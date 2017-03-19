تصميم بسيط وأنيق لشقة عائلية على مساحة 90 متر

في هوميفاي نحب دائمًا تقديم مشروعات مميزة وتعمل على حل المشكلات التي يراها الكثيرين، ومشكلة المساحات الصغيرة والمحدودة التي أصبحت منتشرة في الشقق العصرية والموجودة في المدن الكبيرة هي مشكلة تؤرق كثير من العائلات على وجه التحديد، فوجود أسرة يعني أنك لم تعد بمفردك، وستحتاج إلى جميع الإمكانيات في هذه الشقة الصغيرة، فكيف يمكن تحقيق ذلك في هذه المساحة؟!
اليوم نقدم لكم مشروعًا مميزا لشقة عائلية على مساحة 90 متر تقدم لك حلولًا مميزة تستطيع الاستفادة منها عند تصميم شقتك الخاصة، فهيا نبدأ الجولة…
الألوان المحايدة هي السمة المميزة لهذه الشقة الرائعة، ونبدأ مع غرفة المعيشة التي اعتمدت على ثلاثة ألوان رئيسية: الأبيض والأسود والرمادي، وعلى الرغم من أن عرض الغرفة ليس كبيرًا، إلا أن اختيار عناصر الأثاث والألوان كانا عاملان مهمان في أن تظهر بشكل مريح ولا تشعر معه بالضيق.
الأريكة باللون الرمادي، وأمامها منضدة طويلة وأخرى مربعة وضعهما بهذه الطريقة كان من طرق تزيين الغرفة، وعلى الجدار المقابل نجد مكتبة بيضاء ومكان لشاشة التلفاز، لذا لدينا مساحة جيدة للتخزين أيضًا!
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البساطة في التصميمات العصرية هي ما تميزها، وعندما تكون المساحة صغيرة فنحن نحتاج إلى البساطة في كل الأركان.
غرفة السفرة في هذه الشقة بسيطة وعملية وتحمل نفس الألوان الحيادية الموجودة بغرفة المعيشة، فكما نرى هما موجودان في نفس المساحة، طاولة السفرة بسيطة للغاية مصنوعة من الخشب البسيط، مع مجموعة من الكراسي باللون الأسود وأرجل أنيقة للغاية. والإضاءة هنا جاءت بنفس البساطة، مصابيح بيضاء فوق الطاولة تغطيها بالكامل.
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على جانبي الممر يوجد مساحة تخزين كبيرة باللون الأبيض مماثلة للموجودة في غرفة المعيشة، وهذا أمر مهم في الشقق الصغيرة حتى لا يشعر الموجودين فيه بالضيق الدائم وعدم القدرة على التنظيم والترتيب.
في مساحة ضيقة وطويلة صمم المطبخ من نفس باليتة الألوان المستخدمة في الغرف السابقة، واستغل كل سنتيمتر من أجل توفير عوامل راحة وجمال لائقة بتصميم المطابخ!
استخدم الكابينة في وضع جميع الأجهزة بداخلها بجانب مساحات التخزين، فنجد مكانا داخلها للفرن والميكروويف والحوض والبوتاجاز، كلها على نفس الصف، وفي مواجهتها رف طويل لتناول الإفطار والوجبات السريعة خلال اليوم.
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مع كل صورة نجد نفس الألوان المستخدمة في باقي الغرف، غرفة النوم بسيطة وجميلة وعصرية ولا تحتاج إلى مزيد من الحديث عنها!
إطارات الصورة الموجودة فوق السرير كان لها أثر رائع على ديكور الغرفة مع استخدام هذه الوحدات الصغيرة للإضاءة التي تزين سقف الغرفة.
الحمام الملحق بغرفة النوم الرئيسية استخدم فيه اللون الأبيض حتى لا نشعر بالضيق، وكابينة الاستحمام محاطة بالزجاج حتى لا نشعر بضيق المساحة، ولكن هنا يجب ألا ننسى التركيز على هذا الحوض الأنيق ولمسة الخشب الموجودة به.
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عند وجود الأبناء يجب تخصيص غرفة إضافية لهم، هذه الغرفة الشبابية الأنيقة تحمل نفس نمط التصميم، السرير بلمسة الخشب الريفية والدافئة كان إضافة مميزة، مع أماكن للتخزين باللون الأبيض ومكتب صغير باستخدام رف أسود بسيط وجميل.
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بوجود هذه المرآة الكبيرة لن تشعر بالضيق في هذا الحمام الصغير، وبخلاف الحمام الموجود بغرفة النوم استخدم المصمم هنا حوض استحمام لضمان التنوع وتوفير كل الاحتياجات في هذه الشقة الرائعة.