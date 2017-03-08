البرجولات.. 10 تصميمات تبدو رائعة بأي ساحة

حتى تقضي وقتًا ممتعًا في الساعات الأولى من الصباح أو حتى مع غروب الشمس بالتأكيد تحتاج إلى جلسة مريحة في أحضان الطبيعة محاطة بالزهور وكل ما هو يسر العين.. ولأن الصيف على أعتابنا عليك من الآن أن تستعد لتجديد باحة منزلك بإضافة برجولة أو إقامة ساتر يظلل عليها ويمنحك الجلسة المطلوبة!
من هذا المنطلق نعرض لكم اليوم في هذا المقال 10 تصميمات مذهلة للبرجولات الحديثة ستبدو أيٍ منها رائعة بباحة منزلك الخارجية.. لنبدأ جولتنا الآن واكتشف تفاصيلها بنفسك!
تصميم رائع لبرجولة كلاسيكية هي في الأساس جزءًا من مبنى خرساني مزين من الخارج بحجر أملس يشبه الرخام نلمح من هذا المبنى عمود ضخم جهة اليمين يحمل مظلة خشبية الخامة بلون بني داكن تقوم بدورها في تشكيل هيئة البرجولة وتقتحم الخضرة المحيطة بها في هدوء.
أما عن الجلسة فهي راقية ومريحة مكونة من أربعة مقاعد من الخوص بلون بيج تزينها وسائد بسيطة وتتوسطهم طاولة قهوة تكمل حيوية الجلسة وتسد حاجة مستخدميها ليستمتعوا بالجلوس في الهواء الطلق مع احتساء قهوتهم الساخنة أو مشروبهم المفضل متطلعين للخضرة وجمالها.
كانت السواتر سابقًا عملية تقوم بوظيفتها بالمنزل حيث تساعد في نزول مياه الأمطار من السقف إلى الأرض من خلال منحدر بتصميمها الذاتي، أما اليوم بات دورها جماليًا بشكل أكبر فصدر منها تصاميم بخامات ومواد لا تعد ولا تحصى والمثال المعروض أكبر دليل على ذلك والذي اعتمد على خامتي الخشب والزجاج في صنع برجولة أروع وأرق ما يكون.
أصبحت البرجولات تستخدم الآن على نطاق واسع في باحات المنازل الخارجية وربما في الشرفات شاسعة المساحة بهدف الاستمتاع بالظل في الهواء الطلق وسط ساحة خضراء تبعد مستخدميها عن الأجواء الروتينية المملة وتأخذهم بعيد لعالم آخر أكثر جمالًا.
فكرة إقامة البرجولة عند مدخل المنزل فكرة عظيمة في حد ذاتها كفيلة بأن تضيف لمسة من الرقي إلى الواجهة والبوابة الرئيسية للمنزل فتمنحه مظهرًا أروع وتعطي شعور بأنه ذو أهمية.
في هذه الحالة البرجولة أو الساتر هو الخيار الأفضل لهذا المنزل بالنظر إلى البيئة السكنية المحيطة بالكامل بالطبيعة. يمكن للبرجولة أن تقام خارج المنزل بشكل راقي ومريح كهذا تسمح بمرور الضوء الطبيعي، وتخلق جو فريد من نوعه.
إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأجواء الرومانسية، فالبرجولات لا يمكن أن تفوت، لننظر معًا إلى روعة التصميم وكيف كان الأبيض خيارًا موفقًا بالإضافة إلى اللمسة الكلاسيكية التي نلمحها في الأثاث الذي يدنوها فتمدها بمزيد من الأناقة والدفء.
تصميم رائع لبرجولة خشبية تمتد إلى ما أمام المنزل فتصنع مسارًا خشبيًا وممرًا ساحرًا يرحب بالضيوف يتحالف مع إضاءة مذهلة تزيده سحرًا. اصطفاف الأشجار على طرفي الممر زاده حيوية وجمالًا ستشعر وكأنك تسير عليه بأنك في فندق 5 نجوم.
إذا كنت ترغب في الحصول على اتصال مع الطبيعة فهذه واحدة من من أفضل الأفكار والتي تتمثل في خلق هيكل خشبي وربما خرساني أو معدني يستند بالأرض من خلال أعمدة يحاط بالزهور والخضرة بل وتزينه تصميمه هو ذاته فتصنع منظرًا رائعًا كالمعروض أمامنا هنا.
الأعمدة الكبيرة التي تسند الساتر بلونها الأبيض وتصميمها الضخم هي أفضل وسيلة لجلب الطراز اليوناني إلى منزلنا، يكمل جمال التفاصيل هنا تلك الستائر البيضاء التي تعطي لمسة من الأناقة لباحة المنزل الخارجية.
الخيزران هو حليف كبير لتصميم الساتر أو البرجولة خصوصًا إن كانت مقامة في قلب الحديقة المنزلية حيث أنه يمد الجالسين بالمكان بالشعور كأنهم في نزهة. تصميم المنزل ذاته على النمط البلدي وألوانه المبهجة كلاهما معًا ساعد البرجولة على أن تبدو أجمل.
تصميم مختلف بكل المقاييس يميزه وجود انحناءات وخامته المعدنية أيضًا المطلية باللون الأسود.. يظل ذلك الساتر بدوره على نافذة زجاجية رائعة ويخلق أسفله مساحة عملية لجلسة رومانسية تضم فردين.
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