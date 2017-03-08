البرجولات.. 10 تصميمات تبدو رائعة بأي ساحة

حتى تقضي وقتًا ممتعًا في الساعات الأولى من الصباح أو حتى مع غروب الشمس بالتأكيد تحتاج إلى جلسة مريحة في أحضان الطبيعة محاطة بالزهور وكل ما هو يسر العين.. ولأن الصيف على أعتابنا عليك من الآن أن تستعد لتجديد باحة منزلك بإضافة برجولة أو إقامة ساتر يظلل عليها ويمنحك الجلسة المطلوبة!

من هذا المنطلق نعرض لكم اليوم في هذا المقال 10 تصميمات مذهلة للبرجولات الحديثة ستبدو أيٍ منها رائعة بباحة منزلك الخارجية.. لنبدأ جولتنا الآن واكتشف تفاصيلها بنفسك!