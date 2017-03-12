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12 تصميم للجدران الصخرية تضيف سحرًا إلى منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
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إذا أردت تجديد شكل المنزل دون تغيير الأثاث والديكورات، فالتحكم في الجدران وخاماتها وألوانها طريقة ممتازة لإحداث هذا التغيير! 

وحينما نتحدث عن الجدران الصخرية نتذكر دائما النمط الريفي والبيوت القديمة، ولكن ما رأيكم في أفكار عصرية للجدران الصخرية يمكن إضافتها في جميع غرف المنزل من الداخل والخارج، مع الحفاظ على روح التصميم العصرية كما هي، بل على العكس ستجدون إضافة رائعة للتصميم عند استخدامكم لها بشكل صحيح ومناسب. 

إليكم مجموعة من الأفكار المتنوعة لتصميمات الجدران الصخرية في غرف المنزل المختلفة تساعدكم عند اتخاذ القرار! 

1- قديم في منزل جديد!

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Dining roomTables
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

عندما ننظر إلى تصميم المنزل نلاحظ بوضوح النمط العصري منتشر في جميع العناصر، الأبواب والأرضية والسفرة والسلم والشرفة الزجاجية الكبيرة، كلها عناصر تتميز بها المنازل المصممة على النمط العصري. 

ومع هذا عندما نرى جدار صخري بألوان قديمة يفصل بين السلم وغرفة السفرة فإننا لا نستنكر الشكل النهائي بل نجده رائعا مع هذه الإضافة، على الرغم من قدم فكرة الجدران الصغيرة وانتمائها إلى المدرسة الريفية والكلاسيكية القديمة في التصميم إلا أنها ولا زالت تضيف لمسة ساحرة إلى أي مكان توضع به. 

2- حديقة داخلية

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

من الاستخدامات المعروفة للجدران الصخرية وجودها في حديقة المنزل داخلية أو خارجية، فالصخور والأحجار لها طابع مميز مع النباتات فجميع هذه العناصر من الطبيعة تتكامل مع بعضها وتتجانس بشكل رائع في النهاية كما نرى في هذا التصميم الجميل والبسيط  لحديقة داخل المنزل استخدم فيها الحجر مع النباتات والأخشاب وجميعها عناصر طبيعية جميلة.

3- مدفأة

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة الملابس
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

من الطرق الشهيرة أيضا لوضع المدفأة استخدام الجدران الصخرية في ذلك، فهل هناك مادة أكثر تحملا للنار من الصخر؟! 

بالإضافة إلى أن التصميم النهائي يظهر بهذا الشكل المتميز الذي يأخذنا فورًا إلى جو الغابات حيث تتكامل هذه العناصر هناك، ومع ذلك فهي تتجانس تماما مع وجودها ضمن تصميم عصري كهذا التصميم على سبيل المثال! 

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4- في فصل المساحات

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

تكلمنا في مواضيع مختلفة عن استخدام الجدران كطريقة مبتكرة في فصل الغرف الموجودة بالمساحات المفتوحة، يمكنك قراءة موضوع عن: 10 تصميمات أنيقة للجدران المستخدمة في فصل المساحات لمزيد من الأفكار…  

هنا استخدم جدار صخري من نفس باليتة الألوان المستخدمة في غرفة المعيشة والسفرة لفصل الغرفتين عن بعضهما، فكان شكلها النهائي رائعا ومتجانسًا بدرجة جميلة. 

5- لا يوجد ما هو أفضل من البساطة!

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

على الرغم من بساطة العناصر في هذه الغرفة، فمن الواضح انجذاب المصمم لجزء من النمط المينيمال مع دمجه بنمط حديث وعصري، وجود جدار حجري بالكامل أضاف إلى ديكور الغرفة دون أن نشعر أو نستخدم مواد كثيرة من أجل تزيين الغرفة، فهو وحده مع الإضاءة القادمة من حدود الغرفة كافيًا لجعل هذه الغرفة بسيطة وأنيقة.

6- نافورة

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

من الطرق الشهيرة أيضا في استخدام الجدران الصخرية، فالنوافير بشكل عام تتناسب بشدة مع خامة الصخور والأحجار، فالشلالات الموجودة في الطبيعة نراها وسط الجبال بشكل رائع وممتع للعين، لذا نحاول في هذه التصميمات محاكاة الطبيعة وجلبها إلى منازلنا! 

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7- نافورة داخل المنزل

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

هذه المرة وبنفس الطريقة تأتي النافورة من داخل الجدار الصخري لنشعر بالطبيعة ولكنها داخل المنزل!

تصميم ممر في صالة الاستقبال داخل المنزل مفروش بالحجارة الصغيرة ينسال عليها الماء القادم من النافورة فكرة ممتازة ورائعة وتستحق كل المجهود المبذول من أجل أن تظهر بهذه الصورة النهائية…

8- في غرفة النوم!

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة نوم
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

سيشعر البعض بالغرابة من فكرة وجود جدار صخري داخل غرفة النوم، ولكن عندما ترى هذا التصميم بالتأكيد ستبدأ في تغيير هذا الانطباع! 

9- أحجار صغيرة

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

مرة أخرى استخدمت الجدران الصخرية في غرفة النوم، ولكن هذه المرة باستخدام مجموعة من الأحجار الصغيرة بألوان متقاربة ووضعها بطريقة الموزاييك الجميلة والتي تترك أثرًا جذّابا في أي مكان تتواجد به، وكان لها تأثير مذهل مع الإضاءة الموجودة على الجدار ولون الفرش المستخدم في السرير. 

10- مع المساحات الواسعة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

في المساحات الواسعة والمفتوحة على شرفة زجاجية تسمح بامتلاء المكان بالإضاءة الطبيعية يكون للجدران الصخرية تأثير جميل على شكل الغرفة، وخصوصا مع استخدام خامات مشابهة في العناصر الموجودة حولها كالأخشاب بأشكال وألوان مختلفة. 

11- في المطبخ

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño مطبخ
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

البار المخصص لتناول الإفطار أو المشروبات السريعة في المطبخ مكان مثالي لاستخدام الجدران الصخرية، هو ليس جدارًا كاملًا ولكنه مع ذلك يضيف سحرا وجاذبية إلى مطبخك.

12- في الحمام

homify حمام صوان Black
homify

homify
homify
homify

كما نتحدث دائما فالصخور والماء هي عناصر متفاهمة في الطبيعة، لذا من السهل استخدام الجدران الصخرية في الحمامات وخصوصا في كابينة الاستحمام والتي ستشعر فيها وكأنك جزء من الطبيعة ما يزيد من استرخاء جسمك وراحته. 

6 حمامات سباحة خارجية للمساحات الصغيرة في غاية الرقي
ما رأيكم في تصميمات الجدارن الصخرية في المنزل من الداخل؟

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