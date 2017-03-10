14 فكرة مبتكرة لتزيين الجدران

بالنسبة للكثير من الأشخاص تعتبر غرف المنزل هي المساحة الرئيسية التي يمكن إضافة أنواع الديكورات المختلفة فيها، لتعبر عن لمسة حميمية تبرز الخيارات الشخصية. ودائمًا ما يكون التغيير والتجديد من حين لآخر ضروري لكسر الروتين والملل، وفي نفس الوقت لإضفاء جو من الدفء والترحيب بالمنزل.
وفي هذا المحتوى قمنا بجمع بعض الأفكار التي قد تُضيف لغرفتك شكل مختلف حتى لو كان من خلال بعض العناصر البسيطة، ونركز هنا على الجدران كمساحة عمل أساسية لتحويل الغرفة بشكل كبير.
إذا كنت من هواة التقاط الصور الفتوغرافية فيمكنك الاستفادة من هذه الهواية، حيث يمكنك استخدام الصور التي تلتقطها لتجديد غرفتك، حيث يمكنك استيحاء الإلهام من العديد من المشاهد سواء قمت باختيار صور لمناظر طبيعية، أشخاص أو حيوانات.
طلاء الجدران بألوان مختلفة تمنح الغرفة لمسة إبداعية، ويمكن استخدام مختلف الأنماط عند اختيار الألوان بما يتوافق مع الذوق الشخصي والغرض من اختيار الألوان. فعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب بجعل مساحة الغرفة تبدو أكبر فسيكون عليك اختيار الألوان الخفيفة المحايدة لتساعد على الإحساس بالاتساع، أما إذا كنت ترغب بجعل الغرفة تنبض بالحيوية فيمكنك الاختيار ما بين تشكيلة كبيرة من الألوان الزاهية المشرقة.
هناك العديد من أشكال ورق الجدران المميزة بأنماط مختلفة لتناسب كل الأذواق، حيث يمكنك الاختيار ما بين تشكيلة من الألوان والتصاميم لجعل غرفتك أكثر إثارة للاهتمام.
يتميز الطوب الأحمر بكونه يجعل الغرف أكثر دفء وترحيب، وهو من العناصر المُستخدمة في الطراز الريفي والتي يمكن استخدامها في التصاميم الحديثة لإضافة زخارف بسيطة غير متكلفة.
من المميز استخدام المرايا كديكور في المساحات الصغيرة، حيث تساهم في الإحساس بالاتساع بالإضافة لتوزيع الإضاءة بشكل أفضل، وتمنح المرايا ذات الأُطر أناقة مميزة للغرفة.
يمكنك تعليق ملصقات ذات موضوع محدد لإبراز لمستك الشخصية، حيث يمكن استخدام صور طبيعية، لوحات لشخصيات شهيرة، لوحات تجريدية أو اختيارك من العديد من المواضيع الأخرى.
الفينيل اللاصق يعتبر بديل ممتاز لتزيين جدار غرفتك، حيث يتميز بأنه سهل التنظيف، مقاوم للرطوبة وسهل التعديل.
ألوان الباستيل هي خيار مميز يُشعرك بالهدوء والاسترخاء في الغرفة، ويمكنك اختيار الدرجات والظلال التي تحدد مجال الغرفة، إلا أنه من غير المألوف اختيار هذه الألوان لغرف نوم الأطفال.
من الشائع استخدام اللوحات والتحف الفنية في تزيين غرف المعيشة، ولكنها ليست مقصورة على غرفة المعيشة فقط حيث يمكن استخدامها في باقي الغرف لمنحها لمسة إبداعية وشخصية لجعلها أكثر إثارة للاهتمام.
تمنحك العناصر الريفية مثل الأحجار والأخشاب لمسة مميزة لغرفتك، حيث يمكنك اختيار ألوان الطلاء من الطبيعة أو استخدام خامات ذات ملمس طبيعي لتجديد غرفتك وجعلها أكثر تميزًا.
تُكسبك الخرسانة المعروضة المزيد من المساحة في الديكورات المعاصرة، وهي تمنحك شكل ريفي وصناعي يُبرز شخصية صاحب الغرفة. ولتُصبح الغرفة مميزة يمكنك إضافة الألوان مثل اللمسات السوداء، البيضاء أو الألوان الجريئة والتي تمنح الغرفة دفء وتجعلها ممتعة أكثر من الناحية البصرية.
يمكنك استخدام مصابيح الطاولة أو المصابيح الموجهة لإنشاء تأثيرات أو تعزيز نسيج الطلاء في غرفتك، مما يُضفي قيمة كبيرة لديكور الجدران.
الألوان النابضة بالحياة رائعة لأغلب الغرف حيث تمنحك شكل إبداعي مثير للاهتمام، ويمنح التناقض في الألوان والرسومات اللاصقة شكل تجريدي مميز للغرفة.
من مميزات الحدائق العمودية أنها تعتبر كمحطة لتنقية الهواء داخل منزلك، بالإضافة لتوفير راحة نفسية في الغرفة.
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