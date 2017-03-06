إن كنت من هواة القراءة وإقتناء الكتب، ولك حلم جميل في أن تمتلك مكتبة خاصة في منزلك، ولأن المكتبة هي عنصر مهم جدا في أي بيت برغم تقدم عالم التكنولوجيا وظهور القراءة الالكترونية إلا أنها ظلت محتفظة بمكانتها في بيوتنا، ما رأيك في أن تختار من بين تصميمات متنوعة لمكتبات أنيقة تجمع كتبك المميزة وقطع ديكورية رائع تزين منزلك، هوميفاي ستقدم لك اليوم 12 مكتبة أنيقة تليق بمنزلك وتناسب ذوقك ..
ركن خاص للقراءة والاسترخاء مزود بأريكة رائعة وحولها مكتبة مبتكرة ورائعة ووحدت تخزين سفلية لتنظيم أكثر..
كل منا يبحث عن تصميم خاص لحائط التليفزيون لتصنع ركن عائلي ’ غرفة معيشة ’ رائع لتجمع أفراد أسرتك لمشاهدة أجمل الأفلام، وبتصميم عبارة عن وحدات تخزين مغلقة مكونة تشكيل هندسي رائع بلون رمادي فاتح، تتكون من جزأين أحدهما سفلي عبارة عن قطعة واحدة حاملة للتليفزيون، والأخر علوي كما ذكرنا وحدات تخزين مستطيلة ومتكاملة
وعلى الطراز الحديث يأتي لنا تصميم لحائط تليفزيوني آخر من الخشب ذو لون فاتح مشرق مزود بوحدات تخزين لحفظ الكتب بعيدا عن الأتربة ..
يمكنك فصل الفراغات عن طريق مكتبة أنيقة ذو وجه واحد او أكثر، أرفف ووحدات التخزين بلون رمادي وأبيض مميز يتناغم مع تفاصيل المنزل ككل..
يمكنك استغلال أي ركن غير مستخدم في منزلك لتصميم مكتبة خاصة بمنزلك، كمدخل غرفة المعيشة وعلى الجانبين صممت مجموعة أرفف عملية مفتوحة للكتب والقطع الديكورية ..
ستحتاج بالتأكيد في منزلك إلى مكتبة رائعة لتنظيم غرفة طفلك، الكثير من الألعاب والكتب والمجلات الخاصة بطفلك والتى تحتاج لمكتبة لتنظيمها وترتيبها بشكل أنيق وسهلة الوصول إليها..
وعلى الطراز الريفي يأتي تصميم مكتبة من الخشب الطبيعي على هيئة أرفف متساوية ومكونة تشكيل متكامل رائع ..
تصميم مكتبة على مستوى دورين ميزانين، ليس فقط عملي ولكنه أيضاً أنيق. ففي هذه المكتبة تم استغلال ارتفاع الدورين لعمل مكتبة تشغل الحائط بالكامل مع عمل بسطة تمكنك من الوصول للأجزاء العلوية بسهولة..
هنا تم استغلال هيكل معدني لعمل مكتبة انيقة لتتناغم بشكل رائع مع الطراز الإنتقائي المسيطر على هذه الغرفة بأكملها..
مثال آخر لاستغلال الحائط ذو ارتفاع الدورين ولكن مع وجود سلم بحاري حر يتحرك حسب الرغبة، من الخشب الأنيق جاء هذا التصميم لعشاق الأناقة ..
التباين بين لون المكتبة والحائط المقابل لها خلق حركة رائعة في التصميم تثير فضولك وانتباهك..
تصميم لمجموعة أرفف متدرجة يناسب منزلك الحديث، وأيضا يمكنك استغلال نفس الفكرة لتصميم منطقة أسفل درج داخلي وتحويلها لمكتبة أنيقة ..
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