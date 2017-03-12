فن اختيار الألوان في تصميم شقة مُبهرة

تُعد الألوان من أهم مصادر الطاقة الإيجابية وتغيير أجواء المنزل بشكل كامل، لذا فيجب الاهتمام بالتأني في اختيار ألوان المنزل، وليس المقصود فقط ألوان الجدران، بل أيضًا ألوان الأثاث التي تتناسب معها والمفروشات والسجاد وغير ذلك، وعلى الرغم أن لكلٍ منا لمسته الشخصية في منزله وفي الألوان التي يقوم باختيارها، إلا أنه في الكثير من الأحيان يكون الجمع بين لونين من الألوان الهادئة هو الخيار الأمثل الذي لا يختلف على أناقته اثنان.
الآن، سنقوم بعرض تصميم شقة مُبهرة في غاية الأناقة والرقي بتأثير الجمع بين اللونين الأرجواني الداكن والزيتوني الهادئ.
في لقطة خاطفة لمساحة مدخل لهذه الشقة المُبهرة، فنلاحظ أنه قد تم الاعتماد في أجواء المنزل بشكل عام على اللون الزيتوني الفاتح على الجدران وإضافة بعض اللمسات الأرجوانية الداكنة التي تضفي مزيد من الفخامة على تصميم المنزل. فنلاحظ في هذا تصميم هذا المدخل أنهع قد تم الاعتماد على الجمع بين الطابعين الكلاسيكي والمعاصر في اختيار عناصر المنزل سواء الأثاث أو الاكسسوارات، ونلاحظ أيضًا التكامل والاندماج بين ألوان المدخل وألوان المطبخ المفتوح.
لا ننكر أن مساحة هذه الشرفة كبيرة، لذا فقد تم تصميمها بطريقة بسيطة لجعلها مساحة استمتاع لأفراد الأسرة. كما تم إضافة بعض النباتات لتعزيز أجواء الطبيعة الساحرة.
للابتعاد عن تشابه الألوان المستخدمة في المنزل، تم تصميم غرفة النوم لتكون باللون الأصفر والبيج، والجدير بالذكر أنه قد تم استغلال المساحات من خلال الابتعاد عن تصميم خزانة كبيرة ليتم تصميم خزانة أرضية منخفضة متعددة الاستخدام تم استغلالها لتبدو كأريكة، كمما تم استخدام خزانة أخرى بجانب السرير للحفاظ على النظام والابتعاد عن الفوضى.
تصميم مميز لغرفة متكاملة، تم تصميمها كاملًا باللون البيج والأرجواني مع إضافة بعض اللمسات باللون الزيتوني، الغرفة تبدو وكأنها لوحة فنية مرسومة، حيث يظهر مدى التكامل والاندماج في الألوان وكذلك بين كافة العناصر المُستخدمة. يظهر هنا أنه قد تم التلفاز أعلى المدفأة للاستماع بأجواء الراحة والاسترخاء في غرفة المعيشة، كما أضافت الأرضية الخشبية اللامعة مزيد من الدفء على أجواء الغرفة.
في زاوية أخرى لغرفة المعيشة، يتضح أن الغرفة تعتمد بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية، كما تعتمد على إضاءة نجفة كلاسيكية وكذلك بعض الأباليك التي تم تثبيتها على جانبي اللوحة الفنية المثبتة أعلى الأريكة الأرجوانية، يتضح استغلال المساحات من خلال استخدام الطاولات الصغيرة وكذلك استخدام الأرفف المُثبتة بطريقة متدرجة على الجدران لوضع الاكسسوارات.
في أحد أركان شرفة غرفة المعيشة، تم تخصيص مساحة مميزة تحتوي على الكثير من أجواء المرح مخصصة للأطفال وكذلك الأريكة خشبية تحتوي أسفلها على خزانة لتخزين أغراضهم.
نلاحظ في هذا التصميم أن التأني والتدبر في اختيار الألوان والاكسسوارات لا مثيل له، فبعيدُا عن استخدام هذه الأريكة التي تُعد بمثابة قطعة فنية، فقد تم اختيار عدد من اللوحات التي تم تثبيتها أعلى الأريكة، وهذه اللوحات عبارة عن صور لنباتات باللون الأخضر للاندماج مع اللون الزيتوني الموجود على الجدران وإضفاء حالة من الهدوء على هذه المساحة. الأرضية الخشبية باللون البني الداكن كانت هنا الخيار الأمثل لتكون مناسبة مع الألوان والأجواء الراقية بشكل عام.
ورق الجدران الفينيل المزخرف باللون البيج بالتأكيد أضاف مزيد من الفخامة والرقي مع اللون الأرجواني الذي تم إضافته على الجدران وكذلك لون الستائر، كما تم تصميم مكتبة صغيرة في أحد أعمدة الغرفة وتصميم مكتب صغير بجانبها للاستمتاع بالقراءة على إضاءة ضوء الشمس.
لن تصدق بالفعل أن هذه الأجواء الطبيعية موجودة في مطبخ داخل شقة عادية، فبدايةً، قد تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لإضفاء مزيد من الإشراق داخل المطبخ، كما تم الاستعانة بخزانات خشبية باللون الأبيض سواء في الأعلى أو في الأسفل للشعور باتساع المساحة، وتم تزيين النقطة الفاصلة بين الخزانات السفلية والعلوية بسيراميك مزخرف باللون الأرجواني ليتناسب مع لون مقاعد السفرة المزخرفة، وتتضح نقطة استغلال المساحات في استخدام الخزانات المتدرجة وكذلك من خلال تثبيت الأجهزة الكهربائية الكبيرة في الخزانات السفلية بطريقة هندسية مبتكرة.
تم اختيار سفرة رائعة ومميزة لتبدو كقطعة ديكور قبل استخدامها لأغراض عملية، فقد تم الاتجاه لاختيار سفرة صغيرة بيضاوية لتكون ملائمة للمساحة الكلية للمكان. كما أنه تم اختيار السفرة باللون الأبيض والمقاعد أيضًا باللون الأبيض ولكنها منجدة بقماش مزخرف باللون الأبيض والأرجواني. أضاف الستار العلوي الكلاسيكي مزيد من الاندماج والتكامل بين ألوان وعناصر المنزل.
في مشهد أفقي آخر للجانب المواجه للمدخل، نلاحظ أنه قد استخدام الألوان نفسها الموجودة بالمدخل، ونلاحظ كذلك أنه تم استغلال المساحة الموجودة بجانب أبواب الغرف لوضع كنبة باللون الأرجواني وتزينها بعض الوسائد المزخرفة باللون الأبيض والأرجواني لتتناسب مع الألوان الأبواب وأجزاء من الحائط. وكذلك مع لون الأريكة.
بالجمع بين اللونين الأبيض والزيتوني تم الحصول على تصميم حمام في غاية الرقي، تم تصميم جدرانه من سيراميك على هيئة طوب حراري، كما تم تثبيت مرآة بيضاوية على أحد الجدران أعلى الحوض، كما أن المساحة أسفل الحوض تم استغلالها لتكون على هيئة خزانة خشبية وكذلك لتبدو كقطعة أثاث كلاسيكية ديكورية رائعة. تم الاعتماد على إضاءة اسبوتات في السقف والتي بدورها تنعكس على الجدران.
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