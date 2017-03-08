12 خطأ ديكوري يجعل منزلك يبدو صغيرًا!

حتى لا تضر إطلالة منزلك من الداخل وتجعله يبدو صغيرًا تجنب الاستعانة بالحواجز الخرسانية في فصله بل احرص على اتباع نمط جديد في الديكور ألا وهو دمج المساحات معًا عن طريق تناسق الأثاث واندماج ألوانه معًا.

إن كنت مصرًا على الاستعانة بحاجز فعليك الابتعاد عن تلك الخرسانية المبنية والجأ للأبواب المنزلقة أو الألواح الزجاجية الشفافة لأن كلاهما عملي.. فالأولى لن تستقطع أي مساحة إضافية من الغرف على عكس غيرها من الأبواب، أما الثانية فستكون عملية وذكية تمنحك اللمسة المطلوبة دون تضييق المساحة بفضل الزجاج وشفافيته.