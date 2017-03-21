تجديد شقة متهالكة أصبحت أخيرا جاهزة

تقديم مشاريع إعادة التجديد والبناء إليكم تخبركم أنه لا يوجد مستحيل، واليوم سنأخذكم في جولة تحول مذهل لمنزل قديم إلى جديد ساحر وأنيق!

هذه الشقة الموجودة في كوريا الجنوبية كانت ممتلئة بالأوساخ والديكورات القديمة المتهالكة، ولكن بعد لمسة الخبراء تحولت هذه الشقة القديمة إلى منزل دافئ أنيق وعصري.

استخدم الخبراء البلاط الأبيض في التصميم الجديد للحمام والمطبخ، وأصبح التصميم الداخلي للشقة جميلًا واستخدم أدوات عصرية من أجل راحة القاطنين بهذه الشقة.

والآن دعونا نبدأ الجولة لنرى ما حدث!