12 فكرة ذكية مستخدمة للتخزين في المنازل

إذا كنت تمتلك منزلًا كبيرًا أو صغيرًا، في كل الحالات هذا الكتاب سيفيدك ويحظى بانتباهك!
فنحن هنا سنتحدث عن كيفية تنظيم شؤون المنزل، ونحن نعلم كم أن الترتيب والتنظيم يستهلكان مجهودًا ووقتًا كبيرا، فباستمرار نجد الأغراض متناثرة في كل مكان، الأحذية والملابس والطعام وغيرها من التفاصيل اليومية، وهذا هو السبب في أهمية إيجاد الحلول التي تسمح بتسهيل وترتيب وتزيين منازلنا باستمرار.
ولمساعدتك لتحصل على أفضل شكل لترتيب المنزل، بحثنا عن أفضل الأفكار الذكية لتخزين كل ما تحتاجه وتستخدمه في حياتك اليومية، بداية من غرفة النوم إلى المطبخ إلى المدخل إلى غرفة المعيشة إلخ.
البداية مع فكرة عظيمة ورائعة!
استفاد هنا المصمم من كل جزء في هذه الغرفة، الأرضية والجدران كلها عبارة عن خزائن مغلقة من أجل تخزين الأغراض، بالطبع لن يكون هناك مشكلة في الترتيب والتخزين في هذا المنزل!
فقد قاموا ببناء صندوق خشبي كبير على الأرضية مقسّم إلى صناديق صغيرة، وبالأعلى يمكن وضع ما تشاء من سرير أو أريكة، وعلى الجدران بنوا مجموعة متصلة من الأثاث الأبيض تحتوي على أماكن متعددة للتخزين (أدراج وشماعات).
والآن يمكنك أن ترى نفس التصميم السابق عند فتح واستعراض الخزائن، وكأننا أمام كهف الكنوز الخاص بعلي بابا!
يجب ألا ننسى الحمام وعلينا أيضا العثور على طرق لتنظيف مختلف أدوات النظافة، والمناشف وغيرها من التفاصيل.
يمكنك اختيار الأرفف، أو فتحات على الجدار، أو استخدام خزائن تحت الحوض أو دولاب مغطى بمرآة مثل هذا، وما يوجد وراء المرايا أماكن للترتيب بشكل جيد والحفاظ على أدوات الحمام نظيفة.
لا يوجد لديك مساحة كافية في المطبخ؟ يمكنك استخدام بعض الشماعات المختلفة الأشكال لتعليق الأواني كما فعلوا هنا في هذا المطبخ الصغير، منظمة بشكل جيد كما أنها طريقة جيدة لتزيين المكان.
نصيحة: اختر الأدوات التي تستخدمها بشكل يومي لوضعها أمامك باستمرار وتعليقها لتحقيق أقصى استفادة.
إذا كنت تشيد وتقوم ببناء منزلك الخاص، فلا بد أن تأخذ هذا الحل في الحسبان، تخصيص فتحات على جانب السلم من أجل تخزين الأغراض المختلفة مع وجود إضاءة جيدة لإظهارها بشكل متميز.
الكتب من أهم الأغراض التي تملأ منازلنا ولا نجدا دوما لها متسع من الأماكن الفارغة، لذا فهذا هو المكان المناسب والجميل لذلك!
الأثاث المستخدم في اغراض متعددة أصبح شائعًا في الآونة الاخيرة على أوسع نطاق، وتزايد عدد الشركات المصنعة لهذا النوع من الأثاث والتصميمات مما يسهل الحياة في العصر الحديث.
إنه لأمر رائع عندما تستخدم مثل هذه القطعة في وظيفتين في نفس الوقت!
اقرأ أيضا: 25 حيلة للتخزين والتنظيم حول المنزل
المساحة أسفل السلم دائما مساحة مهدرة، إلا إذا استخدمت ذكائك في استغلالها بأفضل شكل مثلما حدث هنا!
بمساعدة أحد الخبراء قم بتثبيت مجموعة من الأدراج أسفل السلم للحصول على مزيد من الأماكن لتخزين الأغراض، ستجد هذه الفكرة جيدة جدًا للاستخدام ولإضافة ديكور مميز أيضا لهذه المساحة.
كم عدد المرات التي تشابكت فيها قطع المجوهرات داخل الدرج حتى يصبح الحصول على ما تحتاجينه مرهقًا للغاية، لذلك هذه الفواصل المصنوعة من الأكريليك رائعة لحل هذه المشكلة.
الأرفف دائما فكرة مرحب بها داخل منازلنا، فهي رائعة للاحتفاظ بالأغراض المختلفة، هذه الشجرة المصنوعة بطريقة الأرفف للاحتفاظ بالكتب وإعطاء ديكور مميز للغرفة هي فكرة رائعة.
في المطبخ نحتاج إلى الكثير من التنظيم، لدينا كثير من المساحات وأغراض كثيرة ومختلفة من الأطباق، إلى الأواني وأغراض الطعام.
حتى لو لم يكن لديك مخزن أو غرفة مخصصة للاحتفاظ بالأشياء، فبمجرد الحفاظ على خزائن المطبخ بتنظيم جيد هي طريقة جيدة، استخدم زجاجات شفافة للاحتفاظ بالأشياء فهي عملية بالإضافة إلى شكلها الجمالي.
يجب المحافظة على غرفة الغسيل دائما منظمة ومرتبة، ترتيب المنظفات ومعطر الملابس في سلال منفصلة، وإذا توافرت لديك المساحة احرص على الحصول على مجموعة جميلة من الشماعات مثل هذه لتعليق الملابس بعد خروجها من الغسيل لكي يسهل كيها بعد ذلك.
اقرأ أيضا: 5 تصميمات لإنشاء غرفة غسيل عملية
المرآب دائما يكون كالمغارة صعب الترتيب، فالأغراض موجودة بكل مكان، حتى أنه في بعض الأحيان لا يمكنك ركن سيارتك!
إذا تعبت من هذه الفوضى، شمّر عن ساعديك وابدأ في ترتيبه بنظام ودقة، اشتري الأرفف وبعض الأثاث المناسب للمساحة والصناديق وحتى الشماعات لتعليق أي أغراض متبقية مثل الدراجة والجاروف والمكنسة وغيرها.