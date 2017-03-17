7 أفكار اقتصادية وغير مكلّفة لتصميم أرضية منزلك

عندما نفكر في الشكل الجمالي لأرضية المنزل في المقام الأول فإننا لا نفكر في استخدام خامات رخيصة بل نفكر في استخدام الخامات المناسبة لهذا الهدف مثل: الماهوجني والجرانيت!
وهذه المرة سنريكم كيف يمكن تثبيت هذه الأرضية بسهولة والاستمتاع بها في دقائق معدودة، وهناك الكثير من المواد التي تستحق تجربتها لتحقيق ما تريد، في هذا الكتاب سنتعرف على خصائص هذه المواد الجديدة التي سيطرت على السوق مؤخرًا وحققت الهدف الجمالي بجودة جيدة وأسعار معقولة.
اختيار النموذج الأفضل يعتمد على التصميم المناسب لاحتياجاتك، وفي هذه الغرفة نختار الخامة الاقتصادية والتي يمكن تثبيتها بسرعة، الفينيل مادة قوية وسهلة التنظيف وفوق كل هذا لا تتلف بسرعة وإن حدث ذلك فهي لا تترك أثرًا كبيرًا كالماهوجني، وهي أيضا مقاومة بشكل جيد لمواد التنظيف المختلفة.
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مشمع الأرضيات واحد من الخيارات الأكثر شعبية هذه الأيام، ويستخدم في المساحات المستخدمة باستمرار طوال اليوم فمهما حدث من تغيرات في حالته فلن تلاحظ بسبب وجود طبقة تحته تحمل نفس لونه وهذه من مميزاته الكبيرة.
هذه أحد الخيارات الأكثر شهرة في حال أردت إعطاء جاذبية أكثر للأرضيات الموجودة بالفعل، وهذا الحل لا يتأثر بالزمن ما يجعله استثمار على المدى البعيد، لتوفير بعض المال ننصحك بتغطية المناطق التي تحتاج إلى ذلك فقط ، وتذكر أنه في بعض الأحيان لا تحتاج إلى تغيير 360 درجة!
هذه المادة تبهرنا دائمًا، فشكلها النهائي يظهر بشكل مذهل ورائع بسبب لمعانها وسهولة تثبيتها في أي مساحة، ومن ضمن مميزاتها أيضا سرعة وضعها على الأرضية وتصبح صالحة بمجرد أن تجف، والسمك المثالي لطبقة الأسمنت تتراوح ما بين 3-5 سنتيمتر، ويمكنك تغيير الخامة بالطبع من غرفة إلى أخرى، فالإبداع يحول المستحيل إلى حقيقة!
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البلاط المصنوع من الخشب أصبح واحد من أفضل الخيارات المستخدمة في الأرضيات، فهو سهل التركيب وقبل كل شيء لم يعد مكلّفًا!
استخدم هذه المادة كسلاحك السري في حال أردت القيام بتغييرات سريعة، مقاومة للزمن، ومقاومة للانزلاق، وعنصر الميلامين الموجود بها يجعلها مقاومة للإشعاع لذا فهي مقاومة للأضرار بشكل جيد.
خبراء UK ARCHITECTURAL ANTIQUES يوضحون لنا كيفية الاستفادة من بعض ألواح الخشب على أرضية الغرفة، من بين مزايا هذه المادة الرائعة هي سرعة تثبيتها وسهولة تنظيفها واللمعان الذي يضيفه الورنيش عليها بعد دهانها، إلى جانب الشكل القديم والعتيق الذي يجعل شكلها أكثر إثارة للاهتمام.
هذه المادة هي واحدة من أكثر المواد توفيرًا للأموال وسهلة عند الحصول عليها، يمكن الحصول على صيانة ممتازة لمادة الفلين، وتستخدم على نطاق واسع في استوديوهات التسجيل بسبب قدرتها على عزل الصوت، كما أنها تمتص الحرارة والرطوبة ما يجعلها واحدة من الأرضيات الأكثر استخداما في غرفة الأولاد، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تسمح بحدوث انهيارات أرضية مفاجئة، وجيدة جدا مع النظام البيئي نظرا لأنها تقلل من مستوى الإشعاع.