12 فكرة للشوايات والمواقد الخشبية يمكنك صنعها الآن!

بغض النظر عن التوقيت أو المكان الذي تعيش فيه، ففي عطلة نهاية الأسبوع الدافئة مع العائلة والتجمعات، وجود شواية مصنوعة يدويًا يحتاجها الجميع في هذا الوقت، لحم ودجاج مشوي وساخن مع ألعاب للتسلية وتسامر وأحاديث ليلية عن الذكريات والأيام الرائعة التي كانت تجمع جميع أفراد العائلة قبل رحلة الحياة والسفر.
12 مثال رائع للشوايات اليدوية سهلة البناء يمكنك أن تحصل على واحدة منها في فناء أو شرفة منزلك مخصصة للعائلة والأصدقاء في عطلات نهاية الأسبوع، في بعض التصميمات ستجد شواية وفرن مخصص لصنع البيتزا المنزلية التي يحبها الجميع مصنوعة على الحطب ليكون لها نكهة مميزة، لنبدأ جولتنا الآن!
باستخدام الطوب والنمط الريفي يبدو هذا التصميم رائع، نحن نرى بالفعل في الخلفية صورة من جبال الأنديز وجسر على بحيرة مناسب لهذا التصميم الريفي.
لا يمكنك الشكوى حتى وإن كانت مساحة المنزل صغيرة، هذه الشواية مثالية للمنازل أو الشقق الصغيرة.
إذا كان منزلك مصمما على النمط الاستعماري، سيتلائم تصميم هذه الشواية في فناء منزلك بشكل مثالي للاستمتاع بجلسات عائلية وحفلات شواء.
هذا التصميم يمتلك كل شيء وهو مثالي لاحتوائه على سقف في الأيام والليالي الممطرة للاستمتاع بالصحبة والتجمعات دون أن تبتل أثناء الشواء!
تصميم جيد ورائع عندما تمتلك مساحة وموارد وفنيين من أجل تنفيذه بدقة.
الطوب هو المادة المثالية في المطابخ والشوايات والأفران الموجودة في مساحة الفناء المفتوحة بمنزلك، ومن الأفضل أن يكون طوب حراري وتتاكد من تحمله لدرجات الحرارة العالية عند البناء والتشطيب، وفي الغالب لن تواجه مشاكل في حالة استخدام هذه الخامة والتشطيبات.
في هذا الفرن الخشبي يمكنك شوي خروف صغير، وتنتشر الرائحة الشهية للحم المشوي في أرجاء المنزل الموجود بالريف وسط العائلة والأصدقاء.
ليس عليك بناء مبنى كبير لكي تحصل على كل ما تريد بداخله، يمكن أن يكون صغير الحجم وبداخله كل احتياجاتك!
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موقد بتصميم متدرج من الطوب، يسمح حبوجود قاعدة عريضة تحتوي على جميع الاحتياجات، وتنتهي في الاعلى بالمدخنة وهي وسيلة التخلص من الدخان الموجود بالغرفة.
هذه المساحة المصممة لموقد خشبي مثالي للمنازل المستخدمة للأخشاب في تصميمها الداخلي والخارجي.
باستخدام فتحة في الجدار يوجد هنا موقد من الطوب على الجدار بالكامل مع مطبخ وشواية من الحطب.
في المناطق الباردة يمكنك الاستمتاع بهذا التصميم في منزل عائلي كبير، يحتوي على فرن وموقد يقدمان حلًا مثاليًا لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بالليالي الباردة.