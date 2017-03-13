حلول رائعة واقتصادية باستخدام الجبس

ربما لم تتوقف عن التفكير في إيجاد حلول عملية واقتصادية لتأثيث أو تجديد منزلك من خلال استخدام خامات جيدة وغير مكلّفة كالجبس، والجبس هي مادة مثالية لتشييد عناصر مثل الجدران أو الفواصل بين مساحات المنزل المختلفة، أو مجموعة من المكتبات والأرفف مع إضاءة جيدة وغيرها من الأفكار.

اليوم نعرض لك أفكار بعض المصممين لتعطيك الإلهام عند تصميم منزلك، إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار لإضافة عناصر أو إحداث تغيير في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولا تريد أن تنفق أرقام مبالغ فيها.. انظر هنا!