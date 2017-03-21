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كيف تجدد فناء منزلك دون الحاجة إلى إنفاق راتبك بالكامل؟!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Gazebo with integrated garden store, Garden Affairs Ltd Garden Affairs Ltd حديقة خشب Wood effect
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مقال اليوم سيعطيكم مجموعة من الأفكار البسيطة بتكاليف منخفضة تمكنك من إعادة تجديد الفناء أو الشرفة في منزلك، ومع كل فكرة ستراها لا تضع في حسبانك المساحة فجميع الأفكار يصلح تطبيقها لجميع المساحات حتى وإن كانت صغيرة المهم هو أن يكون لديك مساحة مفتوحة لتحقيق ذلك!

1- الفصل بين المساحات باستخدام مواد مختلفة

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

إضافة العشب الصناعي جنبًا إلى جنب مع الأرضية الخشبية خيار مثالي، شرفة جميلة ومريحة على الرغم من عدم احتوائها على عناصر كثيرة! 

2- استخدام الأثاث الضروري

Villa Amanda, Acapulco, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño Balconies, verandas & terracesFurniture
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

المقاعد، الشمسية، الطاولات هي اهم قطع الأثاث والباقي لا حاجة إليه!

3- هيكل خشبي للنباتات المتسلّقة

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

استخدام الفواصل مهم للغاية خاصة إذا كانت الشرفة في الطابق الأول.

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4- استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير

DISEÑO Y RECUPERACIÓN DE UN JARDÍN EN MÉXICO, Arquitectos M253 Arquitectos M253 بلكونة أو شرفة
Arquitectos M253

Arquitectos M253
Arquitectos M253
Arquitectos M253

استخدام المواد الطبيعية القابلة لإعادة التدوير لا يعطي فقط شعورًا بالرضا والارتياح، ولكنه اختيار مثالي وجميل، فيمكن لهذه البنشات الخشبية أن تغير تمامًا من شكل الفناء!

5- بناء البرجولة

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd حديقة خشب Wood effect gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

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6- تزيين البرجولة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يمكنك تزيين البرجولة بأقمشة رقيقة من الشيفون وستعطي شكلًا رومانسيًا وجذابًا للغاية.

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7- المزيد والمزيد من الأزهار!

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

لا يمكن أن تترك المساحة الخارجية في منزلك دون وضع الأزهار بألوانه المبهجة، احصل على مجموعة لذوقك الخاص!

8- دهان الأثاث

Gruppi pranzo, La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo GardenFurniture
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

دهان الأثاث باستخدام ألوان جديدة سيعطي الفناء والشرفة حياة جديدة، هل فكرت في ذلك من قبل؟! 

9- إنشاء طريق من الحجر

大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 حديقة حجر
杉田造園 株式会社

杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社

إذا كانت الحديقة الموجودة بمنزلك صغيرة، فهذه النصيحة مهمة للغاية، استخدم الخشب أو الحجر في بناء مسار بداخلها! 

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10- حديقة رأسية صغيرة

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências بلكونة أو شرفة خشب
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

باستخدام إطار خشبي بسيط لن يكلفك مال او جهد صمم حديقة رأسية بهذا الشكل مع مجموعة من النباتات الصغيرة! 

11- فكرة رائعة لتقسيم الفناء

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

باستخدام إصيص خشبي يحيط بالفناء وستلاحظ النتيجة بالنهاية! 

12- إنشاء حديقة صغيرة بالزاوية

Cataluña, Barcelona, Sant Quirze del Valles, abpaisajismo abpaisajismo بلكونة أو شرفة
abpaisajismo

abpaisajismo
abpaisajismo
abpaisajismo

كل زوايا المنزل يمكن استخدامها بأشكال رائعة ومبتكرة.

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13- اشتري بنش أو مقعد صغير

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

مكان الجلوس مهم للغاية، وإيجاد المقعد المناسب لن يكون أمرًا صعبًا! 

14- سلالم صغيرة

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

إذا كان الفناء على مستويات مختلفة، سيجعلها أكثر إثارة للاهتمام!

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تجديد شقة متهالكة أصبحت أخيرا جاهزة
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