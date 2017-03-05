ديكورات وتصاميم للجدران في 15 صورة

مع هوميفاي اعرف كيف تجعل بيتك جذابًا ومميزًا بلمسة من الأحجار من خلال جولة خاطفة ومفيدة تضم 15 صورة مذهلة تجسد الاستخدام الأمثل للأحجار بمنزلك وتكشف لك عن بقاع عديدة ببيتك تتحول إطلالتها تمامًا لما هو أروع بفضل لمسة بسيطة كهذه.. دعونا نبدأها الآن ولا نهدر الكثير من الوقت!
يمكنك استخدام الأحجار في تزيين جدار كامل بمنزلك كما هو واضح في النموذج المعروض أمامنا ويكون لك حينئذ حرية اختيار موقع هذا الجدار، فإما أن تجعله بالمدخل أو بالمنطقة السفلية للدرج كهذا التصميم أو بغرفة المعيشة أو بأي مكان آخر.
لا تتردد في الاستعانة بالأحجار في مطبخك أيضًا ولكن ضع في الحسبان أن استخدامك لها في المطبخ بشكل مقارب للنموذج المعروض سيجعل إطلالته أقرب للنمط البلدي. بتصميم كهذا استطاع المصمم أن يخرج عن المألوف من استخدام سيراميك منقوش أو جدران ملونة واستعاض عن كلاهما بأحجار ضخمة تكسي الجداران بالكامل أما المنقوض فلجأ إليه في الأرضية.
في ركن مميز من أركان منزلك وربما برواق يربط غرفه المختلفة ببعضها البعض يمكنك إضافة الأحجار في ثوبها الهادئ قليل التفاصيل كالواضح في النموذج المعروض هنا. إن أردت أن تجعل هذا الجدار أروع وأكثر تميزًا امنحه إضاءة فريدة سواء بسبوتات سقفية تلقي بضوءها عليه أو بأباليك تثبت على طرفيه!
غرفة تناول الطعام هي أيضًا مكان مناسب ليحظى بلمسة الأحجار الفريدة خصوصًا في ثوبها الأملس الذي نراه هنا بوضوح. يمكنك تعزيز إطلالة الجدران المكسية بالحجر بسبوتات سقفية كما نرى أمامنا في النموذج المعروض ولكن ضع في الاعتبار ضرورة استخدام أحجار بألوان متناسقة مع ديكورات الغرفة وتصميمها الداخلي.
المعيشة
يمكنك الاستعانة بها لتزيين أعمدة المدخل المتداخلة مع غرفة المعيشة أو في تزيين بقاء مختلفة من الأخيرة كالزوايا مثلًا أو بالمنطقة المحيطة بالمدفئة سواء بالأحجار الطبيعية الملونة أو حجر المايكا أو غيرهما من البدائل المتاحة بالأسواق والتي تُكسِب الغرفة أروع الإطلالات.
الجدار الخلفي لوحدة التلفاز تحديدًا هو اختيار أمثل ليُكسَى بالأحجار خصوصًا وإن كانت الوحدة ذاتها بتفاصيل بسيطة هادئة المعالم لأنها لو كانت بتصميم مزخرف أو كثير التفاصيل سيفضل اللجوء لحجر بسيط المظهر.
استخدام الأحجار بهذا اللون الفاتح تحديدًا ليكسي هذا الارتفاع بالكامل من المنطقة السفلية للدرج كفيل بأن يعزز الشعور بالبراح. اللمسات الخضراء المتناثرة هنا وهناك وكذلك وحدات الإضاءة المتألقة المتدلية بحبل رفيع غير مرئي من السقف إلى المعيشة أحدث كلاهما الفارق بإطلالة الغرفة هذا بالتحالف مع تلك الـإكسسوارات المزينة للأرفف الخشبية البنية التي نلمحها جهة اليمين!
امنح غرفة نومك شخصية قوية واجعل منها بطلة الرواية مع استخدام الأحجار في أحد جدرانها ولا بس بتزيينها بعد ذلك بأرفف خشبية تستغلها في وضع الكتب والإكسسوارات والتحف وغيرها من الأغراض.
جدار مميز لحمام أنيق يكسي الجزء المخصص للاستحمام في خلفية البانيو مباشرة ويصل للسقف المعلق بخامة الجبس ناصعة البياض. هناك إضاءة أرضية تختبئ خلف حوض الاستحمام استخدمها خبير التصميم لتزين مظهر الحجر.
لمسة حجرية أثر نعومة تغطي الجدار الأيسر للحمام والذي يشمل مقعد الصرف والحوض بتصميم فريد من نوعه ربما لم ترى مثله من قبل!
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أحجار ضخمة مختلفة الأحجام بنفس لون جدران وأثاث المجال الحيوي المحيط بها وإن اختلف الشكل تغلف الجزء السفلي من الدَرَج والذي ينعم بمساحة كبيرة يمكن استغلالها في إقامة جلسة رائعة ربما تتكون من أريكة واحدة فقط بتصميم مميز!
تعتبر المداخل هي أكثر البقاع التي يرحب بتطبيق الأحجار بها بمختلف خاماتها واشكالها؛ وذلك ببساطة لأن المدخل دائمًا ما يترك الانطباع الأول لدى الضيوف عن منزلك؛ لذا ينبغي عليك تمييزه بلمسة فخمة تجعل زائريك يحسدون منزلك عليها!
لمسة عادة ما نلمحها في القصور الكبيرة أو المنازل شاسعة المساحة والتي تتمثل في العمود المستدير المغلف بالأحجار ويتصدر المداخل بمظهره الفخم.
نلمح هنا عمود آخر متألق بفضل الأحجار ولكنها ملساء في هذا التصميم بلون بيج متناسق مع ديكورات المنزل في العموم والتصميم الداخلي لساحة تناول الطعام بشكل خاص.