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تصميمات عصرية للغرف الشبابية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Квартира в стиле 60-х, ASTER DECO ASTER DECO غرفة الاطفال
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عندما يتعلق الأمر بتصميم غرفة ابنك أو ابنتك في سن المراهقة أو الشباب يبدو الأمر صعبا بعض الشيء، فهذه الفترة تتغير فيها مفاهيم وشخصية الإنسان ويصبح له أذوق وأنماط مختلفة وغريبة في بعض الأحيان، والأهم أنه بالطبع سيشاركك في اختيار أدق تفاصيل غرفته فهو لم يعد صغيرا بعد الآن! 

سنقدم للشباب في هذا الكتاب مجموعة من التصميمات الرائعة لغرف عصرية مناسبة تساعدكم عند الاختيار عن طريق تقديم اختيارات مختلفة وعصرية…

أرضية عملية وأنيقة

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

نبدأ مع تصميم مميز لغرفة بسيطة كل تفاصيلها العصرية والمدروسة بعناية تلهمنا مزيد من الأفكار، وأهمها وجود أرضية رائعة من الباركيه بنقشة مميزة وعصرية غير تقليدية، فاستخدام السجاد ليس عمليا أبدا في غرف الشباب! 

ألوان الغرفة المشرقة تجعل منها صالحة للشباب والبنات واللمسات الأخيرة هي ما تحدد بالنهاية من صاحبها، الكرسي باللون الوردي واللوحة على الجدار حولتها لغرفة بنت بكل تأكيد، وعندما تغير هذه اللمسات وتضيف لمسة شبابية على الغرفة سيتغير التصميم ليناسب الشباب بسهولة.

تصميم السرير جاء عمليا وعصريا كذلك، وقد استغل المصمم قاعدة السرير لجعلها قطعة أثاث وأرفف مختلفة لوضع الكتب وأي أغراض أخرى، لذا نعتبر هذا التصميم من التصميمات المثالية والمتكاملة.

غرفة داخل جدار

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

هل رأيتم هذه الفكرة من قبل؟ 

كثير من الشباب يفضلون العزلة ووجود ركن خاص بهم مختلف وبعيد عن أي تفاصيل أخرى بالمنزل، هذه الغرفة خير مثال على ذلك، فقد صمم السرير داخل الجدار مع وجود إطار خشبي عبارة عن وحدات صغيرة لتخزين جميع الأغراض من كتب وملابس، تصميم غير تقليدي وحديث واستخدام الخشب خامة ولون هو طريقة مثالية لظهور التصميم بشكل رائع في النهاية.

مكان للأصدقاء

TADİLAT İŞLERİ , Tadilat Firması Tadilat Firması غرفة الاطفال
Tadilat Firması

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

من المهم عند تصميم الغرف الشبابية الاحتفاظ بركن للأصدقاء يحتوي على كنبة مريحة بألوان حميمية دافئة، فالأصدقاء هم ركن أساسي في حياة الشباب ويشغلون حيزا كبيرا منها، اللون البرتقالي مع الأبيض في هذه الكنبة مزيج رائع وعصري ومناسب للجنسين.

ريفي وعصري

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب في تصميم السرير وأرضية الغرفة يعطي لمسة ريفية في هذا التصميم، ومع ذلك فقد احتفظ التصميم بعصريته من خلال المصابيح الموجودة أعلى السرير، والأهم هو وجود دولاب كبير للملابس خلف السرير لعدم وجود مساحة كافية بعرض الغرفة، وهي طريقة ذكية لاستغلال الغرف المستطيلة، واختيار اللون الأسود مع الأبيض في السرير كان له تأثير رائع على تباين الألوان وظهورها بجاذبية.

الغرف الصغيرة

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في المساحات الصغيرة عليك استغلال كل سنتيمتر واختيار عناصر لا تزيد من ضيق المكان، استغلال المساحة الرأسية في وضع سرير بالأعلى ومن أسفله مساحة للمكتب ووحدة تخزين صغيرة فكرة جيدة للغاية وخصوصا في الغرف الصغيرة والمربعة كهذه الغرفة. 

كما أن وجود مساحات كافية للتخزين متمثلة في الأرفف الموجودة على الجزء الآخر من الجدار هي أمر مهم في غرف الشباب التي تتميز عادة بالعشوائية وعدم النظام والاحتياج إلى وجود أماكن لتخزين الأغراض حتى لا تتحول الغرفة إلى فوضى! 

