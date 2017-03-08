12 خطأ ديكوري يجعل منزلك يبدو صغيرًا!

عندما يتعلق الأمر بزيادة المساحة في منزلك الصغير، هناك آلاف من الخيارات العملية والذكية التي خلقت من أجل التعامل مع الأمر بسلاسة، لذا سنسلط اليوم الضوء على مجموعة من الأخطاء الديكورية الشائعة التي تحجم من مساحة منزلك مع نصائح ضمنية تضمن لك بيتًا مليئًا بالبراح حتى وإن كان في حقيقة الأمر غير ذلك!
حتى لا تضر إطلالة منزلك من الداخل وتجعله يبدو صغيرًا تجنب الاستعانة بالحواجز الخرسانية في فصله بل احرص على اتباع نمط جديد في الديكور ألا وهو دمج المساحات معًا عن طريق تناسق الأثاث واندماج ألوانه معًا.
إن كنت مصرًا على الاستعانة بحاجز فعليك الابتعاد عن تلك الخرسانية المبنية والجأ للأبواب المنزلقة أو الألواح الزجاجية الشفافة لأن كلاهما عملي.. فالأولى لن تستقطع أي مساحة إضافية من الغرف على عكس غيرها من الأبواب، أما الثانية فستكون عملية وذكية تمنحك اللمسة المطلوبة دون تضييق المساحة بفضل الزجاج وشفافيته.
لا تستعن بالكثير من قطع الأثاث والديكورات لأنها ستضيق من المساحة الحيوية للغرفة بل الجأ للحلول الذكية كالموضحة في هذا النموذج من خلال الامتداد لما هو أعلى وتحقيق الاستفادة القصوى من ارتفاع السقف.
لا تكثر أيضًا من استخدام الإكسسوارات بل استعن فقط بما هو ضروري لبيتك.. كـ لوحة تشكيلية تضفي على ركن خاص حس إبداعي راقي.. أو مزهرية أنيقة بخامة الزجاج تضم أروع الزهور وربما تكتفي بأرفف خشبية تزين إحدى الجدران وتضم عدد لا بأس به من الكتب.
لا تلجأ لتصميم الطابقين إن كان منزلك غير مقام على ارتفاع عالي.. واحرص على الجمع بين الخامات المختلفة لأن هذا التباين يحدث تأثير رائع على التصميم الداخلي لأي غرفة من غرف بيتك. هنا استعان المصمم بالطوب الأحمر والخشب مع ألوان محايدة تكسي الجدران مما كان له أفضل الأثر في إطلالة الغرفة.
تصميم ذكي لجزيرة المطبخ يضم بداخله وحدة التلفاز رائعة يخدم ساحتين من المنزل، المطبخ أولًا والسفرة ثانيًا، ولكنه رغم ذلك غير محبب. ربما سيصبح هذا التصميم أروع في حال إن تم إقامة جدار بسيط تثبت عليه وحدة تلفاز مسحطة.
لا داعي للإفراط في الاستعانة بمصادر الإضاءة باختلاف أشكالها وأنواعها كما هو في هذا النموذج.. ربما يكفي مصدرين فقط كثريا بمنتصف السقف وسبوتات على طرفي السرير! ولكن المصمم هنا أكثر من استخدام السبوتات المتحركة التي تضئ أركان مختلفة من الغرفة فاستعان بـ 10 سبوتات بالسقف يصطفوا بشكل متوازي واستعان أيضًا بسبوتين آخرين على طرفي السرير.
لا يُفَضَل استخدام الستائر في تقسيم المساحات فهي لا تمنح البقاع المقسمة أفضل إطلالة؛ لذا يمكنك اللجوء للأبواب الجرارة في هذه الحالة والتي تتسم بالعملية الشديدة والذكاء حيث أنها لا تستقطع أي مساحة إضافية من مساحة الغرفة عند إقامتها وتمنع وصول الصوت من وإلى البقاع المختلفة -في كثير من الأحيان- عند جودة الخامة المصنوعة منها.
بمجرد أن تلمح هذا التصميم تشعر وكأن شئ غير مريح في هذه البقعة من المنزل ربما السبب هو عدم تناسق الألوان بين التصميم الداخلي والديكورات ربما السبب أيضًا يكمن في عدم وجود مصادر إضاءة تبرز جمالية تصميم الغرفة للمتطلع إليها فتبدو شاحبة رغم استخدام اللون البرتقالي فيها!
سحر الضوء الطبيعي واللون الأبيض كفيلان بأن يضيفا مساحة مضاعفة لأي غرفة بمنزلك الصغير، فكلاهما يخلق لمسة جديدة ومشرقة، دافئة ومريحة للأماكن الضيقة.
فكرة ذكية للغاية أن يتم إقامة مكتبة متعددة الأرفف أسفل سرير غرفة النوم فهي مساحة تخزينية في منتهى العملية إلا أن خبير التصميم هنا لم يوفق في ارتفاع السرير فهو غير مقبول من حيث الشكل والاستخدام رغم مدى ابتكار الفكرة!
هنا نجد فكرة عملية تتمثل في استغلال المساحة السفلية للدرج ولكن تطبيقها لم يكن بالشكل المطلوب أو المرغوب فيه فربما إن كانت تلك المساحة السفلية مغلقة يثبت عليها شاشة رفيعة بحجم أكبر لصارت الغرفة أروع خصوصًا أن تلك الشاشة الصغيرة لن تسمح لمستخدم الغرفة برؤية الشئ المعروض فيها!
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