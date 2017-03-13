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حلول رائعة واقتصادية باستخدام الجبس

Eman Rifaat Eman Rifaat
Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة White
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ربما لم تتوقف عن التفكير في إيجاد حلول عملية واقتصادية لتأثيث أو تجديد منزلك من خلال استخدام خامات جيدة وغير مكلّفة كالجبس، والجبس هي مادة مثالية لتشييد عناصر مثل الجدران أو الفواصل بين مساحات المنزل المختلفة، أو مجموعة من المكتبات والأرفف مع إضاءة جيدة وغيرها من الأفكار. 

اليوم نعرض لك أفكار بعض المصممين لتعطيك الإلهام عند تصميم منزلك، إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار لإضافة عناصر أو إحداث تغيير في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولا تريد أن تنفق أرقام مبالغ فيها.. انظر هنا!

1- فتحات في الجدار

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto غرفة المعيشة
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

تحقيق هذه الفكرة سهل للغاية ويفتح أمامك اختيارات عديدة لاستخدام هذه الفتحات! 

2- جدار إضافي

CASA T&, lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione غرفة المعيشة
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione

lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione

أحد الحلول التي تسمح لك خلق تأثيرات ضوئية.

3- لماذا دائما نستخدم الخطوط المنتظمة؟

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ماذا عن الخطوط المنحنية؟

4- خطوط واضحة

PROJEKT WNĘTRZA MIESZKANIA W HONG KONGU M1-28M INVADER APARTMENT, OneByNine OneByNine غرفة المعيشة
OneByNine

OneByNine
OneByNine
OneByNine

الخطوط والزوايا الحادة مثالية مع جدران الجبس، لذا إن كنت من محبي الأشكال الهندسية فالجبس مادة مثالية لك! 

5- فراغات للضوء

CASA T&, lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione غرفة المعيشة
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione

lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione

استخدام آخر للسقف المصنوع من الجبس، وهو تقطيع فراغات من أجل وضع وحدات إضاءة!

6- تقسيمات وحواجز

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design غرفة المعيشة
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

استخدام آخر للجبس وهو خلق حواجز بين المساحات المفتوحة باستخدام الجدران كوسيلة سهلة وسريعة لذلك. 

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7- سقف معلّق

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design غرفة الاطفال
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

الأسقف الزائفة واحدة من العناصر التي يتم تصميمها دائما باستخدام الجبس، وبهذه الطريقة فإنه من الممكن الحصول على مساحة كافية لتثبيت الأضواء وتوسيع المساحات.

8- السقف المضاء

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

وهذه طريقة أخرى لإنشاء تأثيرات ضوئية للسقف وإعطاء طابع خاص لغرفة المعيشة.

9- تأثيرات في الديكور

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة White
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الجمع بين مجموعة أفكار مختلفة كالسقف المتدلّي والخطوط المنحنية والتأثيرات الضوئية غير المباشرة ينتج عنه: نتيجة مذهلة! 

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