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ركن للدراسة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بالطبع لا يمكن نسيان تخصيص ركن مميز للدراسة يحتوي على مكتب وكرسي مريح ومكتبة لوضع الكتب، ويا حبذا إن كانت هذه المساحة تحمل شخصية مختلفة ترتبط بمجال دراستك! 

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ديكورات مختلفة وعصرية

Bedroom | Punggol Field Honeywerkz غرفة نوم
Honeywerkz

Bedroom | Punggol Field

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

الغرفة البيضاء لا تحتوي على ما يجذب انتباهك في أصلها، ولكن ديكور الغرفة هو ما أعطاها نكهة خاصة، اللوحات على الجدار والنجفة الرائعة فوق السرير عناصر مهمة ولا غنى عنها في هذه الغرفة. 

سرير على الأرض

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

هناك نوع من الشباب لا يفضلون الغرف التقليدية بالأشكال المتعارف عليها للأثاث، من الممكن شراء مرتبة ووضعها على الأرض بهذه الطريقة في ركن من الغرفة والآن قد حصلت على سرير! 

تصميم مميز ومختلف للغرف العصرية، الأرضية هنا على ارتفاعين مختلفين من أجل توفير مساحة للنوم والجلوس ودمجها في مكان وعنصر واحد، حتى وحدات التخزين جاءت في الفاصل بين الأرضيتين وبهذا فقد تم الاستغناء عن جميع قطع الأثاث التقليدية التي تحتاجها في غرفتك وتعويضها بفكرة بسيطة للغاية! 

ألوان رائعة

This furniture collection is no longer available homify BedroomAccessories & decoration White
homify

This furniture collection is no longer available

homify
homify
homify

أما محبي الألوان فلهم نصيب أيضا عندما يرون هذا التصميم الرائع الذي يحتوي على مجموعة متجانسة ورائعة من الألوان رغم اختلاف درجاته، الفيروزي والأصفر والأبيض بدرجة فاتحة من الأحمر هو مزيج رائع، حتى إطارات الصور وقاعدة الكرسي باللون الأسود لم تشذ عن القاعدة بل كانت إضافة مميزة.

تنظيم رائع

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

هذه الغرفة مثال جيد على كيفية تنظيم ووضع الأثاث بشكل متناسق داخل الغرفة، بالإضافة إلى التوزيع الجيد للإضاءة واستخدام وحدات إضاءة عصرية ومميزة في جميع أركان الغرفة. 

السرير الرمادي بتصميم مميز من القماش مع ألوان الغرفة بين الأبيض والرمادي والتركواز كانت اختيارات موفقة لغرفة ستنال على إعجاب البنات المهتمين بالموضة والنظام والألوان الهادئة الرقيقة.

لمحبي الزوايا الحادة

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

الأشخاص الذين يمتلكون قدرعالي من التركيز والتفكير المنظّم سيحبون هذا التصميم، الزوايا الحادة والأشكال المنتظمة والمستطيلة في كل زاوية وعنصر من عناصر هذه الغرفة. 

رقة وعذوبة التصميمات الأنثوية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

التصميم لا يحتاج إلى كلمات لوصفه، بالطبع من الواضح أنها غرفة شابة بذوق رفيع، مزيج اللونين الزهري والرمادي يظل هو الأفضل لغرف البنات، والإضاءة العصرية باللون الأصفر والأبيض والرمادي على المرآة كانت إضافة مثالية لديكور الغرفة. 

بهجة وحيوية

Квартира в стиле 60-х, ASTER DECO ASTER DECO غرفة الاطفال
ASTER DECO

ASTER DECO
ASTER DECO
ASTER DECO

التصميم الأخير أيضا يخص البنات اللاتي يفضلن الألوان والبهجة ولا نزال أيضا مع بالتة ألوان أنثوية رائعة من الموف بدرجاته والرمادي والأصفر، ما سيجذبك في هذه الغرفة هي المصابيح الملّاة من السقف وكأنها لآليء في السماء بألوان تشع بهجة ونعومة.

منزل مميز لن تصدق أن مساحته 150 متر مربع فقط
هل أعجبتكم الروح الموجودة في هذه التصميمات؟

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