تصميم عصري مميز لفيلّا من الأحلام!

بنفس اللون الأبيض والنمط العصري في التصميم جاءت طاولة السفرة متألقة في مساحة منفصلة، مع استخدام أرجل من الخشب للكراسي ولقاعدة الطاولة وكان اختيارًا موفقًا ومناسبًا للغاية!

النجفة في المنتصف مركزة على الطاولة لتركيز الضوء، مع وجود مزهريات من أجل الحفاظ على روح الطبيعة التي وجدناها منذ دخولنا إلى الفيلا…