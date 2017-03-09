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15 تصميم مختلف ومميز لطاولة الطعام

Eman Rifaat Eman Rifaat
Residencia Guadalajara, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة السفرة
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لا يمتلك الجميع غرفة سفرة في منزله، ولكن يمتلك الجميع طاولة لتناول الطعام أيا كان مكان وجودها وحجمها وتصميمها، المهم أنها جزء رئيسي من كل منزل لذا فاختيار تصميمها بعناية هو أيضا جزء رئيسي من الشكل النهائي لمنزلك.

نقدم لكم 15 تصميم مختلف ومميز لطاولات الطعام تناسب المساحات المختلفة والأنماط المختلفة من التصميم، فهيا بنا نبدأ الجولة…

1- الحصول على الراحة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة السفرة
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

التصميم الأول بكل تفاصيله عندما تنظر إليه تشعر بالراحة، العنصر الأهم هو الكراسي المريحة جدا دون شك، ولكن الطاولة أيضا بتصميمها الخشبي البسيط هي أروع ما يمكن اختياره لكي يشعر ضيوفك بالراحة والدفء عند تناول الطعام وكأنهم في منزلهم، فالخشب من الخامات الرائعة في تصميم طاولات السفرة وخصوصا إن كان بشكله التقليدي دون أي نقوش تؤثر على طبيعته.

2- ألوان متنوعة

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs غرفة السفرة
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

من السهل تصميم غرف السفرة بالطريقة التي تفضلها في اختيار كل العناصر، ولكن عندما تكون طاولة السفرة جزء من المطبخ او موجودة في نفس المساحة فهناك تحدي ان تظهر هذه الطاولة كجزء من الديكور الكامل للمساحة، ومهم أن تكون الطاولة لامعة في المنتصف وجاذبة للأنظار والألوان من أفضل الأدوات التي يمكن بها تحقيق هذه المعادلة وخصوصا إذا كان المطبخ مصمما بألوان حيادية، عندها يمكن اختيار ألوان متنوعة في تصميم الطاولة وخلق جو من البهجة.

3- شخصية فريدة!

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يجب أن يحظى تصميم الغرف بشخصية مختلفة وفريدة ونمط واضح في التصميم حتى يمكنك اختيار الأثاث والألوان بشكل جيد ومتزن مع هذا النمط، هذا التصميم الكلاسيكي رائع ومبهج للغاية بالرغم من كلاسيكيته الواضحة في تصميم الطاولة والكراسي. 

4- طاولة كلاسيكية

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects غرفة السفرة
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

الشك التقليدي للطاولة التي اعتدنا عليها هو المستطيل، ومع هذا يمكن للأشكال التقليدية أن تصبح الأفضل مع لمسات بسيطة، اختيار المقاعد في هذا التصميم كان أعلى من جميع التوقعات وأكثر من الرائع! 

5- طاولة مربعة

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة السفرة
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

الطاولات المربعة دائما ما تكون مميزة بل هي الأنسب لعشّاق النمط العصري والصناعي في التصميم، وعند اختيار الطاولة المربعة يجب عدم المبالغة في الحجم فهي تكون متميزة أكثر بحجم متوسط ولا يناسبها الأبعاد الكبيرة، ومن الأفضل استخدامها في الغرف المستطيلة والمحافظة على تناسب أبعاد الطاولة مع أبعاد الغرفة.

6- للمساحات الصغيرة

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership غرفة السفرة
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

كما ذكرنا أنه لا غنى عن وجود طاولة لتناول الطعام، وعندما تكون المساحة المخصصة لها صغيرة فلن يكون عائق أبدا! 

هذه الطاولة الخشبية الرائعة تتسع لستة أشخاص على الرغم من صغر حجمها إلا أن تصميمها بزوايا منحنية واختيار الخشب كخامة بسيطة دون إضافة نقوش أو ألوان أخرى كان عاملا مهما في ظهورها بهذه الروعة في تلك المساحة الصغيرة. 

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7- إضافة الزهور والشموع

Formal Dining Room, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة السفرة
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Formal Dining Room, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

لا تنسى أن تزين طاولتك بالاكسسوارات ويأتي في مقدمتها الزهور، أما عن الشموع فهي من اجل جو رومانسي ورائع ولكنها هنا استخدمت بدلا من النجفة فكانت فكرة مبتكرة وحديثة في التصميم بالرغم من كلاسيكيته. 

