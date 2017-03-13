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23 فكرة مميزة لديكورات غرف النوم العصرية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
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هل تعتقد أن غرفة النوم هي مكان للنوم فقط ولا يستحق منك التفكير في تزيينه وتجديد شكله الممل؟! 

بالطبع ستحتاج بعد فترة لإضافة لمسات ديكور مميزة لغرفة نومك، فهي المكان الأفضل في منزلك، يجب أن تشعر فيها بالاستجمام والراحة والحميمية، وترى فيها جانب من شخصيتك أيا ما تختاره، المهم في النهاية أن هذه الغرفة لا تعبر فقط عن ما تحب وجوده حولك في لحظات الراحة ولكنها وسيلة مهمة لتستطيع ممارسة نشاطك خارج هذه الغرفة وأنت في حالة نفسية جيدة! 

يقدم لكم خبراء الديكور في هوميفاي مجموعة مميزة من ديكورات غرف النوم العصرية ستثير أفكاركم وانتباهكم لتختاروا منها أفضل ما يناسبكم…

1- أناقة الألوان الحيادية

casa Fiori, Studio Matteoni Studio Matteoni غرفة نوم
Studio Matteoni

Studio Matteoni
Studio Matteoni
Studio Matteoni

غرفة النوم يجب ان تشعر فيها بالاسترخاء وأسهل وسيلة للحصول على ذلك هي الألوان الحيادية، ومع استخدام ورق الحائط أو البلاستر بخطوط متوازية كما نرى في التصميم تصبح الألوان الحيادية وسيلة لتزيين الغرفة بالإضافة إلى كونها عامل راحة واسترخاء. 

2- استخدام بنش بجانب السرير حيلة من حيل الديكور السهلة، والمهم هو اختيار اللون والخامة المناسبة الملائمة لباقي عناصر الغرفة.

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

3- غرفة النوم لا تعني عدم وجود قطع مختلفة من الأثاث، فبمكتبة وأرفف مفتوحة من الخشب يمكن إضافة لمسة رائعة للغرفة بمجموعة من الاكسسوارات والإطارات داخلها.

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Jovem Casal, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

4- يمكنك إضافة قطع فنية فوق مسند السرير لكونه مركز الغرفة، ومن المهم اختيار قطع تظهر وتجذب العين إليها بمجرد دخول الغرفة مثل هذه القطعة الذهبية.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

5- المرآة في الغرف الصغيرة عنصر مهم ليس فقط من أجل الديكور ولكنها تعطي عمق واتساع للغرفة، ويمكن استخدامها كغلاف خارجي لدولاب الملابس كما نرى

LA | Home, Marina Ortiz - mo arquitetura Marina Ortiz - mo arquitetura غرفة نوم
Marina Ortiz – mo arquitetura

Marina Ortiz - mo arquitetura
Marina Ortiz – mo arquitetura
Marina Ortiz - mo arquitetura

6- خامات مختلفة للجدار خلف السرير كورق الحائط يمكن أن تكون إضافة مميزة مع تسليط الإضاءة عليها لمنحها مزيد من السحر والجمال.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

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7- يمكنك أيضا باستخدام لوحات مرسومة على الحائط إضافة شكل مميز لديكور الغرفة حسب ذوقك الخاص، مثلا الأزهار عنصر جيد لإضافة الهدوء والجمال للغرفة والأسود هنا مع لون الأزهار الأبيض كان له أثر رائع في تباين التصميم.

Quarto de Casal, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة نوم خشب Black
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

8- استخدام ألوان جريئة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify BedroomWardrobes & closets
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

لا تتقيد بألوان محددة في غرفة نومك، بل يمكنك اختيار ما يحلو لك من الألوان ما دمت تركّز على تناسق الدرجات بشكل جيد، حتى الأصفر هنا مذهل مع درجات الرمادي والأبيض والكريمي.

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9- استخدام وحدات إضاءة بأشكال وطرق مختلفة له تأثير مميز على أي تصميم، تنويع الأشكال مهم في ظهور الديكور بهذه الأناقة!

