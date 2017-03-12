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6 حمامات سباحة خارجية للمساحات الصغيرة في غاية الرقي

Mai Elkholy Mai Elkholy
TIEMPO DE CONSENTIRSE, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مسبح
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بعيدًا عن كون حمامات السباحة وسيلة للاسترخاء وبث أجواء المرح واللعب في المنزل، فإنها بالفعل تضيف لمسة جمالية مميزة على حديقة منزلك الخارجية.

مفهوم الكثير من الناس عن فكرة إنشاء حمام سباحة داخل المنزل ترتبط بالمساحات الكبيرة غالبًا، إلى أنه مع التطور الواضح في هندسة الإنشاء وظهور الكثير من الأفكار الإبداعية فيما يخص أنماط الديكور، باتت هناك الكثير من الأفكار التي تجعلنا نرغب في تصميم حمامات سباحة في منازلنا حتى في المساحات الصغيرة. الآن، سنقوم بعرض عدد من التصميمات المميزة لحمامات سباحة ساحرة تم تصميمها في الساحات صغيرة المساحة لعدد من المنازل يمكنك الاقتباس منها لتصميم حمام سباحة مميز في منزلك وإضفاء مزيد من أجواء الفخامة والرقي على منزلك.

1. حمام سباحة على الطراز الحديث

披露山のゲストハウス, 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS مسبح
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

أولا وقبل كل شيء، يجب علينا اتخاذ القرار بشأن النمط المراد تصميمه فى حمام السباحة مثل النمط الحديث أو الريفي أو الطراز الاسكندنافي أو غيرهم من الأنماط المختلفة. هناك خيارات متعددة نستطيع أن نختار منها أو الجمع بينهم لتناسب جميع الأذواق. و كما نرى فى هذه الصورة تم تصميم هذا الحمام على النمط الحديث حيث البساطة و الأناقة كما تم استخدام الجدران الخشبية و الواح الخشب كمظلة لاضفاء الطابع المودرن و المزيد من الخصوصية.

2. انعكاس أجواء الطبيعة الساحرة والألوان مع الماء

TIEMPO DE CONSENTIRSE, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مسبح
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

كما ذكرنا أنه إذا أردت تصميم حمام سباحة في منزلك لا داعي للتفكير في المساحة، ففي هذا النموذج الرائع تم تصميم حمام السباحة في الفناء الخلفي متوسط المساحة للمنزل بطريقة عصرية رائعة، ليتم الاعتماد على التلاعب بالألوان البرتقالية، كما تم إضافة الكثير من النباتات والأشجار حوله لبث وتعزيز أجواء البيئة الطبيعية التي تجعلك تنسى بالفعل أنك تجلس في منزلك.

3. تصميم رائع لحمام سباحة مستطيل الشكل في الباحة الخلفية الصغيرة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في أجواء معاصرة مميزة، ظهر التناغم الواضح بين ألوان الأزهار والنباتات ولون الماء الفيروزي، حيث تم تصميم حمام سباحة صغير مستطيل في فناء المنزل صغير المساحة، وتم تصميم سلم رخامي صغير في زاوية الحوض، وتم تزيين الحوض من الخارج بوضع فانوس إضاءة صغير لإضافة لمسة جمالية ساحرة على هذه المساحة في المساء. الجدير بالذكر أيضًا أنه تم إحاطة الحمام بأرضية من الخشب لتعزيز الأجواء المعاصرة.

لإضافة مزيد من أجواء المرح، تم تثبيت أرجوحة معلقة من القماش للاستمتاع بضوء الشمس في ساعات الصباح الأولى، وكذلك لاستمتاع الأطفال.

4. حمام سباحة علوي مغطى على الطراز الاسكندنافي المحايد

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

في تصميم مختلف وفريد من نوعه وبعيد بشكل كامل عن التقليدية والروتين لحمام السباحة، تم تصميم حوض السباحة على سطح المنزل للاستفادة من هذه المساحة بطريقة مختلفة، فقد تم تصميم السطح بالكامل بأرضية خشبية باللون البيج المحايد الذي يعزز أجواء النمط الاسكندنافي، تم تثبيت مظلة من الخوص أعلى حمام السباحة لإبقائه بعيدًا عن ضوء الشمس الساطع في ساعات الظهيرة، تم إضافة بعض الأشجار المزروعة في نهاية السطح تبدو متناسبة بدرجة كبيرة مع النمط المحايد الذي لا يحتاج إلى التركيز على التفاصيل. أيضًا إضافة بعض الأرائك الشيزلونج المريح على هذه المساحة عملت على استغلال المساحة والاستمتاع بأجواء الاسترخاء والمرح.

5. التناغم الواضح بين الإضاءة واللون الأخضر

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في أجواء المساء الساحرة، يتجلى التناغم الواضح في تصميم مدخل المنزل. فمن خلال التلاعب بالإضاءة سواء في حمام السباحة أو على الأسوار تم خلق أجواء كلاسيكية راقية. تم استخدام وحدات إضاءة خفية على الأسوار لتنعكس الأضواء على الماء. كما تم تعزيز أجواء البيئة الطبيعية الساحرة من خلال إضافة بعض النباتات على حدود المدخل وكذلك استخدام الحائط الحجري.

6. الجمع بين عدد من الخامات في إنشاء حمام سباحة مودرن

VIVIENDA VISTA REAL, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos مسبح
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

تصميم حمام سباحة صغير في المساحة فناء المنزل الكبير، فقد ظهرت أناقته من خلال استخدام سيراميك الفسيفساء باللونين الأبيض والأسود، وحدود حمام السباحة وأرضية الفناء من خلال خشب الزان اللامع الأحمر. وعلى جانب حمام السباحة تم تصميم استراحة صغيرة تحتوي على قطع أثاث صغيرة مودرن باللون الأبيض المريح. الجدير بالذكر أنه بالتأكيد كان لسور الفناء الزجاجي المنخفض تأثير كبير على أناقة هذا المنزل الرائع.

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