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10 أفكار ممتازة لزيادة المساحة في الحمامات الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
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قل وداعًا لهذا الحمام الصغير الموجود في منزلك، ففي هذا الكتاب سنقدم لك عشرات الحلول للتعامل مع المساحة الصغيرة في الحمام، كما أننا متأكدون بامتلاكك مزيد من الأفكار التي يمكن دمجها هنا وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لحمامك. 

وبغض النظر عن صغر المساحة المخصصة للديكور، سنحرص على تقديم العناصر المناسبة لها مهما اختلفت الأبعاد، وهذه الأفكار ستجدون مع تنفيذها المعجزات دون شك! 

1- حدود شفّافة

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام خشب Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

الحل الأول ليس بقرار سهل بل يحتاج إلى جرأة وحكمة في اتخاذ القرار، فاستخدام العناصر الشفّافة كالزجاج في تغطية اجزاء من الحمام، أو استخدامه في تقسيم المساحات سيكون قرار مصيري، ولكن هذا لا يقارن بالفائدة الرئيسية التي ستعود عليك من ذلك، وهي إعطاء المساحة أبعادً أكبر مما هي عليه بالفعل ما يلغي من عندك الشعور بالضيق تمامًا. 

دعونا نستخدم الزجاج كمثال، والذي ظهر بشكل أنيق وعصري في هذا الحمام الصغير، هنا لا يوجد جدار يفصل بين المرحاض وكابينة الاستحمام حتى باب الدخول إلى مكان الاستحمام من الزجاج بدلًا من الجدار العادي، نرى هنا المساحة تبدو بالفعل أكبر مما هي عليه! 

2- أرفف من الأرض إلى السقف

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

عدم استغلال المساحات الرأسية الموجودة بالحمام هو أمر طبيعي، على الرغم من أنها مساحة كبيرة ومهدرة خصوصا في الحمامات ذات الارتفاعات الكبيرة، وهنا لدينا فكرة لعدم ترك هذه المساحة فارغة وهي استخدام أرفف مفتوحة من أجل وضع أغراض الحمام والاكسسوارات المختلفة عليها وتوفير مساحة تخزينية وفي نفس الوقت تجميلية في الحمام. 

الاستخدام الأمثل لهذا الحل هو وضع الاكسسوارات على الأرفف العلوية والاحتفاظ بالمساحات الموجودة بالأسفل من أجل تخزين الأغراض المختلفة، حتى تحصل على ديكور جيد ومساحة تخزين رائعة بنفس الوقت.

3- اللعب بالضوء والظلام

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

التحكم في العين والألعاب البصرية باستخدام نغمة داكنة للغاية مع نغمة متناقضة ومضيئة للغاية يعطي المساحات أبعادًا أكبر مما هي عليه وعمق أكبر للعين، وهذا حل يمكنك القيام به في حمامك دون الحاجة إلى توسعة وإنفاق أموال ضخمة، خدعة بسيطة للعين وسترى النتيجة! 

وعلاوة على ذلك، فإنه من السهل جدا تحقيق هذا الحل، وإذا امتلكت جرأة أكبر يمكنك تغيير النغمات التقليدية المتمثلة في الأبيض والأسود، واستخدام ألوان أكثر جرأة كالأحمر الداكن مع الكريمي!

4- استخدام الانعكاسات

"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma حمام
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

وجود مرآة في الحمام هو أمر لا مفر منه، ولكن تحديد مكانها واستخدامها بالشكل الامثل هو ما نتحدث عنه الآن، استخدام انعكاس الضوء والجدران في المرآة يعطي المساحات الصغيرة عمق أكبر وهذا يظهر في كثير من التصميمات. 

ومن الأفكار المبتكرة في هذا الصدد وضع مرآة بالسقف بالإضافة إلى المرآة التقليدية! 

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5- استخدام الأثاث بشكل رأسي وليس بشكل أفقي!

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos BathroomStorage
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

إذا كانت الجدران قريبة جدا من بعضها البعض في الحمام، فآخر شيء تفكر به هو وضع الأدوات والأثاث بشكل أفقي، وهذا لا يعني عدم وجود مساحة كافية لما تريد وضعه بحمامك، بل يعني استخدام شكل جديد من أشكال الترتيب وهي وضع الأثاث بشكل رأسي وستنبهر من النتيجة كما ترى في هذا التصميم! 

6- العناصر قريبة من بعضها ولكنها مريحة!

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

لا يوجد مشكلة إذا كانت المساحات الموجودة بالحمام قريبة جدًا من بعضها البعض، المرحاض قريب من البالوعة والدش على سبيل المثال، ولذلك يجب التفكير في وضع حواجز كالزجاج، خصوصا مع اختلاف العناصر واستخداماتها كما نرى (المرحاض والدش)، فالرطوبة القادمة من مكان الاستحمام لن تكون لطيفة وأنت جالس على المرحاض! 

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7- جدران بلا أبواب

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الجدران الغير مكتملة مفيدة في الحمامات الصغيرة، وجيدة في فصل المساحات دون تحديد نهاية للجدار حتى لا شعر بالضيق، فقط عند اختيار هذا الحل احرص على عدم استكمال الجدار للنهاية ولا تستخدم أي أبواب فهذا من شأنه سيضيق المساحة بشكل ملحوظ، وسيبدو الحمام كغرفة صغيرة تحتوي على مساحات منفصلة كثيرة.

8- ضع كل شيء بالقرب من يديك!

Bagno Casa Strippoli, Giuseppe Strippoli Designer Giuseppe Strippoli Designer حمام
Giuseppe Strippoli Designer

Giuseppe Strippoli Designer
Giuseppe Strippoli Designer
Giuseppe Strippoli Designer

النقطة الثامنة التي يجب التنويه عنها الآن هي تقدير أماكن وضع الأغراض المختلفة في هذه المساحة الصغيرة، فقد عليك أن تجعل جميع العناصر في متناول يديك حتى لا تشعر بالضيق وخصوصا عندما يكون الحمام بهذا الحجم الصغير!

9- تناسق الأبعاد

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos حمام
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

خطأ يقع فيه كثير من الناس عند تصميم المساحات الصغيرة في منازلهم، وهو استخدام عناصر وأثاث بأحجام كبيرة داخل حمام صغير للغاية! 

والحل هنا هو تقدير المسافات والأبعاد الخاصة بالحمام قبل شراء أي غرض خاص به حتى لا تقع في هذا المأزق، وبالطبع قياس أبعاد كل قطعة قبل شرائها وعمل رسم تخيلي لمكان كل قطعة في الحمام.

10- الألوان الحيادية دائما ما تكون مذهلة!

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors حمام
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

ليس فقط من أجل جمالها ومظهرها الحيوي والمشرق، ولكن الألوان الحيادية لها دور مهم في إعطاء المساحة الصغيرة حجم أكبر مما هي عليه في الواقع كما نرى في هذا الحمام على سبيل المثال. 

لا يوجد لدينا المزيد لقوله، ونختم بأن اختيار اللون هو ما سيحدد مصير ونتجية هذا الحمام الصغير! 

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ما رأيكم في هذا الأفكار؟ هل هي قابلة للتطبيق في حمامكم الخاص؟ 

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