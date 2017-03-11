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تصميم عصري مميز لفيلّا من الأحلام!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify منازل
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جولتنا اليوم داخل فيلا عصرية بامتياز، ستندهشون من جمال تصميم كل غرفة وزاوية بهذه الفيلا، إضاءة وأثاث وتصميم وديكور كلها عناصر مثالية تجدونها في هذه الجولة، لنبدأ الآن! 

1- أرضية المدخل

homify منازل White
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homify
homify
homify

البداية مع أرضية رائعة للمدخل مع ألوان حجر مختلفة ومرحة، دوائر جميلة باللون البرتقالي مع الأرضية باللون الكريمي المائل للبيج وخامة جميلة من مختلف الأحجام.

صورة جميلة للفيلا من الخارج ليلًا والإضاءة مركزّة عليها من الداخل والخارج، شكل مميز للإضاءة وشكل مميز للحديقة الخارجية والنخلة الرائعة في الواجهة.

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الآن ننتقل إلى داخل الفيلا ونلقي نظرة عامة قبل أن نأخذ جولة تفصيلية داخل الغرف…

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify

1- غرفة الاستقبال

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

ستقع عيناك في البداية على هذه النجفة الكريستال الرائعة المتلألئة وسط الغرفة، أثاث أبيض عصري مع كراسي رائعة يدخل بها مزيج الأبيض مع الأسود بشكل متباين ورائع، أما الأخضر فنجده مسيطرا على الديكورات في كل مكان، فقد استخدم المصمم نخلتين في الزوايا مع زهرية نباتات صغيرة على المنضدة الدائرة الصغيرة.

2- حديقة في الممر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من الواضح أن الطبيعة واللون الأخضر يسيطر على تصميم الزوايا في هذه الفيلا، فنجد جزءّا مقتطعًا من الممر ومخصص لحديقة داخلية من الحجر الأبيض والنباتات الخضراء لتكون لمسة وإضافة رائعة وسط سيادة اللون الأبيض على جميع العناصر الموجودة بالممر. 

3- حمام الضيوف

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الموجود بجانب الممر المخصص للضيوف بجانب غرفة الاستقبال والسفرة جاء بنفس ألوان ونمط تصميم الغرف الموجودة بجانبه، فساد اللون الأبيض على جميع العناصر مع استخدام الأسود لإضافة تباين على التصميم وبالطبع اللمسة الأساسية للنباتات الخضراء في الزوايا، وتحت الحوض حديقة رائعة من الزهور الحمراء والأحجار البيضاء كانت لمسة رائعة في الحمام.

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4- غرفة المعيشة

homify غرفة الميديا Beige
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز وإضافة رائعة وجديدة هذه المرة بإداخل الخشب إلى التصميم، فلم نر الخشب في أي من الغرف السابقة والآن نراه متألقا في تصميم جدار للتلفاز وطاولة رائعة لغرفة المعيشة.

ديكور السقف واستخدام وحدات إضاءة صغيرة مع وجود مرآة وراء التلفاز لإعطاء عمق للغرفة كلها عناصر إيجابية في التصميم.

5- غرفة السفرة

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

بنفس اللون الأبيض والنمط العصري في التصميم جاءت طاولة السفرة متألقة في مساحة منفصلة، مع استخدام أرجل من الخشب للكراسي ولقاعدة الطاولة وكان اختيارًا موفقًا ومناسبًا للغاية! 

النجفة في المنتصف مركزة على الطاولة لتركيز الضوء، مع وجود مزهريات من أجل الحفاظ على روح الطبيعة التي وجدناها منذ دخولنا إلى الفيلا…

6- المطبخ

homify مطبخ رخام Brown
homify

homify
homify
homify

مطبخ مفتوح بتصميم أمريكي وعصري، استخدم الرخام الصناعي في تغطية منضدة المطبخ باللون البني مع وجود مساحة أخرى كافية لتناول الطعام السريع أو بعض المشروبات على هذه الطاولة المدمجة بالمطبخ، تصميم بسيط وعصري وما ميزه وجود مصابيح على مسافات متساوية بشكل عصري وجميل لتأخذ حرف L بنفس تصميم المطبخ الموجود. 

