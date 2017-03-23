شقة بمساحة صغيرة والألوان المبهجة جعلتها مملكة!

ننتقل إلى غرفة السفرة الموجودة في مواجهة غرفة المعيشة في نفس المساحة، وأول ما تقع عليه العين هي قطعة الأثاث الخشبية الموجودة على الجدار باللون الأخضر والتي جاءت بنفس تصميم طاولة التلفاز، حيث يستخدم المصمم مهاراته في خلق تواصل بين الغرف حتى لا تشعر بالغربة، وبالحديث عن التواصل نجد الستائر المستخدمة هنا نفس الموجودة على نافذة غرفة المعيشة!

أما المرآة الموجودة أعلاها فكانت قطعة مميزة في الديكور، بالإضافة إلى أهميتها في المساحات الصغيرة لإعطاء عمق أكبر وانعكاس جميل للإضاءة من خلالها، وحولها مصابيح منقوشة بنفس نغمة ألوان ورق الحائط المستخدمة من قبل في غرفة المعيشة، من الواضح أننا سنرى الأزهار والنقوش المبهجة في كل ركن من أركان هذه الشقة!

العنصر الأساسي في غرفة السفرة هي طاولة الطعام المستديرة والمصممة بنمط اسكندينافي واضح من استخدام الأخشاب بشكلها الطبيعي في الكراسي حول الطاولة، مع لون الطاولة الأبيض فكان التباين ملحوظ ورائع، ولا يمكن نسيان هذه السجادة الرائعة التي كان لها تأثير مميز على تحديد المساحات.

اقرأ أيضا: 15 تصميم مختلف ومميز لطاولة الطعام