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12 خطأ ديكوري يجعل منزلك يبدو صغيرًا!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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عندما يتعلق الأمر بزيادة المساحة في منزلك الصغير، هناك آلاف من الخيارات العملية والذكية التي خلقت من أجل التعامل مع الأمر بسلاسة، لذا سنسلط اليوم الضوء على مجموعة من الأخطاء الديكورية الشائعة التي تحجم من مساحة منزلك مع نصائح ضمنية تضمن لك بيتًا مليئًا بالبراح حتى وإن كان في حقيقة الأمر غير ذلك!

1- لا تستخدم الحواجز للفصل بين الغرف المختلفة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

حتى لا تضر إطلالة منزلك من الداخل وتجعله يبدو صغيرًا تجنب الاستعانة بالحواجز الخرسانية في فصله بل احرص على اتباع نمط جديد في الديكور ألا وهو دمج المساحات معًا عن طريق تناسق الأثاث واندماج ألوانه معًا.

إن كنت مصرًا على الاستعانة بحاجز فعليك الابتعاد عن تلك الخرسانية المبنية والجأ للأبواب المنزلقة أو الألواح الزجاجية الشفافة لأن كلاهما عملي.. فالأولى لن تستقطع أي مساحة إضافية من الغرف على عكس غيرها من الأبواب، أما الثانية فستكون عملية وذكية تمنحك اللمسة المطلوبة دون تضييق المساحة بفضل الزجاج وشفافيته.  

2- لا تُكثر من قطع الأثاث والجأ للحلول الذكية

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

لا تستعن بالكثير من قطع الأثاث والديكورات لأنها ستضيق من المساحة الحيوية للغرفة بل الجأ للحلول الذكية كالموضحة في هذا النموذج من خلال الامتداد لما هو أعلى وتحقيق الاستفادة القصوى من ارتفاع السقف.

3- لا تستخدم الكثير من الإكسسوارات

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لا تكثر أيضًا من استخدام الإكسسوارات بل استعن فقط بما هو ضروري لبيتك.. كـ لوحة تشكيلية تضفي على ركن خاص حس إبداعي راقي.. أو مزهرية أنيقة بخامة الزجاج تضم أروع الزهور وربما تكتفي بأرفف خشبية تزين إحدى الجدران وتضم عدد لا بأس به من الكتب.

4- لا تلجأ لتصميم طابقين واحرص على الجمع بين الخامات المختلفة

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto منازل
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

لا تلجأ لتصميم الطابقين إن كان منزلك غير مقام على ارتفاع عالي.. واحرص على الجمع بين الخامات المختلفة لأن هذا التباين يحدث تأثير رائع على التصميم الداخلي لأي غرفة من غرف بيتك. هنا استعان المصمم بالطوب الأحمر والخشب مع ألوان محايدة تكسي الجدران مما كان له أفضل الأثر في إطلالة الغرفة.

5- تصميم ذكي غير محبب

homify
homify

homify
homify
homify

تصميم ذكي لجزيرة المطبخ يضم بداخله وحدة التلفاز رائعة يخدم ساحتين من المنزل، المطبخ أولًا والسفرة ثانيًا، ولكنه رغم ذلك غير محبب. ربما سيصبح هذا التصميم أروع في حال إن تم إقامة جدار بسيط تثبت عليه وحدة تلفاز مسحطة.  

6- ​لا داعي للإفراط في الاستعانة بمصادر الإضاءة

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

لا داعي للإفراط في الاستعانة بمصادر الإضاءة باختلاف أشكالها وأنواعها كما هو في هذا النموذج.. ربما يكفي مصدرين فقط كثريا بمنتصف السقف وسبوتات على طرفي السرير! ولكن المصمم هنا أكثر من استخدام السبوتات المتحركة التي تضئ أركان مختلفة من الغرفة فاستعان بـ 10 سبوتات بالسقف يصطفوا بشكل متوازي واستعان أيضًا بسبوتين آخرين على طرفي السرير.  

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7- لا تجرؤ على استخدام الستائر لتقسيم المساحات

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

لا يُفَضَل استخدام الستائر في تقسيم المساحات فهي لا تمنح البقاع المقسمة أفضل إطلالة؛ لذا يمكنك اللجوء للأبواب الجرارة في هذه الحالة والتي تتسم بالعملية الشديدة والذكاء حيث أنها لا تستقطع أي مساحة إضافية من مساحة الغرفة عند إقامتها وتمنع وصول الصوت من وإلى البقاع المختلفة -في كثير من الأحيان- عند جودة الخامة المصنوعة منها.

8- ألوان غير مريحة

Misty Haven Villa, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts الممر الحديث، المدخل و الدرج
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

بمجرد أن تلمح هذا التصميم تشعر وكأن شئ غير مريح في هذه البقعة من المنزل ربما السبب هو عدم تناسق الألوان بين التصميم الداخلي والديكورات ربما السبب أيضًا يكمن في عدم وجود مصادر إضاءة تبرز جمالية تصميم الغرفة للمتطلع إليها فتبدو شاحبة رغم استخدام اللون البرتقالي فيها!

9- احرص على الاستفادة من اللون الأبيض والضوء الطبيعي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

سحر الضوء الطبيعي واللون الأبيض كفيلان بأن يضيفا مساحة مضاعفة لأي غرفة بمنزلك الصغير، فكلاهما يخلق لمسة جديدة ومشرقة، دافئة ومريحة للأماكن الضيقة.

10- ارتفاع غير مقبول

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. غرفة نوم
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

فكرة ذكية للغاية أن يتم إقامة مكتبة متعددة الأرفف أسفل سرير غرفة النوم فهي مساحة تخزينية في منتهى العملية إلا أن خبير التصميم هنا لم يوفق في ارتفاع السرير فهو غير مقبول من حيث الشكل والاستخدام رغم مدى ابتكار الفكرة!

11- فكرة عملية لم تطبق بالشكل المطلوب

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

هنا نجد فكرة عملية تتمثل في استغلال المساحة السفلية للدرج ولكن تطبيقها لم يكن بالشكل المطلوب أو المرغوب فيه فربما إن كانت تلك المساحة السفلية مغلقة يثبت عليها شاشة رفيعة بحجم أكبر لصارت الغرفة أروع خصوصًا أن تلك الشاشة الصغيرة لن تسمح لمستخدم الغرفة برؤية الشئ المعروض فيها!

12- لا تستخدم الأثاث القابل للطي لتوفير مساحة

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

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