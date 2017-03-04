أكثر المواضيع تميزاً هذا الاسبوع

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جولتنا اليوم داخل شقة في القاهرة بتصميم كلاسيكي أنيق وتأثيث فخم، حوائط وجدران راقية ومساحة واسعة تتسع لثلاث مساحات ريسيبشن بالإضافة إلى غرفتي نوم وحمامين ومطبخ، سنتجول في بعض أركان هذه الشقة الرائعة لنستلهم منها ما يناسبك..
تعد خامة الحجارة أكثر الخامات انتشاراً مؤخراً وإحدي العناصر الأساسية في أحدث صيحات التصميم. ولكن ما أنماطها المختلفة، وماهي طرق تركيبها ؟ اليوم جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للحوائط الحجرية بنمطين مختلفين، الأول من شرائح الحجارة والتي تتراص بجانب بعضها بشكل مكمل وأنيق، أما النمط الآخر فهو يميل لتراص بلاطات الموزايك الصغيرة، باستخدام بلاطات الحجارة والتي تنتج عنه تصاميم رائعة.
سنتحدث عن النمطين بالتفصيل ونستعرض لكم أمثلة لكل منها، فتابعونا
5 نماذج لمطابخ مذهلة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك واحرص على اكتشافها من حيث التصميم الداخلي والديكور وكذلك الوحدات التخزينية ولا تنسي مراقبة الإكسسوارات التي أضفت بدورها الكثير لإطلالة المطبخ .. لن نطيل عليكم دعونا نبدأ جولتنا الآن!
غرفة الطعام هي قلب المنزل حيث يتلاقى كل أفراد الأسرة على مائدة واحدة لتناول الطعام ومناقشة أحداث اليوم، ولكن مع رتم الحياة السريع هذه الأيام زادت الحاجة لغرف الطعام البسيطة التي تناسب هذا الأسلوب وزاد الاتجاه لغرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أكثر عملية من غرف الطعام الكبيرة التي يتم استخدامها في الحفلات والمناسبات أو عند وجود ضيوف. لذا فقد زاد الاهتمام بتصميم غرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أصبحت محور المنزل، ونعرض في هذا المحتوى بعض الأفكار لغرف طعام مدمجة.
مشروع اليوم هو تحفة معمارية بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فهو يتسم بالكلاسيكية المفرطة الناتجة عن اللجوء للعديد من العناصر المتسمة بهذه السمة أبرزها الإكسسوارات والتحف والشمعدانات والثريات والتي زينت أروقته المختلفة وغرفه على حد سواء.. فجميعها إضافات حقيقية ومؤثرة شكلت فارقا كبيرًا في إطلالة هذا القصر وجعلته يتربع على عرش مشاريع هوميفاي الكلاسيكية.. دعونا نكتشف تفاصيله عن قرب!