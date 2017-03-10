قبل وبعد: تحول جذري في غرفة نوم تقليدية

غرف النوم يجب ان تشعر فيها بالراحة وبروح جميلة ودافئة ورومانسية، ألوان نقية وعذبة وهادئة، وتفاصيل لا تصيبك بالذعر عند رؤيتها، ففي النهاية هذه الغرفة التي ترتاح فيها بعد عناء اليوم فليس من الممكن أن تصيبك بالذعر وعدم الراحة وأنت فيها!
اليوم نقدم لكم مثال على تحويل غرفة نوم
كئيبة إلى أخرى
جميلة وراقية بأقل الإمكانيات…
كما نرى في التصميم القديم للغرفة فهي تخلو من أي ديكورات أو اكسسوارات، ألوان قاتمة في الأثاث مع لون بارد في الجدران، حتى السجاد لم يكن مناسبا على الإطلاق بل أصاب التصميم بالكآبة، وأخيرا الفرش لم يكن موفقا تماما في الألوان والخامة، ورغم وجود شباك رائع بالغرفة إلا أنه لم يستطع فعل الكثير وسط هذه العناصر الغير ناجحة في التصميم.
نبدأ في الجولة بعد وضع لمسات الخبراء على الغرفة، بداية من المدخل هذه القطعة الرائعة من الديكور مرآة داخل إطار بني من الخشب يحمل روحا طبيعية من الغابات، وأخيرا تم تغيير لون الطلاء على الجدران، بداية مبشرّة!
تحول كبير ومفاجيء في شكل الغرفة، السرير الجديد لا يقارن بالقديم، فكما نذكر القديم كان حزينا للغاية، أما هذا السرير ينادي عليك ويقول
مرحبا عندما تدخل للغرفة!
ارتفاع مسند السرير كان عاملا مهما في تغيير شكل الغرفة، السرير القديم لم يكن مسنده عالي على الإطلاق وكان هذا أحد عوامل الضعف، كما أن القديم كان مصنوعا من الخشب ووجوده مع أرضية هي أيضا من الخشب كان اختيارا سيئا، وقد تم إصلاحه باختيار هذا التصميم الجديد للسرير المصنوع من القماش باللون الكريمي الذي ساعد على تعزيز الإضاءة داخل الغرفة.
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الغرفة كما تبدو مربعة بعض الشيء وقد استخدم المصمم حيلة رائعة في الديكور فالآن وأنت تنظر إلى هذه الصورة على يمينها ويسارها كأنك تنظر في مرآة!
الفكرة جيدة للغاية وجعلت السرير مركز الغرفة ومن حوله جانبين متماثلين بنفس العناصر في الأثاث والديكورات، أيضا تم تغيير الكومود القديم واستبداله بتصميم أكثر عصرية وبساطة بشكل دائري للتوفير في المساحة.
أخيرا يجب أن نشيد باختيار الوسادات الصغيرة وألوانها الجديدة المتناسقة مع الغرفة بشكل جيد على عكس القديمة فقد كانت خالية من أي روح.
هذه القطعة لم يتخلى عنها المصمم، فهي قطعة جميلة في تصميمها ولكن وجودها بجانب العناصر القديمة لم يظهر جمالها، الآن أصبحت ظاهرة في الغرفة فالسرير لم يعد خشبيا بعد الآن!
مجموعة كبيرة من الأدراج تسمح بوجود مساحة تخزينية كبيرة وهذا أمر مهم في غرف النوم.
الغرفة القديمة كانت خالية من الروح فلم تكن تحتوي على أي ديكورات، أما الآن تغيرت الأوضاع واستخدمت مزهرية بلون كريمي مطابق للون السرير مع مجموعة من الريش الصناعي بلون جميل وهاديء، بالإضافة إلى القطع الذهبية الصغيرة على حولها.
العنصر الأهم هو الإطار الموجود فوق وحدة التخزين، اختيار رائع وموفق، مكانه المقابل مباشرة لمركز الغرفة المتمثل في السرير وفي منتصف وحدة التخزين كان اختيارا موفقا، لون الإطار البلاتيني والأشكال السداسية باللون الذهبي من الداخل كانت إضافة مميزة للغرفة وأصبحت العنصر المشرق والجذّاب فيها.
لم يكن هذا المقعد الخوص موجودا من قبل، هذه التفاصيل هي ما تصنع فارقا في التصميم، وكما نلاحظ فالمصمم اختار أن تكون الغرفة محمّلة بروح الطبيعة الموجودة في الغابات ورأينا هذا في أكثر من عنصر إلى الآن، وهنا هذا المقعد الجميل والبسيط كان إضافة ملهمة وجميلة للغرفة.
الفرش القديم المستخدم في السرير كان غير موفق كخامة وألوان، أما الآن نرى أن ألوان الفرش تغير وأصبحت أكثر إشراقا مع وجود غرفة بروح جديدة، كما أن الخامات هذه المرة رائعة وبسيطة وقطنية الملمس لتحمل طابعا ريفيا يتناسب مع نمط التصميم في الغرفة.
كما نلاحظ فقد استغنى المصمم عن كل السجاد القديم، في الحقيقة الباركيه لا يحتاج إلى سجاد فهو جيد وكاف، ومع إضافة هذه القطعة المصممة بشكل غير منتظم وتشبه فروة النمر أو الفهد اكتملت عناصر الأناقة في الغرفة الجديدة…
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