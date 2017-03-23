12 فكرة بسيطة تضيف إلى منزلك قيمة جمالية

إذا كنت تبحث عن حلول بسيطة لتغيير شكل منزلك، فأنت الآن على بعد خطوة واحدة من اكتشافها، وهذه المرة لن تجد حلًا واحدً، بل أمامك في هذا الكتاب 12 فكرة مختلفة ستغير من شكل منزلك كما تريد!

جميعنا يريد في مرحلة ما إحداث تغيير في شكل المنزل، فالملل والرتابة يحتاجان إلى التغيير، لذا نقدم لكم كم كبير من الأفكار تلهمكم بمجرد النظر إليها وتصفحها وتوفر عليكم عناء التفكير الكثير في إيجاد فكرة تغيرون بها منازلكم، فهيا بنا نأخذكم في جولة!