الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة مميزة لاختيار إضاءة الأسقف

Mai Elkholy Mai Elkholy
The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Loading admin actions …

بالتأكيد جميعنا نعلم أن الإضاءة المنزلية تُعد واحدة من أهم مكونات وعناصر الديكور؛ وهذا لأنه بالإضافة إلى أهميتها الوظيفية في الحصول على الرؤية الجيدة، إلا أنها تساعد على إضافة لمسة وطابع مميز على المنزل بشكل عام وعلى الأسقف بشكل خاص.

اليوم سنقوم بعرض 13 فكرة مميزة تساعدك في الحصول على أسقف مميزة من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة إليها للحصول على ضوء مميز وديكور أنيق، دعونا نلقي نظرة على هذه الأفكار.

1. سقف معلق أم نجفة كبيرة؟

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

اعتدنا عند اختيار الإضاءة على أسلوب واحد تقليدي على أساس ارتفاع الأسقف، وكان هذا الأسلوب يقيدنا بالفعل في وحدات الإضاءة فنقوم باختيار الثريات المرتفعة، لكن الآن مع انتشار فكرة الأسقف المعلقة تعددت أفكار الإضاءة على نحو كبير. نلاحظ هنا أنه تم الاستعانة بسقف معلق من الخشب، أعلاه تم استخدام إضاءة خفية لإبراز المسافة الفاصلة بين السقف الأساسي والسقف المعلق، كما تم تركيب ثلاث وحدات إضاءة سبوتات في السقف المعلق ليبدو هذا السقف كأنه نجفة كبيرة أعلى مساحة الجلوس.

2. اللعب بالإضاءة الخفية على الأسقف الجبس

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

اللعب بالأضواء خاصة على الأسقف بالتأكيد له تأثير مميز في خلق أجواء ساحرة على منزلك، ففي هذا التصميم كانت أضواء السقف المخفية هي عنصر الجذب الأول في هذا المنزل العصري المذهل. حيث تم تثبيت بيوت نور خفية أعلى سقف الجبس لإضافة لمسة جمالية مميزة.

3. سحر أضواء LED:

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات الجميع يلجأ إلى مصابيح الإضاءة التي تستهلك طاقة أقل مثل مصابيح LED التي تستهلك 80% طاقة أقل من المصابيح العادية، هذا النوع من الإضاءة يضفي لمسة مميزة خاصةً إذا كنت تريد التركيز على مساحة معينة في المنزل لإبراز أناقتها، فنلاحظ هنا أنه تم توزيع وحدات الإضاءة على السقف بشكل مرتب لتركيز الانتباه إلى منطقة التليفزيون ومنطقة الجلوس.

4. الأضواء الملونة وتأثيرها على أناقة منزلك في المساء

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects غرفة المعيشة
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

إذا كنت من محبي الألوان، يمكنك استخدام وحدات إضاءة للسقف من النوع LED الملونة، ففي ه1ا التصميم تم الاستعانة بوحدات الإضاءة الخفية التي تتميز بدرجات ألوان متقاربة بين الأزرق والوردي لإضافة جو ساحر على أجواء المنزل.

5. سحر بيوت النور في أسقف الجبس المعلقة

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

في هذا المنزل الرائع تم تصميم السقف كلوحة فنية رائعة، فتم الاتجاه لصنع سقف معلق من الجبس، تزينه وحدات الإضاءة الخفية حوله وفي الفراغات الموجودة في المنتصف؛ مما جعل التصميم في غاية الرقي والتميز يلفت الانتباه إلى مساحة الاستقبال الرائعة بمجرد النظر إليه.

6. مصابيح وأبليكات مذهلة

Chic Living Room homify غرفة المعيشة Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

بعد أن تم استخدام نجفة عصرية في منتصف سقف الغرفة، تم تعزيز الإضاءة من خلال توزيع عدد من المصابيح على مستوى عالي قريب من السقف على جدران الغرفة لتعزيز الإضاءة وأيضًا لإضافة لمسة جمالية رائعة على أجواء الغرفة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. خدعة جديدة في تزيين السقف بالأضواء

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

في نموذج ابتعد تمامًا عن التقليدية، تم الاستعانة بوحدات الإضاءة المثبتة على الأرضية التي تنعكس أضوائها على السقف ليبدو وكأنه مصدر الضوء، ولتعزيز الضوء في السقف أيضًا قد تم توزيع عدد من وحدات الإضاءة سبوتات بطريقة عشوائية، وكذا استخدام بعض الأباجورات المرتفعة المُصممة بطريقة عصرية رائعة.