7- غرفة الغسيل

homify جدران
homify

homify
homify
homify

جدران الغرفة كانت اختيار رائع فهي مستوحاة من عالم البحار بشعابه المرجانية وأسماكه المتنوعة والمذهلة! اختيار جميل لغرفة الغسيل التي تعتمد على المياه!

ننتقل الآن إلى الدور العلوي وبداية رائعة مع جلسة هادئة في أحد الأركان، كرسيين وطاولة ومزهرية يسيطر عليها البياض الناصع!

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify

8- غرفة النوم الرئيسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بنفس نمط التصميم العصري تأتي غرفة النوم الرئيسية بسرير عصري وبسيط ولكنه أنيق ومثالي، ألوان هادئة تناسب مناخ غرفة النوم، وتباين يأتي من هذا البنش باللون البني، إضاءة متساوية وموزعة جيدا، وستائر لحفظ الخصوصية وإضافة ديكور مميز، غرفة رائعة! 

حمام غرفة النوم

homify حمام رخام Orange
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض لا يزال مسيطرا، مع إضافة جميلة هذه المرة من الرخام البني المائل للبرتقالي والذي أضفى لمسة فخامة للحمام ولم يقلل من عصرية تصميمه. 

أزهار في كل مكان ومرآة كبيرة مناسبة لهذا الحمام الرائع، وديكورات داخل الجدار المقابل للمدخل مع إضاءة جيدة وأنيقة. 

الجزء المقابل يحتوي على بانيو وجاكوزي في حوض واحد وشاشة تلفاز في المواجهة للحصول على مناخ رائع للاسترخاء

homify حمام
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homify
homify
homify

9- غرفة شبابية للأولاد

homify غرفة نوم White
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homify
homify
homify

بتصميم عصري وبسيط وأرضيةمن الباركيه المميز جاءت هذه الغرفة الشبابية المناسبة للاولاد، دولاب زجاجي وسط الأبيض مناسب للمساحات المحدودة للغرفة لإعطاء عمق داخل الغرفة. 

10- غرفة شبابية للبنات

homify غرفة الاطفال White
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homify
homify

ألوان مختلفة وإضافة للون الزهري للحصول على غرفة مثالية لابنتك في سن الشباب والمراهقة، هذا التصميم الناعم والأنيق لا يحتاج إلى ما يزينه! 

11- غرفة أطفال للأولاد

homify غرفة الاطفال Black
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homify
homify
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هل طفلك الصغير مغرم بكرة القدم؟ 

هذه الغرفة مصممة لطفل يحب الكرة بشدة، فنجد السقف بإضاءة غير مباشرة نابعة من تصميم لكرة قدم، تصميم رائع وجديد للغاية! 

حمام لغرفة الأطفال يحتوي على جدار بملصقات لأبطاله الخارقين!

homify حمام
homify

homify
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12- غرفة أطفال للبنات

homify غرفة الملابس
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homify
homify
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حينما يتعلق الأمر بتصميم غرفة لطفلتك الصغيرة بالطبع ستسيطر العرائس على كل مكان بالغرفة! 

حتى حمام الغرفة لن يخلو من وجود رسومات العرائس!

homify حمام رخام
homify

homify
homify
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13- المسبح

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ننتقل الآن إلى المساحة الخارجية من الفيلا والتي تحتوي على مسبح خاص مصمم بنفس طريقة الدوائر التي رأيناها في مدخل الفيلا الامامي، النخلة في المنصف والكراسي الخوص والأرضيات المناسبة لهذه المساحة الخارجية الرائعة كلها عناصر رائعة ولا نتوقع أقل منها في هذه الفيلا المذهلة…

نجد هنا مساحة مجهّزة بالكامل بطاولة للطعام بجانب مطبخ وشواية كبيرة للتجمعات العائلية والعزومات

homify منازل
homify

homify
homify
homify

14- غرفة للترفيه

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بجانب المطبخ الخارجي والمسبح نجد غرفة زجاجية مجهّزة بألعاب الأطفال ومساحة مخصصة لهم، بالإضافة إلى بعض الآلات الرياضية لممارسة الرياضة في المنزل بجانب هواء المسبح والإضاءة الطبيعية. 

وأخيرا نترككم مع مشهد أخير لهذه المنطقة الرائعة للفيلا لكا ما تحتويه من عناصر وغرف مميزة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

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منازل

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غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

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غرفة نوم

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حديقة

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حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

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