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23 تصميم لمطابخ رائعة هم الأفضل..

آية منير آية منير
HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
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هوميفاي دائما وأبدا تبحث لك عن كل ما هو جديد وحديث في عالم الديكور، اليوم سنتحدث قليلا عن المطبخ وتصميماته وأنماطه وأفكاره المبتكرة، كما نعلم أن المطبخ هو من أكثر الأماكن حيوية في المنزل، حيث أنه يتم استخدامه لفترات طويلة من كل أفراد الأسرة، لذا يجب علينا الاهتماما بتصميمه وتفاصيله لتوفير الراحة وتلبية احتياجات مستخدمينه طوال الوقت .. 

مع 23 تصميم لمطابخ رائعة نعتقد أنهم الأفضل ستنال إعجابك بالتأكيد..

1. خزانة بأركان منحنية..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك مطبخا على شكل حرف U، فإليك هذا التصميم ليناسبك حيث بدلا من أركان عمودية اختار المصمم أن يضيف لمسة منحنية ليُصبح المطبخ كوحدة متكاملة باللون الأبيض وسطح لامع من الخشب..

2. إضاءة خاصة..

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

ما رأيك في نظام إضاءة خاص لبار أنيق من الرخام يتألق ويضيف لمطبخك لمسة من الجمال والفخامة ..

3. تصميم مشرق..

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

على الطراز الحديث يأتي هذا التصميم المشرق، اللون الأبيض يتصدر المشهد مع لمسات من الأزرق الباهت، عمل المصمم على دمج المطبخ بألوان وتصميم يشبه المنزل ككل، وهذا هو أساس نجاح تصميم المطابخ المفتوحة ..

4. على الطراز الانتقائي..

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN مطبخ
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

يتميز الطراز الانتقائي بدمج أكثر من أسلوب معا بشكل يريح العين ويلفت النظر وينال إعجاب محبي الحداثة والتقليدية، حيث استخدم المصمم أرضية باركيه وخزانات تقليدية ومقاعد بسيطة وحائط المطبخ بتصميم تقليدي .. وخدات اللإضاءة جبت حديثة والأسطح اللامعة عصرية..

5. عنصر محوري..

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

إن كان مطبخك ذو مساحة كبيرة فالحل المثال لاستغلال مساحته هو إضافة جزيرة تتوسط الفراغ وتصنع نقطة محورية تساعد في تنظيم الحركة داخل المطبخ..

6. أبيض ناصع ولمعان وإشراق..

House Shenck Rerh, Rudman Visagie Rudman Visagie مطبخ
Rudman Visagie

Rudman Visagie
Rudman Visagie
Rudman Visagie

استخدام اللون الأبيض في المطابخ قد يُعتقد أنه اختيار غير موفق لصعوبة تنظيفه، ولكن مع تقدم عالم الديكور ظهرت الكثير من الخامات المعالجة ضد الحرارة والأتربة وسهلة التنظيف، لامع ومشرق وناصح هكذا نجد هذا التصميم..

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7. على الطراز المينيمال..

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

يتميز الطراز المينيمال ببساطته وقلة تفاصيله واستخدامه المزج الرائع بين الأبيض والأسود..

8. لمسة ريفية ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أضاف المصمم جدار من الطوب الحراري كلمسة ريفية رائعة ومميزة لشعور بالدفء والحميمية..

9. للإضاءة سحر خاص..

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

توزيع وحدات الإضاءة يحتاج إلى تخطيط ودراسة جيدة لتصنع فارق وتأثير مختلف..

10. مزيج رائع بين التقليدية والحداثة..

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

الحداثة والتقليدية معا لمحبي هذا المزيج الرائع، ألوان حديث وتصميمات لوحدات تخزين تقليدية جعلت من المطبخ امامنا لوحة رائعة..

11.البساطة ..

Extentions and Renovations, DG Construction DG Construction مطبخ
DG Construction

DG Construction
DG Construction
DG Construction

رغم ظهور العديد من الديكورات والتصميمات إلا أن تظل البساطة هي عنوان الجمال ..

12. الإضاءة الطبيعية..

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

تظل الإضاءة الطبيعة هي صاحبة الدور الأساسي في إظهار جمال أي تصميم، إلى جانب دورها للمطابخ لحاجتها لرؤية واضحة وراحة نفسية ليستطيع المستخدمين تمضية الوقت براحة ودون تعب وملل..

13. عدد خزانات لا نهائي..

Simple yet beautiful home in Brettenwood, CA Architects CA Architects مطبخ
CA Architects

CA Architects
CA Architects
CA Architects

عليك باستغلال كل ركن داخل مطبخك لتصميم وحدات تخزين، لحاجتنا الشديدة لذلك، فأكثر ما يجعل مطبخك منظم هو أماكن تخزين مرتبة وسهلة الاستخدام .. كام هو أمامنا عدد كبير من الخزانات إذن مطبخ نضيف وجميل..

14. تخطيط جيد للإضاءة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

دراءة مداخل ومخارج الفراغ يساعدك على تخطيط جيد للإضاءة وتحديد حاجتك لإضافة المزيد من وحدات صناعية والحفاظ على مساحة النوافذ بما يناسب الفراغ..

15. على الطراز الريفي..

House Gover, Environment Response Architecture Environment Response Architecture مطبخ
Environment Response Architecture

Environment Response Architecture
Environment Response Architecture
Environment Response Architecture

أكثر ما يميز الطراز الريفي هو استخدام خامات طبيعية وتوظيفها بشكل مثالي لتلبية احتياجات المستخدمين والحفاظ على الجانب الجمالي للتصميم..

16. شخصية مميزة..

Alterations to existing residence-Bedfordview, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects مطبخ
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

جدار حجري في مدخل المطبخ كافي ليميز شخصية التصميم ويترك بصمتك الخاصة..

17. تباين رائع..

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

اختيار ألوان متباينة يلفت الأنظار ويضيف لمسة جمال رائعة لأي تصميم..

18. نوافذ كبيرة..

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

النوافذ هي عنصر مهم للغاية في أي فراغ وخاصة في المطابخ، فإلى جانب دورها الرئيسي في الإضاءة الطبيعية، لها دور صحي هام في تهوية المطبخ والحفاظ على مرور الهواء النقي إلى داخل الفراغ..

19. لمسة من الأحمر..

LC Interiors, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

اكسر الروتين وأضف لمسة من لون جرئ كالأحمر مثلا كما هو امامك في هذا التصميم..

20. من الخشب الطبيعي..

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors مطبخ ذو قطع مدمجة Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

الخشب وروعته ولمساته المميزة للمطابخ، يظل متربع على عرش مطابخنا واختيارتنا ..

21. معدن لامع..

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

المعادن اللامعة تضيف رونق خاص للتصميم وتجذب العين لتفاصيل مميزة ..

22. الوان قاتمة..

High gloss Dark Mahogany Kitchen , Ergo Designer Kitchens & Cabinetry Ergo Designer Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Black
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry

Ergo Designer Kitchens & Cabinetry
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry
Ergo Designer Kitchens & Cabinetry

في الغالب يميل البعض منا لاستخدام الألوان القاتمة في المطابخ ظنا منهم أنها الاطول عمرا والأكثر نظافة في الاستخدام، هذا لا يمنع الجانب الجمالي الرائع واللمسات الأنيقة لهذه الألوان ، فقط اختر ألوانك المفضلة وعلى ذوقك الخاص..

23. وجبات سريعة ..

Oyster schelles, BHD Interiors BHD Interiors مطبخ
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

البار الأنيق إضافة لمطبخك بالتأكيد فهو بعيدا عن لمسته الديكورية الرائعة، إلى أنه وسيلة لجمع أفراد العائلة في وجبة سرية وتمضية الوقت داخل المطبخ في جو عائلي حميمي رائع..

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