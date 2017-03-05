ديكورات وتصاميم للجدران في 15 صورة

لا تتردد في الاستعانة بالأحجار في مطبخك أيضًا ولكن ضع في الحسبان أن استخدامك لها في المطبخ بشكل مقارب للنموذج المعروض سيجعل إطلالته أقرب للنمط البلدي. بتصميم كهذا استطاع المصمم أن يخرج عن المألوف من استخدام سيراميك منقوش أو جدران ملونة واستعاض عن كلاهما بأحجار ضخمة تكسي الجداران بالكامل أما المنقوض فلجأ إليه في الأرضية.