10 أفكار ممتازة لزيادة المساحة في الحمامات الصغيرة

قل وداعًا لهذا الحمام الصغير الموجود في منزلك، ففي هذا الكتاب سنقدم لك عشرات الحلول للتعامل مع المساحة الصغيرة في الحمام، كما أننا متأكدون بامتلاكك مزيد من الأفكار التي يمكن دمجها هنا وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لحمامك.
وبغض النظر عن صغر المساحة المخصصة للديكور، سنحرص على تقديم العناصر المناسبة لها مهما اختلفت الأبعاد، وهذه الأفكار ستجدون مع تنفيذها المعجزات دون شك!
الحل الأول ليس بقرار سهل بل يحتاج إلى جرأة وحكمة في اتخاذ القرار، فاستخدام العناصر الشفّافة كالزجاج في تغطية اجزاء من الحمام، أو استخدامه في تقسيم المساحات سيكون قرار مصيري، ولكن هذا لا يقارن بالفائدة الرئيسية التي ستعود عليك من ذلك، وهي إعطاء المساحة أبعادً أكبر مما هي عليه بالفعل ما يلغي من عندك الشعور بالضيق تمامًا.
دعونا نستخدم الزجاج كمثال، والذي ظهر بشكل أنيق وعصري في هذا الحمام الصغير، هنا لا يوجد جدار يفصل بين المرحاض وكابينة الاستحمام حتى باب الدخول إلى مكان الاستحمام من الزجاج بدلًا من الجدار العادي، نرى هنا المساحة تبدو بالفعل أكبر مما هي عليه!
عدم استغلال المساحات الرأسية الموجودة بالحمام هو أمر طبيعي، على الرغم من أنها مساحة كبيرة ومهدرة خصوصا في الحمامات ذات الارتفاعات الكبيرة، وهنا لدينا فكرة لعدم ترك هذه المساحة فارغة وهي استخدام أرفف مفتوحة من أجل وضع أغراض الحمام والاكسسوارات المختلفة عليها وتوفير مساحة تخزينية وفي نفس الوقت تجميلية في الحمام.
الاستخدام الأمثل لهذا الحل هو وضع الاكسسوارات على الأرفف العلوية والاحتفاظ بالمساحات الموجودة بالأسفل من أجل تخزين الأغراض المختلفة، حتى تحصل على ديكور جيد ومساحة تخزين رائعة بنفس الوقت.
التحكم في العين والألعاب البصرية باستخدام نغمة داكنة للغاية مع نغمة متناقضة ومضيئة للغاية يعطي المساحات أبعادًا أكبر مما هي عليه وعمق أكبر للعين، وهذا حل يمكنك القيام به في حمامك دون الحاجة إلى توسعة وإنفاق أموال ضخمة، خدعة بسيطة للعين وسترى النتيجة!
وعلاوة على ذلك، فإنه من السهل جدا تحقيق هذا الحل، وإذا امتلكت جرأة أكبر يمكنك تغيير النغمات التقليدية المتمثلة في الأبيض والأسود، واستخدام ألوان أكثر جرأة كالأحمر الداكن مع الكريمي!
وجود مرآة في الحمام هو أمر لا مفر منه، ولكن تحديد مكانها واستخدامها بالشكل الامثل هو ما نتحدث عنه الآن، استخدام انعكاس الضوء والجدران في المرآة يعطي المساحات الصغيرة عمق أكبر وهذا يظهر في كثير من التصميمات.
ومن الأفكار المبتكرة في هذا الصدد وضع مرآة بالسقف بالإضافة إلى المرآة التقليدية!
اقرأ أيضا: المرآة.. إكسسوار هام في أي حمام!
إذا كانت الجدران قريبة جدا من بعضها البعض في الحمام، فآخر شيء تفكر به هو وضع الأدوات والأثاث بشكل أفقي، وهذا لا يعني عدم وجود مساحة كافية لما تريد وضعه بحمامك، بل يعني استخدام شكل جديد من أشكال الترتيب وهي وضع الأثاث بشكل رأسي وستنبهر من النتيجة كما ترى في هذا التصميم!
لا يوجد مشكلة إذا كانت المساحات الموجودة بالحمام قريبة جدًا من بعضها البعض، المرحاض قريب من البالوعة والدش على سبيل المثال، ولذلك يجب التفكير في وضع حواجز كالزجاج، خصوصا مع اختلاف العناصر واستخداماتها كما نرى (المرحاض والدش)، فالرطوبة القادمة من مكان الاستحمام لن تكون لطيفة وأنت جالس على المرحاض!
الجدران الغير مكتملة مفيدة في الحمامات الصغيرة، وجيدة في فصل المساحات دون تحديد نهاية للجدار حتى لا شعر بالضيق، فقط عند اختيار هذا الحل احرص على عدم استكمال الجدار للنهاية ولا تستخدم أي أبواب فهذا من شأنه سيضيق المساحة بشكل ملحوظ، وسيبدو الحمام كغرفة صغيرة تحتوي على مساحات منفصلة كثيرة.
النقطة الثامنة التي يجب التنويه عنها الآن هي تقدير أماكن وضع الأغراض المختلفة في هذه المساحة الصغيرة، فقد عليك أن تجعل جميع العناصر في متناول يديك حتى لا تشعر بالضيق وخصوصا عندما يكون الحمام بهذا الحجم الصغير!
خطأ يقع فيه كثير من الناس عند تصميم المساحات الصغيرة في منازلهم، وهو استخدام عناصر وأثاث بأحجام كبيرة داخل حمام صغير للغاية!
والحل هنا هو تقدير المسافات والأبعاد الخاصة بالحمام قبل شراء أي غرض خاص به حتى لا تقع في هذا المأزق، وبالطبع قياس أبعاد كل قطعة قبل شرائها وعمل رسم تخيلي لمكان كل قطعة في الحمام.
ليس فقط من أجل جمالها ومظهرها الحيوي والمشرق، ولكن الألوان الحيادية لها دور مهم في إعطاء المساحة الصغيرة حجم أكبر مما هي عليه في الواقع كما نرى في هذا الحمام على سبيل المثال.
لا يوجد لدينا المزيد لقوله، ونختم بأن اختيار اللون هو ما سيحدد مصير ونتجية هذا الحمام الصغير!
اقرأ أيضا: كيف تختار باليتة ألوان منزلك