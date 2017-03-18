حوض استحمام وكابينة استحمام في مكان واحد.. كيف يمكن ذلك؟

أي شخص لديه الفرصة للحصول على حوض استحمام أو دش (كابينة استحمام) داخل الحمام الخاص به، يجب فقط أن تطرح هذه الفكرة على نفسك!
بهذه الطريقة ليس عليك الاختيار بين الدش وحوض الاستحمام وهذا الاختيار دائما ما يكون صعبا، وهناك بعض الأسباب التي تدفعنا لاختيار الدش (سرعة التركيب، والمساحة، وسهولة الحركة)، وهناك آخرين سوف يختارون حوض الاستحمام للحصول على (الاسترخاء، والتصميم الرائع).
أما في حالة وجود كلا الخيارين يمكنك الحصول على جميع المزايا، بالإضافة إلى أن الجمع بين حوض الاستحمام والدش في الحمام ستكون مثيرة!
في كتاب الأفكار اليوم نعرض لكم العديد من الحمامات، وكلها تحتوي دش وحوض استحمام في نفس المساحة، وبصرف النظر عن الصور وجمالها سنقدم أيضا شرح لكيفية الجمع بين الاثنين، الآن لنلقي نظرة سريعة!
على أحد الجوانب يوجد حوض الاستحمام وعلى الجانب الآخر يوجد الدش، شكل رائع من الرفاهية!
وعلى الرغم من أنها بجانب بعضها إلا أن هناك جدار كامل يفصل بين المساحتين، كما يمنع هذا الجدار تناثر الماء من منطقة الدش إلى الجهة الأخرى.
الدش بالتصميم الإيطالي وحوض الاستحمام داخل رخام باللون الوردي الجميل،يضيف رقة وسحر إلى الحمام.
وهناك طريقة أخرى لفصل الدش وحوض الاستحمام وهي اختيار زجاج بسيط وشفاف.
هنا تم تغطية أرضية الحمام ونصف الجدار الخاص بحوض الاستحمام وجدار كابينة الاستحمام ببلاط الموزاييك الأسود الأنيق، وعلى الرغم من ذلك لم نشعر بالظلام في المكان بسبب وجود فتحات في السقف لدخول الإضاءة بشكل مستمر، مع سقف مغطى بالخشب لإضافة الأناقة والراحة إلى الحمام.
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للوهلة الأولى عندما ننظر إلى الصورة لا نرى فاصلًا بين حوض الاستحمام ومكان الدش، ولكن بالفعل هناك جدار زجاجي شفاف يمنع قطرات الماء المتناثرة في منطقة الدش من الخروج إلى الجهة الأخرى.
يتميز هذا التصميم بالألوان الحيادية، واللمعان، والمرآة، وحتى النباتات الموجودة في آخر الحمام تجعله مثالي للغاية، وبالنهاية فإن التصميم العصري لحوض الاستحمام والدش باللون الأبيض لمسة راقية وجميلة!
في هذا المثال حوض الاستحمام مرة أخرى محمي بجدار صغير يمنحه بعض الخصوصية، أما الدش فيوجد بكابينة زجاجية كما هو واضح.
لاحظ تفاصيل الإضاءة، كل مكان في الحمام لديه وحدات إضاءة بالسقف خاصة به، ووجود النباتات أيضا في الفصل بين المساحتين فكرة ذكية في الديكور.
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كل التصميمات جميلة ونحن في حيرة لاختيار أجملهم، فمع كل تصميم نشعر بالجمال والأناقة والسحر واحد تلو آخر، ولكن بالطبع هذا التصميم وهذه المساحة التي تحتوي على دش وحوض استحمام لا تعتمد فقط على الجمال بل على استخدام مساحة الأرض.
الآن في هذه الحالة، لم يكن من الممكن وضع حوض الاستحمام أمام كابينة الاستحمام فعرض الحمام صغير، لذلك اختاروا وضع حوض الاستحمام بزاوية بجانب النافذة مباشرة.
إذا كانت حالتك كهذه يجب عليك الاتصال مع الخبراء للقيام بها بأفضل شكل.
لا يحتوي الحمام على مكان استحمام كبير فقط، بل أيضا يوجد هنا
بانيو سبا!
هذه المساحة رائعة لقضاء بضع ساعات للحصول على الاسترخاء والراحة، مكان الدش والبانيو سبا مرتبطان بقاعدة واحدة ويفصلهما هذا السلم الأبيض.
هنا يوجد الدش وحوض الاستحمام على نفس القاعدة باللون الأبيض وكأنهما واحد، والألوان هنا لعبت دورًا رائعًا في ظهوره بهذا الشكل الرائع بالنهاية!
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