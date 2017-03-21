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تجديد شقة متهالكة أصبحت أخيرا جاهزة

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة نوم
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تقديم مشاريع إعادة التجديد والبناء إليكم تخبركم أنه لا يوجد مستحيل، واليوم سنأخذكم في جولة تحول مذهل لمنزل قديم إلى جديد ساحر وأنيق! 

هذه الشقة الموجودة في كوريا الجنوبية كانت ممتلئة بالأوساخ والديكورات القديمة المتهالكة، ولكن بعد لمسة الخبراء تحولت هذه الشقة القديمة إلى منزل دافئ أنيق وعصري.

استخدم الخبراء البلاط الأبيض في التصميم الجديد للحمام والمطبخ، وأصبح التصميم الداخلي للشقة جميلًا واستخدم أدوات عصرية من أجل راحة القاطنين بهذه الشقة. 

والآن دعونا نبدأ الجولة لنرى ما حدث! 

تغيير المطبخ القديم

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بلاط أنيق بلون بنفسجي على جدار المطبخ، ولكن الكابينة من حوله رديئة للغاية وتحمل كثير من الأوساخ، ولا نعتقد أن هذا المكان فاتح للشهية من أجل طهي الطعام بشكل يومي والاستمتاع بذلك، حتى أن المعدات المستخدمة بالتأكيد قد عفا عليها الزمن وأصبحت متهالكة! 

المطبخ بعد التغيير!

homify غرفة السفرة
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بعد التجديد، أصبح المطبخ في حلّة جديدة بوجه مشرق! 

التصميم الجيد للمطبخ هو الذي يسمح بحركة مريحة لمن يصنع الطعام، حتى وإن بدا صغيرًا ولكن التصميم يتيح له الحركة بشكل جيد ولا يشعره بالضيق، بالإضافة إلى ذلك فالكابينة باللون الأبيض مع الأزرق بدرجة مائلة للرمادي كان له تأثير ساحر على جمال وأناقة المطبخ، والآن أصبح سطح المطبخ ليس فقط من أجل تحضير الطعام ولكنه بمساحة كافية لتناول الإفطار أيضًا! 

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غرفة المعيشة القديمة

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الأرضيات القديمة والأبواب المنزلقة على الشرفة لا تجعل أي شخص يتحمس للجلوس في هذه المساحة!

حتى أن جدران الشرفة لا يوجد أمل في تنظيفها من الأوساخ، والإضاءة بالطبع كما نرى ليس لها أي جاذبية! 

غرفة المعيشة بعد التجديد!

homify غرفة نوم
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اللون البيج في الجدران والأرضية الباركيه بسيط، ولكن مع وجود هذا الأثاث الجميل أصبحت الغرفة مشرقة ولامعة! 

المصابيح الموجود بالسقف أعطت المكان إضاءة جيدة وغير مزعجة على الإطلاق، بل كان لها تأثير ساحر على شكل الغرفة، وعلى الرغم من عدم وجود ديكورات وقطع أثاث كثيرة إلا أن المكان أصبح مريحًا للعين ولكل من سيجلس فيه.

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غرفة النوم بعد التجديد

homify غرفة نوم
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بعد تجديد غرفة النوم أصبحت مريحة بوجود الألوان الحيادية والإضاءة باللون الأصفر الدافيء، الآن يمكنك الاسترخاء في هذه الغرفة! 

وضع الخبراء مرآة على أبواب الدولاب المنزلقة للاستفادة من الشكل الجمالي في الديكور، كما أن الأبواب المنزلقة لا تشغل مساحة عند فتحها، وتعمل بشكل مذهل لتغطية الأغراض الموجودة بداخل الدولاب، والآن ننظر إلى غرفة مرتبة ونظيفة.

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الحمام قبل التجديد

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رد فعلنا ليس مبالغ فيه، ولكن الصورة تقول أن الحمام لن يتحمل أحد مجرد النظر إليه!

الإضاءة باردة جدا، والبلاطات في كل مكان قديمة وعفا عليها الزمن، أما السباكة والمعدات فتراكمت عليها سنوات طويلة من الأوساخ…

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الحمام بعد التحول المذهل!

homify حمام
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الجدران تم تغطيتها بالبلاط الأبيض، والسقف بالخشب، والآن أصبح الحمام أكثر إشراقًا مع هذا التحول المنعش! 

وضع الخبراء معدات صحية جديدة، الآن يمكن لأصحاب المنزل الاستمتاع بدخول الحمام وغسل أيديهم دون الانزعاج من الأوساخ المتراكمة قديمًا، كما يمكنهم الاستمتاع بأخذ حمام دافيء في حوض استحمام منعش ورائع. 

ألا تعتقد أن التحول الذي حدث في هذا المنزل لا يصدق؟! 

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ما رأيكم في التصميم الجديد للشقة؟ 

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