قبل وبعد: تحول جذري في غرفة نوم تقليدية

غرف النوم يجب ان تشعر فيها بالراحة وبروح جميلة ودافئة ورومانسية، ألوان نقية وعذبة وهادئة، وتفاصيل لا تصيبك بالذعر عند رؤيتها، ففي النهاية هذه الغرفة التي ترتاح فيها بعد عناء اليوم فليس من الممكن أن تصيبك بالذعر وعدم الراحة وأنت فيها!

اليوم نقدم لكم مثال على تحويل غرفة نوم كئيبة إلى أخرى جميلة وراقية بأقل الإمكانيات…