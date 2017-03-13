23 فكرة مميزة لديكورات غرف النوم العصرية

هل تعتقد أن غرفة النوم هي مكان للنوم فقط ولا يستحق منك التفكير في تزيينه وتجديد شكله الممل؟!
بالطبع ستحتاج بعد فترة لإضافة لمسات ديكور مميزة لغرفة نومك، فهي المكان الأفضل في منزلك، يجب أن تشعر فيها بالاستجمام والراحة والحميمية، وترى فيها جانب من شخصيتك أيا ما تختاره، المهم في النهاية أن هذه الغرفة لا تعبر فقط عن ما تحب وجوده حولك في لحظات الراحة ولكنها وسيلة مهمة لتستطيع ممارسة نشاطك خارج هذه الغرفة وأنت في حالة نفسية جيدة!
يقدم لكم خبراء الديكور في هوميفاي مجموعة مميزة من ديكورات غرف النوم العصرية ستثير أفكاركم وانتباهكم لتختاروا منها أفضل ما يناسبكم…
غرفة النوم يجب ان تشعر فيها بالاسترخاء وأسهل وسيلة للحصول على ذلك هي الألوان الحيادية، ومع استخدام ورق الحائط أو البلاستر بخطوط متوازية كما نرى في التصميم تصبح الألوان الحيادية وسيلة لتزيين الغرفة بالإضافة إلى كونها عامل راحة واسترخاء.
لا تتقيد بألوان محددة في غرفة نومك، بل يمكنك اختيار ما يحلو لك من الألوان ما دمت تركّز على تناسق الدرجات بشكل جيد، حتى الأصفر هنا مذهل مع درجات الرمادي والأبيض والكريمي.
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هل تتخيل أن الأقمشة المستخدمة في غرفة نومك وفرش السرير لها تأثير هائل على الديكور؟!
انظر إلى هذه الغرفة، التناسق بين تصميم الغطاء بالقماش الأحمر وتقسيمه إلى مربعات وأشكال تتخذ نفس نمط الأشكال الموجودة على الحائط، ووجود سجادة بقماش يأخذ شكل الحجارة، ودمج جميع هذه العناصر مع بعضها يشكل ديكور مثالي للغرفة.
استخدام الخشب بألوان وأشكال مختلفة، مع أثاث مينيمال، وتصميم آسيوي بألوان دافئة له طابع مميز على الديكور المفتوح على الطبيعة، فعندما ننظر إلى التصميم نده بسيط في عناصره، لكنه معقّد في كيفية مزج هذه العناصر.
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