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة نوم
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

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10- استخدام الأقمشة

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

هل تتخيل أن الأقمشة المستخدمة في غرفة نومك وفرش السرير لها تأثير هائل على الديكور؟! 

انظر إلى هذه الغرفة، التناسق بين تصميم الغطاء بالقماش الأحمر وتقسيمه إلى مربعات وأشكال تتخذ نفس نمط الأشكال الموجودة على الحائط، ووجود سجادة بقماش يأخذ شكل الحجارة، ودمج جميع هذه العناصر مع بعضها يشكل ديكور مثالي للغرفة. 

11- بسيط ومعقّد في آن واحد

Hotel ShiZen, Luis Vegas Luis Vegas غرفة نوم
Luis Vegas

Luis Vegas
Luis Vegas
Luis Vegas

استخدام الخشب بألوان وأشكال مختلفة، مع أثاث مينيمال، وتصميم آسيوي بألوان دافئة له طابع مميز على الديكور المفتوح على الطبيعة، فعندما ننظر إلى التصميم نده بسيط في عناصره، لكنه معقّد في كيفية مزج هذه العناصر.

12- يمكنك استخدام سلوك الإضاءة لتزيين سقف الغرفة ومسند السرير وإضافة إضاءة هادئة للمكان.

Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura غرفة نوم
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

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13- مرة أخرى المرآة الموجودة بعرض الجدار توفر عليك استخدام عناصر كثيرة في الديكور فهي وحدها كافية لجعل الغرفة تنطق بالجمال والأناقة، كما ترى هنا هذه الغرفة البيضاء المشرقة بفضل مرآة جميلة عاكسة للضوء في جميع أركان الغرفة.

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة نوم
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

14- استخدام الشرفات في غرفة النوم طريقة مميزة لإضفاء جو من البهجة والحيوية على الغرفة وخصوصا إذا كانت هذه الشرفة مطلّة على حديقة يسيطر عليها اللون الأخضر!

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS غرفة نوم
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

15- السرير كعنصرأساسي في الغرفة من الممكن أن يصبح هو المكان الرئيسي للديكور، وخصوصا إذا كان سرير محاطًا بأربعة أعمدة ومستخدمًا ستائر شفافة لإضفاء جو من الرومانسية لا مثيل له

Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة نوم
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

16- استخدم شيئًا جديدًا هذه المرة مع هذه القطعة المتميزة على شكل حرف L ممتدة إلى السقف والأرضية وفي نفس الوقت مسند للسرير، والخشب ممتاز عند تنفيذ هذه الفكرة!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

17- استخدام إضاءة مميزة وجديدة في الغرف العصرية هي وسيلة رائعة لتزيين الغرفة والمحافظة على أناقتها وجمالها، كماان مسند السرير له أهمية كبيرة في ظهور الإضاءة بشكل رائع!

Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

18- ألوان الغرفة بالكامل من الممكن أن تكون وسيلة تزيين بحد ذاتها، الأسود والأبيض ثنائي مذهل في هذه الحالة!

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

19- هل يمكنك تحويل خلفية السرير إلى لوحة من خلال عناصر بسيطة على الجدار؟ هذا التصميم يحمل الإجابة..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

20- يكفي وجود لوحة مرسومة بألوان وتفاصيل رائعة في منتصف الغرفة ولن تحتاج إلى وسائل تزيين أخرى!

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

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21- السجاد وسيلة ممتازة لجذب الانتباه، استخدم الألوان والأشكال المتنوعة في سجاد غرفة نومك وستجد النتيجة مذهلة!

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

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22- أمّا هذه الفكرة فهي تحتاج إلى جرأة كبيرة، فالفاصل هنا بين حوض الاستحمام والجاكوزي وغرفة النوم فاصل زجاجي فقط، فهل أنت جريء بما يكفي لدمج حوض الاستحمام بغرفة نومك!

Residência em Ibirité / MG, Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores غرفة نوم
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores

Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores

23- وأخيرا الوسادات من أسهل وأجمل الطرق التي تضيف ديكورًا مميزا لغرفة نومك بأقل التكاليف وأفضل الأشكال..

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention غرفة نوم
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention
8 غرف نوم جمعت بين الحس الكلاسيكي والعصري!
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