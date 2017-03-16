12 فكرة للشوايات والمواقد الخشبية يمكنك صنعها الآن!

بغض النظر عن التوقيت أو المكان الذي تعيش فيه، ففي عطلة نهاية الأسبوع الدافئة مع العائلة والتجمعات، وجود شواية مصنوعة يدويًا يحتاجها الجميع في هذا الوقت، لحم ودجاج مشوي وساخن مع ألعاب للتسلية وتسامر وأحاديث ليلية عن الذكريات والأيام الرائعة التي كانت تجمع جميع أفراد العائلة قبل رحلة الحياة والسفر.

12 مثال رائع للشوايات اليدوية سهلة البناء يمكنك أن تحصل على واحدة منها في فناء أو شرفة منزلك مخصصة للعائلة والأصدقاء في عطلات نهاية الأسبوع، في بعض التصميمات ستجد شواية وفرن مخصص لصنع البيتزا المنزلية التي يحبها الجميع مصنوعة على الحطب ليكون لها نكهة مميزة، لنبدأ جولتنا الآن!