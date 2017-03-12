12 تصميم للجدران الصخرية تضيف سحرًا إلى منزلك

إذا أردت تجديد شكل المنزل دون تغيير الأثاث والديكورات، فالتحكم في الجدران وخاماتها وألوانها طريقة ممتازة لإحداث هذا التغيير!
وحينما نتحدث عن الجدران الصخرية نتذكر دائما النمط الريفي والبيوت القديمة، ولكن ما رأيكم في أفكار عصرية للجدران الصخرية يمكن إضافتها في جميع غرف المنزل من الداخل والخارج، مع الحفاظ على روح التصميم العصرية كما هي، بل على العكس ستجدون إضافة رائعة للتصميم عند استخدامكم لها بشكل صحيح ومناسب.
إليكم مجموعة من الأفكار المتنوعة لتصميمات الجدران الصخرية في غرف المنزل المختلفة تساعدكم عند اتخاذ القرار!
عندما ننظر إلى تصميم المنزل نلاحظ بوضوح النمط العصري منتشر في جميع العناصر، الأبواب والأرضية والسفرة والسلم والشرفة الزجاجية الكبيرة، كلها عناصر تتميز بها المنازل المصممة على النمط العصري.
ومع هذا عندما نرى جدار صخري بألوان قديمة يفصل بين السلم وغرفة السفرة فإننا لا نستنكر الشكل النهائي بل نجده رائعا مع هذه الإضافة، على الرغم من قدم فكرة الجدران الصغيرة وانتمائها إلى المدرسة الريفية والكلاسيكية القديمة في التصميم إلا أنها ولا زالت تضيف لمسة ساحرة إلى أي مكان توضع به.
من الاستخدامات المعروفة للجدران الصخرية وجودها في حديقة المنزل داخلية أو خارجية، فالصخور والأحجار لها طابع مميز مع النباتات فجميع هذه العناصر من الطبيعة تتكامل مع بعضها وتتجانس بشكل رائع في النهاية كما نرى في هذا التصميم الجميل والبسيط لحديقة داخل المنزل استخدم فيها الحجر مع النباتات والأخشاب وجميعها عناصر طبيعية جميلة.
من الطرق الشهيرة أيضا لوضع المدفأة استخدام الجدران الصخرية في ذلك، فهل هناك مادة أكثر تحملا للنار من الصخر؟!
بالإضافة إلى أن التصميم النهائي يظهر بهذا الشكل المتميز الذي يأخذنا فورًا إلى جو الغابات حيث تتكامل هذه العناصر هناك، ومع ذلك فهي تتجانس تماما مع وجودها ضمن تصميم عصري كهذا التصميم على سبيل المثال!
اقرأ أيضا: 15 فكرة مدهشة لإنارة جدران منزلك الداخلية
تكلمنا في مواضيع مختلفة عن استخدام الجدران كطريقة مبتكرة في فصل الغرف الموجودة بالمساحات المفتوحة، يمكنك قراءة موضوع عن: 10 تصميمات أنيقة للجدران المستخدمة في فصل المساحات لمزيد من الأفكار…
هنا استخدم جدار صخري من نفس باليتة الألوان المستخدمة في غرفة المعيشة والسفرة لفصل الغرفتين عن بعضهما، فكان شكلها النهائي رائعا ومتجانسًا بدرجة جميلة.
على الرغم من بساطة العناصر في هذه الغرفة، فمن الواضح انجذاب المصمم لجزء من النمط المينيمال مع دمجه بنمط حديث وعصري، وجود جدار حجري بالكامل أضاف إلى ديكور الغرفة دون أن نشعر أو نستخدم مواد كثيرة من أجل تزيين الغرفة، فهو وحده مع الإضاءة القادمة من حدود الغرفة كافيًا لجعل هذه الغرفة بسيطة وأنيقة.
Oasis
من الطرق الشهيرة أيضا في استخدام الجدران الصخرية، فالنوافير بشكل عام تتناسب بشدة مع خامة الصخور والأحجار، فالشلالات الموجودة في الطبيعة نراها وسط الجبال بشكل رائع وممتع للعين، لذا نحاول في هذه التصميمات محاكاة الطبيعة وجلبها إلى منازلنا!
اقرأ أيضا: 15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك
هذه المرة وبنفس الطريقة تأتي النافورة من داخل الجدار الصخري لنشعر بالطبيعة ولكنها داخل المنزل!
تصميم ممر في صالة الاستقبال داخل المنزل مفروش بالحجارة الصغيرة ينسال عليها الماء القادم من النافورة فكرة ممتازة ورائعة وتستحق كل المجهود المبذول من أجل أن تظهر بهذه الصورة النهائية…
سيشعر البعض بالغرابة من فكرة وجود جدار صخري داخل غرفة النوم، ولكن عندما ترى هذا التصميم بالتأكيد ستبدأ في تغيير هذا الانطباع!
مرة أخرى استخدمت الجدران الصخرية في غرفة النوم، ولكن هذه المرة باستخدام مجموعة من الأحجار الصغيرة بألوان متقاربة ووضعها بطريقة الموزاييك الجميلة والتي تترك أثرًا جذّابا في أي مكان تتواجد به، وكان لها تأثير مذهل مع الإضاءة الموجودة على الجدار ولون الفرش المستخدم في السرير.
في المساحات الواسعة والمفتوحة على شرفة زجاجية تسمح بامتلاء المكان بالإضاءة الطبيعية يكون للجدران الصخرية تأثير جميل على شكل الغرفة، وخصوصا مع استخدام خامات مشابهة في العناصر الموجودة حولها كالأخشاب بأشكال وألوان مختلفة.
البار المخصص لتناول الإفطار أو المشروبات السريعة في المطبخ مكان مثالي لاستخدام الجدران الصخرية، هو ليس جدارًا كاملًا ولكنه مع ذلك يضيف سحرا وجاذبية إلى مطبخك.