8- اختيار مثالي لقماش المقاعد

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

القماش المستخدم في قاعدة المقعد أو الكرسي أحيانا يكون هو البطل، هنا استخدم قماش باللون الموف مع مجموعة اخرى من الألوان من نفس البالتة لخلق تباين في التصميم، فكما نرى جميع العناصر باللون الأبيض تحتاج إلى من يكسر حدة اللون. 

9- فكّر خارج الصندوق

The King Arthur 12 seats Duffy London Dining roomTables
Duffy London

The King Arthur 12 seats

Duffy London
Duffy London
Duffy London

ما رأيك في تصميم طاولة السفرة بمقاعد متحركة ومعلّقة في الهواء؟ أليس شيئا رائعا؟! 

10- سلاسة وبساطة

'Ikarus X' Contemporary fixed/extendible dining table by Sedit homify Dining roomTables
homify

'Ikarus X' Contemporary fixed/extendible dining table by Sedit

homify
homify
homify

محبي التصميمات الهندسية ستعجبهم هذه الطاولة، بسيطة وملساء ومصممة بزوايا حادة والأهم هو عدم وجود ما يزعج في التصميم، فحتى المقاعد كلها جاءت بلون واحد، تصميم مناسب لذوي التفكير النمطي والتحليلي! 

11- الزجاج والخشب

'Reflex' design glass base dining table by Sedit homify Dining roomTables
homify

'Reflex' design glass base dining table by Sedit

homify
homify
homify

عند دمج الزجاج والخشب في قطعة أثاث واحدة فلن يضاهيها في الجمال والبساطة أي قطعة أخرى، تصميم بسيط وأنيق من اكثر الخامات روعة.

12- طاولة مستديرة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

عندما يتعلق الأمر باختيار أثاث مناسب لغرفة مربعة بأربعة جدران وأبعاد متساوية فهنا يكمن تحدي واضح في اختيار كل قطعة بعناية حتى تستغل المساحة بشكل جيد وفي نفس الوقت لا تشعر بالضيق عند تواجدك بالغرفة. 

الحل المثالي لغرف السفرة المصممة على شكل مربع هو اختيار طاولة مستديرة، فالدائرة ستحافظ على جمال الغرفة وأناقتها فهي أنسب ما يكون للمربع على عكس الطاولات المستطيلة والمربعة، بالإضافة إلى ذلك لن تشعر بضيق المساحة مع وجود طاولة مستديرة على الإطلاق.

13- عصرية وأنيقة

Cais do Sodré | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Black
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

إذا كنت تبحث عن لفت الانتباه والتميز فبالتأكيد سيعجبك هذا التصميم، التصميمات العصرية دائما ما تكون مختلفة ومبتكرة وبسيطة، الطاولة بيضاء وما يميزها هو قاعدتها، والكراسي سوداء سنعت تباين في التصميم، وتصميم الكرسي بقاعدته المعدنية كان أمرا جديدا للغاية!

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14- تصميم بلون واحد

Residencia Guadalajara, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة السفرة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

البني بدرجاته موضة لا تفنى على الإطلاق، وكثير يعتقد أنه مخصص للتصميمات الكلاسيكية ولكن هذا التصميم ينفي الاعتقاد السائد، بالرغم من اختيار لون واحد البني إلا أن اللمعة الموجودة في الطاولة والدرجات المختلفة من اللون في المقاعد كانت مدهشة وأنيقة للغاية.

15- للغرف الطويلة والضيقة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

وأخيرا إذا كانت غرفة السفرة في منزلك تتمتع بمساحة طولية وعرض ضيق، فالانسب هنا هو اختيار الطاولات التي تناسب هذه المساحة حتى لا تشعر بالضيق في الغرفة، هنا الطاولة السوداء مثالية في هذه الحالة، ولكن عليك أيضا بالاهتمام بوضع إضاءة جيدة فوق الطاولة ولا تكتفي بعنصر إضاءة واحد بالمنتصف حتى تغطي الطاولة بالكامل بشكل متوازن. 

تصميمات عصرية للغرف الشبابية
ما رأيكم في الكراسي الطائرة؟ 

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