23 تصميم لمطابخ رائعة هم الأفضل..

هوميفاي دائما وأبدا تبحث لك عن كل ما هو جديد وحديث في عالم الديكور، اليوم سنتحدث قليلا عن المطبخ وتصميماته وأنماطه وأفكاره المبتكرة، كما نعلم أن المطبخ هو من أكثر الأماكن حيوية في المنزل، حيث أنه يتم استخدامه لفترات طويلة من كل أفراد الأسرة، لذا يجب علينا الاهتماما بتصميمه وتفاصيله لتوفير الراحة وتلبية احتياجات مستخدمينه طوال الوقت ..
مع 23 تصميم لمطابخ رائعة نعتقد أنهم الأفضل ستنال إعجابك بالتأكيد..
إن كنت تمتلك مطبخا على شكل حرف U، فإليك هذا التصميم ليناسبك حيث بدلا من أركان عمودية اختار المصمم أن يضيف لمسة منحنية ليُصبح المطبخ كوحدة متكاملة باللون الأبيض وسطح لامع من الخشب..
ما رأيك في نظام إضاءة خاص لبار أنيق من الرخام يتألق ويضيف لمطبخك لمسة من الجمال والفخامة ..
على الطراز الحديث يأتي هذا التصميم المشرق، اللون الأبيض يتصدر المشهد مع لمسات من الأزرق الباهت، عمل المصمم على دمج المطبخ بألوان وتصميم يشبه المنزل ككل، وهذا هو أساس نجاح تصميم المطابخ المفتوحة ..
يتميز الطراز الانتقائي بدمج أكثر من أسلوب معا بشكل يريح العين ويلفت النظر وينال إعجاب محبي الحداثة والتقليدية، حيث استخدم المصمم أرضية باركيه وخزانات تقليدية ومقاعد بسيطة وحائط المطبخ بتصميم تقليدي .. وخدات اللإضاءة جبت حديثة والأسطح اللامعة عصرية..
إن كان مطبخك ذو مساحة كبيرة فالحل المثال لاستغلال مساحته هو إضافة جزيرة تتوسط الفراغ وتصنع نقطة محورية تساعد في تنظيم الحركة داخل المطبخ..
استخدام اللون الأبيض في المطابخ قد يُعتقد أنه اختيار غير موفق لصعوبة تنظيفه، ولكن مع تقدم عالم الديكور ظهرت الكثير من الخامات المعالجة ضد الحرارة والأتربة وسهلة التنظيف، لامع ومشرق وناصح هكذا نجد هذا التصميم..
يتميز الطراز المينيمال ببساطته وقلة تفاصيله واستخدامه المزج الرائع بين الأبيض والأسود..
أضاف المصمم جدار من الطوب الحراري كلمسة ريفية رائعة ومميزة لشعور بالدفء والحميمية..
توزيع وحدات الإضاءة يحتاج إلى تخطيط ودراسة جيدة لتصنع فارق وتأثير مختلف..
الحداثة والتقليدية معا لمحبي هذا المزيج الرائع، ألوان حديث وتصميمات لوحدات تخزين تقليدية جعلت من المطبخ امامنا لوحة رائعة..
رغم ظهور العديد من الديكورات والتصميمات إلا أن تظل البساطة هي عنوان الجمال ..
تظل الإضاءة الطبيعة هي صاحبة الدور الأساسي في إظهار جمال أي تصميم، إلى جانب دورها للمطابخ لحاجتها لرؤية واضحة وراحة نفسية ليستطيع المستخدمين تمضية الوقت براحة ودون تعب وملل..
عليك باستغلال كل ركن داخل مطبخك لتصميم وحدات تخزين، لحاجتنا الشديدة لذلك، فأكثر ما يجعل مطبخك منظم هو أماكن تخزين مرتبة وسهلة الاستخدام .. كام هو أمامنا عدد كبير من الخزانات إذن مطبخ نضيف وجميل..
دراءة مداخل ومخارج الفراغ يساعدك على تخطيط جيد للإضاءة وتحديد حاجتك لإضافة المزيد من وحدات صناعية والحفاظ على مساحة النوافذ بما يناسب الفراغ..
أكثر ما يميز الطراز الريفي هو استخدام خامات طبيعية وتوظيفها بشكل مثالي لتلبية احتياجات المستخدمين والحفاظ على الجانب الجمالي للتصميم..
جدار حجري في مدخل المطبخ كافي ليميز شخصية التصميم ويترك بصمتك الخاصة..
اختيار ألوان متباينة يلفت الأنظار ويضيف لمسة جمال رائعة لأي تصميم..
النوافذ هي عنصر مهم للغاية في أي فراغ وخاصة في المطابخ، فإلى جانب دورها الرئيسي في الإضاءة الطبيعية، لها دور صحي هام في تهوية المطبخ والحفاظ على مرور الهواء النقي إلى داخل الفراغ..
اكسر الروتين وأضف لمسة من لون جرئ كالأحمر مثلا كما هو امامك في هذا التصميم..
الخشب وروعته ولمساته المميزة للمطابخ، يظل متربع على عرش مطابخنا واختيارتنا ..
المعادن اللامعة تضيف رونق خاص للتصميم وتجذب العين لتفاصيل مميزة ..
في الغالب يميل البعض منا لاستخدام الألوان القاتمة في المطابخ ظنا منهم أنها الاطول عمرا والأكثر نظافة في الاستخدام، هذا لا يمنع الجانب الجمالي الرائع واللمسات الأنيقة لهذه الألوان ، فقط اختر ألوانك المفضلة وعلى ذوقك الخاص..
البار الأنيق إضافة لمطبخك بالتأكيد فهو بعيدا عن لمسته الديكورية الرائعة، إلى أنه وسيلة لجمع أفراد العائلة في وجبة سرية وتمضية الوقت داخل المطبخ في جو عائلي حميمي رائع..
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