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23 لمسة رائعة ستحب أن تضيفها لغرفة طفلك

آية منير آية منير
Nursery & kids room, Pixers Pixers غرفة الاطفال Multicolored
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هل فكرت يوما في تصميم غرفة ابنك، وبحثت كيف تحقق أحلامه وتجعلها عالمه الخاص الذى يشعر أنه يمتلكه بكل تفاصيله، ستعتقد في بداية الأمر أنه في غاية السهولة، ولكن ستفاجئ بكم الاختيارات التى ستقع أمامها  وستكتشف متعة لا يضاهيها شئ أثناء تصميم لوحة ابنك الفنية، مع هوميفاي اليوم سنعرف لك 23 لمسة رائعة ستحب بالتأكيد أن تضيفها لغرفة طفلك..

1. تصميم متميز..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تصميم سرير يعلوه مساحة لعب آمنة لطفلك ويشمل أيضا مجموعة أرفف كمكتبة خاص بألعابه وكتبه المفضل ..

2. سرير رائع..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة أطفالك مزدوجة وتتكون من سريرين، يمكنك الاختيار ما بين عدة تصميمات لتشكيل رائع يجمعهما معا..

3. تصميم متكامل..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

ومن ضمن أكثر التصميمات المبتكرة لغرفة مزدوجة مبتكرة، تصميمهما على شكل دورين بمساحة خاصة لكل سرير، مع درج رائع على هيئة مكتبة صغيرة متميزة..

4. لوحة فنية ..

Read me Stories Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,bear,animals,book,reading
Pixers

Read me Stories

Pixers
Pixers
Pixers

يمكنك أن تصنع بلمستك لوحة فنية رائعة لغرفة ابنك، بألوان زاهية ومشرقة تناسب روح طفلك البريئة الشقية..

5. أرفف عملية..

Play Room Absolute Project Management غرفة الاطفال
Absolute Project Management

Play Room

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

لا تتردد في إضافة أرفف عملية لغرفة طفلك لتجعلها دائما منظمة، ولكن عليك أن تختار لها ارتفاع مناسب حتى لا تعرض طفلك لإصابات..

6. ركن خاص للقراءة..

Children's Imagination Pixers غرفة الاطفال Multicolored animals,girl,wall mural,wall decal,wallpaper
Pixers

Children's Imagination

Pixers
Pixers
Pixers

إن كنت تمتلك مساحة مناسبة في غرفة طفلك عليك بأن تصنع له ركن منفصل للقراءة مزود بمكتبة كبير ورائعة أرض واسعة تساعدة على الاسترخاء وتشعره بالهدوء والراحة..

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7. الزرافة الأم ..

Kids room idea Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,giraffe,animals,animals
Pixers

Kids room idea

Pixers
Pixers
Pixers

لطفلك في شهوره الأولى هذه الغرفة والتي تحمل معاني الامومة في لوحة فنية رائعة للزرافة الأم مع طفلها الصغير بألوان رائعة متناسقة..

8. فوشيا..

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd غرفة الاطفال
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

لابنتك هذا التصميم بألوان مشرقة على ذوقها الخاص، الفوشيا هو اكثر الألوان المحببة لقلوب بناتنا في عمر الطفولة والمراهقة..

10. شجرة الأحلام..

Bedroom designed by bobo kids bobo kids غرفة الاطفال
bobo kids

Bedroom designed by bobo kids

bobo kids
bobo kids
bobo kids

ارسم شجرة أحلام ابنك على الجدار والصق عليها أحلامه..

11. سبورة عملية..

Идеальная игровая комната для малышей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة الاطفال
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

أضف لجدران غرفة طفلك حائط على هيئة سبورة عملية سهلة التنظيف ليتاح له الابتكار وترك لمسته الفنية في أي وقت دون قلق من صعوبة تنظيف..

12. تصميم وردي..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تصميم وردي يليق بطفولة رقيقة وناعمة بألوان زاهية ونقشات رائعة..

13. كارتون Cars..

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design غرفة الاطفال
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

لعشاق أفلام الكارتون ستجد اختيارات متعددة لورق حائط تحمل شخصيات ومشاهد محببة لطفلك..

14. مرايا خاصة..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

زود في غرفة طفلك مرايا رائعة ليتعرف على نفسه أكثر ..

15. ألعاب مبتكرة..

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

حاول أن تبتكر ألعاب جديدة ورائعة وخارج صندوق التقليدية..

16. ورق حائط مميز..

Projecto Residencial - Alto dos Moinhos, Lisboa, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة الاطفال White
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

اختر ما بين ورق جدران متنوعة تناسب ذوق طفلك الخاص..

17. سرير محلق..

Pokój dla chłopca lub dziewczynki, Lemonkid Lemonkid غرفة الاطفال
Lemonkid

Lemonkid
Lemonkid
Lemonkid

اختار المصمم هنا نموذج سرير يعليه بالون كبير لتشعر بأنه محلق في السماء الصافية مع وحدات إضاءة كطيور رائعة، وجاء الدولاب كتصميم ناطحات سحاب مصغرة..

18. حديثة حيوانات..

Montessori'ye uygun Bebek Odası, Kuzey'in odası, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

رسومات الحيوانات أكثر اللوحات المحببة للأطفال، بألوان زاهية وتصميمات كارتونية..

19. نافذة على العالم..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إن كنت تملك إمكانية تصميم نافذة على العالم الخارجي والطبيعة المحيطة بمنزلك في غرفة طفلك، لا تتردد في ذلك، فهذه الخطوة ستجدد طاقته وحيويته..

20. نقوش وزخارف..

Kindertapeten & Stoffe von Camengo, Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Fantasyroom-Wohnträume für Kinder غرفة الاطفال
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

اختر دائما نقوش وزخارف وأقمشة مميزة وتناسب ذوق طفلك..

21. لوحة رائعة..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اترك طفلك يختار لوحاته الفنية التى يحب أن يضيفها لغرفته، واصنع له خيمته الخاصة لتنمي بداخله روح المغامرة..

22. أرجوحة..

Quarto de Bebê, Bernacki Arquitetura Bernacki Arquitetura غرفة الاطفال
Bernacki Arquitetura

Bernacki Arquitetura
Bernacki Arquitetura
Bernacki Arquitetura

يمكنك تصميم أرجوحة بغرفة طفلك بأقل الإمكانيات..

23. ألوان جريئة..

Campo Belo - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces غرفة الاطفال
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

اختر ألوان جريئة لغرفة ابنك لتملؤه حيوية وحركة، يجب أن تترك له الخيار في كل التفاصيل لتجعل كما ذكرنا غرفته عالمه الخاص ..

يمكنك قراءة  15 فكرة للألوان.. هذه التصميمات لغرف المعيشة ستذهلكم بألوانها

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