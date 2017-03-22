20 فكرة رائعة لتزيين المساحة أسفل السلم

في أثناء وضع التصميم الداخلي للمنزل دائما ما نتجاهل المساحة الموجودة أسفل السلم، على الرغم من أن تزيين هذه المساحة من الممكن أن يغير من شكل ونمط التصميم بشكل كامل، ويعطي أفضلية وجمال لمنطقة كانت مهملة سابقًا!
جمعنا لكم هنا 20 فكرة بانماط وأشكال مختلفة لتزيين المنطقة أسفل السلم، فهيا لنرى!
وحدات الإضاءة العصرية والأرضية المفروشة بالحجر مزيج مثالي لتزيين أسفل السلم.
وجود الجدار الأخضر يضيف الحياة إلى أي مساحة يوجد بها، وخاصةً عندما يكمل ديكور السلم بوضع نخلة أو نبات رائع بهذا الشكل.
يمكنك الاستعانة بخبير في النجارة لصنع مجموعة من الخزائن مناسبة لحجم وشكل المساحة الموجودة أسفل السلم، وبذلك تضيف مساحة تخزينية إلى منزلك.
يمكنك الاستفادة من المساحة أسفل السلم في صنع حديقة داخلية أنيقة ورائعة مع إضاءة مناسبة، مزيج النباتات والأحجار يبدو وكأنه سجادة طبيعية!
اقرأ أيضا: 10 تصميمات لحديقة صخرية أسفل السلم
استغل المساحة وضع بها قطعة أثاث إضافية مثل منضدة صغيرة ومزهرية لتزيينها وإعطاء الحياة لهذه المساحة الفارغة، ويمكنك إضافة بعض الكتب الفنية وكرسي صغير وستحصل على جلسة هادئة.
عندما توجد مساحة كبيرة تحت السلم يمكنك استغلالها في وضع النباتات مع مرآة مائية وستحصل على لمسة راقية في ديكور المنزل.
قطعة أثاث أنيقة ولوحة فنية رائعة وسيلة أخرى لاستغلال المساحة وتوفير ألوان وإضاءة لها.
من زاوية أخرى تستطيع رؤية هذه الطاولة الصغيرة التي يمكنك استغلالها في تناول الإفطار مع من تحب أو قراءة كتاب وشرب فنجان قهوة، واستغلال المساحة بشكل رائع كما ترى.
مجموعة من الصور العائلية ستكون فكرة اقتصادية ولطيفة لتزيين المساحة الموجودة أسفل السلم، المهم هو اختيار الإطارات التي تتلائم مع بعضها في الأشكال والألوان، وعلى رأسها الأبيض والأسود بكل تأكيد!
عندما تصل إلى المنزل تكون في حيرة أين تضع أغراضك الخاصة مثل البالطو أو الجاكت، وعند استخدام الأثاث الموجود بالمنزل ووضع هذه الأغراض عليه ستشعر بالانزعاج بعد فترة من عدم النظام.
وجود شماعة تحت السلم في هذه المساحة سيوفر عليك التفكير في هذه الأمور!
اقرأ أيضا: 20 تصميم مبتكر لسلالم داخلية تصلح للمساحات الصغيرة
التماثل في تصميم المساحة أسفل السلم أضاف إليها جاذبية مع هذه الكلاسيكية الرائعة.
الحل الذي تختاره للمساحة التي تمتلكها أسفل السلم يجب ان يتناسب مع تصميم ونوع السلم، هنا أصبحت المنطقة جميلة وعملية بإضافة بنش ومكان للجلوس والقراءة في مساحة كانت مهملة سابقًا!
يمكن أن تسمح المساحة الموجودة باستيعاب أدراج طويلة، وستصبح مثالية إذا أضيف زوج منها بشكل رائع كما نرى، الأبيض والخشب أنيق وعصري ومتناسق.
مزيج من قطع الأثاث والاكسسوارات المتناسقة ستخلق ديكورًا مميزا لهذه المساحة المهملة، وتجعلها واضحة لتجذب إليها الأنظار.
اقرأ أيضا: 6 تصميمات متنوعة للدرج المنزلي المثالي
إذا لم تكن لديك المساحة الكافية لوضع البيانو خاصتك، هذه المساحة الموجودة أسفل السلم يمكن أن تصبح حلًا رائعا وجميلًا.
يمكن أيضا أن تضع فيها شاشة إضافية وخصوصًا إذا كانت المساحة صغيرة كما نرى.
الطريقة الأمثل للحصول على منطقة أنيقة وساحرة من السلم وما حوله، هو اختيار ثيم موحد لكل العناصر الموجودة، وفي هذا التصميم استخدم الخشب لإضافة نمط عتيق ورائع لهذه المساحة!
ويمكن أيضا أن يكون مكانًا جيدًا لوضع تمثال ذو أبعاد كبيرة تجد صعوبة في وضعه بمكان مختلف من المنزل.
تحت السلم فرصة جيدة لإضافة دولاب غير مرئي مع مكان للأحذية والحقائب، غرفة ملابس متكاملة!
إذا كان ممكنًا فلم لا تستخدم هذه المساحة في وضع أريكة صغيرة لاستقبال ضيوفك أو الحصول على جلسة خاصة مع ألوان مميزة؟!
اقرأ أيضا: 20 تصميم متميز لأفضل السلالم الداخلية لمنزلك