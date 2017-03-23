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شقة بمساحة صغيرة والألوان المبهجة جعلتها مملكة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة السفرة
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لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لكي تستطيع رسم لوحة جميلة تعبر عن ذوقك الخاص في تصميم منزلك، المساحة لم تقف يومًا عائقًا أمام الإبداع في التصميم الداخلي والديكورات الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بالتصميمات العصرية والحديثة، المجال مفتوح والاختيارات لا حصر لها. 

واليوم هذه الشقة الصغيرة تثبت لكم أن الجمال يكمن في أدوات بسيطة، فقط عليك استغلالها بذكاء وتوظيفها لخلق بيئة جميلة تسطيع العيش فيها براحة تامة!

غرفة المعيشة الملونة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

البنفسجي في الأريكة، والرمادي في السجادة والستائر والمنضدة، والأبيض في الكراسي، والأخضر بدرجاته المنتشرة في الربيع على الجدار، هل رأيت من قبل غرفة ممتلئة بألوان مبهجة كغرفة المعيشة الموجودة في هذه الشقة؟! 

جمال التصميم هنا يكمن في 3 عوامل رئيسية هي: 

1- تنظيم الأثاث بشكل جيد ومتناسق في هذه المساحة الصغيرة. 

2- استخدام أفكار عصرية وبسيطة في الديكور مثل: ورق الحائط الملون، والوسادات التي أخذت نفس نغمة الألوان على الحائط، والكراسي بشكلها المتميز وتصميمها الفريد.

3- الإضاءة الطبيعية الموجودة خلف الستائر الشفافة، والتي من دونها لن ترى هذه البهجة التي تراها الآن في الغرفة! 

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ركن التلفاز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حائط التلفاز استخدم فيه المصمم نفس ورق الحائط الموجود خلف الأريكة، مع وجود طاولة بسيطة لوضع التلفاز مصنوعة من الخشب بلونه المتميز وبإطارات بيضاء. 

وكما نرى كيف استغل المصمم العمود الموجود بجانب التلفاز لوضع مجموعة من إطارات الصور باللون الأبيض والبنفسجي أضافت شكلًا مميزًا للعمود ولديكور الغرفة بالكامل. 

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غرفة سفرة اسكندنافية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ننتقل إلى غرفة السفرة الموجودة في مواجهة غرفة المعيشة في نفس المساحة، وأول ما تقع عليه العين هي قطعة الأثاث الخشبية الموجودة على الجدار باللون الأخضر والتي جاءت بنفس تصميم طاولة التلفاز، حيث يستخدم المصمم مهاراته في خلق تواصل بين الغرف حتى لا تشعر بالغربة، وبالحديث عن التواصل نجد الستائر المستخدمة هنا نفس الموجودة على نافذة غرفة المعيشة! 

أما المرآة الموجودة أعلاها فكانت قطعة مميزة في الديكور، بالإضافة إلى أهميتها في المساحات الصغيرة لإعطاء عمق أكبر وانعكاس جميل للإضاءة من خلالها، وحولها مصابيح منقوشة بنفس نغمة ألوان ورق الحائط المستخدمة من قبل في غرفة المعيشة، من الواضح أننا سنرى الأزهار والنقوش المبهجة في كل ركن من أركان هذه الشقة! 

العنصر الأساسي في غرفة السفرة هي طاولة الطعام المستديرة والمصممة بنمط اسكندينافي واضح من استخدام الأخشاب بشكلها الطبيعي في الكراسي حول الطاولة، مع لون الطاولة الأبيض فكان التباين ملحوظ ورائع، ولا يمكن نسيان هذه السجادة الرائعة التي كان لها تأثير مميز على تحديد المساحات. 

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قبل أن ننتقل إلى غرفة أخرى لنلقي نظرة على هذه المساحة الرائعة والمتناسقة بشكل تام مع بعضها في تناغم مثالي، حتى المصابيح المستخدمة في السقف والأركان تناغمت مع قطع الأثاث وكأنها معزوفة موسيقية!

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

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غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أهلا بك في غرفة نوم لن تريد الخروج منها! 

الأرضيات من الباركيه، مع جدران باللون الخوخي الهاديء والرقيق، وسجادة دائرية في مقدمة الغرفة تحمل نفس اللون بقماش رائع، الستائر كذلك مصنوعة من الأقمشة الشيفون لتسمح بدخول الإضاءة للغرفة كما أنها بنفس لون الجدران، وبجانبها يوجد الجدار خلف السرير والمستخدم فيه ورق الحائط لإضافة لمسة مميزة للديكور. 

أثاث وديكور رائع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حينما نبدأ الحديث عن قطع الأثاث في الغرفة، فكل قطعة تتحدث عن نفسها بجمالها الخاص، المرآة الكلاسيكية باللون الأبيض كانت إضافة مميزة وغريبة وسط النمط العصري للغرفة ولكنها رائعة، يقابلها بوفيه من الخشب يحتوي على أدراج للتخزين باللون الأبيض وبأحجام مختلفة، وكرسي أنيق باللون الأخضر وتصميم مميز للحصول على جلسة هادئة ومريحة. 

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الأزهار في كل مكان!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ولا يوجد أفضل من الختام مع هذا السريرالرائع بكل ما حوله من عناصر، الأزهار والألوان الهادئة والمبهجة والتي تشبه ألوان الربيع موجودة بكل مكان، على ورق الحائط وأقمشة السرير، والإضاءة على جانبي السرير جعلت شكلها المتميز اكثر جمالًا وأناقةمع هذه المصابيح البيضاء. 

الآن أتمنى الانتقال إلى هذه الشقة على الفور! 

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ما رأيكم في ألوان الشقة؟ 

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