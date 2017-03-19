تصميم عصري بخطوط منتظمة لمنزل ممتليء بالألوان

منذ دخولك من هذا الباب الأسود الكبير، ستلاحظ مدى روعة الألوان الموجودة في الأرضيات مزيج من الرمادي والأصفر بخط رائع، وسنجد تكرار هذه الخطوط في غرف المنزل المختلفة بأشكال مماثلة.
وعلى عكس المتعارف عليه في جميع المنازل، فبعد دخولك من الباب ستجد غرفة السفرة أول ما يقابلك وليس غرفة المعيشة!
وعندما يأتي الحديث عن هذه الطاولة الرائعة المكونة من أجزاء متعددة بأشكال وألوان مختلفة (أزرق وأحمر وأصفر ورمادي)، نجد الإبداع والابتكار قد تخطى الحدود.
أما عن قطع الأثاث الكلاسيكي الموجود بالغرفة، فقد أضاف لمسة عتيقة للتصميم، وجود قطعة النيش بشكلها القديم وتصميمها الخشبي العتيق يضيف الدفء إلى غرفة الطعام التي تحتاج إلى ذلك بالفعل!
وأخيرا لمسات الديكور المتمثلة في اللوحات الجدارية التي تعبر عن ذوق فني رفيع، مع استخدام التحف الفنية في أماكن متفرقة كان أمرًا جاذبًا للعين ومحركًا للجمال.
يتميز هذا المنزل بمساحته الكبيرة والتي تسمح باستخدام قطع أثاث كبيرة للتخزين مثل هذه القطعة الرمادية الرائعة، وعلى الرغم من لونها العصري إلا أن شكل الدهان العتيق الموجود بها حمل نفس طابع الكلاسيكية التي رأيناها في غرفة السفرة منذ قليل.
في مقابل غرفة الطعام نجد مطبخ مفتوح وعصري، مصمم بزوايا حادة ولون بنفسجي داكن مع أبيض لخلق تباين في التصميم، كما أنه استخدم اللون المعدني اللامع على حواف الكابينة فأعطاها لمسة لامعة أنيقة جعل المطبخ لامعًا كما نرى.
أما عن الإضاءة القادمة من الشباك العلوي فقد كان مكانها مناسبًا تمامًا فوق المطبخ لخلق جو من الراحة ودخول لأشعة الشمس والضوء الطبيعي لإضافة الحياة إلى هذه المساحة المهمة في المنزل.
كما نرى منذ بداية دخولنا إلى المنزل فالجدران ليست مصممة بشكل منتظم، وتحمل كثير من الزوايا الحادة في أماكن متفرقة، واستخدام الممر في وضع قطع تخزينية كالقطعة الخشبية المنحنية الموجودة هنا، والقطعة باللون الرمادي التي رأيناها سابقا، كلها اختيارات أنيقة وممتازة لاستغلال الممرات بأفضل شكل وظهورها في النهاية بشكل أنيق.
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يقودنا الممر السابق مباشرة إلى غرفة المعيشة، التي كان موقعها مثاليًا في المنزل بجانب الشرفة الكبيرة والنافذة الموجودة بالسقف.
استمر الخط الأصفر معنا إلى الآن وهو يعطي روحا مبهجة للمنزل، متناسق مع ألوان الأثاث المستخدم في غرفة المعيشة (البنفسجي الداكن، والتركواز)، ألوان رائعة ومبهجة وتملأ زوايا المنزل بالحيوية خصوصا مع الإضاءة الطبيعية.
اتخذ الحمام شكلًا مختلفًا عن المرح والألوان التي تملأ التصميم، فقد جاء بتصميم فخم راقي يميل إلى تصميمات الفنادق، الأبيض والبني في الجدران مع تصميم رائع للحوض ولكابينة الاستحمام.
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على عكس التصميمات التقليدية لغرف النوم، جاءت هذه الغرفة بألوان وتفاصيل مرحة ومبهجة، الوسائد الصغيرة بالألوان المختلفة، واللوحات الفنية الكثيرة على الجدران، والإضاءة خلف السرير مع الاكسسوارات في كل مكان، غرفة ممتلئة بالتفاصيل ولكنها ممتعة عند النظر إليها.
كما أن إضافة الشيزلونج في ركن منفصل بألوان مختلفة عن ألوان الغرفة يحمل طابعًا مميزًا، ويشعرك بوجود ركن هاديء تلجأ إليه دائما للحصول على الاسترخاء والراحة.
جاء الحمام الملحق بغرفة النوم بدرجة بنفسجية صارخة وقوية، وعلامة تشير إلى الذوق النسائي الرفيع، وكان للمرآة الكبيرة دور مهم مع وجود اللون القوي حيث تمنح الحمام توزيع جيد للإضاءة وإنارة سيحتاج إليها.
في الفناء الخلفي للمنزل صممت حديقة بسيطة بخامات مختلفة في الأرضية، فنجد العشب والأخشاب والبلاطات المتوازية في الممر، مع شيزلونج للاستمتاع بأشعة الشمس المفيدة، بسيطة ولكنها إضافة مميزة لهذا المنزل المميز!
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