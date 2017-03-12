9 مطابخ بتصميم L تتكيف مع أي مساحة منزلية

مطبخ بتصميم L لا يستحوذ إلا على مساحة صغيرة للغاية من المنزل ومع ذلك مظهره وديكوراته تحببك فيه رغم صغره! يتمتع هذ المطبخ الأبيض اللون بالعديد من اللمسات الديكورية العبقرية والتي على رأسها ذلك الحجر الأخضر الذي يكسي المنطقة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية من المطبخ كما يزين أيضًا بسبوتات تلقي بضوءها عليه فتزيده سحرًا وتظهر جماله المختبئ وراء أدوات المطبخ.

المزهرية الصغيرة وما بها من زهور حيوية.. النافذة الزجاجية بخامتها المتينة.. الستائر الكلاسيكية ولونها المحايد.. لمسات أخرى ميزت هذا المطبخ لابد أن تقع في غرامها من أول نظرة!