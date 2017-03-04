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أكثر المواضيع تميزاً هذا الاسبوع

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تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

شقة في قلب القاهرة بأثاث كلاسيكي أنيق

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

جولتنا اليوم داخل شقة في القاهرة بتصميم كلاسيكي أنيق وتأثيث فخم، حوائط وجدران راقية ومساحة واسعة تتسع لثلاث مساحات ريسيبشن بالإضافة إلى غرفتي نوم وحمامين ومطبخ، سنتجول في بعض أركان هذه الشقة الرائعة لنستلهم منها ما يناسبك..

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18 تصميم مختلف لجدران حجرية بنمطين تركيب مختلفين

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

تعد خامة الحجارة أكثر الخامات انتشاراً مؤخراً وإحدي العناصر الأساسية في أحدث صيحات التصميم. ولكن ما أنماطها المختلفة، وماهي طرق تركيبها ؟ اليوم جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للحوائط الحجرية بنمطين مختلفين، الأول من شرائح الحجارة والتي تتراص بجانب بعضها بشكل مكمل وأنيق، أما النمط الآخر فهو يميل لتراص بلاطات الموزايك الصغيرة، باستخدام بلاطات الحجارة والتي تنتج عنه تصاميم رائعة. 

سنتحدث عن النمطين بالتفصيل ونستعرض لكم أمثلة لكل منها، فتابعونا

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5 تصميمات مطابخ حديثة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

5 نماذج لمطابخ مذهلة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك واحرص على اكتشافها من حيث التصميم الداخلي والديكور وكذلك الوحدات التخزينية ولا تنسي مراقبة الإكسسوارات التي أضفت بدورها الكثير لإطلالة المطبخ .. لن نطيل عليكم دعونا نبدأ جولتنا الآن!

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9 تصاميم لغرف طعام مدمجة

Küchen, Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause KitchenCabinets & shelves
Möbel Röthing –… wir machen Zuhause

Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause
Möbel Röthing –… wir machen Zuhause
Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause

غرفة الطعام هي قلب المنزل حيث يتلاقى كل أفراد الأسرة على مائدة واحدة لتناول الطعام ومناقشة أحداث اليوم، ولكن مع رتم الحياة السريع هذه الأيام  زادت الحاجة لغرف الطعام البسيطة التي تناسب هذا الأسلوب وزاد الاتجاه لغرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أكثر عملية من غرف الطعام الكبيرة التي يتم استخدامها في الحفلات والمناسبات أو عند وجود ضيوف. لذا فقد زاد الاهتمام بتصميم غرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أصبحت محور المنزل، ونعرض في هذا المحتوى بعض الأفكار لغرف طعام مدمجة.

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ديكورات كلاسيكية للجدران والارضيات في هذه الشقة الفخمة

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL Corridor, hallway & stairsStairs
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

مشروع اليوم هو تحفة معمارية بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فهو يتسم بالكلاسيكية المفرطة الناتجة عن اللجوء للعديد من العناصر المتسمة بهذه السمة أبرزها الإكسسوارات والتحف والشمعدانات والثريات والتي زينت أروقته المختلفة وغرفه على حد سواء.. فجميعها إضافات حقيقية ومؤثرة شكلت فارقا كبيرًا في إطلالة هذا القصر وجعلته يتربع على عرش مشاريع هوميفاي الكلاسيكية.. دعونا نكتشف تفاصيله عن قرب!

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9 تصاميم لمطابخ عصرية على شكل U

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