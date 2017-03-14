الجدار والبوابة من صنع أيديهم والنتيجة مذهلة!

هل فكرت يوما بالتأثير الذي يتركه السياج الموجود على واجهة منزلك؟

إذا لم تفكر أبدًا في هذا الأمر، فنحن هنا لكي نعرض السؤال، فبالإضافة إلى عوامل الأمان والخصوصية التي يعطيها السياج الخارجي لمنزلك، فهو يمنحه شكلًا وديكورًا معماريًا مميزًا، وهذا الكتاب سيثبت لك هذا!

لم تكن مهمة سهلة ولكن الفريق الذي قام ببناء هذا السياج المكون من الجدار والبوابة قد صنع عملًا مذهلًا بالنهاية، انظر إلى الصور وستتأكد كيف استفادت مقدمة المنزل من القيام بهذا الأمر بشكل جيد، وبعدها ستفكر في فعلها بنفسك!