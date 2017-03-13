20 تصميم رائع لصالات مدخل مرحبة

تعد صالة مدخل بيتك هي أهم بؤرة في البيت فهى أول شئ يراه ضيوفك عند دخول بيتك، وأول مكان يقابلك عند الدخول بعد يوم شاق، أو عند دخولك بعد التسوق تحمل الكثير من الأشياء. فيجب أن تكون صالة المدخل مجهزة بشكل مرحب، مريح وأنيق ويعبر عنك وعن شخصية بيتك.

صالة المدخل تأتي بالكثير من الأشكال والمساحات فقد تكون كبيرة أو ضيقة، قد تكون مستطيلة أو مربعة، قد يصلها الضوء الطبيعي أو قد تكون مظلمة، لذلك من المهم أن نراعي الإختلافات للحصول على صالة بأفضل الإمكانيات وأكثرهم راحة وأناقة.

اليوم سنعرض لكم أمثلة لصالات مداخل

مختلفة لنتعلم منها سوياً كيفية الحصول على أفضل الصالات.