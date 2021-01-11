دليلك لأفضل الخامات لخزانات المطبخ (مميزات وعيوب كل منها)

نحتار كثيراً عند تصميم مطابخنا، فأي الخامات أفضل لبناء الخِزانات، فهناك الكثير من الخيارات في الأسواق بأسعار متفاوتة والذي يجعلنا في حيرة من أمرنا. كيف يمكننا أن نختار في ظل وجود إختيارات كثيرة، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم حيث سنعرض عليكم أكثر الأنواع شيوعاً ومميزات وعيوب كل منها، فتابعونا.
من أشهر وأكثر الخامات شيوعاً ويتماشى مع كل الطرز وكل الأشكال.
مميزاته:
- سهل التشكبل فيسهل عمل تشكيلات على أبواب الخزانات.
- يمكن استغلال تجزيعاته والتي تعطي لمسة أنيقة ومميزة، كما أنه يمكن طلاؤه بدهانات لاكيه.
- يأتي بعدد من الأنواع بعضها مميزعن البعض الآخر في قوة التحمل أو المقاومة فمثلاً الخشب الزان يعد أفضل الخامات من حيث القوة والمتانة، يأتي بعده الخشب الأرو وهي خامات تستخدم في عمل الأبواب أما الجوانب فأفضل الأنواع لها هي الخشب الكونتر أو البلاوود، وأحيانا يتم تصنيعها من الMDF.
عيوبه:
- يعد الخشب من أغلى الخامات من حيث التكلفة.
- يجب مراعاة أن يعالج الخشب المستخدم في المطابخ ليكون مقاوماً للرطوبة ولا يتأثر بالماء أو الحرارة،فإذا لم يعالج فإنه يتأثر بالمياة ويجذب الفطريات.
خامة معدنية خفيفة تأتي بألوان مختلفة وقطاعات مختلفة.
مميزاته:
- مقاوم للماء
- سهل التنظيف
- رخيص في التكلفة
عيوبه:
- كونها خامة خفيفة يجعلها ضعيفة أيضاً ومعرضة لألا تتحمل عامل الزمن
- يشتكي الكثير أن المفصلات تتفكك بالإستخدام المتكرر
- على الرغم أن الكثير يعتبروه خامة عملية لكن شكلها غير محبب لدى البعض
- لا يوجد مجال كبير في تشكيل أبواب الخزانات فأغلب الأبواب تكون مسطحة
هي خامة تعطي شكل النهائي للخشب بنفس السمك وشكل الأبواب الخشبية من حيث التشكيل كما تأتي بالتجزيعات الخشبية بألوانها ودرجاتها أو يمكن أن تطلى بالطلاء اللاكيه.
مميزاته:
- خامة متينة
- يسهل تنظيفها
- شكلها معقول
عيوبه:
- عالي التكلفة
- إذا لم يتم تركيبه بعناية وفي مكان موثوق به ستتفكك مفصلاته بالإستخدام المتكرر
هي مادة صناعية مقاومة للماء تغلف الهيكل الخارجي للمطبخ والأبواب المصنوعة في أغلب الأحوال من ال MDF
مميزاته:
- تكون مغلفة من مادة صناعية لامعة سهلة التنظيف
- شكله أنيق ومميز وخاصة لمحب الخامات اللامعة
- مناسب للمطابخ ذات الطراز المودرن
عيوبه:
- إذا تم خدشه يصبح شكله غير جذاب ولا يمكن علاجه
يتم تكسية الخشب MDF بطبقة من PVC عن طريق الكبس الحراري للحصول على أشكال وألوان مختلفة من المطابخ.
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عيوبه:
- قد يتأكل بالوقت
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اختر تصميم أبواب الخزائن أولاً: تعد أبواب الوحدات التخزينية من أكثر العناصر المرئية بوضوح في مطبخك، لذلك، فإن اختيار تصميم جذاب لها، هو أحد أهم القرارات التي عليك التركيز في اتخاذها.
حدد الخامة واللون: معظمنا يعرف جيدًا ما هو اللون الذي يرغب في أن يكون عليه مطبخ أحلامه، لكن اختيار الخامة أمرًا محيرًا بالفعل، لذلك إذا لم تكن متأكدًا من اختيارك للنوع الأفضل، فلا تتردد في سؤال مصمم مطبخ ذي خبرة.
فكر في الوظيفية والمظهر الجمالي معًا: بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على الوحدات التخزينية العلوية والسفلية في مطبخ منزلك، اتجه أكثر إلى الأدراج أو الأرفف أو كلاهما معًا، لإضفاء لمسة جمالية على مطبخك دون الاخلال بالناحية الوظيفية.
استغل كل شبر: إن كنت ترغب في استغلال كل انش في مطبخك! سيكون اقتنائك لمائدة جزيرة فكرة رائعة لزيادة المساحة التخزينية خاصتك إلى أقصى حد.