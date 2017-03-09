15 تصميم مختلف ومميز لطاولة الطعام

كما ذكرنا أنه لا غنى عن وجود طاولة لتناول الطعام، وعندما تكون المساحة المخصصة لها صغيرة فلن يكون عائق أبدا!

هذه الطاولة الخشبية الرائعة تتسع لستة أشخاص على الرغم من صغر حجمها إلا أن تصميمها بزوايا منحنية واختيار الخشب كخامة بسيطة دون إضافة نقوش أو ألوان أخرى كان عاملا مهما في ظهورها بهذه الروعة في تلك المساحة الصغيرة.

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