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12 فكرة بسيطة تضيف إلى منزلك قيمة جمالية

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify Walls & flooringTiles البلاط Turquoise
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إذا كنت تبحث عن حلول بسيطة لتغيير شكل منزلك، فأنت الآن على بعد خطوة واحدة من اكتشافها، وهذه المرة لن تجد حلًا واحدً، بل أمامك في هذا الكتاب 12 فكرة مختلفة ستغير من شكل منزلك كما تريد! 

جميعنا يريد في مرحلة ما إحداث تغيير في شكل المنزل، فالملل والرتابة يحتاجان إلى التغيير، لذا نقدم لكم كم كبير من الأفكار تلهمكم بمجرد النظر إليها وتصفحها وتوفر عليكم عناء التفكير الكثير في إيجاد فكرة تغيرون بها منازلكم، فهيا بنا نأخذكم في جولة!

1- دائما استخدم الإضاءة الطبيعية

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify Walls & flooringTiles البلاط Turquoise
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

دعونا نركز على المطابخ الصغيرة والتي يكون تصميمها ممل بعض الشيء، وجود مصدر للإضاءة الطبيعية في هذه المطابخ ضروري لإضافة بعد بصري يجعلك تشعر بزيادة المساحة فلا تشعر بالضيق. 

لذا من المهم تكبير حجم النافذة بشكل متناسب مع المطبخ، فكرة لن تأخذ منك الكثير لتنفيذها! 

2- تجديد الكابينة القديمة

Worktop - Maple, Barcnrest Barcnrest KitchenCabinets & shelves خشب
Barcnrest

Worktop – Maple

Barcnrest
Barcnrest
Barcnrest

قبل الانتقال إلى غرفة أخرى من غرف المنزل، من المهم طرح فكرة أخرى لتجديد المطبخ وإضافة لمسة عصرية إلى التصميم، وهذه المرة التركيز على كابينة المطبخ، فبمجرد تغيير السطح العلوي للكابينة سيتغير شكل مطبخك بالكامل وستلحظ تحسنًا ملحوظًا في الديكور. 

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3- درابزين مثير للاهتمام!

Under Stairs Storage, buss buss Corridor, hallway & stairsStorage
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

السلم الداخلي في منزلك أيضا يستحق لمسة جديدة، فهو مستخدم باستمرار كل يوم أمام عينيك، لذا فسيكون تجديده استثمار جيد وإضافة جمالية إلى ما تراه عيناك يوميًا! 

على سبيل المثال؛ يمكنك إعادة دهان السلم وإعطائه شكلًا وروحًا جديدة، وإذا كنت تريد إضافة جو من المرح عليك باستخدام ألوان مشرقة ونابضة بالحياة كالأبيض! 

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4- إعادة دهان الحمام

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringTiles metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

إضافة لون جديد إلى حمامك هو وسيلة ناجحة لتجديده، لا سيما إذا استخدمت لون واحد كما في هذا التصميم، استخدم طلاء لامع على الجدران او حتى يمكنك الاستعانة بورق الحائط سيضيف ملمس مختلف وجذّاب. 

5- هل أصبح دولابك قديمًا؟

Built in Hinged Door Corner Wardrobe Bravo London Ltd غرفة نوم
Bravo London Ltd

Built in Hinged Door Corner Wardrobe

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

إذا كانت الإجابة بنعم فهذه بعض المواد الحديثة التي تحتاجها لتجيد دولابك وإضافة لمسة عصرية إلى تصميمه: 

- أضواء داخلية مثبتة.

- وضع أرفف إضافية بالداخل. 

- استخدام لون جديد في طلائه من الداخل والخارج.

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6- تجديد نظام التكييف في المنزل

cover for AC homify منازل
homify

cover for AC

homify
homify
homify

المكيف أو نظام التكييف أصبح الآن سمة مميزة لكل المنازل، ولكن دعونا نواجه حقيقة الأمر أن شكله في أغلب الاحيان مزعجًا للغاية، والحل أن تقوم بعملية تمويه حوله وإخفائه بمواد متناسقة مع تصميم المنزل وهيكله، السياج في هذه الحالة سيكون كافٍ جدًا! 

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7- تغيير أرجل الأريكة

Apartament w Sopocie, DoMilimetra DoMilimetra غرفة المعيشة
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

الأشكال المختلفة الموجودة الآن في تصميمات الأرائك جعلتها جذّابة ولا تحتاج إلى تغيير باستثناء الأرجل! 

ليس من الضروري هنا إنفاق كثير من الوقت والأموال في ذلك، فببساطة يمكنك اختيار أرجل جديدة من المتجر والذهاب إلى محل التنجيد لتركيبها بشكل يلائم الأثاث والعناصر الموجودة حولها. 

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8- استخدم السبورة في الديكور

Cotswold Chapel Kitchen homify مطبخ خشب متين Green farrow & ball,chappell green,glazed cabinet,hooks,chalkboard,led lights
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

أصبحت السبورة اتجاه رئيسي في الديكورات الداخلية خلال الفترة السابقة، يمكن الاستعانة ببعض السبورات بحجم صغير لكتابة الملاحظات او استخدام واحدة كبيرة لتغطية الحائط، جميع الأفكار متاحة ويمكنك اختيار ما يناسبك منها.

9- زيادة جمال المدفأة

Fireplace Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة نوم
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Fireplace

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

إذا كنت أحد المحظوظين بامتلاك مدفأة أنيقة في منزلك، فيمكنك مضاعفة جمالها بإضافة مرآة جميلة فوقها تعكس أضواء اللهب المشتعلة، كما أنها عنصر مهم لعكس الإضاءة في الغرفة بشكل عام. 

10- تغيير سريع للأرضية

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

مشمع الأرضيات فكرة سريعة ونظيفة لتغيير شكل الأرضية بعد ان يصيبك الملل منها، ويمكنك إزالته بعد فترة إن أحببت فإزالته سهلة مثل تركيبه. 

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11- دعونا نجدد الأرفف!

EDWARDIAN BRACKET · 4 INCH · Yester Home HouseholdHomewares
Yester Home

EDWARDIAN BRACKET · 4 INCH ·

Yester Home
Yester Home
Yester Home

فكرة بسيطة لإعادة تجديد غرفة المعيشة و غرفة النوم، وهي تجديد الأرفف الموجودة على الجدار واستخدام أشكال مختلفة من الأرفف لإضافة لمسة تغيير إلى الديكور. 

12- إضافة الحياة إلى حمامك!

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

حتى مكان الاستحمام يحتاج إلى لمسة تجديد كل فترة، يمكنك تركيب أرفف جديدة داخل كابينة الاستحمام أو تغيير الدش، وتذكر دائما ان الحل الأسرع هو شراء قطعة جديدة، ولكن الحل الأوفر هو تجديد القديم! 

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