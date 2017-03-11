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16 فكرة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

Eman Rifaat Eman Rifaat
MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
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قديما في العمارة الكلاسيكية كانت تزين الفتحات الموجودة بالجدران بإعطائها شكل قوس نصف دائرة أعلى الجدار، وكانت تحتوي في الغالب على تماثيل أو صور دينية، والآن نحن في العصر الحديث نستخدم نفس الحيل ولكن بشكل عصري عن طريق وضع اكسسوارات عصرية وأحيانا نستخدم هذه الفتحات بشكل عملي لتخزين الأغراض مثلا! 

ولأننا نعلم أن الصورة بألف كلمة، نقدم لكم 16 فكرة مختلفة لتزيين الفتحات الموجودة في الجدران…  

1- الديكور مع نمط جيد

Yassmine, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates غرفة نوم
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

تكمن الأهمية القصوى في تحديد هيكل واضح وتمييزه عن الجدران الداخلية، وحتى مع الإغراءات والأفكار الكثيرة التي تأتي إلى رأسك لفتح الغرف والأقواس والنوافذ، عليك الحذر بشدة حتى لا يؤثر قرارك على توازن التصميم بالمنزل!

2- الفراغات المتتالية

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة الميديا
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

وجود الفراغات المتتالية في الجدار يعطيك الفرصة للحصول على أماكن للتخزين في منتصف الغرفة أو على الجدار باستخدام أرفف عملية. 

3- أكثر من مجرد فتحة!

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura الممر والمدخل
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

لا تستخدم الفتحات فقط من أجل وضع الأشياء والتخلص من الفوضى، بل لها دور مهم في أناقة وديكور وخلق مساحات رائعة كما نرى.  

4- الفتحات والإضاءة

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج الطوب
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

يمكن أن تكون الفتحات مظلمة لإعطاء إيقاع مناسب عند وجود إضاءة جيدة من حولها، أو أنها تكون مضاءة جيدا لتسليط الضوء على بعض العناصر الموجودة بها. 

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5- غرفة تحت النافذة

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

اختيار الفتحات الموجودة بالجدار يعتمد على ذوق كل منا وتوافر جدار مناسب لذلك، في هذه الصورة مثلا استخدمت المساحة الموجودة تحت النافذة لوضع مجموعة من الأحجار البيضاء وخلق مناخ من الاسترخاء في الغرفة. 

6- إيقاع مميز للممرات

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج حجر Beige
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

للقضاء على الرتابة والملل استخدم فتحات في السقف الخشبي وامنح الممر روحا جديدة ومشرقة! 

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7- لدخول الضوء

Valle Anahuac Animas Xalapa Veracruz, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

وظيفة المنافذ والفتحات لا تتوقف عند كونها لمسة ديكورية، بل يمكن أن تصبح مصدر للإضاءة، في حالة عدم احتواء الجدار على شبابيك أو شرفات يمكنك صنع فتحات في الجدار للحصول على إضاءة طبيعية من أجل حديقة منزلك الداخلية كما ترى في هذا التصميم! 

8- فتحة للمدفأة

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

يمكنك تدفئة المنزل بهذه الفكرة، الاستفادة من الفتحة الموجودة في الجدار لصنع مدفأة وليس بالضرورة هنا استخدام الألواح الخشبية للحصول على الدفء، بل يمكن استخدام مواقد الإيثانول والتي تعطي نفس النتيجة.

9- فتحة أم حجرة صغيرة؟

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

يجب أن نفرّق بين المنافذ الصغيرة الموجودة بالجدار والتي تستخدم عادةً في أغراض الديكور، والفتحات الكبيرة التي تشغل حيزًا كبيرًا من الجدار وتستخدم هنا للفصل بين الغرف وخلق مساحة جديدة بالكامل.

10- الأثاث

Casa Cocotera, TAFF TAFF الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAFF

TAFF
TAFF
TAFF

في أحيان أخرى لا نضطر إلى تصميم تلك الفتحات، بل تكون موجودة في الهيكل الرئيسي، نجدها بين الجدران والأعمدة الموجودة بالمنزل، ويمكن استغلال المساحات الكبيرة في هذه الحالة لوضع قطع أثاث مثل المنضدة الموجودة في هذا الممر. 

11- مساحة للفن

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

استعادة الاستخدام الكلاسيكي للفتحات ووضع قطع فنية وتماثيل، وربما تستخدم شيئًا معبرًا عن ثقافتك وخلفيتك الخاصة. 

12- ضع ما تريد!

Espacea, ESPACEA ESPACEA الممر الحديث، المدخل و الدرج
ESPACEA

ESPACEA
ESPACEA
ESPACEA

واحدة من مزايا المنافذ والفتحات أنك لست بحاجة للذهاب من أجل إحضار كل شيء تحتاجه في كل مرة، فأمامك مساحة لملئها بما تحب مثل رف خشبي كهذا يستخدم لترتيب الصور والإطارات. 

13- جدار مزيف

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

إذا كان لديك جدار وهمي مستخدم للفصل بين الغرف والمساحات، يمكنك استخدامه لتصميم بعض الفتحات وتحويلها إلى ديكور مميز يُضفي بعضًا من الحيوية على زوايا المنزل.

14- استخدامها كغرفة!

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

كما رأينا من قبل أحيانا تكون الفتحات موجودة بشكل طبيعي في هيكل المنزل، هذه المرة نجدها في المساحة الموجودة أسفل السلم، والتي تم تحويلها إلى مكتبة صغيرة مع كنبة مريحة وبذلك تحصل على غرفة مريحة وهادئة في زاوية من زوايا المنزل. 

15- فتحات داخل الخزائن!

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

عندما يحتوي حد الجدران على مجموعة من الخزائن المتراصة فوق بعضها، يمكن كسر الملل الناتج عن التصميم ووضع أرفف مفتوحة للاكسسوارات والديكورات، بدلا من وجود شكل مسطح في جميع الأركان!

16- مصدر للإلهام

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

إذا كنت متحمسًا لفكرة استخدام الفتحات لديكور الجدران، تحتاج فقط لاختيار المكان المناسب واختيار الطريقة المناسبة للتزيين، وهنا ننصح بشدة بالتركيز على الذوق والأناقة، وبذلك لن تفشل أبدًا! 

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تصميم عصري مميز لفيلّا من الأحلام!
ما رأيكم في استخدام الفتحات في الجدران بهذا الشكل؟

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