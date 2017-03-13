الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم منزل في الطابق الأرضي يحتوي على حديقة خارجية رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Loading admin actions …

الكثير من الناس يفضلون الحصول على منازل كاملة بدلًا من السكن في شقق مستقلة وذلك من أجل الحصول على عدد كبير من المزايا، وواحدة من هذه المزايا الأساسية هي الحصول على حديقة خارجية والاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة سواء في الصباح أو في المساء.

سنعرض اليوم تصميم رائع لمنزل في الطابق الأرضي يتميز بحديقة خارجية مميزة لتجمع العائلة في أجواء الطبيعة والهواء الطلق.

حديقة صغيرة لكنها متعددة الأغراض

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

حديقة خيالية تم تصميمها لتبدو مركز الراحة والاسترخاء في هذا المنزل، فعلى الرغم من كون مساحة الحديقة صغيرة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة تجعلك تنسى أنك داخل منزلك. تم تغطية السور باستخدام النباتات المعلقة وتم إضافة بعض وحدات الإضاءة على السور النباتي لإضفاء أجواء ساحرة في وقت المساء.

أغراض للشواء داخل الحديقة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados بلكونة أو شرفة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

ليست مكان للاسترخاء فحسب، لكنها بالفعل مساحة معيشة ومرح متعددة الأغراض، فقد تم تصميم جزء من المدخل المؤدي للمنزل ليكون مكان مخصص للشواء وبجانبه طاولة مستديرة معدنية للاستمتاع بوجبات الغداء في الهواء الطلق. تم تصميم مساحة الشواء لتكون الجدران من الطوب الحراري لإضافة لمسة جمالية مميزة على الحديقة وواجهة المنزل.

مدخل آخر يطل على الحديقة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

لم يتضمن المنزل على مدخل واحد يطل على الحديقة، فقد تم فتح نوافذ متعددة لتطل على الحديقة الخارجية، تم عمل أرضية محيطة بأرضية الحديقة النباتية للتنوع في استخدام الخامات، فقد تم استخدام أرضية محيطية مرتفعة قليلًا مقارنة بمستوى الحديقة، وتم تزيين هذه الأرضية ببعض وحدات الإضاءة وكذلك تزيين الأركان بأصص الزرع، كما تم وضع أريكة من الخشب والتي تم تصميمها على غرار النمط الريفي لإضافة لمسة جمالية مختلفة على الحديقة وكذلك للجلوس عليها والاسترخاء بعد عناء العمل. أيضًا من الملاحظ أنه تم استخدام أريكة منجدة باللون الأبيض الهادئ في منتصف الحديقة.

ردهة المنزل وتصميم مفتوح

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة المعيشة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

تصميم مميز لمنزل مودرن، تم الجمع خلاله بين اللونين الأبيض والرمادي لإضفاء مزيد من أجواء الهدوء والاستجمام والشعور بمزيد من المساحة الإضافية. يتضح من خلال التصميم أنه تم الاتجاه للأسلوب المفتوح لتكون الردهة مفتوحة على المطبخ وغرفة الطعام، كما تحتوي على مساحة مخصصة للمعيشة، تم استخدام قطع الأثاث الصغيرة التي تتناسب مع النمط المعاصر الذي يجمع بين الأناقة والرقي، يجدر الحديث أيضًا عن الإضاءة التي تم استخدامها، فقد تم عمل بيوت النور والاتجاه لاستخدام اسبوتات في السقف وكذلك أعلى الجدران.

مزيد من الفخامة والرقي في تصميم مساحة الطعام المُدمجة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة السفرة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

في المكان المواجه لمساحة المعيشة والتلفاز، تم وضع طاولة سفرة رائعة من لتبدو وكأنها عنصر الجذب الأول والمحوري في ردهة المنزل. فقد تم استخدام طاولة زجاجية مستطيلة من الزجاج وأيضًا مقاعدها، وأعلى السفرة تم الاستعانة ببعض أعمال الجبس في السقف واستخدام الإضاءة الخفية على الحواف لإبراز مدى أناقة السقف والثريا الكريستال التي تم استخدامها.

أناقة الأبيض في الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والاتجاه لاستغلال كافة المساحات

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

في تصميم المساحة أسفل السلم، تم وضع مقعد مميز كقطعة فنية وأمامه طاولة منجدة ليكون بمثابة فوتيه منفصل، اللون الأبيض هنا هو مصدر الإشراق وأجواء الهدوء داخل المنزل وظهر هذا واضحًا من خلال طلاء الجدران وكذلك الأرضية الرخامية وأيضًا السلم. نلاحظ من خلال هذه اللقطة أن الممر المؤدي للغرف يبدو وكأنه لوحة فنية أنيقة من خلال استخدام لوحة فنية كبيرة وتم تثبيتها على طاولة قريبة من سطح الأرض، وينتهي الممر بحائط مفرغ يحتوي على أرفف لوضع التحف والاكسسوارات وفي هذا الحائط كان للتلاعب بالإضاءة دور فعال في خلق لمسة عصرية مميزة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 14 فكرة مبتكرة لتزيين الجدران.

20 تصميم رائع لصالات مدخل مرحبة
تصميم منزل في الطابق الأرضي يحتوي على حديقة خارجية رائعة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً