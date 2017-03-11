16 فكرة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

قديما في العمارة الكلاسيكية كانت تزين الفتحات الموجودة بالجدران بإعطائها شكل قوس نصف دائرة أعلى الجدار، وكانت تحتوي في الغالب على تماثيل أو صور دينية، والآن نحن في العصر الحديث نستخدم نفس الحيل ولكن بشكل عصري عن طريق وضع اكسسوارات عصرية وأحيانا نستخدم هذه الفتحات بشكل عملي لتخزين الأغراض مثلا!

ولأننا نعلم أن الصورة بألف كلمة، نقدم لكم 16 فكرة مختلفة لتزيين الفتحات الموجودة في الجدران…