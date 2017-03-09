تصميمات عصرية للغرف الشبابية

عندما يتعلق الأمر بتصميم غرفة ابنك أو ابنتك في سن المراهقة أو الشباب يبدو الأمر صعبا بعض الشيء، فهذه الفترة تتغير فيها مفاهيم وشخصية الإنسان ويصبح له أذوق وأنماط مختلفة وغريبة في بعض الأحيان، والأهم أنه بالطبع سيشاركك في اختيار أدق تفاصيل غرفته فهو لم يعد صغيرا بعد الآن!
سنقدم للشباب في هذا الكتاب مجموعة من التصميمات الرائعة لغرف عصرية مناسبة تساعدكم عند الاختيار عن طريق تقديم اختيارات مختلفة وعصرية…
نبدأ مع تصميم مميز لغرفة بسيطة كل تفاصيلها العصرية والمدروسة بعناية تلهمنا مزيد من الأفكار، وأهمها وجود أرضية رائعة من الباركيه بنقشة مميزة وعصرية غير تقليدية، فاستخدام السجاد ليس عمليا أبدا في غرف الشباب!
ألوان الغرفة المشرقة تجعل منها صالحة للشباب والبنات واللمسات الأخيرة هي ما تحدد بالنهاية من صاحبها، الكرسي باللون الوردي واللوحة على الجدار حولتها لغرفة بنت بكل تأكيد، وعندما تغير هذه اللمسات وتضيف لمسة شبابية على الغرفة سيتغير التصميم ليناسب الشباب بسهولة.
تصميم السرير جاء عمليا وعصريا كذلك، وقد استغل المصمم قاعدة السرير لجعلها قطعة أثاث وأرفف مختلفة لوضع الكتب وأي أغراض أخرى، لذا نعتبر هذا التصميم من التصميمات المثالية والمتكاملة.
هل رأيتم هذه الفكرة من قبل؟
كثير من الشباب يفضلون العزلة ووجود ركن خاص بهم مختلف وبعيد عن أي تفاصيل أخرى بالمنزل، هذه الغرفة خير مثال على ذلك، فقد صمم السرير داخل الجدار مع وجود إطار خشبي عبارة عن وحدات صغيرة لتخزين جميع الأغراض من كتب وملابس، تصميم غير تقليدي وحديث واستخدام الخشب خامة ولون هو طريقة مثالية لظهور التصميم بشكل رائع في النهاية.
من المهم عند تصميم الغرف الشبابية الاحتفاظ بركن للأصدقاء يحتوي على كنبة مريحة بألوان حميمية دافئة، فالأصدقاء هم ركن أساسي في حياة الشباب ويشغلون حيزا كبيرا منها، اللون البرتقالي مع الأبيض في هذه الكنبة مزيج رائع وعصري ومناسب للجنسين.
استخدام الخشب في تصميم السرير وأرضية الغرفة يعطي لمسة ريفية في هذا التصميم، ومع ذلك فقد احتفظ التصميم بعصريته من خلال المصابيح الموجودة أعلى السرير، والأهم هو وجود دولاب كبير للملابس خلف السرير لعدم وجود مساحة كافية بعرض الغرفة، وهي طريقة ذكية لاستغلال الغرف المستطيلة، واختيار اللون الأسود مع الأبيض في السرير كان له تأثير رائع على تباين الألوان وظهورها بجاذبية.
في المساحات الصغيرة عليك استغلال كل سنتيمتر واختيار عناصر لا تزيد من ضيق المكان، استغلال المساحة الرأسية في وضع سرير بالأعلى ومن أسفله مساحة للمكتب ووحدة تخزين صغيرة فكرة جيدة للغاية وخصوصا في الغرف الصغيرة والمربعة كهذه الغرفة.
كما أن وجود مساحات كافية للتخزين متمثلة في الأرفف الموجودة على الجزء الآخر من الجدار هي أمر مهم في غرف الشباب التي تتميز عادة بالعشوائية وعدم النظام والاحتياج إلى وجود أماكن لتخزين الأغراض حتى لا تتحول الغرفة إلى فوضى!
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بالطبع لا يمكن نسيان تخصيص ركن مميز للدراسة يحتوي على مكتب وكرسي مريح ومكتبة لوضع الكتب، ويا حبذا إن كانت هذه المساحة تحمل شخصية مختلفة ترتبط بمجال دراستك!
الغرفة البيضاء لا تحتوي على ما يجذب انتباهك في أصلها، ولكن ديكور الغرفة هو ما أعطاها نكهة خاصة، اللوحات على الجدار والنجفة الرائعة فوق السرير عناصر مهمة ولا غنى عنها في هذه الغرفة.
هناك نوع من الشباب لا يفضلون الغرف التقليدية بالأشكال المتعارف عليها للأثاث، من الممكن شراء مرتبة ووضعها على الأرض بهذه الطريقة في ركن من الغرفة والآن قد حصلت على سرير!
تصميم مميز ومختلف للغرف العصرية، الأرضية هنا على ارتفاعين مختلفين من أجل توفير مساحة للنوم والجلوس ودمجها في مكان وعنصر واحد، حتى وحدات التخزين جاءت في الفاصل بين الأرضيتين وبهذا فقد تم الاستغناء عن جميع قطع الأثاث التقليدية التي تحتاجها في غرفتك وتعويضها بفكرة بسيطة للغاية!
أما محبي الألوان فلهم نصيب أيضا عندما يرون هذا التصميم الرائع الذي يحتوي على مجموعة متجانسة ورائعة من الألوان رغم اختلاف درجاته، الفيروزي والأصفر والأبيض بدرجة فاتحة من الأحمر هو مزيج رائع، حتى إطارات الصور وقاعدة الكرسي باللون الأسود لم تشذ عن القاعدة بل كانت إضافة مميزة.
هذه الغرفة مثال جيد على كيفية تنظيم ووضع الأثاث بشكل متناسق داخل الغرفة، بالإضافة إلى التوزيع الجيد للإضاءة واستخدام وحدات إضاءة عصرية ومميزة في جميع أركان الغرفة.
السرير الرمادي بتصميم مميز من القماش مع ألوان الغرفة بين الأبيض والرمادي والتركواز كانت اختيارات موفقة لغرفة ستنال على إعجاب البنات المهتمين بالموضة والنظام والألوان الهادئة الرقيقة.
الأشخاص الذين يمتلكون قدرعالي من التركيز والتفكير المنظّم سيحبون هذا التصميم، الزوايا الحادة والأشكال المنتظمة والمستطيلة في كل زاوية وعنصر من عناصر هذه الغرفة.
التصميم لا يحتاج إلى كلمات لوصفه، بالطبع من الواضح أنها غرفة شابة بذوق رفيع، مزيج اللونين الزهري والرمادي يظل هو الأفضل لغرف البنات، والإضاءة العصرية باللون الأصفر والأبيض والرمادي على المرآة كانت إضافة مثالية لديكور الغرفة.
التصميم الأخير أيضا يخص البنات اللاتي يفضلن الألوان والبهجة ولا نزال أيضا مع بالتة ألوان أنثوية رائعة من الموف بدرجاته والرمادي والأصفر، ما سيجذبك في هذه الغرفة هي المصابيح الملّاة من السقف وكأنها لآليء في السماء بألوان تشع بهجة ونعومة.