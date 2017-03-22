20 فكرة رائعة لتزيين المساحة أسفل السلم

عندما تصل إلى المنزل تكون في حيرة أين تضع أغراضك الخاصة مثل البالطو أو الجاكت، وعند استخدام الأثاث الموجود بالمنزل ووضع هذه الأغراض عليه ستشعر بالانزعاج بعد فترة من عدم النظام.

وجود شماعة تحت السلم في هذه المساحة سيوفر عليك التفكير في هذه الأمور!

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