فن اختيار الألوان في تصميم شقة مُبهرة

تُعد الألوان من أهم مصادر الطاقة الإيجابية وتغيير أجواء المنزل بشكل كامل، لذا فيجب الاهتمام بالتأني في اختيار ألوان المنزل، وليس المقصود فقط ألوان الجدران، بل أيضًا ألوان الأثاث التي تتناسب معها والمفروشات والسجاد وغير ذلك، وعلى الرغم أن لكلٍ منا لمسته الشخصية في منزله وفي الألوان التي يقوم باختيارها، إلا أنه في الكثير من الأحيان يكون الجمع بين لونين من الألوان الهادئة هو الخيار الأمثل الذي لا يختلف على أناقته اثنان.

الآن، سنقوم بعرض تصميم شقة مُبهرة في غاية الأناقة والرقي بتأثير الجمع بين اللونين الأرجواني الداكن والزيتوني الهادئ.