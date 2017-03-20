شقة بمساحة 50 متر فقط ومجهّزة لأسرة من ثلاث أفراد!

هل هناك فرصة للاستمتاع بكل ما تحتاجه في شقة 50 متر فقط مع أسرة صغيرة مكونة من ثلاثة أفراد؟!
سيبدو لكم أمرًا لا يصدق في بداية الأمر، ولكن هذا التصميم سيثبت لكم عكس ذلك، ويجيب عن السؤال السابق بـ: نعم!
على مساحة 50 متر سنأخذكم في جولة داخل شقة مكونة من غرفة نوم للزوجين، وغرفة للطفل، ومطبخ، وحمام، وغرفة معيشة وطاولة سفرة، لا ينقصها أي شيء، لنتعرف معًا على الإمكانيات المذهلة والأفكار الرائعة التي وضعها الخبراء لكي تظهر هذه الشقة بهذه الإمكانيات في النهاية!
نبدأ مع غرفة المعيشة بمجموعة من العناصر الجميلة والعصرية، المفروشات التي تغطي الكراسي تملأ الغرفة بالحياة بألوان الأزهار المختلفة والحيوية الموجودة بها، ونجدها متناسقة مع الكنبة الأساسية بسبب وجود وسائد بلون برتقالي متناسق مع الكراسي بشكل ممتاز.
جدران الغرفة تتخذ درجة من درجات الذهبي بشكل ساحر، وقطعة الديكور المعدنية على الجدار أعطت الغرفة روحًا عصرية إضافية، أما الأرضية فقد تم تغطيتها بالسجاد بلون حيادي متناسق مع لون الأثاث الموجود بالغرفة من أريكة ومقاعد ومكتبة إلخ.
أما عن الإضاءة فقد جاءت متكاملة في هذه الغرفة، هناك إضاءة غير مباشرة قادمة من وراء الجدار المقابل مع الجزء خلف الستارة، بالإضافة إلى وحدات صغيرة موزعة بالسقف، ولا يمكن تجاهل وجود شرفة تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية التي تساعد على زيادة الأناقة والبهجة للغرفة.
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عند وجود مساحة محدودة يجب التأني في اختيار كل قطعة أثاث حتى لا نشعر بالازدحام في الغرفة، والطاولات المستديرة هي الحل المثالي للمساحات الصغيرة وعدم افتقاد وجود طاولة سفرة في المنزل مهما كان صغيرًا، وعلى الرغم من ذلك فقد جاء تصميمها باللون الأبيض أنيق وعصري، مع مجموعة من الكراسي الرمادية بأرجل خشبية متناسقة مع ألوان غرفة المعيشة، فكما نرى لا يفصل بينهما إلا خطوات قليلة!
أما عند ديكور هذه المنطقة فقد جاء مثاليًا، ابتداءًا بالنجفة المعدنية اللامعة، والنباتات في منتصف الطاولة باللون الأخضر، والمرآة التي تغطي الفاصل بين المطبخ وغرفة السفرة وهنا لا تتوقف على شكلها الجمالي فقط بل هي مهمة في المساحة الصغيرة تعطي العين عمقًا أكبر عند رؤيتها.
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أزيلت بعض جدران المطبخ واستبدلت بخزائن وباب منزلق على غرفة السفرة يسمح بالتواصل بين الغرف، لكي تستطيع الأسرة وضع جميع أغراض المطبخ بداخلها دون الحاجة إلى الخروج من هذه المساحة، في المساحات الضيقة كلما قل عدد الجدران كلما كان أفضل لاستغلال المساحة.
كما نرى هناك إضاءة في كل مكان، في السقف، وأعلى الحوض والموقد، واستخدم الخشب مع الأبيض حتى يحافظ على إشراق هذه المنطقة الصغيرة.
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هذه المساحة الصغيرة لم تمنع المصمم من الحصول على حمام أنيق ورائع كهذا، اللون الأبيض كالعادة يتألق في الحمامات الصغيرة، مع إضافة الأسود حول الحوض لإحداث تباين رائع في التصميم.
الجدار خلف كابينة الاستحمام جاء بتصميم رائع وألوان مميزة، بين درجات مختلفة من الأخضر مع الأسود، وبالطبع الزجاج الذي يغطي الكابينة هو الاختيار المثالي لهذه المساحة الصغيرة حتى لا تشعر بالضيق.
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غرفة النوم أيضا صغيرة جدا، ولكن الألوان المختارة بعناية في تصميمها جلبت إليها الراحة والهدوء، البيج والكريمي مع الأحمر في المفروشات كانت اختيارات مثالية.
أما عن الإضاءة فقد جاءت متكاملة تمنح الهدوء والاسترخاء الذي يجب أن تحظى به غرف النوم…
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ما يميز هذه الغرفة هو الإبداع في وضع كل عنصر من الأثاث في مكانه المناسب، واستغلال كل سنتيمتر من الغرفة دون إهدارها!
الدولاب في الواجهة بجانب سرير صغير يأخذ باقي المساحة الموجودة على الجدار، وفي مواجهته مجموعة من الأرفف كونت مكتبًا ومكتبة رائعة من أجل الدراسة، ترتيب مميز وألوان رائعة لهذه الغرفة الصغيرة التي تبدو الآن أكبر مما هي عليه بالفعل!
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