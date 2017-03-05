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ديكورات وتصاميم للجدران في 15 صورة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
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مع هوميفاي اعرف كيف تجعل بيتك جذابًا ومميزًا بلمسة من الأحجار من خلال جولة خاطفة ومفيدة تضم 15 صورة مذهلة تجسد الاستخدام الأمثل للأحجار بمنزلك وتكشف لك عن بقاع عديدة ببيتك تتحول إطلالتها تمامًا لما هو أروع بفضل لمسة بسيطة كهذه.. دعونا نبدأها الآن ولا نهدر الكثير من الوقت!

1- جدار حجري أسفل الدرج به فتحات تزيده اختلافًا

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

يمكنك استخدام الأحجار في تزيين جدار كامل بمنزلك كما هو واضح في النموذج المعروض أمامنا ويكون لك حينئذ حرية اختيار موقع هذا الجدار، فإما أن تجعله بالمدخل أو بالمنطقة السفلية للدرج كهذا التصميم أو بغرفة المعيشة أو بأي مكان آخر.

2- المطبخ يميل إلى النمط البلدي بلمسة من الأحجار الضخمة

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY مطبخ
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

لا تتردد في الاستعانة بالأحجار في مطبخك أيضًا ولكن ضع في الحسبان أن استخدامك لها في المطبخ بشكل مقارب للنموذج المعروض سيجعل إطلالته أقرب للنمط البلدي. بتصميم كهذا استطاع المصمم أن يخرج عن المألوف من استخدام سيراميك منقوش أو جدران ملونة واستعاض عن كلاهما بأحجار ضخمة تكسي الجداران بالكامل أما المنقوض فلجأ إليه في الأرضية.

3- ركن بارز من الأحجار.. الإضاءة تُكمِل سحره

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn غرفة المعيشة
Mandalin Dizayn

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

في ركن مميز من أركان منزلك وربما برواق يربط غرفه المختلفة ببعضها البعض يمكنك إضافة الأحجار في ثوبها الهادئ قليل التفاصيل كالواضح في النموذج المعروض هنا. إن أردت أن تجعل هذا الجدار أروع وأكثر تميزًا امنحه إضاءة فريدة سواء بسبوتات سقفية تلقي بضوءها عليه أو بأباليك تثبت على طرفيه!

4- غرفة تناول الطعام والحجر الأملس

PH Altozano, VODO Arquitectos VODO Arquitectos غرفة السفرة
VODO Arquitectos

VODO Arquitectos
VODO Arquitectos
VODO Arquitectos

غرفة تناول الطعام هي أيضًا مكان مناسب ليحظى بلمسة الأحجار الفريدة خصوصًا في ثوبها الأملس الذي نراه هنا بوضوح. يمكنك تعزيز إطلالة الجدران المكسية بالحجر بسبوتات سقفية كما نرى أمامنا في النموذج المعروض ولكن ضع في الاعتبار ضرورة استخدام أحجار بألوان متناسقة مع ديكورات الغرفة وتصميمها الداخلي.

5- بأجزاء مختلفة من المعيشة

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

يمكنك الاستعانة بها لتزيين أعمدة المدخل المتداخلة مع غرفة المعيشة أو في تزيين بقاء مختلفة من الأخيرة كالزوايا مثلًا أو بالمنطقة المحيطة بالمدفئة سواء بالأحجار الطبيعية الملونة أو حجر المايكا أو غيرهما من البدائل المتاحة بالأسواق والتي تُكسِب الغرفة أروع الإطلالات.

6- خلف وحدة التلفاز

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الجدار الخلفي لوحدة التلفاز تحديدًا هو اختيار أمثل ليُكسَى بالأحجار خصوصًا وإن كانت الوحدة ذاتها بتفاصيل بسيطة هادئة المعالم لأنها لو كانت بتصميم مزخرف أو كثير التفاصيل سيفضل اللجوء لحجر بسيط المظهر. 

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7- في المنطقة السفلية للدرج

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

استخدام الأحجار بهذا اللون الفاتح تحديدًا ليكسي هذا الارتفاع بالكامل من المنطقة السفلية للدرج كفيل بأن يعزز الشعور بالبراح. اللمسات الخضراء المتناثرة هنا وهناك وكذلك وحدات الإضاءة المتألقة المتدلية بحبل رفيع غير مرئي من السقف إلى المعيشة أحدث كلاهما الفارق بإطلالة الغرفة هذا بالتحالف مع تلك الـإكسسوارات المزينة للأرفف الخشبية البنية التي نلمحها جهة اليمين!

8- بالجدار الرئيسي لغرفة النوم

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

امنح غرفة نومك شخصية قوية واجعل منها بطلة الرواية مع استخدام الأحجار في أحد جدرانها ولا بس بتزيينها بعد ذلك بأرفف خشبية تستغلها في وضع الكتب والإكسسوارات والتحف وغيرها من الأغراض.

9- جدار مميز يكسي منطقة الاستحمام

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

جدار مميز لحمام أنيق يكسي الجزء المخصص للاستحمام في خلفية البانيو مباشرة ويصل للسقف المعلق بخامة الجبس ناصعة البياض. هناك إضاءة أرضية تختبئ خلف حوض الاستحمام استخدمها خبير التصميم لتزين مظهر الحجر.

10- لمسة حجرية أكثر نعومة

Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ حمام
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

لمسة حجرية أثر نعومة تغطي الجدار الأيسر للحمام والذي يشمل مقعد الصرف والحوض بتصميم فريد من نوعه ربما لم ترى مثله من قبل!

11- الحجر في ثوبه الأملس مجددًا

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

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12- الجدار السفلي للدرج وتناسق رهيب مع المجال المحيط به

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

أحجار ضخمة مختلفة الأحجام بنفس لون جدران وأثاث المجال الحيوي المحيط بها وإن اختلف الشكل تغلف الجزء السفلي من الدَرَج والذي ينعم بمساحة كبيرة يمكن استغلالها في إقامة جلسة رائعة ربما تتكون من أريكة واحدة فقط بتصميم مميز!

13- مدخل فخم يرحب بالضيوف

Conca, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

تعتبر المداخل هي أكثر البقاع التي يرحب بتطبيق الأحجار بها بمختلف خاماتها واشكالها؛ وذلك ببساطة لأن المدخل دائمًا ما يترك الانطباع الأول لدى الضيوف عن منزلك؛ لذا ينبغي عليك تمييزه بلمسة فخمة تجعل زائريك يحسدون منزلك عليها!

14- عمود جدري مستدير أكثر فخامة!

REMODELACION Y DISEÑO DE INTERIORES DE CASA HABITACION, HUIXQUILUCAN., Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

لمسة عادة ما نلمحها في القصور الكبيرة أو المنازل شاسعة المساحة والتي تتمثل في العمود المستدير المغلف بالأحجار ويتصدر المداخل بمظهره الفخم.

15- عمود آخر متألق يفضل غرفة الطعام عن بقية المنزل!

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

نلمح هنا عمود آخر متألق بفضل الأحجار ولكنها ملساء في هذا التصميم بلون بيج متناسق مع ديكورات المنزل في العموم والتصميم الداخلي لساحة تناول الطعام بشكل خاص.

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