8. أضواء مريحة ودافئة

Sam's Creek homify غرفة المعيشة
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

تتكامل الأضواء هنا بالفعل مع أجواء المنزل بشكل عام، حيث تعمل على تعزيز اللمحة والطابع الأسري الدافئ لهذا المنزل، حيث تم استخدام سبوتات من اللون الأصفر الهادئ لتكون وظيفتها التركيز على التفاصيل الهامة في تصميم المنزل الخشبي والحصول على إنارة جيدة كذلك.

9. خلق مسارات محددة للضوء في السقف الخشبي

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects غرفة المعيشة
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

يمكن عمل بعض المسارات المحددة لوضع وحدات إضاءة بسيطة ليتم تركيز الإضاءة على أماكن وزوايا معينة مثل أماكن الجلوس والقراءة، وبالإضافة إلى لمسة هذه الفكرة الأنيقة على السقف الخشبي إلا أنها بالفعل توفر مستوى إضاءة صحي ومميز.

10. إضاءة مذهلة في المطبخ

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

المطبخ من أهم الغرف المنزلية التي تحتاج بالفعل إلى إضاءة مدروسة، خاصة أنها لم تصبح غرفة لإعداد الطعام فقط، بل لتناول الوجبات السريعة والمشروبات، ففي هذا التصميم تم الاعتماد بشكل واضح على الإضاءة الطبيعية بالإضافة إلى تصميم سقف معلق من الجبس ليتم خلاله توزيع عدد من وحدات الإضاءة LED للحصول على مستوى إنارة مريح، كما تم استخدام الأضواء المنخفضة على الجدران لتركيز الضوء على بعض مساحات العمل الهامة.

11. أناقة الإضاءة المحيطية على السقف

Veletta in cartongesso Moderna Milano Monza illuminata con LED., TecnoArtEdil TecnoArtEdil Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Beige
TecnoArtEdil

TecnoArtEdil
TecnoArtEdil
TecnoArtEdil

في الكثير من الأحيان نتغافل عن توفير مستوى إضاءة جيد في المساحة المجاورة للدرج، ففي المساحة الموضحة أمامنا، نلاحظ أنه تم تصميم بعض الحواف المحيطية للسقف من الجبس ليتم تزويدها بوحدات إضاءة خفية وكذلك لتوزيع عدد من وحدات الإضاءة سبوت الصغيرة لتسليط الانتباه على الجدار الحجري واللوحات الفنية المعلقة؛ وكان هذا التصميم مميز بالفعل في هذه المساحة وأضاف طابع وسحر خاص فريد من نوعه.

12. إضاءة مبتكرة على شكل حرف L

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

في تصميم مميز لإضاءة مدخل المنزل، تم استخدام تصميم فريد من نوعه عندما تم الاتجاه لتثبيت اثنين من وحدات الإضاءة التي تأخذ شكل الخط المستقيم داخل الجدار لتبدو على هيئة حرف L كما ساهمت ألوان الجدران البيضاء في عكس ضوء هذه الوحدات وتعزيز الشعور بالإشراق والاتساع في المساحة.

13. تصميم نافذة في السقف للحصول على الضوء الطبيعي

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

على الرغم من أن فكرة الأسقف المعلقة سواء من الجبس أو أي خامة أخرى ترتبط بفكرة الإضاءة الخفية وبيوت النور، إلا أنه هنا قد تم استبدال الإضاءة الصناعية بالضوء الطبيعي من خلال تصميم نوافذ علوية للحصول على الإضاءة الطبيعية مما يجعلنا نشعر بالدفء والاسترخاء داخل المنزل.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل مميز لن تصدق أن مساحته 150 متر مربع فقط.

قبل وبعد : غرفة نوم أصبحت قطعة فنية
13 فكرة مميزة لاختيار إضاءة الأسقف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً