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البرجولات.. 10 تصميمات تبدو رائعة بأي ساحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito منازل
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حتى تقضي وقتًا ممتعًا في الساعات الأولى من الصباح أو حتى مع غروب الشمس بالتأكيد تحتاج إلى جلسة مريحة في أحضان الطبيعة محاطة بالزهور وكل ما هو يسر العين.. ولأن الصيف على أعتابنا عليك من الآن أن تستعد لتجديد باحة منزلك بإضافة برجولة أو إقامة ساتر يظلل عليها ويمنحك الجلسة المطلوبة!

من هذا المنطلق نعرض لكم اليوم في هذا المقال 10 تصميمات مذهلة للبرجولات الحديثة ستبدو أيٍ منها رائعة بباحة منزلك الخارجية.. لنبدأ جولتنا الآن واكتشف تفاصيلها بنفسك!  

1- برجولة كلاسيكية في الأساس مبنية!

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

تصميم رائع لبرجولة كلاسيكية هي في الأساس جزءًا من مبنى خرساني مزين من الخارج بحجر أملس يشبه الرخام نلمح من هذا المبنى عمود ضخم جهة اليمين يحمل مظلة خشبية الخامة بلون بني داكن تقوم بدورها في تشكيل هيئة البرجولة وتقتحم الخضرة المحيطة بها في هدوء.

أما عن الجلسة فهي راقية ومريحة مكونة من أربعة مقاعد من الخوص بلون بيج تزينها وسائد بسيطة وتتوسطهم طاولة قهوة تكمل حيوية الجلسة وتسد حاجة مستخدميها ليستمتعوا بالجلوس في الهواء الطلق مع احتساء قهوتهم الساخنة أو مشروبهم المفضل متطلعين للخضرة وجمالها. 

2- ساتر راقي بغطاء زجاجي

The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

كانت السواتر سابقًا عملية تقوم بوظيفتها بالمنزل حيث تساعد في نزول مياه الأمطار من السقف إلى الأرض من خلال منحدر بتصميمها الذاتي، أما اليوم بات دورها جماليًا بشكل أكبر فصدر منها تصاميم بخامات ومواد لا تعد ولا تحصى والمثال المعروض أكبر دليل على ذلك والذي اعتمد على خامتي الخشب والزجاج في صنع برجولة أروع وأرق ما يكون.

أصبحت البرجولات تستخدم  الآن على نطاق واسع في باحات المنازل الخارجية وربما في الشرفات شاسعة المساحة بهدف الاستمتاع بالظل في الهواء الطلق وسط ساحة خضراء تبعد مستخدميها عن الأجواء الروتينية المملة وتأخذهم بعيد لعالم آخر أكثر جمالًا.

3- فكرة عظيمة بمدخل المنزل

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura أبواب رئيسية الحديد / الصلب White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

فكرة إقامة البرجولة عند مدخل المنزل فكرة عظيمة في حد ذاتها كفيلة بأن تضيف لمسة من الرقي إلى الواجهة والبوابة الرئيسية للمنزل فتمنحه مظهرًا أروع وتعطي شعور بأنه ذو أهمية. 

4- الزجاج والخشب لمزيج فريد من نوعه

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مرآب~ كراج
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

في هذه الحالة البرجولة أو الساتر هو الخيار الأفضل لهذا المنزل بالنظر إلى البيئة السكنية المحيطة بالكامل بالطبيعة. يمكن للبرجولة أن تقام خارج المنزل بشكل راقي ومريح كهذا تسمح بمرور الضوء الطبيعي، وتخلق جو فريد من نوعه.

5- لمحبي الرومانسية

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura بلكونة أو شرفة
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأجواء الرومانسية، فالبرجولات لا يمكن أن تفوت، لننظر معًا إلى روعة التصميم وكيف كان الأبيض خيارًا موفقًا بالإضافة إلى اللمسة الكلاسيكية التي نلمحها في الأثاث الذي يدنوها فتمدها بمزيد من الأناقة والدفء.

6- لترحاب حار!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم رائع لبرجولة خشبية تمتد إلى ما أمام المنزل فتصنع مسارًا خشبيًا وممرًا ساحرًا يرحب بالضيوف يتحالف مع إضاءة مذهلة تزيده سحرًا. اصطفاف الأشجار على طرفي الممر زاده حيوية وجمالًا ستشعر وكأنك تسير عليه بأنك في فندق 5 نجوم. 

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7- الطبيعة وسحرها الأخاذ

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito منازل
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

إذا كنت ترغب في الحصول على اتصال مع الطبيعة فهذه واحدة من من أفضل الأفكار والتي تتمثل في خلق هيكل خشبي وربما خرساني أو معدني يستند بالأرض من خلال أعمدة يحاط بالزهور والخضرة بل وتزينه تصميمه هو ذاته فتصنع منظرًا رائعًا كالمعروض أمامنا هنا.

8- على نمط البحر المتوسط

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA بلكونة أو شرفة
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

الأعمدة الكبيرة التي تسند الساتر بلونها الأبيض وتصميمها الضخم هي أفضل وسيلة لجلب الطراز اليوناني إلى منزلنا، يكمل جمال التفاصيل هنا تلك الستائر البيضاء التي تعطي لمسة من الأناقة لباحة المنزل الخارجية.

9- ألوان مبهجة

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento منازل Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

الخيزران هو حليف كبير لتصميم الساتر أو البرجولة خصوصًا إن كانت مقامة في قلب الحديقة المنزلية حيث أنه يمد الجالسين بالمكان بالشعور كأنهم في نزهة. تصميم المنزل ذاته على النمط البلدي وألوانه المبهجة كلاهما معًا ساعد البرجولة على أن تبدو أجمل.

10- تصميم مذهل

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

تصميم مختلف بكل المقاييس يميزه وجود انحناءات وخامته المعدنية أيضًا المطلية باللون الأسود.. يظل ذلك الساتر بدوره على نافذة زجاجية رائعة ويخلق أسفله مساحة عملية لجلسة رومانسية تضم فردين.

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