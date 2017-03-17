الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار اقتصادية وغير مكلّفة لتصميم أرضية منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
Loading admin actions …

عندما نفكر في الشكل الجمالي لأرضية المنزل في المقام الأول فإننا لا نفكر في استخدام خامات رخيصة بل نفكر في استخدام الخامات المناسبة لهذا الهدف مثل: الماهوجني والجرانيت! 

وهذه المرة سنريكم كيف يمكن تثبيت هذه الأرضية بسهولة والاستمتاع بها في دقائق معدودة، وهناك الكثير من المواد التي تستحق تجربتها لتحقيق ما تريد، في هذا الكتاب سنتعرف على خصائص هذه المواد الجديدة التي سيطرت على السوق مؤخرًا وحققت الهدف الجمالي بجودة جيدة وأسعار معقولة.

1- اختيار أرضية من الفينيل

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

اختيار النموذج الأفضل يعتمد على التصميم المناسب لاحتياجاتك، وفي هذه الغرفة نختار الخامة الاقتصادية والتي يمكن تثبيتها بسرعة، الفينيل مادة قوية وسهلة التنظيف وفوق كل هذا لا تتلف بسرعة وإن حدث ذلك فهي لا تترك أثرًا كبيرًا كالماهوجني، وهي أيضا مقاومة بشكل جيد لمواد التنظيف المختلفة. 

اقرأ أيضا: 9 أرضيات متميزة لممرات منزلك

2- ما رأيك باستخدام المشمع في الأرضيات؟

meditationsort - galerie mit geländer aus bambusstäben, allmermacke allmermacke Walls & flooringWall & floor coverings خيزران
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

مشمع الأرضيات واحد من الخيارات الأكثر شعبية هذه الأيام، ويستخدم في المساحات المستخدمة باستمرار طوال اليوم فمهما حدث من تغيرات في حالته فلن تلاحظ بسبب وجود طبقة تحته تحمل نفس لونه وهذه من مميزاته الكبيرة. 

3- اختيار البلاط مع البلاط!

MGV House, Giuseppe Tucci Interior Designer Giuseppe Tucci Interior Designer راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Giuseppe Tucci Interior Designer

MGV House

Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer

هذه أحد الخيارات الأكثر شهرة في حال أردت إعطاء جاذبية أكثر للأرضيات الموجودة بالفعل، وهذا الحل لا يتأثر بالزمن ما يجعله استثمار على المدى البعيد، لتوفير بعض المال ننصحك بتغطية المناطق التي تحتاج إلى ذلك فقط ، وتذكر أنه في بعض الأحيان لا تحتاج إلى تغيير 360 درجة! 

4- استخدام الأسمنت اللامع سيكون في صالحك!

CASA 1101 by Harquitectes, HARQUITECTES HARQUITECTES مطبخ
HARQUITECTES

HARQUITECTES
HARQUITECTES
HARQUITECTES

هذه المادة تبهرنا دائمًا، فشكلها النهائي يظهر بشكل مذهل ورائع بسبب لمعانها وسهولة تثبيتها في أي مساحة، ومن ضمن مميزاتها أيضا سرعة وضعها على الأرضية وتصبح صالحة بمجرد أن تجف، والسمك المثالي لطبقة الأسمنت تتراوح ما بين 3-5 سنتيمتر، ويمكنك تغيير الخامة بالطبع من غرفة إلى أخرى، فالإبداع يحول المستحيل إلى حقيقة! 

اقرأ أيضا: الارضيات الخرسانية آخر صيحات التشطيب

5- البلاطات الخشبية عنوان الجمال

Flooring Services, Johannesburg Laminate Flooring Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

البلاط المصنوع من الخشب أصبح واحد من أفضل الخيارات المستخدمة في الأرضيات، فهو سهل التركيب وقبل كل شيء لم يعد مكلّفًا! 

استخدم هذه المادة كسلاحك السري في حال أردت القيام بتغييرات سريعة، مقاومة للزمن، ومقاومة للانزلاق، وعنصر الميلامين الموجود بها يجعلها مقاومة للإشعاع لذا فهي مقاومة للأضرار بشكل جيد.

6- طبقة من الخشب الريفي

Reclaimed Hardwood Parquet Flooring UKAA | UK Architectural Antiques BathroomTextiles & accessories
UKAA | UK Architectural Antiques

Reclaimed Hardwood Parquet Flooring

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

خبراء UK ARCHITECTURAL ANTIQUES يوضحون لنا كيفية الاستفادة من بعض ألواح الخشب على أرضية الغرفة، من بين مزايا هذه المادة الرائعة هي سرعة تثبيتها وسهولة تنظيفها واللمعان الذي يضيفه الورنيش عليها بعد دهانها، إلى جانب الشكل القديم والعتيق الذي يجعل شكلها أكثر إثارة للاهتمام.

اقرأ أيضا: 10 أرضيات مختلفة للغرف (ومميزات وعيوب كل منها)

7- الفلين هو خيار جيد جدا

Linocork (Cork & Linoleum) Granorte Walls & flooringWall & floor coverings
Granorte

Linocork (Cork & Linoleum)

Granorte
Granorte
Granorte

هذه المادة هي واحدة من أكثر المواد توفيرًا للأموال وسهلة عند الحصول عليها، يمكن الحصول على صيانة ممتازة لمادة الفلين، وتستخدم على نطاق واسع في استوديوهات التسجيل بسبب قدرتها على عزل الصوت، كما أنها تمتص الحرارة والرطوبة ما يجعلها واحدة من الأرضيات الأكثر استخداما في غرفة الأولاد، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تسمح بحدوث انهيارات أرضية مفاجئة، وجيدة جدا مع النظام البيئي نظرا لأنها تقلل من مستوى الإشعاع.

تصميم شقة 60 متر تجمع بين الأناقة والحداثة
ما رأيكم في هذه الخامات؟ هل جربتم أي منها؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً