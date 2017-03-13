تصميم منزل في الطابق الأرضي يحتوي على حديقة خارجية رائعة

الكثير من الناس يفضلون الحصول على منازل كاملة بدلًا من السكن في شقق مستقلة وذلك من أجل الحصول على عدد كبير من المزايا، وواحدة من هذه المزايا الأساسية هي الحصول على حديقة خارجية والاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة سواء في الصباح أو في المساء.
سنعرض اليوم تصميم رائع لمنزل في الطابق الأرضي يتميز بحديقة خارجية مميزة لتجمع العائلة في أجواء الطبيعة والهواء الطلق.
حديقة خيالية تم تصميمها لتبدو مركز الراحة والاسترخاء في هذا المنزل، فعلى الرغم من كون مساحة الحديقة صغيرة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة تجعلك تنسى أنك داخل منزلك. تم تغطية السور باستخدام النباتات المعلقة وتم إضافة بعض وحدات الإضاءة على السور النباتي لإضفاء أجواء ساحرة في وقت المساء.
ليست مكان للاسترخاء فحسب، لكنها بالفعل مساحة معيشة ومرح متعددة الأغراض، فقد تم تصميم جزء من المدخل المؤدي للمنزل ليكون مكان مخصص للشواء وبجانبه طاولة مستديرة معدنية للاستمتاع بوجبات الغداء في الهواء الطلق. تم تصميم مساحة الشواء لتكون الجدران من الطوب الحراري لإضافة لمسة جمالية مميزة على الحديقة وواجهة المنزل.
لم يتضمن المنزل على مدخل واحد يطل على الحديقة، فقد تم فتح نوافذ متعددة لتطل على الحديقة الخارجية، تم عمل أرضية محيطة بأرضية الحديقة النباتية للتنوع في استخدام الخامات، فقد تم استخدام أرضية محيطية مرتفعة قليلًا مقارنة بمستوى الحديقة، وتم تزيين هذه الأرضية ببعض وحدات الإضاءة وكذلك تزيين الأركان بأصص الزرع، كما تم وضع أريكة من الخشب والتي تم تصميمها على غرار النمط الريفي لإضافة لمسة جمالية مختلفة على الحديقة وكذلك للجلوس عليها والاسترخاء بعد عناء العمل. أيضًا من الملاحظ أنه تم استخدام أريكة منجدة باللون الأبيض الهادئ في منتصف الحديقة.
تصميم مميز لمنزل مودرن، تم الجمع خلاله بين اللونين الأبيض والرمادي لإضفاء مزيد من أجواء الهدوء والاستجمام والشعور بمزيد من المساحة الإضافية. يتضح من خلال التصميم أنه تم الاتجاه للأسلوب المفتوح لتكون الردهة مفتوحة على المطبخ وغرفة الطعام، كما تحتوي على مساحة مخصصة للمعيشة، تم استخدام قطع الأثاث الصغيرة التي تتناسب مع النمط المعاصر الذي يجمع بين الأناقة والرقي، يجدر الحديث أيضًا عن الإضاءة التي تم استخدامها، فقد تم عمل بيوت النور والاتجاه لاستخدام اسبوتات في السقف وكذلك أعلى الجدران.
في المكان المواجه لمساحة المعيشة والتلفاز، تم وضع طاولة سفرة رائعة من لتبدو وكأنها عنصر الجذب الأول والمحوري في ردهة المنزل. فقد تم استخدام طاولة زجاجية مستطيلة من الزجاج وأيضًا مقاعدها، وأعلى السفرة تم الاستعانة ببعض أعمال الجبس في السقف واستخدام الإضاءة الخفية على الحواف لإبراز مدى أناقة السقف والثريا الكريستال التي تم استخدامها.
في تصميم المساحة أسفل السلم، تم وضع مقعد مميز كقطعة فنية وأمامه طاولة منجدة ليكون بمثابة فوتيه منفصل، اللون الأبيض هنا هو مصدر الإشراق وأجواء الهدوء داخل المنزل وظهر هذا واضحًا من خلال طلاء الجدران وكذلك الأرضية الرخامية وأيضًا السلم. نلاحظ من خلال هذه اللقطة أن الممر المؤدي للغرف يبدو وكأنه لوحة فنية أنيقة من خلال استخدام لوحة فنية كبيرة وتم تثبيتها على طاولة قريبة من سطح الأرض، وينتهي الممر بحائط مفرغ يحتوي على أرفف لوضع التحف والاكسسوارات وفي هذا الحائط كان للتلاعب بالإضاءة دور فعال في خلق لمسة عصرية مميزة.
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