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14 فكرة مبتكرة لتزيين الجدران

Mai Elkholy Mai Elkholy
Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
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بالنسبة للكثير من الأشخاص تعتبر غرف المنزل هي المساحة الرئيسية التي يمكن إضافة أنواع الديكورات المختلفة فيها، لتعبر عن لمسة حميمية تبرز الخيارات الشخصية. ودائمًا ما يكون التغيير والتجديد من حين لآخر ضروري لكسر الروتين والملل، وفي نفس الوقت لإضفاء جو من الدفء والترحيب بالمنزل.

وفي هذا المحتوى قمنا بجمع بعض الأفكار التي قد تُضيف لغرفتك شكل مختلف حتى لو كان من خلال بعض العناصر البسيطة، ونركز هنا على الجدران كمساحة عمل أساسية لتحويل الغرفة بشكل كبير.

1. استخدام الصور الفوتوغرافية

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

إذا كنت من هواة التقاط الصور الفتوغرافية فيمكنك الاستفادة من هذه الهواية، حيث يمكنك استخدام الصور التي تلتقطها لتجديد غرفتك، حيث يمكنك استيحاء الإلهام من العديد من المشاهد سواء قمت باختيار صور لمناظر طبيعية، أشخاص أو حيوانات.

2. دمج الألوان

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

طلاء الجدران بألوان مختلفة تمنح الغرفة لمسة إبداعية، ويمكن استخدام مختلف الأنماط عند اختيار الألوان بما يتوافق مع الذوق الشخصي والغرض من اختيار الألوان. فعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب بجعل مساحة الغرفة تبدو أكبر فسيكون عليك اختيار الألوان الخفيفة المحايدة لتساعد على الإحساس بالاتساع، أما إذا كنت ترغب بجعل الغرفة تنبض بالحيوية فيمكنك الاختيار ما بين تشكيلة كبيرة من الألوان الزاهية المشرقة.

3. استخدام ورق الجدران

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هناك العديد من أشكال ورق الجدران المميزة بأنماط مختلفة لتناسب كل الأذواق، حيث يمكنك الاختيار ما بين تشكيلة من الألوان والتصاميم لجعل غرفتك أكثر إثارة للاهتمام.

4. استخدام الطوب الأحمر

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

يتميز الطوب الأحمر بكونه يجعل الغرف أكثر دفء وترحيب، وهو من العناصر المُستخدمة في الطراز الريفي والتي يمكن استخدامها في التصاميم الحديثة لإضافة زخارف بسيطة غير متكلفة.

5. وضع مرآة بإطار مميز

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

من المميز استخدام المرايا كديكور في المساحات الصغيرة، حيث تساهم في الإحساس بالاتساع بالإضافة لتوزيع الإضاءة بشكل أفضل، وتمنح المرايا ذات الأُطر أناقة مميزة للغرفة.

6. لوحات ذات طابع مميز

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

يمكنك تعليق ملصقات ذات موضوع محدد لإبراز لمستك الشخصية، حيث يمكن استخدام صور طبيعية، لوحات لشخصيات شهيرة، لوحات تجريدية أو اختيارك من العديد من المواضيع الأخرى.

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7. استخدام الفينيل اللاصق

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

الفينيل اللاصق يعتبر بديل ممتاز لتزيين جدار غرفتك، حيث يتميز بأنه سهل التنظيف، مقاوم للرطوبة وسهل التعديل.

8. استخدام ألوان الباستيل

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ألوان الباستيل هي خيار مميز يُشعرك بالهدوء والاسترخاء في الغرفة، ويمكنك اختيار الدرجات والظلال التي تحدد مجال الغرفة، إلا أنه من غير المألوف اختيار هذه الألوان لغرف نوم الأطفال.

9. الاعتماد على الأعمال الفنية

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

من الشائع استخدام اللوحات والتحف الفنية في تزيين غرف المعيشة، ولكنها ليست مقصورة على غرفة المعيشة فقط حيث يمكن استخدامها في باقي الغرف لمنحها لمسة إبداعية وشخصية لجعلها أكثر إثارة للاهتمام.

10. إضافة لمسة ريفية

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

تمنحك العناصر الريفية مثل الأحجار والأخشاب لمسة مميزة لغرفتك، حيث يمكنك اختيار ألوان الطلاء من الطبيعة أو استخدام خامات ذات ملمس طبيعي لتجديد غرفتك وجعلها أكثر تميزًا.

11. عرض الخرسانة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة نوم الخرسانة Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

تُكسبك الخرسانة المعروضة المزيد من المساحة في الديكورات المعاصرة، وهي تمنحك شكل ريفي وصناعي يُبرز شخصية صاحب الغرفة. ولتُصبح الغرفة مميزة يمكنك إضافة الألوان مثل اللمسات السوداء، البيضاء أو الألوان الجريئة والتي تمنح الغرفة دفء وتجعلها ممتعة أكثر من الناحية البصرية.

12. مجموعات الإضاءة

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

يمكنك استخدام مصابيح الطاولة أو المصابيح الموجهة لإنشاء تأثيرات أو تعزيز نسيج الطلاء في غرفتك، مما يُضفي قيمة كبيرة لديكور الجدران.

13. استخدام الألوان الزاهية

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

الألوان النابضة بالحياة رائعة لأغلب الغرف حيث تمنحك شكل إبداعي مثير للاهتمام، ويمنح التناقض في الألوان والرسومات اللاصقة شكل تجريدي مميز للغرفة.

14. إنشاء حديقة عمودية

Design végétal, Adventive Adventive Interior landscaping
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

من مميزات الحدائق العمودية أنها تعتبر كمحطة لتنقية الهواء داخل منزلك، بالإضافة لتوفير راحة نفسية في الغرفة.

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