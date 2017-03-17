7 أفكار اقتصادية وغير مكلّفة لتصميم أرضية منزلك

عندما نفكر في الشكل الجمالي لأرضية المنزل في المقام الأول فإننا لا نفكر في استخدام خامات رخيصة بل نفكر في استخدام الخامات المناسبة لهذا الهدف مثل: الماهوجني والجرانيت!

وهذه المرة سنريكم كيف يمكن تثبيت هذه الأرضية بسهولة والاستمتاع بها في دقائق معدودة، وهناك الكثير من المواد التي تستحق تجربتها لتحقيق ما تريد، في هذا الكتاب سنتعرف على خصائص هذه المواد الجديدة التي سيطرت على السوق مؤخرًا وحققت الهدف الجمالي بجودة جيدة وأسعار معقولة.