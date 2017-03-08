10 أفكار مميزة وفريدة لديكور غرفة النوم

من العناصر المهمة المستخدمة في تزيين الغرف هي الستائر، الأقمشة والألوان والأشكال المختلفة للستائر تجعلها وسيلة رائعة للتحكم في ديكور الغرفة كما نرى، والعنصر الآخر المستخدم بكثرة في الديكورات الكلاسيكية هو النجف وخاصة المتلأليء بالكريستال اللامع والفخم.
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إذا كنت ترغب في الحصول على غرفة نوم غير اعتيادية ومميزة للغاية فالألوان هي أسهل طريق للحصول على ما تريد، مع الحذر عند اختيار ألوان كثيرة ومراعاة تجانسها مع بعضها واستخدامها في المكان الصحيح، وخير دليل وإرشاد هو هذا التصميم!
الأشكال المطبوعة على الوسادات، ولون الفرش الوردي بدرجة داكنة، والتحف باللون الأزرق القاتم، والأزهار بتشكيلة فريدة على المصباح من الخارج، مزج رائع للألوان واختيار بديع لوضعها بالشكل الصحيح في المكان الصحيح.
الإضاءة ليست مهمة فقط من أجل إنارة المكان، ولكن اختيارها بأشكال وقوالب مختلفة هو عنصر أساسي في الديكور، الفكرة الغير اعتيادية والتي ظهرت مؤخرا في تصميمات كثيرة هي وضع إضاءة غير مباشرة في زوايا الغرف أو بالسقف كما في هذا التصميم، وهذا بالإضافة إلى شكله الرائع في الديكور فهو مصدر للإضاءة الخافتة عند الرغبة في إضفاء جو رومانسي على الغرفة.
الطريقة التقليدية في استخدام الأزهار لتزيين الغرف هو وضعها في مزهرية على الطاولة، أما هنا فالغرفة بالكامل مزينة بالأزهار!
استخدم قماش السرير بالكامل بنقوش مبهجة للغاية مع مجموعة رائعة من أزهار الربيع بألوانها الرقيقة والمفعمة بالحيوية، هذه الفكرة ستناسبك إن كنت من عشّاق الطبيعة والبهجة القادمة مع فصل الربيع.
استخدام الأباجورة على جانبي السرير هو أمر تقليدي، ولكن استخدام أشكال أخرى للإضاءة على الجانبين وجعلها تتفاعل مع ديكور الغرفة لتصبح جزءًا منها هو أمر مبتكر ورائع نراه في هذا التصميم.
من الطرق العصرية والتي تصلح مع أنماط مختلفة في التصميم هو استخدام ملصقات على الجدران بأشكال وألوان مختلفة لتعبر عن لوحة في النهاية، وعند الاستعانة بخبير في الرسم يمكن رسم لوحة فعلية على الحائط.
في غرفة النوم عليك باختيار الأشكال الهادئة المناسبة لطبيعة الغرفة حتى لا تشعر بالانزعاج منها، ومن المهم أيضا ان يناسب الشكل واللون نمط التصميم المتبع في الغرفة.
غرف النوم الشبابية تحمل طابعا خاصا، فالشباب يحبون الجو الرومانسي والأفكار المبتكرة، هذه النجمة الموجودة خلف السرير مصنوعة من مجموعة من الخطوط لتكون شكلها بالنهاية ووضع عليها إطار من سلك مثبت عليه مصابيح صغيرة بلون ذهبي رائع، فكرة شبابية رائعة!
يمكن أن يكون السرير قطعة ديكور في حد ذاتها وذلك بالاستغناء عن شكله التقليدي والاستعانة ببعض الابتكار عند تصميمه، هذا السرير بدلا من ان يكون موضوعا على الأرض فهو مثبت بالسقف وكأنه عائم على الماء!
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ورق الحائط بأشكال وألوان مختلفة هو اختيار سهل لتغيير ديكور الغرفة، هنا اختار المصمم أشكال الماندالا الشهيرة والتي تحث العقل عند رؤيتها على الاسترخاء والهدوء مع اختيار لون هاديء في نفس الوقت، ولم ينس ربطها بالسرير فاختار الوسادات برسم مطبوع عليه نفس الشكل مع إضافة ألوان مختلفة لصنع تباين في التصميم.
وأخيرا فمن الممكن ان تكون قطع الأثاث المستخدمة في غرفة نومك هي نفسها قطع ديكور مميزة، إضافة كنبة أو كرسي بتصميم رائع ومناسب للغرفة هي فكرة مميزة وتضيف جانب آخر لغرفة النوم وهو القيام بأي نشاط مختلف كالقراءة.