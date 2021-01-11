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دليلك لأفضل الخامات لخزانات المطبخ (مميزات وعيوب كل منها)

Marwa Hasan Marwa Hasan
Residencia Contry La Silla, HZH Arquitectura & Diseño HZH Arquitectura & Diseño مطبخ
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نحتار كثيراً عند تصميم مطابخنا، فأي الخامات أفضل لبناء الخِزانات، فهناك الكثير من الخيارات في الأسواق بأسعار متفاوتة والذي يجعلنا في حيرة من أمرنا. كيف يمكننا أن نختار في ظل وجود إختيارات كثيرة، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم حيث سنعرض عليكم أكثر الأنواع شيوعاً ومميزات وعيوب كل منها، فتابعونا.

​الخشب

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO مطبخ خشب White
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

من أشهر وأكثر الخامات شيوعاً ويتماشى مع كل الطرز وكل الأشكال.

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK مطبخ
GENT İÇ MİMARLIK

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

مميزاته:

- سهل التشكبل فيسهل عمل تشكيلات على أبواب الخزانات.

- يمكن استغلال تجزيعاته والتي تعطي لمسة أنيقة ومميزة، كما أنه يمكن طلاؤه بدهانات لاكيه.

- يأتي بعدد من الأنواع بعضها مميزعن البعض الآخر في قوة التحمل أو المقاومة فمثلاً الخشب الزان يعد أفضل الخامات من حيث القوة والمتانة، يأتي بعده الخشب الأرو وهي خامات تستخدم في عمل الأبواب أما الجوانب فأفضل الأنواع لها هي الخشب الكونتر أو البلاوود، وأحيانا يتم تصنيعها من الMDF.

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

عيوبه:

- يعد الخشب من أغلى الخامات من حيث التكلفة.

- يجب مراعاة أن يعالج الخشب المستخدم في المطابخ ليكون مقاوماً للرطوبة ولا يتأثر بالماء أو الحرارة،فإذا لم يعالج فإنه يتأثر بالمياة ويجذب الفطريات.

​الألومينيوم

Küchenoberfläche aus Aluminium, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH KitchenCabinets & shelves
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

خامة معدنية خفيفة تأتي بألوان مختلفة وقطاعات مختلفة. 

Kitchen Squaare Interior وحدات مطبخ
Squaare Interior

Kitchen

Squaare Interior
Squaare Interior
Squaare Interior

مميزاته:

- مقاوم للماء 

- سهل التنظيف 

- رخيص في التكلفة 

Apartamento compacto , Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ زجاج Blue
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

عيوبه:

- كونها خامة خفيفة يجعلها ضعيفة أيضاً ومعرضة لألا تتحمل عامل الزمن

- يشتكي الكثير أن المفصلات تتفكك بالإستخدام المتكرر 

- على الرغم أن الكثير يعتبروه خامة عملية لكن شكلها غير محبب لدى البعض 

- لا يوجد مجال كبير في تشكيل أبواب الخزانات فأغلب الأبواب تكون مسطحة 

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​الخشمونيوم

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance Davonport مطبخ خشب Brown
Davonport

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance

Davonport
Davonport
Davonport

هي خامة تعطي شكل النهائي للخشب بنفس السمك وشكل الأبواب الخشبية من حيث التشكيل كما تأتي بالتجزيعات الخشبية بألوانها ودرجاتها أو يمكن أن تطلى بالطلاء اللاكيه.

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers مطبخ White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

مميزاته:

- خامة متينة  

- يسهل تنظيفها  

- شكلها معقول

#1, ARCHE VISTA ARCHE VISTA مطبخ
ARCHE VISTA

ARCHE VISTA
ARCHE VISTA
ARCHE VISTA

عيوبه:

- عالي التكلفة  

- إذا لم يتم تركيبه بعناية وفي مكان موثوق به ستتفكك مفصلاته بالإستخدام المتكرر

هناك أنواع أخرى من المطابخ غالباً ما تكون مصنعة من الداخل من الخشب ومغلفة بخامات مختلفة كطبقة نهائية مثل الـ pvc، الأكريليك أو البوست فورمنج بطرق مختلفة والتي ينتج عنها تصاميم مختلفة في الشكل والتصميم كما تغير من خصائص خامة الخشب

Residencia Contry La Silla, HZH Arquitectura & Diseño HZH Arquitectura & Diseño مطبخ
HZH Arquitectura &amp; Diseño

HZH Arquitectura & Diseño
HZH Arquitectura &amp; Diseño
HZH Arquitectura & Diseño

​الاكريليك

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

هي مادة صناعية مقاومة للماء تغلف الهيكل الخارجي للمطبخ والأبواب المصنوعة في أغلب الأحوال من ال MDF

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

مميزاته:

- تكون مغلفة من مادة صناعية لامعة سهلة التنظيف  

- شكله أنيق ومميز وخاصة لمحب الخامات اللامعة  

- مناسب للمطابخ ذات الطراز المودرن

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG مطبخ
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

عيوبه:

- إذا تم خدشه يصبح شكله غير جذاب ولا يمكن علاجه

​PVC

NaturDesign, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG مطبخ
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

يتم تكسية الخشب MDF بطبقة من PVC عن طريق الكبس الحراري للحصول على أشكال وألوان مختلفة من المطابخ.

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Propuesta interiores., Eidética Eidética مطبخ
Eidética

Eidética
Eidética
Eidética

مميزاته:

- يأتي بألوان كثيرة  

- مقاوم للحرارة والرطوبة  

- سهل التنظيف  

- مقاوم للخدش

MICHODIERE, Florence Gaudin architecte Florence Gaudin architecte مطبخ
Florence Gaudin architecte

Florence Gaudin architecte
Florence Gaudin architecte
Florence Gaudin architecte

عيوبه:

- قد يتأكل بالوقت

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كيف تختار الخزائن المناسبة لمطبخك؟ هذه النصائح ستساعدك

Duplex Apartment | El Banafseg, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations مطبخ
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

اختر تصميم أبواب الخزائن أولاً: تعد أبواب الوحدات التخزينية من أكثر العناصر المرئية بوضوح في مطبخك، لذلك، فإن اختيار تصميم جذاب لها، هو أحد أهم القرارات التي عليك التركيز في اتخاذها.

حدد الخامة واللون: معظمنا يعرف جيدًا ما هو اللون الذي يرغب في أن يكون عليه مطبخ أحلامه، لكن اختيار الخامة أمرًا محيرًا بالفعل، لذلك إذا لم تكن متأكدًا من اختيارك للنوع الأفضل، فلا تتردد في سؤال مصمم مطبخ ذي خبرة.

فكر في الوظيفية والمظهر الجمالي معًا: بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على الوحدات التخزينية العلوية والسفلية في مطبخ منزلك، اتجه أكثر إلى الأدراج أو الأرفف أو كلاهما معًا، لإضفاء لمسة جمالية على مطبخك دون الاخلال بالناحية الوظيفية.

استغل كل شبر: إن كنت ترغب في استغلال كل انش في مطبخك! سيكون اقتنائك لمائدة جزيرة فكرة رائعة لزيادة المساحة التخزينية خاصتك إلى أقصى حد.

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