المطبوعة على الوسادات، ولون الفرش الوردي بدرجة داكنة، والتحف باللون الأزرق القاتم، والأزهار بتشكيلة فريدة على المصباح من الخارج، مزج رائع للألوان واختيار بديع لوضعها بالشكل الصحيح في المكان الصحيح.