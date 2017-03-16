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12 فكرة للشوايات والمواقد الخشبية يمكنك صنعها الآن!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Кулинария, Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 KitchenKitchen utensils
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بغض النظر عن التوقيت أو المكان الذي تعيش فيه، ففي عطلة نهاية الأسبوع الدافئة مع العائلة والتجمعات، وجود شواية مصنوعة يدويًا يحتاجها الجميع في هذا الوقت، لحم ودجاج مشوي وساخن مع ألعاب للتسلية وتسامر وأحاديث ليلية عن الذكريات والأيام الرائعة التي كانت تجمع جميع أفراد العائلة قبل رحلة الحياة والسفر. 

12 مثال رائع للشوايات اليدوية سهلة البناء يمكنك أن تحصل على واحدة منها في فناء أو شرفة منزلك مخصصة للعائلة والأصدقاء في عطلات نهاية الأسبوع، في بعض التصميمات ستجد شواية وفرن مخصص لصنع البيتزا المنزلية التي يحبها الجميع مصنوعة على الحطب ليكون لها نكهة مميزة، لنبدأ جولتنا الآن! 

1- فرن وموقد متوسط الحجم في فناء مفتوح أو مكان شديد البرودة!

Наружный комплекс, Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 KitchenKitchen utensils الطوب Pink
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

باستخدام الطوب والنمط الريفي يبدو هذا التصميم رائع، نحن نرى بالفعل في الخلفية صورة من جبال الأنديز وجسر على بحيرة مناسب لهذا التصميم الريفي. 

2- مدمج ومثالي للأفنية والشرفات الصغيرة في المنازل أو الشقق

Барбекю мангал с печью под казан, Moko barbecue Moko barbecue KitchenKitchen utensils الطوب Red
Moko barbecue

Moko barbecue
Moko barbecue
Moko barbecue

لا يمكنك الشكوى حتى وإن كانت مساحة المنزل صغيرة، هذه الشواية مثالية للمنازل أو الشقق الصغيرة.

3- الطوب هو تصميم تقليدي وساحر دائمًا

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

إذا كان منزلك مصمما على النمط الاستعماري، سيتلائم تصميم هذه الشواية في فناء منزلك بشكل مثالي للاستمتاع بجلسات عائلية وحفلات شواء. 

4- مع مدخلين للحطب ومساحة لشواياتين

Кулинария, Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 KitchenKitchen utensils
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

هذا التصميم يمتلك كل شيء وهو مثالي لاحتوائه على سقف في الأيام والليالي الممطرة للاستمتاع بالصحبة والتجمعات دون أن تبتل أثناء الشواء! 

5- فرن حطب صغير مع مساحة جيدة لباقي البناء

Наружный комплекс, Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 KitchenKitchen utensils الطوب White
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

تصميم جيد ورائع عندما تمتلك مساحة وموارد وفنيين من أجل تنفيذه بدقة. 

6- مثالي للسهرات العائلية في الفناء!

Кулинария, Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 KitchenKitchen utensils
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

الطوب هو المادة المثالية في المطابخ والشوايات والأفران الموجودة في مساحة الفناء المفتوحة بمنزلك، ومن الأفضل أن يكون طوب حراري وتتاكد من تحمله لدرجات الحرارة العالية عند البناء والتشطيب، وفي الغالب لن تواجه مشاكل في حالة استخدام هذه الخامة والتشطيبات. 

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7- ما رأيك في فرن باستخدام الخشب في منزل ريفي؟

Наружный комплекс, Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 KitchenKitchen utensils الطوب White
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

في هذا الفرن الخشبي يمكنك شوي خروف صغير، وتنتشر الرائحة الشهية للحم المشوي في أرجاء المنزل الموجود بالريف وسط العائلة والأصدقاء. 

8- يحتوي على كل شيء بشكل مدمج!

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

ليس عليك بناء مبنى كبير لكي تحصل على كل ما تريد بداخله، يمكن أن يكون صغير الحجم وبداخله كل احتياجاتك! 

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9- تصميم هرمي من القاعدة إلى الموقد

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

موقد بتصميم متدرج من الطوب، يسمح حبوجود قاعدة عريضة تحتوي على جميع الاحتياجات، وتنتهي في الاعلى بالمدخنة وهي وسيلة التخلص من الدخان الموجود بالغرفة. 

10- مساحة مريحة في مكان الموقد!

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

هذه المساحة المصممة لموقد خشبي مثالي للمنازل المستخدمة للأخشاب في تصميمها الداخلي والخارجي. 

11- الجدار بأكمله

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

باستخدام فتحة في الجدار يوجد هنا موقد من الطوب على الجدار بالكامل مع مطبخ وشواية من الحطب. 

12- موقد مثالي للمنازل العائلية

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

في المناطق الباردة يمكنك الاستمتاع بهذا التصميم في منزل عائلي كبير، يحتوي على فرن وموقد يقدمان حلًا مثاليًا لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بالليالي الباردة. 

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