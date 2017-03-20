شقة بمساحة 50 متر فقط ومجهّزة لأسرة من ثلاث أفراد!

هل هناك فرصة للاستمتاع بكل ما تحتاجه في شقة 50 متر فقط مع أسرة صغيرة مكونة من ثلاثة أفراد؟!

سيبدو لكم أمرًا لا يصدق في بداية الأمر، ولكن هذا التصميم سيثبت لكم عكس ذلك، ويجيب عن السؤال السابق بـ: نعم!

على مساحة 50 متر سنأخذكم في جولة داخل شقة مكونة من غرفة نوم للزوجين، وغرفة للطفل، ومطبخ، وحمام، وغرفة معيشة وطاولة سفرة، لا ينقصها أي شيء، لنتعرف معًا على الإمكانيات المذهلة والأفكار الرائعة التي وضعها الخبراء لكي تظهر هذه الشقة بهذه الإمكانيات في النهاية!