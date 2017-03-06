الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 مكتبة أنيقة تليق بمنزلك

آية منير آية منير
ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Loading admin actions …

إن كنت من هواة القراءة وإقتناء الكتب، ولك حلم جميل في أن تمتلك مكتبة خاصة في منزلك، ولأن المكتبة هي عنصر مهم جدا في أي بيت برغم تقدم عالم التكنولوجيا وظهور القراءة الالكترونية إلا أنها ظلت محتفظة بمكانتها في بيوتنا، ما رأيك في أن تختار من بين تصميمات متنوعة لمكتبات أنيقة تجمع كتبك المميزة وقطع ديكورية رائع تزين منزلك، هوميفاي ستقدم لك اليوم 12 مكتبة أنيقة تليق بمنزلك وتناسب ذوقك ..

1. ركن خاص..

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

ركن خاص للقراءة والاسترخاء مزود بأريكة رائعة وحولها مكتبة مبتكرة ورائعة ووحدت تخزين سفلية لتنظيم أكثر..

2. مكتبة تليفزيون رائعة..

soggiorno appartamento MF, Studio Gentile Studio Gentile غرفة المعيشة
Studio Gentile

Studio Gentile
Studio Gentile
Studio Gentile

كل منا يبحث عن تصميم خاص لحائط التليفزيون لتصنع ركن عائلي  ’ غرفة معيشة ’ رائع لتجمع أفراد أسرتك لمشاهدة أجمل الأفلام، وبتصميم عبارة عن وحدات تخزين مغلقة مكونة تشكيل هندسي رائع بلون رمادي فاتح، تتكون من جزأين أحدهما سفلي عبارة عن قطعة واحدة حاملة للتليفزيون، والأخر علوي كما ذكرنا وحدات تخزين مستطيلة ومتكاملة

3. على الطراز الحديث..

RIVA海老園 TYPE-A, SWITCH&Co. SWITCH&Co. غرفة المعيشة
SWITCH&amp;Co.

SWITCH&Co.
SWITCH&amp;Co.
SWITCH&Co.

وعلى الطراز الحديث يأتي لنا تصميم لحائط تليفزيوني آخر من الخشب ذو لون فاتح مشرق مزود بوحدات تخزين لحفظ الكتب بعيدا عن الأتربة ..

4. فاصل رائع..

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

يمكنك فصل الفراغات عن طريق مكتبة أنيقة ذو وجه واحد او أكثر، أرفف ووحدات التخزين بلون رمادي وأبيض مميز يتناغم مع تفاصيل المنزل ككل..

5. استغلال أمثل..

casa GAM, AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI غرفة المعيشة
AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI

AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI
AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI
AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI

يمكنك استغلال أي ركن غير مستخدم في منزلك لتصميم مكتبة خاصة بمنزلك، كمدخل غرفة المعيشة وعلى الجانبين صممت مجموعة أرفف عملية مفتوحة للكتب والقطع الديكورية ..

6. غرفة طفلك..

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة الاطفال
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

ستحتاج بالتأكيد في منزلك إلى مكتبة رائعة لتنظيم غرفة طفلك، الكثير من الألعاب والكتب والمجلات الخاصة بطفلك والتى تحتاج لمكتبة لتنظيمها وترتيبها بشكل أنيق وسهلة الوصول إليها..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. لمسة ريفية ..

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

وعلى الطراز الريفي يأتي تصميم مكتبة من الخشب الطبيعي على هيئة أرفف متساوية ومكونة تشكيل متكامل رائع ..

8. ميزانين..

Appartement Luxembourg, FELD Architecture FELD Architecture غرفة المعيشة
FELD Architecture

FELD Architecture
FELD Architecture
FELD Architecture

تصميم مكتبة على مستوى دورين ميزانين، ليس فقط عملي ولكنه أيضاً أنيق. ففي هذه المكتبة تم استغلال ارتفاع الدورين لعمل مكتبة تشغل الحائط بالكامل مع عمل بسطة تمكنك من الوصول للأجزاء العلوية بسهولة..

9. الطراز الانتقائي..

Wohnung D, Christian Schwienbacher Christian Schwienbacher مكتب عمل أو دراسة
Christian Schwienbacher

Christian Schwienbacher
Christian Schwienbacher
Christian Schwienbacher

هنا تم استغلال هيكل معدني لعمل مكتبة انيقة لتتناغم بشكل رائع مع الطراز الإنتقائي المسيطر على هذه الغرفة بأكملها..

10. ارتفاع مضاعف..

Residenza Privata, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design غرفة المعيشة
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

مثال آخر لاستغلال الحائط ذو ارتفاع الدورين ولكن مع وجود سلم بحاري حر يتحرك حسب الرغبة، من الخشب الأنيق جاء هذا التصميم لعشاق الأناقة ..

11. أبيض ورمادي..

D HOUSE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce مكتب عمل أو دراسة
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

التباين بين لون المكتبة والحائط المقابل لها خلق حركة رائعة في التصميم تثير فضولك وانتباهك..

12. تصميم متدرج..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم لمجموعة أرفف متدرجة يناسب منزلك الحديث، وأيضا يمكنك استغلال نفس الفكرة لتصميم منطقة أسفل درج داخلي وتحويلها لمكتبة أنيقة ..

يمكنك قراءة .. 11 تصميم لمطابخ متميزة ولا أروع

10 نماذج رائعة لأبواب خارجية لمنزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً