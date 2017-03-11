16 فكرة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

قديما في العمارة الكلاسيكية كانت تزين الفتحات الموجودة بالجدران بإعطائها شكل قوس نصف دائرة أعلى الجدار، وكانت تحتوي في الغالب على تماثيل أو صور دينية، والآن نحن في العصر الحديث نستخدم نفس الحيل ولكن بشكل عصري عن طريق وضع اكسسوارات عصرية وأحيانا نستخدم هذه الفتحات بشكل عملي لتخزين الأغراض مثلا!
ولأننا نعلم أن الصورة بألف كلمة، نقدم لكم 16 فكرة مختلفة لتزيين الفتحات الموجودة في الجدران…
تكمن الأهمية القصوى في تحديد هيكل واضح وتمييزه عن الجدران الداخلية، وحتى مع الإغراءات والأفكار الكثيرة التي تأتي إلى رأسك لفتح الغرف والأقواس والنوافذ، عليك الحذر بشدة حتى لا يؤثر قرارك على توازن التصميم بالمنزل!
وجود الفراغات المتتالية في الجدار يعطيك الفرصة للحصول على أماكن للتخزين في منتصف الغرفة أو على الجدار باستخدام أرفف عملية.
لا تستخدم الفتحات فقط من أجل وضع الأشياء والتخلص من الفوضى، بل لها دور مهم في أناقة وديكور وخلق مساحات رائعة كما نرى.
يمكن أن تكون الفتحات مظلمة لإعطاء إيقاع مناسب عند وجود إضاءة جيدة من حولها، أو أنها تكون مضاءة جيدا لتسليط الضوء على بعض العناصر الموجودة بها.
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اختيار الفتحات الموجودة بالجدار يعتمد على ذوق كل منا وتوافر جدار مناسب لذلك، في هذه الصورة مثلا استخدمت المساحة الموجودة تحت النافذة لوضع مجموعة من الأحجار البيضاء وخلق مناخ من الاسترخاء في الغرفة.
للقضاء على الرتابة والملل استخدم فتحات في السقف الخشبي وامنح الممر روحا جديدة ومشرقة!
وظيفة المنافذ والفتحات لا تتوقف عند كونها لمسة ديكورية، بل يمكن أن تصبح مصدر للإضاءة، في حالة عدم احتواء الجدار على شبابيك أو شرفات يمكنك صنع فتحات في الجدار للحصول على إضاءة طبيعية من أجل حديقة منزلك الداخلية كما ترى في هذا التصميم!
يمكنك تدفئة المنزل بهذه الفكرة، الاستفادة من الفتحة الموجودة في الجدار لصنع مدفأة وليس بالضرورة هنا استخدام الألواح الخشبية للحصول على الدفء، بل يمكن استخدام مواقد الإيثانول والتي تعطي نفس النتيجة.
يجب أن نفرّق بين المنافذ الصغيرة الموجودة بالجدار والتي تستخدم عادةً في أغراض الديكور، والفتحات الكبيرة التي تشغل حيزًا كبيرًا من الجدار وتستخدم هنا للفصل بين الغرف وخلق مساحة جديدة بالكامل.
في أحيان أخرى لا نضطر إلى تصميم تلك الفتحات، بل تكون موجودة في الهيكل الرئيسي، نجدها بين الجدران والأعمدة الموجودة بالمنزل، ويمكن استغلال المساحات الكبيرة في هذه الحالة لوضع قطع أثاث مثل المنضدة الموجودة في هذا الممر.
استعادة الاستخدام الكلاسيكي للفتحات ووضع قطع فنية وتماثيل، وربما تستخدم شيئًا معبرًا عن ثقافتك وخلفيتك الخاصة.
واحدة من مزايا المنافذ والفتحات أنك لست بحاجة للذهاب من أجل إحضار كل شيء تحتاجه في كل مرة، فأمامك مساحة لملئها بما تحب مثل رف خشبي كهذا يستخدم لترتيب الصور والإطارات.
إذا كان لديك جدار وهمي مستخدم للفصل بين الغرف والمساحات، يمكنك استخدامه لتصميم بعض الفتحات وتحويلها إلى ديكور مميز يُضفي بعضًا من الحيوية على زوايا المنزل.
كما رأينا من قبل أحيانا تكون الفتحات موجودة بشكل طبيعي في هيكل المنزل، هذه المرة نجدها في المساحة الموجودة أسفل السلم، والتي تم تحويلها إلى مكتبة صغيرة مع كنبة مريحة وبذلك تحصل على غرفة مريحة وهادئة في زاوية من زوايا المنزل.
عندما يحتوي حد الجدران على مجموعة من الخزائن المتراصة فوق بعضها، يمكن كسر الملل الناتج عن التصميم ووضع أرفف مفتوحة للاكسسوارات والديكورات، بدلا من وجود شكل مسطح في جميع الأركان!
إذا كنت متحمسًا لفكرة استخدام الفتحات لديكور الجدران، تحتاج فقط لاختيار المكان المناسب واختيار الطريقة المناسبة للتزيين، وهنا ننصح بشدة بالتركيز على الذوق والأناقة، وبذلك لن تفشل أبدًا!