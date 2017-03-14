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12 فكرة ذكية مستخدمة للتخزين في المنازل

Eman Rifaat Eman Rifaat
Bedroom, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة السفرة خشب
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إذا كنت تمتلك منزلًا كبيرًا أو صغيرًا، في كل الحالات هذا الكتاب سيفيدك ويحظى بانتباهك!

فنحن هنا سنتحدث عن كيفية تنظيم شؤون المنزل، ونحن نعلم كم أن الترتيب والتنظيم يستهلكان مجهودًا ووقتًا كبيرا، فباستمرار نجد الأغراض متناثرة في كل مكان، الأحذية والملابس والطعام وغيرها من التفاصيل اليومية، وهذا هو السبب في أهمية إيجاد الحلول التي تسمح بتسهيل وترتيب وتزيين منازلنا باستمرار.

ولمساعدتك لتحصل على أفضل شكل لترتيب المنزل، بحثنا عن أفضل الأفكار الذكية لتخزين كل ما تحتاجه وتستخدمه في حياتك اليومية، بداية من غرفة النوم إلى المطبخ إلى المدخل إلى غرفة المعيشة إلخ. 

1- مغلق

혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM غرفة الميديا
디자인팩토리9MM

디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM

البداية مع فكرة عظيمة ورائعة! 

استفاد هنا المصمم من كل جزء في هذه الغرفة، الأرضية والجدران كلها عبارة عن خزائن مغلقة من أجل تخزين الأغراض، بالطبع لن يكون هناك مشكلة في الترتيب والتخزين في هذا المنزل! 

فقد قاموا ببناء صندوق خشبي كبير على الأرضية مقسّم إلى صناديق صغيرة، وبالأعلى يمكن وضع ما تشاء من سرير أو أريكة، وعلى الجدران بنوا مجموعة متصلة من الأثاث الأبيض تحتوي على أماكن متعددة للتخزين (أدراج وشماعات).

2- والآن مفتوحة!

혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM غرفة الملابس
디자인팩토리9MM

디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM

والآن يمكنك أن ترى نفس التصميم السابق عند فتح واستعراض الخزائن، وكأننا أمام كهف الكنوز الخاص بعلي بابا! 

3- الترتب في الحمام

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors حمام
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

يجب ألا ننسى الحمام وعلينا أيضا العثور على طرق لتنظيف مختلف أدوات النظافة، والمناشف وغيرها من التفاصيل.

يمكنك اختيار الأرفف، أو فتحات على الجدار، أو استخدام خزائن تحت الحوض أو دولاب مغطى بمرآة مثل هذا، وما يوجد وراء المرايا أماكن للترتيب بشكل جيد والحفاظ على أدوات الحمام نظيفة. 

4- تعليق أواني المطبخ

Cotswold Chapel Kitchen homify مطبخ خشب متين Green rayburn,slate,slate splashback,oak shelf,hanging rail,rayburn range cooker
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

لا يوجد لديك مساحة كافية في المطبخ؟ يمكنك استخدام بعض الشماعات المختلفة الأشكال لتعليق الأواني كما فعلوا هنا في هذا المطبخ الصغير، منظمة بشكل جيد كما أنها طريقة جيدة لتزيين المكان.

نصيحة: اختر الأدوات التي تستخدمها بشكل يومي لوضعها أمامك باستمرار وتعليقها لتحقيق أقصى استفادة. 

5- فتحات على السلم

Staircase homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

Staircase

homify
homify
homify

إذا كنت تشيد وتقوم ببناء منزلك الخاص، فلا بد أن تأخذ هذا الحل في الحسبان، تخصيص فتحات على جانب السلم من أجل تخزين الأغراض المختلفة مع وجود إضاءة جيدة لإظهارها بشكل متميز. 

الكتب من أهم الأغراض التي تملأ منازلنا ولا نجدا دوما لها متسع من الأماكن الفارغة، لذا فهذا هو المكان المناسب والجميل لذلك! 

6- أثاث متعدد الوظائف

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

الأثاث المستخدم في اغراض متعددة أصبح شائعًا في الآونة الاخيرة على أوسع نطاق، وتزايد عدد الشركات المصنعة لهذا النوع من الأثاث والتصميمات مما يسهل الحياة في العصر الحديث. 

إنه لأمر رائع عندما تستخدم مثل هذه القطعة في وظيفتين في نفس الوقت! 

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7- أدراج تحت السلم

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design Corridor, hallway & stairsStorage
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

المساحة أسفل السلم دائما مساحة مهدرة، إلا إذا استخدمت ذكائك في استغلالها بأفضل شكل مثلما حدث هنا! 

بمساعدة أحد الخبراء قم بتثبيت مجموعة من الأدراج أسفل السلم للحصول على مزيد من الأماكن لتخزين الأغراض، ستجد هذه الفكرة جيدة جدًا للاستخدام ولإضافة ديكور مميز أيضا لهذه المساحة. 

8- تقسيمات للمجوهرات والاكسسوارات

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura غرفة نوم
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

كم عدد المرات التي تشابكت فيها قطع المجوهرات داخل الدرج حتى يصبح الحصول على ما تحتاجينه مرهقًا للغاية، لذلك هذه الفواصل المصنوعة من الأكريليك رائعة لحل هذه المشكلة. 

9- رف الكتب

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

الأرفف دائما فكرة مرحب بها داخل منازلنا، فهي رائعة للاحتفاظ بالأغراض المختلفة، هذه الشجرة المصنوعة بطريقة الأرفف للاحتفاظ بالكتب وإعطاء ديكور مميز للغرفة هي فكرة رائعة. 

10- اصنع من الخزنة مخزن!

Teddington Kitchen Extension, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions قبو النبيذ
A1 Lofts and Extensions

Teddington Kitchen Extension

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

في المطبخ نحتاج إلى الكثير من التنظيم، لدينا كثير من المساحات وأغراض كثيرة ومختلفة من الأطباق، إلى الأواني وأغراض الطعام.

حتى لو لم يكن لديك مخزن أو غرفة مخصصة للاحتفاظ بالأشياء، فبمجرد الحفاظ على خزائن المطبخ بتنظيم جيد هي طريقة جيدة، استخدم زجاجات شفافة للاحتفاظ بالأشياء فهي عملية بالإضافة إلى شكلها الجمالي.

11- شماعات في غرفة الغسيل!

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يجب المحافظة على غرفة الغسيل دائما منظمة ومرتبة، ترتيب المنظفات ومعطر الملابس في سلال منفصلة، وإذا توافرت لديك المساحة احرص على الحصول على مجموعة جميلة من الشماعات مثل هذه لتعليق الملابس بعد خروجها من الغسيل لكي يسهل كيها بعد ذلك. 

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12- تنظيم المرآب (الكراج)

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex مرآب~ كراج White garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage

Garageflex
Garageflex
Garageflex

المرآب دائما يكون كالمغارة صعب الترتيب، فالأغراض موجودة بكل مكان، حتى أنه في بعض الأحيان لا يمكنك ركن سيارتك! 

إذا تعبت من هذه الفوضى، شمّر عن ساعديك وابدأ في ترتيبه بنظام ودقة، اشتري الأرفف وبعض الأثاث المناسب للمساحة والصناديق وحتى الشماعات لتعليق أي أغراض متبقية مثل الدراجة والجاروف والمكنسة وغيرها. 

الجدار والبوابة من صنع أيديهم والنتيجة مذهلة!
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