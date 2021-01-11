دليلك لأفضل الخامات لخزانات المطبخ (مميزات وعيوب كل منها)

اختر تصميم أبواب الخزائن أولاً: تعد أبواب الوحدات التخزينية من أكثر العناصر المرئية بوضوح في مطبخك، لذلك، فإن اختيار تصميم جذاب لها، هو أحد أهم القرارات التي عليك التركيز في اتخاذها.

حدد الخامة واللون: معظمنا يعرف جيدًا ما هو اللون الذي يرغب في أن يكون عليه مطبخ أحلامه، لكن اختيار الخامة أمرًا محيرًا بالفعل، لذلك إذا لم تكن متأكدًا من اختيارك للنوع الأفضل، فلا تتردد في سؤال مصمم مطبخ ذي خبرة.

فكر في الوظيفية والمظهر الجمالي معًا: بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على الوحدات التخزينية العلوية والسفلية في مطبخ منزلك، اتجه أكثر إلى الأدراج أو الأرفف أو كلاهما معًا، لإضفاء لمسة جمالية على مطبخك دون الاخلال بالناحية الوظيفية.

استغل كل شبر: إن كنت ترغب في استغلال كل انش في مطبخك! سيكون اقتنائك لمائدة جزيرة فكرة رائعة لزيادة المساحة التخزينية خاصتك إلى أقصى حد.