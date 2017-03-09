15 تصميم مختلف ومميز لطاولة الطعام

لا يمتلك الجميع غرفة سفرة في منزله، ولكن يمتلك الجميع طاولة لتناول الطعام أيا كان مكان وجودها وحجمها وتصميمها، المهم أنها جزء رئيسي من كل منزل لذا فاختيار تصميمها بعناية هو أيضا جزء رئيسي من الشكل النهائي لمنزلك.
نقدم لكم 15 تصميم مختلف ومميز لطاولات الطعام تناسب المساحات المختلفة والأنماط المختلفة من التصميم، فهيا بنا نبدأ الجولة…
التصميم الأول بكل تفاصيله عندما تنظر إليه تشعر بالراحة، العنصر الأهم هو الكراسي المريحة جدا دون شك، ولكن الطاولة أيضا بتصميمها الخشبي البسيط هي أروع ما يمكن اختياره لكي يشعر ضيوفك بالراحة والدفء عند تناول الطعام وكأنهم في منزلهم، فالخشب من الخامات الرائعة في تصميم طاولات السفرة وخصوصا إن كان بشكله التقليدي دون أي نقوش تؤثر على طبيعته.
من السهل تصميم غرف السفرة بالطريقة التي تفضلها في اختيار كل العناصر، ولكن عندما تكون طاولة السفرة جزء من المطبخ او موجودة في نفس المساحة فهناك تحدي ان تظهر هذه الطاولة كجزء من الديكور الكامل للمساحة، ومهم أن تكون الطاولة لامعة في المنتصف وجاذبة للأنظار والألوان من أفضل الأدوات التي يمكن بها تحقيق هذه المعادلة وخصوصا إذا كان المطبخ مصمما بألوان حيادية، عندها يمكن اختيار ألوان متنوعة في تصميم الطاولة وخلق جو من البهجة.
يجب أن يحظى تصميم الغرف بشخصية مختلفة وفريدة ونمط واضح في التصميم حتى يمكنك اختيار الأثاث والألوان بشكل جيد ومتزن مع هذا النمط، هذا التصميم الكلاسيكي رائع ومبهج للغاية بالرغم من كلاسيكيته الواضحة في تصميم الطاولة والكراسي.
الشك التقليدي للطاولة التي اعتدنا عليها هو
المستطيل، ومع هذا يمكن للأشكال التقليدية أن تصبح الأفضل مع لمسات بسيطة، اختيار المقاعد في هذا التصميم كان أعلى من جميع التوقعات وأكثر من الرائع!
الطاولات المربعة دائما ما تكون مميزة بل هي الأنسب لعشّاق النمط العصري والصناعي في التصميم، وعند اختيار الطاولة المربعة يجب عدم المبالغة في الحجم فهي تكون متميزة أكثر بحجم متوسط ولا يناسبها الأبعاد الكبيرة، ومن الأفضل استخدامها في الغرف المستطيلة والمحافظة على تناسب أبعاد الطاولة مع أبعاد الغرفة.
كما ذكرنا أنه لا غنى عن وجود طاولة لتناول الطعام، وعندما تكون المساحة المخصصة لها صغيرة فلن يكون عائق أبدا!
هذه الطاولة الخشبية الرائعة تتسع لستة أشخاص على الرغم من صغر حجمها إلا أن تصميمها بزوايا منحنية واختيار الخشب كخامة بسيطة دون إضافة نقوش أو ألوان أخرى كان عاملا مهما في ظهورها بهذه الروعة في تلك المساحة الصغيرة.
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لا تنسى أن تزين طاولتك بالاكسسوارات ويأتي في مقدمتها الزهور، أما عن الشموع فهي من اجل جو رومانسي ورائع ولكنها هنا استخدمت بدلا من النجفة فكانت فكرة مبتكرة وحديثة في التصميم بالرغم من كلاسيكيته.
القماش المستخدم في قاعدة المقعد أو الكرسي أحيانا يكون هو البطل، هنا استخدم قماش باللون الموف مع مجموعة اخرى من الألوان من نفس البالتة لخلق تباين في التصميم، فكما نرى جميع العناصر باللون الأبيض تحتاج إلى من يكسر حدة اللون.
ما رأيك في تصميم طاولة السفرة بمقاعد متحركة ومعلّقة في الهواء؟ أليس شيئا رائعا؟!
محبي التصميمات الهندسية ستعجبهم هذه الطاولة، بسيطة وملساء ومصممة بزوايا حادة والأهم هو عدم وجود ما يزعج في التصميم، فحتى المقاعد كلها جاءت بلون واحد، تصميم مناسب لذوي التفكير النمطي والتحليلي!
عند دمج الزجاج والخشب في قطعة أثاث واحدة فلن يضاهيها في الجمال والبساطة أي قطعة أخرى، تصميم بسيط وأنيق من اكثر الخامات روعة.
عندما يتعلق الأمر باختيار أثاث مناسب لغرفة مربعة بأربعة جدران وأبعاد متساوية فهنا يكمن تحدي واضح في اختيار كل قطعة بعناية حتى تستغل المساحة بشكل جيد وفي نفس الوقت لا تشعر بالضيق عند تواجدك بالغرفة.
الحل المثالي لغرف السفرة المصممة على شكل مربع هو اختيار طاولة مستديرة، فالدائرة ستحافظ على جمال الغرفة وأناقتها فهي أنسب ما يكون للمربع على عكس الطاولات المستطيلة والمربعة، بالإضافة إلى ذلك لن تشعر بضيق المساحة مع وجود طاولة مستديرة على الإطلاق.
إذا كنت تبحث عن لفت الانتباه والتميز فبالتأكيد سيعجبك هذا التصميم، التصميمات العصرية دائما ما تكون مختلفة ومبتكرة وبسيطة، الطاولة بيضاء وما يميزها هو قاعدتها، والكراسي سوداء سنعت تباين في التصميم، وتصميم الكرسي بقاعدته المعدنية كان أمرا جديدا للغاية!
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البني بدرجاته موضة لا تفنى على الإطلاق، وكثير يعتقد أنه مخصص للتصميمات الكلاسيكية ولكن هذا التصميم ينفي الاعتقاد السائد، بالرغم من اختيار لون واحد
البني إلا أن اللمعة الموجودة في الطاولة والدرجات المختلفة من اللون في المقاعد كانت مدهشة وأنيقة للغاية.
وأخيرا إذا كانت غرفة السفرة في منزلك تتمتع بمساحة طولية وعرض ضيق، فالانسب هنا هو اختيار الطاولات التي تناسب هذه المساحة حتى لا تشعر بالضيق في الغرفة، هنا الطاولة السوداء مثالية في هذه الحالة، ولكن عليك أيضا بالاهتمام بوضع إضاءة جيدة فوق الطاولة ولا تكتفي بعنصر إضاءة واحد بالمنتصف حتى تغطي الطاولة بالكامل بشكل متوازن.