تصميم بسيط وأنيق لشقة عائلية على مساحة 90 متر

في هوميفاي نحب دائمًا تقديم مشروعات مميزة وتعمل على حل المشكلات التي يراها الكثيرين، ومشكلة المساحات الصغيرة والمحدودة التي أصبحت منتشرة في الشقق العصرية والموجودة في المدن الكبيرة هي مشكلة تؤرق كثير من العائلات على وجه التحديد، فوجود أسرة يعني أنك لم تعد بمفردك، وستحتاج إلى جميع الإمكانيات في هذه الشقة الصغيرة، فكيف يمكن تحقيق ذلك في هذه المساحة؟!

اليوم نقدم لكم مشروعًا مميزا لشقة عائلية على مساحة 90 متر تقدم لك حلولًا مميزة تستطيع الاستفادة منها عند تصميم شقتك الخاصة، فهيا نبدأ الجولة…