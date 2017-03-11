تصميم عصري مميز لفيلّا من الأحلام!

جولتنا اليوم داخل فيلا عصرية بامتياز، ستندهشون من جمال تصميم كل غرفة وزاوية بهذه الفيلا، إضاءة وأثاث وتصميم وديكور كلها عناصر مثالية تجدونها في هذه الجولة، لنبدأ الآن!
البداية مع أرضية رائعة للمدخل مع ألوان حجر مختلفة ومرحة، دوائر جميلة باللون البرتقالي مع الأرضية باللون الكريمي المائل للبيج وخامة جميلة من مختلف الأحجام.
ستقع عيناك في البداية على هذه النجفة الكريستال الرائعة المتلألئة وسط الغرفة، أثاث أبيض عصري مع كراسي رائعة يدخل بها مزيج الأبيض مع الأسود بشكل متباين ورائع، أما الأخضر فنجده مسيطرا على الديكورات في كل مكان، فقد استخدم المصمم نخلتين في الزوايا مع زهرية نباتات صغيرة على المنضدة الدائرة الصغيرة.
من الواضح أن الطبيعة واللون الأخضر يسيطر على تصميم الزوايا في هذه الفيلا، فنجد جزءّا مقتطعًا من الممر ومخصص لحديقة داخلية من الحجر الأبيض والنباتات الخضراء لتكون لمسة وإضافة رائعة وسط سيادة اللون الأبيض على جميع العناصر الموجودة بالممر.
الحمام الموجود بجانب الممر المخصص للضيوف بجانب غرفة الاستقبال والسفرة جاء بنفس ألوان ونمط تصميم الغرف الموجودة بجانبه، فساد اللون الأبيض على جميع العناصر مع استخدام الأسود لإضافة تباين على التصميم وبالطبع اللمسة الأساسية للنباتات الخضراء في الزوايا، وتحت الحوض حديقة رائعة من الزهور الحمراء والأحجار البيضاء كانت لمسة رائعة في الحمام.
تصميم مميز وإضافة رائعة وجديدة هذه المرة بإداخل الخشب إلى التصميم، فلم نر الخشب في أي من الغرف السابقة والآن نراه متألقا في تصميم جدار للتلفاز وطاولة رائعة لغرفة المعيشة.
ديكور السقف واستخدام وحدات إضاءة صغيرة مع وجود مرآة وراء التلفاز لإعطاء عمق للغرفة كلها عناصر إيجابية في التصميم.
بنفس اللون الأبيض والنمط العصري في التصميم جاءت طاولة السفرة متألقة في مساحة منفصلة، مع استخدام أرجل من الخشب للكراسي ولقاعدة الطاولة وكان اختيارًا موفقًا ومناسبًا للغاية!
النجفة في المنتصف مركزة على الطاولة لتركيز الضوء، مع وجود مزهريات من أجل الحفاظ على روح الطبيعة التي وجدناها منذ دخولنا إلى الفيلا…
مطبخ مفتوح بتصميم أمريكي وعصري، استخدم الرخام الصناعي في تغطية منضدة المطبخ باللون البني مع وجود مساحة أخرى كافية لتناول الطعام السريع أو بعض المشروبات على هذه الطاولة المدمجة بالمطبخ، تصميم بسيط وعصري وما ميزه وجود مصابيح على مسافات متساوية بشكل عصري وجميل لتأخذ حرف L بنفس تصميم المطبخ الموجود.
جدران الغرفة كانت اختيار رائع فهي مستوحاة من عالم البحار بشعابه المرجانية وأسماكه المتنوعة والمذهلة! اختيار جميل لغرفة الغسيل التي تعتمد على المياه!
بنفس نمط التصميم العصري تأتي غرفة النوم الرئيسية بسرير عصري وبسيط ولكنه أنيق ومثالي، ألوان هادئة تناسب مناخ غرفة النوم، وتباين يأتي من هذا البنش باللون البني، إضاءة متساوية وموزعة جيدا، وستائر لحفظ الخصوصية وإضافة ديكور مميز، غرفة رائعة!
اللون الأبيض لا يزال مسيطرا، مع إضافة جميلة هذه المرة من الرخام البني المائل للبرتقالي والذي أضفى لمسة فخامة للحمام ولم يقلل من عصرية تصميمه.
أزهار في كل مكان ومرآة كبيرة مناسبة لهذا الحمام الرائع، وديكورات داخل الجدار المقابل للمدخل مع إضاءة جيدة وأنيقة.
بتصميم عصري وبسيط وأرضيةمن الباركيه المميز جاءت هذه الغرفة الشبابية المناسبة للاولاد، دولاب زجاجي وسط الأبيض مناسب للمساحات المحدودة للغرفة لإعطاء عمق داخل الغرفة.
ألوان مختلفة وإضافة للون الزهري للحصول على غرفة مثالية لابنتك في سن الشباب والمراهقة، هذا التصميم الناعم والأنيق لا يحتاج إلى ما يزينه!
هل طفلك الصغير مغرم بكرة القدم؟
هذه الغرفة مصممة لطفل يحب الكرة بشدة، فنجد السقف بإضاءة غير مباشرة نابعة من تصميم لكرة قدم، تصميم رائع وجديد للغاية!
حينما يتعلق الأمر بتصميم غرفة لطفلتك الصغيرة بالطبع ستسيطر العرائس على كل مكان بالغرفة!
ننتقل الآن إلى المساحة الخارجية من الفيلا والتي تحتوي على مسبح خاص مصمم بنفس طريقة الدوائر التي رأيناها في مدخل الفيلا الامامي، النخلة في المنصف والكراسي الخوص والأرضيات المناسبة لهذه المساحة الخارجية الرائعة كلها عناصر رائعة ولا نتوقع أقل منها في هذه الفيلا المذهلة…
بجانب المطبخ الخارجي والمسبح نجد غرفة زجاجية مجهّزة بألعاب الأطفال ومساحة مخصصة لهم، بالإضافة إلى بعض الآلات الرياضية لممارسة الرياضة في المنزل بجانب هواء المسبح والإضاءة الطبيعية.
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