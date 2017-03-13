حلول رائعة واقتصادية باستخدام الجبس

ربما لم تتوقف عن التفكير في إيجاد حلول عملية واقتصادية لتأثيث أو تجديد منزلك من خلال استخدام خامات جيدة وغير مكلّفة كالجبس، والجبس هي مادة مثالية لتشييد عناصر مثل الجدران أو الفواصل بين مساحات المنزل المختلفة، أو مجموعة من المكتبات والأرفف مع إضاءة جيدة وغيرها من الأفكار.
اليوم نعرض لك أفكار بعض المصممين لتعطيك الإلهام عند تصميم منزلك، إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار لإضافة عناصر أو إحداث تغيير في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولا تريد أن تنفق أرقام مبالغ فيها.. انظر هنا!
تحقيق هذه الفكرة سهل للغاية ويفتح أمامك اختيارات عديدة لاستخدام هذه الفتحات!
أحد الحلول التي تسمح لك خلق تأثيرات ضوئية.
الخطوط والزوايا الحادة مثالية مع جدران الجبس، لذا إن كنت من محبي الأشكال الهندسية فالجبس مادة مثالية لك!
استخدام آخر للسقف المصنوع من الجبس، وهو تقطيع فراغات من أجل وضع وحدات إضاءة!
استخدام آخر للجبس وهو خلق حواجز بين المساحات المفتوحة باستخدام الجدران كوسيلة سهلة وسريعة لذلك.
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الأسقف الزائفة واحدة من العناصر التي يتم تصميمها دائما باستخدام الجبس، وبهذه الطريقة فإنه من الممكن الحصول على مساحة كافية لتثبيت الأضواء وتوسيع المساحات.
وهذه طريقة أخرى لإنشاء تأثيرات ضوئية للسقف وإعطاء طابع خاص لغرفة المعيشة.
الجمع بين مجموعة أفكار مختلفة كالسقف المتدلّي والخطوط المنحنية والتأثيرات الضوئية غير المباشرة ينتج عنه: نتيجة مذهلة!