9 مطابخ بتصميم L تتكيف مع أي مساحة منزلية

جولتنا اليوم بين مجموعة مطابخ بتصميم L والتي تتمتع بسمة فريدة تميزها عن غيرها من تصميمات المطابخ ألا وهي أن لها قدرة رائعة على التكيف مع أي مساحة منزلية! ليس هذا فحسب بل أنها قادرة أيضًا على الاندماج مع أي مجال حيوي للمنزل كغرفة السفرة على وجه التحديد وغرفة المعيشة أيضًا وكذلك المدخل.. شاهد معنا الآن 9 مطابخ بلمسات ساحرة بالطبع ستشكل مصدرًا لإلهامك.
مطبخ بتصميم L لا يستحوذ إلا على مساحة صغيرة للغاية من المنزل ومع ذلك مظهره وديكوراته تحببك فيه رغم صغره! يتمتع هذ المطبخ الأبيض اللون بالعديد من اللمسات الديكورية العبقرية والتي على رأسها ذلك الحجر الأخضر الذي يكسي المنطقة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية من المطبخ كما يزين أيضًا بسبوتات تلقي بضوءها عليه فتزيده سحرًا وتظهر جماله المختبئ وراء أدوات المطبخ.
المزهرية الصغيرة وما بها من زهور حيوية.. النافذة الزجاجية بخامتها المتينة.. الستائر الكلاسيكية ولونها المحايد.. لمسات أخرى ميزت هذا المطبخ لابد أن تقع في غرامها من أول نظرة!
تصميم ذكي استغل فيه المصمم مائدة الجزيرة في استكمال وحدات المطبخ التخزينية والتي شكلت حرف L بالتقاءهما معًا. تضم مائدة الجزيرة بداخلها الموقد الكهربي باحترافية وكذلك الخزانات هي الأخرى تضم الثلاجة فضية اللون ببراعة وبالتالي لا يستقطع أيٍ من الأجهزة إنشًا من مساحة المطبخ لتظل البقية عامرة بالبراح.
تصميم L صنعه الرخام الأسود الذي يكسي الوحدات التخزينية للمطبخ وليست الأخيرة ذاتها، فكما نرى هنا بوضوح الرخام مهيب الإطلالة نجح في تحقيق الأمر بسلاسة عندما أكمل الوحدات بمائدة طعام أنيقة ملتصقة برخام الخزانات.
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مطبخ مذهل من روعته لا تلتفت لمساحته الصغيرة يعتمد على مجموعة وحدات سفلية فقط تصنع حرف L ببساطة وتغلف أسطحتها ألواح خشبية استعاض بها خبير التصميم عن الرخام أو الجرانيت. يحيط بالمطبخ لمسات خضراء حيوية ومبهجة من الداخل والخارج في الوقت ذاته، فمن الداخل نجد أصص الزرع مثبتة على الجدران، ومن الخارج حيث الشجر بمختلف أنواعه وأشكاله بباحة المنزل الخارجية.
تصميم ذكي يجمع المطبخ ومائدة الطعام في ساحة واحدة مشتركة ورغم ذلك يفصلهما ببار صغير!، الجزء الأساسي من خزانات المطبخ ينجح في تشكيل حرف L تضيئة سبوتات وأباليك رائعة إلى أن يظهر لنا ذلك البار الذي يبعد عن طرف الخزانات اليسرى ببضعة خطوات إن حذفناها بات المطبخ بتصميم U في لمح البصر!
هذا المطبخ بتصميم وحداته يحتاج لمساحة محدودة للغاية تناسب مكوناته. استغل خبير التصميم ارتفاع المطبخ في كساء الجزء العلوي منه بخزانات كبيرة تفي بالغرض وتستوعب كم كبير من أغراض الطهي وغيرها من أدوات المطبخ اللازمة.
تصميم مجسم لمطبخ ناصع البياض وحداته التخزينية بسيطة الشكل بلا مقابض ولا تفاصيل معقدة.. يطل المطبخ على ساحة واسعة تمده بسحر الإضاءة الطبيعية التي تكسبه بدورها براحًا وسعةً كما يستغل المصمم بقية مساحة المطبخ في وضع مائدة طعام خشبية بسيطة التصميم هي الأخرى.
اللمسات العصرية تغمر هذا المطبخ الصغير الذي تقتحمه مائدة الجزيرة بمنتصف الساحة مصاحبة لوح زجاجي شفاف يكون هو الآخر مائدة سفرة يحيط بها مجموعة من الكراسي تخلق بذلك جلسة من أجل تناول الطعام!
مطبخ آخر عصري الألوان المحايدة هي سمته الأساسية وكذلك الأرفف العلوية والنقوش! يتمتع بمساحات تخزينية متعددة وتصميم عملي رغم صغر حجمه! كما يتمتع أيضًا بتهوية سليمة نابعة من تلك النوافذ الزجاجية التي تحيط به من كل جانب.