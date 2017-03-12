الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 مطابخ بتصميم L تتكيف مع أي مساحة منزلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa EA, Giulia Villani - Studio Guerra Giulia Villani - Studio Guerra مطبخ
Loading admin actions …

جولتنا اليوم بين مجموعة مطابخ بتصميم L والتي تتمتع بسمة فريدة تميزها عن غيرها من تصميمات المطابخ ألا وهي أن لها قدرة رائعة على التكيف مع أي مساحة منزلية! ليس هذا فحسب بل أنها قادرة أيضًا على الاندماج مع أي مجال حيوي للمنزل كغرفة السفرة على وجه التحديد وغرفة المعيشة أيضًا وكذلك المدخل.. شاهد معنا الآن 9 مطابخ بلمسات ساحرة بالطبع ستشكل مصدرًا لإلهامك.

1- بلمسات ديكورية تحبها من أول نظرة

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz مطبخ
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

مطبخ بتصميم L لا يستحوذ إلا على مساحة صغيرة للغاية من المنزل ومع ذلك مظهره وديكوراته تحببك فيه رغم صغره! يتمتع هذ المطبخ الأبيض اللون بالعديد من اللمسات الديكورية العبقرية والتي على رأسها ذلك الحجر الأخضر الذي يكسي المنطقة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية من المطبخ كما يزين أيضًا بسبوتات تلقي بضوءها عليه فتزيده سحرًا وتظهر جماله المختبئ وراء أدوات المطبخ.

المزهرية الصغيرة وما بها من زهور حيوية.. النافذة الزجاجية بخامتها المتينة.. الستائر الكلاسيكية ولونها المحايد.. لمسات أخرى ميزت هذا المطبخ لابد أن تقع في غرامها من أول نظرة!  

2- احترافية مفرطة

COCINA PEQUEÑA, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

تصميم ذكي استغل فيه المصمم مائدة الجزيرة في استكمال وحدات المطبخ التخزينية والتي شكلت حرف L بالتقاءهما معًا. تضم مائدة الجزيرة بداخلها الموقد الكهربي باحترافية وكذلك الخزانات هي الأخرى تضم الثلاجة فضية اللون ببراعة وبالتالي لا يستقطع أيٍ من الأجهزة إنشًا من مساحة المطبخ لتظل البقية عامرة بالبراح. 

3- تصميم L صنعه الرخام بسلاسة!

Casa EA, Giulia Villani - Studio Guerra Giulia Villani - Studio Guerra مطبخ
Giulia Villani – Studio Guerra

Giulia Villani - Studio Guerra
Giulia Villani – Studio Guerra
Giulia Villani - Studio Guerra

تصميم L صنعه الرخام الأسود الذي يكسي الوحدات التخزينية للمطبخ وليست الأخيرة ذاتها، فكما نرى هنا بوضوح الرخام مهيب الإطلالة نجح في تحقيق الأمر بسلاسة عندما أكمل الوحدات بمائدة طعام أنيقة ملتصقة برخام الخزانات. 

اقرأ أيضًا: 15 تصميم مختلف ومميز لطاولة الطعام

4- أبيض X بني وخضرة محيطة

MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz مطبخ
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

مطبخ مذهل من روعته لا تلتفت لمساحته الصغيرة يعتمد على مجموعة وحدات سفلية فقط تصنع حرف L ببساطة وتغلف أسطحتها ألواح خشبية استعاض بها خبير التصميم عن الرخام أو الجرانيت. يحيط بالمطبخ لمسات خضراء حيوية ومبهجة من الداخل والخارج في الوقت ذاته، فمن الداخل نجد أصص الزرع مثبتة على الجدران، ومن الخارج حيث الشجر بمختلف أنواعه وأشكاله بباحة المنزل الخارجية.

5- الذكاء والعملية

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS مطبخ
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

تصميم ذكي يجمع المطبخ ومائدة الطعام في ساحة واحدة مشتركة ورغم ذلك يفصلهما ببار صغير!، الجزء الأساسي من خزانات المطبخ ينجح في تشكيل حرف L تضيئة سبوتات وأباليك رائعة إلى أن يظهر لنا ذلك البار الذي يبعد عن طرف الخزانات اليسرى ببضعة خطوات إن حذفناها بات المطبخ بتصميم U في لمح البصر!  

6- مطبخ يناسب مساحة محدودة للغاية

Ristrutturazione appartamento Roma, Prenestino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

هذا المطبخ بتصميم وحداته يحتاج لمساحة محدودة للغاية تناسب مكوناته. استغل خبير التصميم ارتفاع المطبخ في كساء الجزء العلوي منه بخزانات كبيرة تفي بالغرض وتستوعب كم كبير من أغراض الطهي وغيرها من أدوات المطبخ اللازمة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- مطبخ مجسم

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

تصميم مجسم لمطبخ ناصع البياض وحداته التخزينية بسيطة الشكل بلا مقابض ولا تفاصيل معقدة.. يطل المطبخ على ساحة واسعة تمده بسحر الإضاءة الطبيعية التي تكسبه بدورها براحًا وسعةً كما يستغل المصمم بقية مساحة المطبخ في وضع مائدة طعام خشبية بسيطة التصميم هي الأخرى.

8- مطبخ عصري تقتحمه السفرة!

Apartamento B24, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO مطبخ
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

اللمسات العصرية تغمر هذا المطبخ الصغير الذي تقتحمه مائدة الجزيرة بمنتصف الساحة مصاحبة لوح زجاجي شفاف يكون هو الآخر مائدة سفرة يحيط بها مجموعة من الكراسي تخلق بذلك جلسة من أجل تناول الطعام!

9- مطبخ عصري

Cocina Departamento, Muebles del angel Muebles del angel مطبخ
Muebles del angel

Muebles del angel
Muebles del angel
Muebles del angel

مطبخ آخر عصري الألوان المحايدة هي سمته الأساسية وكذلك الأرفف العلوية والنقوش! يتمتع بمساحات تخزينية متعددة وتصميم عملي رغم صغر حجمه! كما يتمتع أيضًا بتهوية سليمة نابعة من تلك النوافذ الزجاجية التي تحيط به من كل جانب.

المواضيع الأكثر تميزاً هذا الاسبوع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً