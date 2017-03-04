أكثر المواضيع تميزاً هذا الاسبوع

تعد خامة الحجارة أكثر الخامات انتشاراً مؤخراً وإحدي العناصر الأساسية في أحدث صيحات التصميم. ولكن ما أنماطها المختلفة، وماهي طرق تركيبها ؟ اليوم جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للحوائط الحجرية بنمطين مختلفين، الأول من شرائح الحجارة والتي تتراص بجانب بعضها بشكل مكمل وأنيق، أما النمط الآخر فهو يميل لتراص بلاطات الموزايك الصغيرة، باستخدام بلاطات الحجارة والتي تنتج عنه تصاميم رائعة.

سنتحدث عن النمطين بالتفصيل ونستعرض لكم أمثلة لكل منها، فتابعونا

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