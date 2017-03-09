13 فكرة مميزة لاختيار إضاءة الأسقف

بالتأكيد جميعنا نعلم أن الإضاءة المنزلية تُعد واحدة من أهم مكونات وعناصر الديكور؛ وهذا لأنه بالإضافة إلى أهميتها الوظيفية في الحصول على الرؤية الجيدة، إلا أنها تساعد على إضافة لمسة وطابع مميز على المنزل بشكل عام وعلى الأسقف بشكل خاص.
اليوم سنقوم بعرض 13 فكرة مميزة تساعدك في الحصول على أسقف مميزة من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة إليها للحصول على ضوء مميز وديكور أنيق، دعونا نلقي نظرة على هذه الأفكار.
اعتدنا عند اختيار الإضاءة على أسلوب واحد تقليدي على أساس ارتفاع الأسقف، وكان هذا الأسلوب يقيدنا بالفعل في وحدات الإضاءة فنقوم باختيار الثريات المرتفعة، لكن الآن مع انتشار فكرة الأسقف المعلقة تعددت أفكار الإضاءة على نحو كبير. نلاحظ هنا أنه تم الاستعانة بسقف معلق من الخشب، أعلاه تم استخدام إضاءة خفية لإبراز المسافة الفاصلة بين السقف الأساسي والسقف المعلق، كما تم تركيب ثلاث وحدات إضاءة
سبوتات في السقف المعلق ليبدو هذا السقف كأنه نجفة كبيرة أعلى مساحة الجلوس.
اللعب بالأضواء خاصة على الأسقف بالتأكيد له تأثير مميز في خلق أجواء ساحرة على منزلك، ففي هذا التصميم كانت أضواء السقف المخفية هي عنصر الجذب الأول في هذا المنزل العصري المذهل. حيث تم تثبيت بيوت نور خفية أعلى سقف الجبس لإضافة لمسة جمالية مميزة.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات الجميع يلجأ إلى مصابيح الإضاءة التي تستهلك طاقة أقل مثل مصابيح LED التي تستهلك 80% طاقة أقل من المصابيح العادية، هذا النوع من الإضاءة يضفي لمسة مميزة خاصةً إذا كنت تريد التركيز على مساحة معينة في المنزل لإبراز أناقتها، فنلاحظ هنا أنه تم توزيع وحدات الإضاءة على السقف بشكل مرتب لتركيز الانتباه إلى منطقة التليفزيون ومنطقة الجلوس.
إذا كنت من محبي الألوان، يمكنك استخدام وحدات إضاءة للسقف من النوع LED الملونة، ففي ه1ا التصميم تم الاستعانة بوحدات الإضاءة الخفية التي تتميز بدرجات ألوان متقاربة بين الأزرق والوردي لإضافة جو ساحر على أجواء المنزل.
في هذا المنزل الرائع تم تصميم السقف كلوحة فنية رائعة، فتم الاتجاه لصنع سقف معلق من الجبس، تزينه وحدات الإضاءة الخفية حوله وفي الفراغات الموجودة في المنتصف؛ مما جعل التصميم في غاية الرقي والتميز يلفت الانتباه إلى مساحة الاستقبال الرائعة بمجرد النظر إليه.
بعد أن تم استخدام نجفة عصرية في منتصف سقف الغرفة، تم تعزيز الإضاءة من خلال توزيع عدد من المصابيح على مستوى عالي قريب من السقف على جدران الغرفة لتعزيز الإضاءة وأيضًا لإضافة لمسة جمالية رائعة على أجواء الغرفة.
في نموذج ابتعد تمامًا عن التقليدية، تم الاستعانة بوحدات الإضاءة المثبتة على الأرضية التي تنعكس أضوائها على السقف ليبدو وكأنه مصدر الضوء، ولتعزيز الضوء في السقف أيضًا قد تم توزيع عدد من وحدات الإضاءة
سبوتات بطريقة عشوائية، وكذا استخدام بعض الأباجورات المرتفعة المُصممة بطريقة عصرية رائعة.
تتكامل الأضواء هنا بالفعل مع أجواء المنزل بشكل عام، حيث تعمل على تعزيز اللمحة والطابع الأسري الدافئ لهذا المنزل، حيث تم استخدام سبوتات من اللون الأصفر الهادئ لتكون وظيفتها التركيز على التفاصيل الهامة في تصميم المنزل الخشبي والحصول على إنارة جيدة كذلك.
يمكن عمل بعض المسارات المحددة لوضع وحدات إضاءة بسيطة ليتم تركيز الإضاءة على أماكن وزوايا معينة مثل أماكن الجلوس والقراءة، وبالإضافة إلى لمسة هذه الفكرة الأنيقة على السقف الخشبي إلا أنها بالفعل توفر مستوى إضاءة صحي ومميز.
المطبخ من أهم الغرف المنزلية التي تحتاج بالفعل إلى إضاءة مدروسة، خاصة أنها لم تصبح غرفة لإعداد الطعام فقط، بل لتناول الوجبات السريعة والمشروبات، ففي هذا التصميم تم الاعتماد بشكل واضح على الإضاءة الطبيعية بالإضافة إلى تصميم سقف معلق من الجبس ليتم خلاله توزيع عدد من وحدات الإضاءة LED للحصول على مستوى إنارة مريح، كما تم استخدام الأضواء المنخفضة على الجدران لتركيز الضوء على بعض مساحات العمل الهامة.
في الكثير من الأحيان نتغافل عن توفير مستوى إضاءة جيد في المساحة المجاورة للدرج، ففي المساحة الموضحة أمامنا، نلاحظ أنه تم تصميم بعض الحواف المحيطية للسقف من الجبس ليتم تزويدها بوحدات إضاءة خفية وكذلك لتوزيع عدد من وحدات الإضاءة
سبوت الصغيرة لتسليط الانتباه على الجدار الحجري واللوحات الفنية المعلقة؛ وكان هذا التصميم مميز بالفعل في هذه المساحة وأضاف طابع وسحر خاص فريد من نوعه.
في تصميم مميز لإضاءة مدخل المنزل، تم استخدام تصميم فريد من نوعه عندما تم الاتجاه لتثبيت اثنين من وحدات الإضاءة التي تأخذ شكل الخط المستقيم داخل الجدار لتبدو على هيئة حرف L كما ساهمت ألوان الجدران البيضاء في عكس ضوء هذه الوحدات وتعزيز الشعور بالإشراق والاتساع في المساحة.
على الرغم من أن فكرة الأسقف المعلقة سواء من الجبس أو أي خامة أخرى ترتبط بفكرة الإضاءة الخفية وبيوت النور، إلا أنه هنا قد تم استبدال الإضاءة الصناعية بالضوء الطبيعي من خلال تصميم نوافذ علوية للحصول على الإضاءة الطبيعية مما يجعلنا نشعر بالدفء والاسترخاء داخل المنزل.
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