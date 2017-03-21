كيف تجدد فناء منزلك دون الحاجة إلى إنفاق راتبك بالكامل؟!

مقال اليوم سيعطيكم مجموعة من الأفكار البسيطة بتكاليف منخفضة تمكنك من إعادة تجديد الفناء أو الشرفة في منزلك، ومع كل فكرة ستراها لا تضع في حسبانك المساحة فجميع الأفكار يصلح تطبيقها لجميع المساحات حتى وإن كانت صغيرة المهم هو أن يكون لديك مساحة مفتوحة لتحقيق ذلك!