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20 فكرة رائعة لتزيين المساحة أسفل السلم

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
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في أثناء وضع التصميم الداخلي للمنزل دائما ما نتجاهل المساحة الموجودة أسفل السلم، على الرغم من أن تزيين هذه المساحة من الممكن أن يغير من شكل ونمط التصميم بشكل كامل، ويعطي أفضلية وجمال لمنطقة كانت مهملة سابقًا! 

جمعنا لكم هنا 20 فكرة بانماط وأشكال مختلفة لتزيين المنطقة أسفل السلم، فهيا لنرى! 

1- ضوء وحجارة

homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
homify

homify
homify
homify

وحدات الإضاءة العصرية والأرضية المفروشة بالحجر مزيج مثالي لتزيين أسفل السلم.

2- جدار أخضر

Casa Lago Cuitzeo, Estilo Homes Estilo Homes الممر والمدخل زجاج Brown
Estilo Homes

Estilo Homes
Estilo Homes
Estilo Homes

وجود الجدار الأخضر يضيف الحياة إلى أي مساحة يوجد بها، وخاصةً عندما يكمل ديكور السلم بوضع نخلة أو نبات رائع بهذا الشكل.

3- مساحة للتخزين

CASA C, FRACTAL CORP Arquitectura FRACTAL CORP Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
FRACTAL CORP Arquitectura

FRACTAL CORP Arquitectura
FRACTAL CORP Arquitectura
FRACTAL CORP Arquitectura

يمكنك الاستعانة بخبير في النجارة لصنع مجموعة من الخزائن مناسبة لحجم وشكل المساحة الموجودة أسفل السلم، وبذلك تضيف مساحة تخزينية إلى منزلك. 

4- أنيق وحيادي

AQUA, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Wood effect
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

يمكنك الاستفادة من المساحة أسفل السلم في صنع حديقة داخلية أنيقة ورائعة مع إضاءة مناسبة، مزيج النباتات والأحجار يبدو وكأنه سجادة طبيعية! 

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5- طاولة قهوة

CASA MAPLES, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

استغل المساحة وضع بها قطعة أثاث إضافية مثل منضدة صغيرة ومزهرية لتزيينها وإعطاء الحياة لهذه المساحة الفارغة، ويمكنك إضافة بعض الكتب الفنية وكرسي صغير وستحصل على جلسة هادئة. 

6- مرآة مائية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

عندما توجد مساحة كبيرة تحت السلم يمكنك استغلالها في وضع النباتات مع مرآة مائية وستحصل على لمسة راقية في ديكور المنزل. 

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7- أعمال فنية وألوان

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

قطعة أثاث أنيقة ولوحة فنية رائعة وسيلة أخرى لاستغلال المساحة وتوفير ألوان وإضاءة لها. 

8- إفطار صغير!

Alpine Interiors 2, FVDB Photography FVDB Photography ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
FVDB Photography

FVDB Photography
FVDB Photography
FVDB Photography

من زاوية أخرى تستطيع رؤية هذه الطاولة الصغيرة التي يمكنك استغلالها في تناول الإفطار مع من تحب أو قراءة كتاب وشرب فنجان قهوة، واستغلال المساحة بشكل رائع كما ترى.

9- الصور والذكريات

Sophisticated Country Home, Brett Nicole Interiors Brett Nicole Interiors البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Brett Nicole Interiors

Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors

مجموعة من الصور العائلية ستكون فكرة اقتصادية ولطيفة لتزيين المساحة الموجودة أسفل السلم، المهم هو اختيار الإطارات التي تتلائم مع بعضها في الأشكال والألوان، وعلى رأسها الأبيض والأسود بكل تأكيد! 

10- شماعة

Carroll Street, M Monroe Design M Monroe Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
M Monroe Design

M Monroe Design
M Monroe Design
M Monroe Design

عندما تصل إلى المنزل تكون في حيرة أين تضع أغراضك الخاصة مثل البالطو أو الجاكت، وعند استخدام الأثاث الموجود بالمنزل ووضع هذه الأغراض عليه ستشعر بالانزعاج بعد فترة من عدم النظام. 

وجود شماعة تحت السلم في هذه المساحة سيوفر عليك التفكير في هذه الأمور! 

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11- ديكور متماثل

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

التماثل في تصميم المساحة أسفل السلم أضاف إليها جاذبية مع هذه الكلاسيكية الرائعة.

12- مساحة للجلوس

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الحل الذي تختاره للمساحة التي تمتلكها أسفل السلم يجب ان يتناسب مع تصميم ونوع السلم، هنا أصبحت المنطقة جميلة وعملية بإضافة بنش ومكان للجلوس والقراءة في مساحة كانت مهملة سابقًا! 

13- الأدراج تحت السلم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تسمح المساحة الموجودة باستيعاب أدراج طويلة، وستصبح مثالية إذا أضيف زوج منها بشكل رائع كما نرى، الأبيض والخشب أنيق وعصري ومتناسق. 

14- ديكورات مميزة

GARDE-CORPS ACIER., ATELIER MACHLINE ATELIER MACHLINE درج
ATELIER MACHLINE

ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE

مزيج من قطع الأثاث والاكسسوارات المتناسقة ستخلق ديكورًا مميزا لهذه المساحة المهملة، وتجعلها واضحة لتجذب إليها الأنظار. 

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15- مكان للبيانو

Escaliers contemporains en bois, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

إذا لم تكن لديك المساحة الكافية لوضع البيانو خاصتك، هذه المساحة الموجودة أسفل السلم يمكن أن تصبح حلًا رائعا وجميلًا. 

16- شاشة تلفاز إضافية

Escalier bois et métal, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

يمكن أيضا أن تضع فيها شاشة إضافية وخصوصًا إذا كانت المساحة صغيرة كما نرى. 

17- ثيم واضح!

Escalier autoporteur EPURA, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

الطريقة الأمثل للحصول على منطقة أنيقة وساحرة من السلم وما حوله، هو اختيار ثيم موحد لكل العناصر الموجودة، وفي هذا التصميم استخدم الخشب لإضافة نمط عتيق ورائع لهذه المساحة! 

18- تمثال كبير

Jaya & Rajesh Cozy Nest Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Cozy Nest Interiors

Jaya & Rajesh

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

ويمكن أيضا أن يكون مكانًا جيدًا لوضع تمثال ذو أبعاد كبيرة تجد صعوبة في وضعه بمكان مختلف من المنزل.

19- دولاب غير مرئي

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

تحت السلم فرصة جيدة لإضافة دولاب غير مرئي مع مكان للأحذية والحقائب، غرفة ملابس متكاملة! 

20- أريكة ملونة

Sleigh Bed Low, THE STORAGE BED THE STORAGE BED الممر الحديث، المدخل و الدرج
THE STORAGE BED

Sleigh Bed Low

THE STORAGE BED
THE STORAGE BED
THE STORAGE BED

إذا كان ممكنًا فلم لا تستخدم هذه المساحة في وضع أريكة صغيرة لاستقبال ضيوفك أو الحصول على جلسة خاصة مع ألوان مميزة؟! 

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Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects
تحول مذهل لمنزل فى خطوات بسيطة
ما رأيكم في استغلال المساحة أسفل السلم بهذه الطريقة؟ 

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