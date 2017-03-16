9 أفكار لتجديد الأريكة بغرفة المعيشة

إذا كنت تمتلك أريكة جيدة، فلماذا تلجأ إلى التخلص منها كما لو أنها بلا قيمة؟!

على العكس الأفضل الاستفادة من هيكلها المتماسك وإعادة صنعها بشكل جديد، وبهذه الطريقة ستكون حققت الجانب الاقتصادي دون تكلفة كبيرة واستثمرت الأموال في تجديد الأقمشة فقط وهذا أمر سهل الحصول عليه، فأنت تحتاج إلى الإبداع والابتكار في الأفكار التي تضيفها لتغيير شكل غرفة المعيشة من خلال القماش الجديد!

في هذا الكتاب ستجد مساحات رائعة من الغرف تحتوي على أرائك معاد استخدام الهيكل الأساسي له وتجديد القماش الموجود بأشكال وألوان مختلفة، حتى أنك الآن يمكنك الحصول على تصاميم محددة للأقمشة حسب ذوقك الخاص تطلبها بشكل خاص من المصنع لتصبح غرفتك الخاصة أكثر تميزًا وأناقة!