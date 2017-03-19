تصميم عصري بخطوط منتظمة لمنزل ممتليء بالألوان

منذ دخولك من هذا الباب الأسود الكبير، ستلاحظ مدى روعة الألوان الموجودة في الأرضيات مزيج من الرمادي والأصفر بخط رائع، وسنجد تكرار هذه الخطوط في غرف المنزل المختلفة بأشكال مماثلة.

وعلى عكس المتعارف عليه في جميع المنازل، فبعد دخولك من الباب ستجد غرفة السفرة أول ما يقابلك وليس غرفة المعيشة!