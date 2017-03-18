حوض استحمام وكابينة استحمام في مكان واحد.. كيف يمكن ذلك؟

أي شخص لديه الفرصة للحصول على حوض استحمام أو دش (كابينة استحمام) داخل الحمام الخاص به، يجب فقط أن تطرح هذه الفكرة على نفسك!

بهذه الطريقة ليس عليك الاختيار بين الدش وحوض الاستحمام وهذا الاختيار دائما ما يكون صعبا، وهناك بعض الأسباب التي تدفعنا لاختيار الدش (سرعة التركيب، والمساحة، وسهولة الحركة)، وهناك آخرين سوف يختارون حوض الاستحمام للحصول على (الاسترخاء، والتصميم الرائع).

أما في حالة وجود كلا الخيارين يمكنك الحصول على جميع المزايا، بالإضافة إلى أن الجمع بين حوض الاستحمام والدش في الحمام ستكون مثيرة!

في كتاب الأفكار اليوم نعرض لكم العديد من الحمامات، وكلها تحتوي دش وحوض استحمام في نفس المساحة، وبصرف النظر عن الصور وجمالها سنقدم أيضا شرح لكيفية الجمع بين الاثنين، الآن لنلقي نظرة سريعة!