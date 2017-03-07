23 لمسة رائعة ستحب أن تضيفها لغرفة طفلك

هل فكرت يوما في تصميم غرفة ابنك، وبحثت كيف تحقق أحلامه وتجعلها عالمه الخاص الذى يشعر أنه يمتلكه بكل تفاصيله، ستعتقد في بداية الأمر أنه في غاية السهولة، ولكن ستفاجئ بكم الاختيارات التى ستقع أمامها وستكتشف متعة لا يضاهيها شئ أثناء تصميم لوحة ابنك الفنية، مع هوميفاي اليوم سنعرف لك 23 لمسة رائعة ستحب بالتأكيد أن تضيفها لغرفة طفلك..
تصميم سرير يعلوه مساحة لعب آمنة لطفلك ويشمل أيضا مجموعة أرفف كمكتبة خاص بألعابه وكتبه المفضل ..
إذا كانت غرفة أطفالك مزدوجة وتتكون من سريرين، يمكنك الاختيار ما بين عدة تصميمات لتشكيل رائع يجمعهما معا..
ومن ضمن أكثر التصميمات المبتكرة لغرفة مزدوجة مبتكرة، تصميمهما على شكل دورين بمساحة خاصة لكل سرير، مع درج رائع على هيئة مكتبة صغيرة متميزة..
يمكنك أن تصنع بلمستك لوحة فنية رائعة لغرفة ابنك، بألوان زاهية ومشرقة تناسب روح طفلك البريئة الشقية..
لا تتردد في إضافة أرفف عملية لغرفة طفلك لتجعلها دائما منظمة، ولكن عليك أن تختار لها ارتفاع مناسب حتى لا تعرض طفلك لإصابات..
إن كنت تمتلك مساحة مناسبة في غرفة طفلك عليك بأن تصنع له ركن منفصل للقراءة مزود بمكتبة كبير ورائعة أرض واسعة تساعدة على الاسترخاء وتشعره بالهدوء والراحة..
لطفلك في شهوره الأولى هذه الغرفة والتي تحمل معاني الامومة في لوحة فنية رائعة للزرافة الأم مع طفلها الصغير بألوان رائعة متناسقة..
لابنتك هذا التصميم بألوان مشرقة على ذوقها الخاص، الفوشيا هو اكثر الألوان المحببة لقلوب بناتنا في عمر الطفولة والمراهقة..
ارسم شجرة أحلام ابنك على الجدار والصق عليها أحلامه..
أضف لجدران غرفة طفلك حائط على هيئة سبورة عملية سهلة التنظيف ليتاح له الابتكار وترك لمسته الفنية في أي وقت دون قلق من صعوبة تنظيف..
لعشاق أفلام الكارتون ستجد اختيارات متعددة لورق حائط تحمل شخصيات ومشاهد محببة لطفلك..
حاول أن تبتكر ألعاب جديدة ورائعة وخارج صندوق التقليدية..
اختر ما بين ورق جدران متنوعة تناسب ذوق طفلك الخاص..
اختار المصمم هنا نموذج سرير يعليه بالون كبير لتشعر بأنه محلق في السماء الصافية مع وحدات إضاءة كطيور رائعة، وجاء الدولاب كتصميم ناطحات سحاب مصغرة..
رسومات الحيوانات أكثر اللوحات المحببة للأطفال، بألوان زاهية وتصميمات كارتونية..
إن كنت تملك إمكانية تصميم نافذة على العالم الخارجي والطبيعة المحيطة بمنزلك في غرفة طفلك، لا تتردد في ذلك، فهذه الخطوة ستجدد طاقته وحيويته..
اختر دائما نقوش وزخارف وأقمشة مميزة وتناسب ذوق طفلك..
اترك طفلك يختار لوحاته الفنية التى يحب أن يضيفها لغرفته، واصنع له خيمته الخاصة لتنمي بداخله روح المغامرة..
يمكنك تصميم أرجوحة بغرفة طفلك بأقل الإمكانيات..
اختر ألوان جريئة لغرفة ابنك لتملؤه حيوية وحركة، يجب أن تترك له الخيار في كل التفاصيل لتجعل كما ذكرنا غرفته عالمه الخاص ..
يمكنك قراءة 15 فكرة للألوان.. هذه التصميمات لغرف المعيشة ستذهلكم بألوانها