9 أفكار لتجديد الأريكة بغرفة المعيشة

إذا كنت تمتلك أريكة جيدة، فلماذا تلجأ إلى التخلص منها كما لو أنها بلا قيمة؟!
على العكس الأفضل الاستفادة من هيكلها المتماسك وإعادة صنعها بشكل جديد، وبهذه الطريقة ستكون حققت الجانب الاقتصادي دون تكلفة كبيرة واستثمرت الأموال في تجديد الأقمشة فقط وهذا أمر سهل الحصول عليه، فأنت تحتاج إلى الإبداع والابتكار في الأفكار التي تضيفها لتغيير شكل غرفة المعيشة من خلال القماش الجديد!
في هذا الكتاب ستجد مساحات رائعة من الغرف تحتوي على أرائك معاد استخدام الهيكل الأساسي له وتجديد القماش الموجود بأشكال وألوان مختلفة، حتى أنك الآن يمكنك الحصول على تصاميم محددة للأقمشة حسب ذوقك الخاص تطلبها بشكل خاص من المصنع لتصبح غرفتك الخاصة أكثر تميزًا وأناقة!
في كل بيت توجد قطعة من الأثاث لا تصلح لعمل أي شيء وتريد التخلص منها ورميها خارج المنزل، ولكن هذه المرة نريد منك أن تضع خيار التجديد على الطاولة لتجديد مظهرها واستخدام أفضل ما فيها: هيكلها الأساسي.
إذا اتخذت قرارك الآن كل ما عليك فعله أن تأخذ أبعاد الأريكة قطعة قطعة، ثم تذهب لتشتري القماش الذي تريد!
تغيير شكل الأريكة ليس شيئًا صعبًا، فكل ما تحتاج إليه هو أخذ القياسات الصحيحة لكل قطعة لجعل القالب يظهر بشكل مثالي في النهاية، وبالطبع عليك أن تزيل كل قطع القماش والتنجيد القديمة من جميع الزوايا قبل وضع القطع الجديدة.
في هذا التصميم جاء قماش الكراسي بألوان مبهجة كالأزهار لإضافة الحياة إلى الغرفة، وباستخدام الوسادات البرتقالية أصبحت الأريكة متناسقة مع الكراسي بشكل مثالي.
الخبراء في REDESIGN INTERIORS صنعوا غرفة مليئة بالأقمشة المتنوعة والألوان المختلفة، وعلى الرغم من غراب الفكرة وعدم تناسق الأشكال معًا بشكل مثالي إلا أنها الآن أصبحت غرفة مثالية للابتعاد عن الأنماط التقليدي وفرض النمط البوهيمي في التصميم، لاحظ كيف ان هناك أريكة واحدة تحتوي على نصفين: أحدهما بنقوشات الأزهار والآخر بألوان مختلفة!
أغلب هذه الأنواع من الكراسي تفقد شكلها بمرور الوقت، فهي من الأساس مصنوعة بطريقة تجعل استخدامها أكثر والتحميل عليها بشكل زائد ما يجعلها متهالكة بشكل أسرع، ولذلك يجب أن تحذر وتتفقد الهيكل السفلي لها جيدًا قبل تجديدها.
إذا لاحظت أي قطع وتهالك في هذه الكراسي عليك بتغيير الأقمشة فورًا، واستبدالها بأقمشة مليئة بنقوشات ملونة كالأزهار، واحرص على خلق تباين في الألوان الموجودة بالقماش، وهناك خيار آخر للقماش أن يكون خشنًا بعض الشيء وبلون واحد كما نرى.
أحد أهم مزايا الأرائك المنجّد والمغطّى بالأقمشة هو إمكانية وضع لمسات مثيرة وساحرة عليه، والجمع بينه وبين أشياء كثيرة وسيظهر بشكل مثالي!
تخيل أن أمامك مئات من اختيارات الأقمشة: الخطوط والنقاط والأرابيسك والشامات والحيوانات إلخ، كل ما تريد ستراه أمامك وبتكلفة قليلة، لذلك ننصح بزيارة أكثر من متجر لتحليل الأسعار ومقارنتها، ويجب ان تعلم قبل البدء في رحلتك كم مترًا ستحتاج من القماش لإنهاء أعمال التجديد بشكل مثالي.
هذا اللون من الألوان المفضَلة والتي تجلب الإشراق والضوء والجمال إلى الغرفة، على الرغم من أنه لون صعب ولا يفضله الكثيرين لصعوبة تنظيفه والاعتناء به، لذا من الممكن أن تختار الجلد الأبيض بدلًا من المنسوجات والأقمشة، فالجلد بطبيعة الحال سيتحمل أكثر ويسهل نظافته.
في الغرف الصغيرة يمكن استخدام هذا اللون لإعطاء شعور بكبر المساحة.
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هذا هو واحد من الخيارات الأكثر تنوعا لدينا اليوم، وهو رائع خصوصا في الشقق الموجودة على الشاطئ حيث تصبح الرطوبة مرتفعة، ولذا فإننا نقترح إنشاء بطانة بألوان مختلفة بحيث يمكنك تغييرها وفقا للمناسبات المختلفة بدلا من تنجيد الأثاث، ستحتاج فقط لتركيب البطانة على الأثاث لحمايته.
اختبر مهاراتك في التصميم والديكور في هذه الفكرة الجديدة التي تستفيد من مزايا الهيكل الجيد للأثاث وإعادة تنجيده مرة أخرى، فإذا لم ترغب في إزالة القماش القديم ما عليك إلا أن تضيف له شكلًا جديدًا وتتركه كما هو!
نراهن بعد حدوث هذا التغيير لن يتعرف أحد على ما حدث، ما عليك إلا أن تختار ألوان قريبة للألوان الموجودة قديمًا أو نفس الألوان!
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الجمع بين الأقمشة المختلفة والتصميمات ليس بأمر سهل وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمفروشات، لذا قبل أن تذهب لشراء أمتار من القماش يجب أن تتأكد من شكلها النهائي في المنزل!
استخدام عينة قبل شراء القماش بالكامل هي حركة ذكية لاختباره أولا مع الأثاث، في هذا التصميم السجادة والكراسي يتلائمان بشكل ممتاز في شكل ولون ونوع القماش.