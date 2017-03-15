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10 أفكار لبوابات وواجهات المنازل السعودية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Valle Anahuac, CouturierStudio CouturierStudio منازل
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الأمن والأمان هو أكثر ما تريد الشعور به أي أسرة عند شراء منزلها الخاص، وضع حدود وجدران محيطة بأرض المنزل حتى تمنع أي غريب من الدخول وتحفظ حقوق المالكين لكي يحظوا بالخصوصية التي يبحثون عنها، وأخيرا الحصول على واجهة وجديدة للمنزل من الخارج. 

ويجب أن تتبع هذه الجدران الخارجية المحيطة بالمنزل نفس نمط وأسلوب التصميم الذي يحقق متطلباتنا في المنزل، ومن المهم عندها المحافظة على الشكل الجمالي والأنيق للواجهة فهي ما ستحمل الانطباع الأول لدى ضيوفك! 

بالإضافة إلى الاهتمام بالواجهة فهناك عنصر مهم لا يمكن إهماله بل يجب الاهتمام به بشكل جيد وهو: البوابة، ولكن كيف يمكن تصميم بوابة تحمل كل المميزات؟ 

صدق أو لا تصدق، فهناك عدد لا نهائي من الخامات والأشكال والألوان الموجودة في البوابات المنزلقة أو القابلة للطي والتي يمكن منها اختيار التصميم المناسب، وإذا كنت لا تصدقنا بعد فهذا الكتاب سيعرض لك 10 أفكار مختلفة لبوابات وواجهات من فنزويلا حتما ستجد منها ما يناسب السعودية…

1- نباتات على البوابة

Valle Anahuac, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

في بعض الأحيان لا نكن محظوظين أو لا نملك مساحة مخصصة لحديقة أمامية صغيرة، ولكن هذه ليست بمشكلة بعد الىن إذا احتوت البوابة على مجموعة من النباتات كجزء رئيسي من تصميمها، لاحظ في هذا التصميم مجموعة من النباتات الجميلة تزين البوابة من الأعلى مما يسمح للنباتات أن تنمو بحرية ويضيف حيوية وبهجة على الواجهة. 

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2- واجهة بأعلى درجات الأمان

PROYECTO RUBIO, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

مثالية للمنازل التي تملك جيران غير مرغوب فيهم، أو للراغبين في الحفاظ على أعلى قدر من الخصوصية، بوابات صلبة تضمن درجة كبيرة من الأمان وواجهة مهيبة كما نرى، مع استخدام ألوان زاهية وخامات مثيرة للاهتمام، التصميم هنا أعطى الحياة للحديد والخشب وصنع واجهة رائعة. 

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3- خطوط دقيقة وجميلة

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

الحفاظ على الأمان بأعلى قدر ممكن مع هذا التصميم، والذي منحنا أيضا واجهة جميلة وبسيطة مع هذه الإضاءة، البوابة موجودة بخطوط أفقية متوازية بمساحات صغيرة بين كل خط والذي يليه للسماح برؤية واضحة من الداخل بالإضافة إلى مرور الهواء لإنعاش المنزل، ما يجعل الواجهة تبدو مضيئة وناعمة.

4- تحديد المحاور

Proyecto ASE 5a, Mstudio Arquitectura+Construccion Mstudio Arquitectura+Construccion منازل الطوب Multicolored
Mstudio Arquitectura+Construccion

Mstudio Arquitectura+Construccion
Mstudio Arquitectura+Construccion
Mstudio Arquitectura+Construccion

حافظت هذه البوابة الحديثة والكهربائية على الجمال والأمان للمنزل، ألوان محايدة دون أي زخرفة كبيرة، وباب الكراج الموجود بمساحة كبيرة بمحور طولي بطريقة تسمح للضوء بالمرور وتعطي لمسة مثيرة للاهتمام في واجهة المنزل.

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5- حدود مذهلة ومحددة

RESIDÊNCIA ASSOBRADADA PARA UM CASAL, Amauri Berton Arquitetura Amauri Berton Arquitetura منازل
Amauri Berton Arquitetura

Amauri Berton Arquitetura
Amauri Berton Arquitetura
Amauri Berton Arquitetura

وضع حدود واضحة لبداية المنزل أمر مهم، مدخل السيارات يجب أن يكون صلبا يتحمل مرور السيارات، وهو هنا متناقض تمامًا مع باقي الواجهة التي تظهر بمظهر رقيق، وبأسلوب عصري في التصميم ظهرت بوابة الكراج باللون الأبيض لتصنع تباينًا رائعا مع الجدران الدافئة بجانبها.

6- ما رأيك بدمج الخشب مع الصلب؟

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هل تبحث عن التوازن بين الصلابة والشفافية؟، أبواب هذا المرآب (الكراج) تجمع بين الألواح الخشبية والمطاط الصلب باللون الأسود تظهر بشكل أنيق وحاد في نفس الوقت.

الجمع بين العناصر بهذه الطريقة يحافظ على الخصوصية عند مستوى معين، مما يجعل من الأسهل ملاحظة حدود المنزل من الداخل أو الخارج دون أن تحجب البوابة الرؤية.

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7- بوابة بسيطة ولكنها آمنة

Proyectos Recientes, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

نحن نحب هذا المزيج الرائع من الأبيض والرمادي، اتحاد الألوان المحايدة والمشرقة ظاهر للغاية في واجهة هذا المنزل. 

بوابة المنزل هنا باللون الرمادي ولمسة مختلفة من الخطوط الأفقية المتوازية تسمح برؤية واضحة وتهوية جيدة وهو امر في غاية الاهمية عندما تمتلك حديقة أمامية في المنزل أو تحب مرافقة الحيوانات الأليفة التي تميل إلى الحرية وعندها ستجدها بتسلية نفسها مع المارّة.

8- بوابة مثالية لأي منزل فنزويلي

Residencial Europa, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

يقدم CoturierStudio اقتراح لسياج عصري ومتكامل للمنازل الفنزويلية، بوابة هذا المنزل تم صنعها من قطعة فولاذ واحدة مع مواد حديثة وعصرية مثل الزجاج والطوب. 

هذه البوابة البسيطة يمكن أن تندمج وتتكيف مع أي منزل، ويمكن التحكم في فتحها يدويا أو إلكترونيا.

9- تصميم الواجهة = تصميم البوابة

Proyecto Casa MF, Acrópolis Arquitectura Acrópolis Arquitectura منازل حجر White
Acrópolis Arquitectura

Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura

أحد الأفكار السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج إلى مجهود وتفكير عميق، هي استخدام نفس المواد المصنوع منها الواجهة في صنع البوابة، لاحظ كيف تبدو هذه الخطوط الأفقية جميلة في مدخل المشاة ومدخل السيارات، وفي نفس الوقت مصممة ببساطة وبشكل مينيمال. 

10- بوابة حديثة ومضيئة

Casa IL, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

من المهم دائما الحفاظ على واجهة المنزل مضيئة من أجل الأمان وإضاءة المنزل ليلًا للسيارات من اجل رؤية واضحة لدخول المنزل. 

يمكن بطرق بسيطة في الإضاءة جعل البوابة تبدو مختلفة تماما وحديثة جدا، نلقي نظرة على هذه المصابيح المسلّطة على بوابة المرآب والتي يوفر موقعها إضاءة مباشرة من أعلى تخلق ظلال وأضواء رائعة على سطحه.

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شقة صغيرة حالمة كـ سيمفونية ناعمة
ما رأيكم في تصميمات البوابات الفنزويلية؟ 

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