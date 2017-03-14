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الجدار والبوابة من صنع أيديهم والنتيجة مذهلة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
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هل فكرت يوما بالتأثير الذي يتركه السياج الموجود على واجهة منزلك؟ 

إذا لم تفكر أبدًا في هذا الأمر، فنحن هنا لكي نعرض السؤال، فبالإضافة إلى عوامل الأمان والخصوصية التي يعطيها السياج الخارجي لمنزلك، فهو يمنحه شكلًا وديكورًا معماريًا مميزًا، وهذا الكتاب سيثبت لك هذا! 

لم تكن مهمة سهلة ولكن الفريق الذي قام ببناء هذا السياج المكون من الجدار والبوابة قد صنع عملًا مذهلًا بالنهاية، انظر إلى الصور وستتأكد كيف استفادت مقدمة المنزل من القيام بهذا الأمر بشكل جيد، وبعدها ستفكر في فعلها بنفسك! 

أولا وقبل كل شيء: لمحة عامة عن السياج القديم

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

دعونا نبدأ بصورة للسياج القديم، أراد أصحاب المنزل الحصول على مظهر عصري وجميل، وفي نفس الوقت يتمتعون بالخصوصية التي تريحهم. 

إذا كان لديك نفس الاحتياجات، فأول ما عليك فعله هو السعي للحصول على رأي مختص وخبير مسّاح أراضي أو مهندس معماري، فوجود الخبراء سيساعدك على إيجاد أفضل الحلول لحالتك، بالإضافة إلى ذلك فهم على علم بكافة الإجراءات والتراخيص اللازمة وعلاقاتهم بالبناة والعمّال متسعة وجيدة يمكن أن يوكل إليهم أعمال التشييد والبناء.

1- بداية العمل

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

في البداية تم هدم السور الأصلي وحفر الأرض لإنشاء قواعد للهيكل الجديد وتحديد هيكل جديد للجدار في الخرسانة المسلحة.

2- بناء الجدار

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

المرحلة الأكثر حساسية هي بناء الجدار في الخرسانة المسلحة، من المهم أن تختار بعناية شركة البناء التي ستقوم بهذه المهمة، والحصول على المشورة من فنيين جيدين أو من لهم خبرة بهذا العمل في وقت سابق ووضع مماثل. 

3- تركيب الحديد والخشب للسياج

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

وبمجرد الانتهاء من بناء الجدار، يتم وضع السياج المصنوع من الحديد والخشب، إذا كان هذا النموذج يعجبك يمكنك سؤال الحداد عن تقدير مبدئي للحديد المستخدم في الهيكل، وتهتم بنفسك بتركيب الألواح الخشبية إذا كان لديك أي خبرة سابقة في هذا النوع من العمل.

4- التشطيبات

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

حان وقت اللمسات النهائية، يجب أن يغطي كل من الجدار الاسمنتي والسياج بالطلاء الواقي ليساعدهم على الصمود في وجه تغيرات المناخ.

5- البوابة المنزلقة

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

بمجرد أن يتم تجهيز مدخل السيارات، ابدأ في تركيب بوابة منزلقة وآلية لجعل المرور أسهل، فالبوابات الآلية ستوفر عليك الخروج من السيارة لفتحها ثم العودة مرة أخرى!

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6- توصيل الكهرباء لبوابة المشاة

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

بعد تركيب جميع العناصر، يبدأ الكهربائي في  توصيل الكهرباء لبوابة المشاة وتركيب نظام اتصال داخلي.

7- الأمان قبل كل شيء!

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

نظام فيديو متكامل يسمح لمالكي المنزل التعرف على الزوار قبل دخولهم، وبالتالي ضمان قدر أكبر من الأمن.

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النتيجة النهائية: نظرة على التفاصيل

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

نختتم كتاب الأفكار اليوم مع نظرة أخيرة على السياج، التفاصيل الصغيرة تعطينا لمحة عن الاهتمام الذي حظي به هذا البناء، فلم ننسى أيضا مكان للفتحات بين الألواح الخشبية التي تحظى بأشعة الشمس لتجعلها أكثر روعة ولمعانا وأناقة.

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