كيف تجدد فناء منزلك دون الحاجة إلى إنفاق راتبك بالكامل؟!

مقال اليوم سيعطيكم مجموعة من الأفكار البسيطة بتكاليف منخفضة تمكنك من إعادة تجديد الفناء أو الشرفة في منزلك، ومع كل فكرة ستراها لا تضع في حسبانك المساحة فجميع الأفكار يصلح تطبيقها لجميع المساحات حتى وإن كانت صغيرة المهم هو أن يكون لديك مساحة مفتوحة لتحقيق ذلك!
إضافة العشب الصناعي جنبًا إلى جنب مع الأرضية الخشبية خيار مثالي، شرفة جميلة ومريحة على الرغم من عدم احتوائها على عناصر كثيرة!
المقاعد، الشمسية، الطاولات هي اهم قطع الأثاث والباقي لا حاجة إليه!
استخدام الفواصل مهم للغاية خاصة إذا كانت الشرفة في الطابق الأول.
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استخدام المواد الطبيعية القابلة لإعادة التدوير لا يعطي فقط شعورًا بالرضا والارتياح، ولكنه اختيار مثالي وجميل، فيمكن لهذه البنشات الخشبية أن تغير تمامًا من شكل الفناء!
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يمكنك تزيين البرجولة بأقمشة رقيقة من الشيفون وستعطي شكلًا رومانسيًا وجذابًا للغاية.
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لا يمكن أن تترك المساحة الخارجية في منزلك دون وضع الأزهار بألوانه المبهجة، احصل على مجموعة لذوقك الخاص!
دهان الأثاث باستخدام ألوان جديدة سيعطي الفناء والشرفة حياة جديدة، هل فكرت في ذلك من قبل؟!
إذا كانت الحديقة الموجودة بمنزلك صغيرة، فهذه النصيحة مهمة للغاية، استخدم الخشب أو الحجر في بناء مسار بداخلها!
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باستخدام إطار خشبي بسيط لن يكلفك مال او جهد صمم حديقة رأسية بهذا الشكل مع مجموعة من النباتات الصغيرة!
باستخدام إصيص خشبي يحيط بالفناء وستلاحظ النتيجة بالنهاية!
كل زوايا المنزل يمكن استخدامها بأشكال رائعة ومبتكرة.
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مكان الجلوس مهم للغاية، وإيجاد المقعد المناسب لن يكون أمرًا صعبًا!
إذا كان الفناء على مستويات مختلفة، سيجعلها أكثر إثارة للاهتمام!