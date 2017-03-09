13 فكرة مميزة لاختيار إضاءة الأسقف

بالتأكيد جميعنا نعلم أن الإضاءة المنزلية تُعد واحدة من أهم مكونات وعناصر الديكور؛ وهذا لأنه بالإضافة إلى أهميتها الوظيفية في الحصول على الرؤية الجيدة، إلا أنها تساعد على إضافة لمسة وطابع مميز على المنزل بشكل عام وعلى الأسقف بشكل خاص.

اليوم سنقوم بعرض 13 فكرة مميزة تساعدك في الحصول على أسقف مميزة من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة إليها للحصول على ضوء مميز وديكور أنيق، دعونا نلقي نظرة على هذه الأفكار.