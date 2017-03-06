إن كنت من هواة القراءة وإقتناء الكتب، ولك حلم جميل في أن تمتلك مكتبة خاصة في منزلك، ولأن المكتبة هي عنصر مهم جدا في أي بيت برغم تقدم عالم التكنولوجيا وظهور القراءة الالكترونية إلا أنها ظلت محتفظة بمكانتها في بيوتنا، ما رأيك في أن تختار من بين تصميمات متنوعة لمكتبات أنيقة تجمع كتبك المميزة وقطع ديكورية رائع تزين منزلك، هوميفاي ستقدم لك اليوم 12 مكتبة أنيقة تليق بمنزلك وتناسب ذوقك ..