12 فكرة بسيطة تضيف إلى منزلك قيمة جمالية

إذا كنت تبحث عن حلول بسيطة لتغيير شكل منزلك، فأنت الآن على بعد خطوة واحدة من اكتشافها، وهذه المرة لن تجد حلًا واحدً، بل أمامك في هذا الكتاب 12 فكرة مختلفة ستغير من شكل منزلك كما تريد!
جميعنا يريد في مرحلة ما إحداث تغيير في شكل المنزل، فالملل والرتابة يحتاجان إلى التغيير، لذا نقدم لكم كم كبير من الأفكار تلهمكم بمجرد النظر إليها وتصفحها وتوفر عليكم عناء التفكير الكثير في إيجاد فكرة تغيرون بها منازلكم، فهيا بنا نأخذكم في جولة!
دعونا نركز على المطابخ الصغيرة والتي يكون تصميمها ممل بعض الشيء، وجود مصدر للإضاءة الطبيعية في هذه المطابخ ضروري لإضافة بعد بصري يجعلك تشعر بزيادة المساحة فلا تشعر بالضيق.
لذا من المهم تكبير حجم النافذة بشكل متناسب مع المطبخ، فكرة لن تأخذ منك الكثير لتنفيذها!
قبل الانتقال إلى غرفة أخرى من غرف المنزل، من المهم طرح فكرة أخرى لتجديد المطبخ وإضافة لمسة عصرية إلى التصميم، وهذه المرة التركيز على كابينة المطبخ، فبمجرد تغيير السطح العلوي للكابينة سيتغير شكل مطبخك بالكامل وستلحظ تحسنًا ملحوظًا في الديكور.
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السلم الداخلي في منزلك أيضا يستحق لمسة جديدة، فهو مستخدم باستمرار كل يوم أمام عينيك، لذا فسيكون تجديده استثمار جيد وإضافة جمالية إلى ما تراه عيناك يوميًا!
على سبيل المثال؛ يمكنك إعادة دهان السلم وإعطائه شكلًا وروحًا جديدة، وإذا كنت تريد إضافة جو من المرح عليك باستخدام ألوان مشرقة ونابضة بالحياة كالأبيض!
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إضافة لون جديد إلى حمامك هو وسيلة ناجحة لتجديده، لا سيما إذا استخدمت لون واحد كما في هذا التصميم، استخدم طلاء لامع على الجدران او حتى يمكنك الاستعانة بورق الحائط سيضيف ملمس مختلف وجذّاب.
إذا كانت الإجابة بنعم فهذه بعض المواد الحديثة التي تحتاجها لتجيد دولابك وإضافة لمسة عصرية إلى تصميمه:
- أضواء داخلية مثبتة.
- وضع أرفف إضافية بالداخل.
- استخدام لون جديد في طلائه من الداخل والخارج.
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المكيف أو نظام التكييف أصبح الآن سمة مميزة لكل المنازل، ولكن دعونا نواجه حقيقة الأمر أن شكله في أغلب الاحيان مزعجًا للغاية، والحل أن تقوم بعملية تمويه حوله وإخفائه بمواد متناسقة مع تصميم المنزل وهيكله، السياج في هذه الحالة سيكون كافٍ جدًا!
الأشكال المختلفة الموجودة الآن في تصميمات الأرائك جعلتها جذّابة ولا تحتاج إلى تغيير باستثناء الأرجل!
ليس من الضروري هنا إنفاق كثير من الوقت والأموال في ذلك، فببساطة يمكنك اختيار أرجل جديدة من المتجر والذهاب إلى محل التنجيد لتركيبها بشكل يلائم الأثاث والعناصر الموجودة حولها.
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أصبحت السبورة اتجاه رئيسي في الديكورات الداخلية خلال الفترة السابقة، يمكن الاستعانة ببعض السبورات بحجم صغير لكتابة الملاحظات او استخدام واحدة كبيرة لتغطية الحائط، جميع الأفكار متاحة ويمكنك اختيار ما يناسبك منها.
إذا كنت أحد المحظوظين بامتلاك مدفأة أنيقة في منزلك، فيمكنك مضاعفة جمالها بإضافة مرآة جميلة فوقها تعكس أضواء اللهب المشتعلة، كما أنها عنصر مهم لعكس الإضاءة في الغرفة بشكل عام.
مشمع الأرضيات فكرة سريعة ونظيفة لتغيير شكل الأرضية بعد ان يصيبك الملل منها، ويمكنك إزالته بعد فترة إن أحببت فإزالته سهلة مثل تركيبه.
فكرة بسيطة لإعادة تجديد غرفة المعيشة و غرفة النوم، وهي تجديد الأرفف الموجودة على الجدار واستخدام أشكال مختلفة من الأرفف لإضافة لمسة تغيير إلى الديكور.
حتى مكان الاستحمام يحتاج إلى لمسة تجديد كل فترة، يمكنك تركيب أرفف جديدة داخل كابينة الاستحمام أو تغيير الدش، وتذكر دائما ان الحل الأسرع هو شراء قطعة جديدة، ولكن الحل الأوفر هو تجديد القديم!