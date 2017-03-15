10 أفكار لبوابات وواجهات المنازل السعودية

الأمن والأمان هو أكثر ما تريد الشعور به أي أسرة عند شراء منزلها الخاص، وضع حدود وجدران محيطة بأرض المنزل حتى تمنع أي غريب من الدخول وتحفظ حقوق المالكين لكي يحظوا بالخصوصية التي يبحثون عنها، وأخيرا الحصول على واجهة وجديدة للمنزل من الخارج.

ويجب أن تتبع هذه الجدران الخارجية المحيطة بالمنزل نفس نمط وأسلوب التصميم الذي يحقق متطلباتنا في المنزل، ومن المهم عندها المحافظة على الشكل الجمالي والأنيق للواجهة فهي ما ستحمل الانطباع الأول لدى ضيوفك!

بالإضافة إلى الاهتمام بالواجهة فهناك عنصر مهم لا يمكن إهماله بل يجب الاهتمام به بشكل جيد وهو: البوابة، ولكن كيف يمكن تصميم بوابة تحمل كل المميزات؟

صدق أو لا تصدق، فهناك عدد لا نهائي من الخامات والأشكال والألوان الموجودة في البوابات المنزلقة أو القابلة للطي والتي يمكن منها اختيار التصميم المناسب، وإذا كنت لا تصدقنا بعد فهذا الكتاب سيعرض لك 10 أفكار مختلفة لبوابات وواجهات من فنزويلا حتما ستجد منها ما يناسب السعودية…