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20 تصميم رائع لصالات مدخل مرحبة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعد صالة مدخل بيتك هي أهم بؤرة في البيت فهى أول  شئ يراه ضيوفك عند دخول بيتك، وأول مكان يقابلك عند الدخول بعد يوم شاق، أو عند دخولك بعد التسوق تحمل الكثير من الأشياء. فيجب أن تكون صالة المدخل مجهزة بشكل مرحب، مريح وأنيق ويعبر عنك وعن شخصية بيتك.

صالة المدخل تأتي بالكثير من الأشكال والمساحات فقد تكون كبيرة أو ضيقة، قد تكون مستطيلة أو مربعة، قد يصلها الضوء الطبيعي أو قد تكون مظلمة، لذلك من المهم أن نراعي الإختلافات للحصول على صالة بأفضل الإمكانيات وأكثرهم راحة وأناقة.

اليوم سنعرض لكم أمثلة لصالات مداخل

 مختلفة لنتعلم منها سوياً كيفية الحصول على أفضل الصالات.

1.​إحرص على توزيع الإضاءة بشكل جيد في صالة المدخل فالصالة المضاءة تعطي إنطباع مرحب

Private Villa, Surrey, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Keir Townsend Ltd.

Private Villa, Surrey

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

2.لايوجد ما يعطي شخصية لمدخل بيتك مثل الأرضية المميزة في مدخل بيتك

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors, Vogue Kitchens Vogue Kitchens الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vogue Kitchens

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors

Vogue Kitchens
Vogue Kitchens
Vogue Kitchens

3.​العناصر النباتية تشارك في خلق إنتعاش وحيوية في صالة المدخل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

4.​إحرص على وجود علاقات بالقرب من الباب لوضع المعاطف والحقائب وغيره

Wharf Road, Islington, Patience Designs Studio Ltd Patience Designs Studio Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Patience Designs Studio Ltd

Wharf Road, Islington

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

5.​المرآة هي أهم عنصر في المدخل فبالإضافة لأناقتها، فهي تساعدنا في الحصول على مظهر أنيق وثقة بالنفس قبل الخروج من المنزل

Make every room a new adventure....., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Graeme Fuller Design Ltd

Make every room a new adventure… ..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

6.​يجب الحرص على فصل الحركة في المساحات المفتوحة لتجنب عمل إزدحام وإختناق في المدخل

Impressive Entrance Hall homify الممر الحديث، المدخل و الدرج White entrance,hall,hallway,gallery,landing,stairs
homify

Impressive Entrance Hall

homify
homify
homify

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7.​يمكنك أيضاً طلاء جزء من الحائط في صالة المدخل بدهان السبورة وكتابة رسائل مرحبة لضيوفك

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

8.​للمسة شبابية في المدخل يمكنك إضافة خطوط أنيقة وألوان جريئة باستخدام عناصر ذات تصميم مبتكر مع خلق تجانس وتباين في الألوان

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

9.​ضع بعض العناصر الديكورية المتجانسة في الشكل والإرتفاع والملمس سوياً

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

10.مثال آخر يعطيك إنطباع عن توزيع الاكسسوارات والمقتنيات على الكونسو بشكل مختلف

ENTRADA, Conexo. Conexo. راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب متين Grey
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

11.​على طراز مختلف، أنظر للتوازن في توزيع العناصر على الكونسول

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Sidetable LuxDeco Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Black sidetable,hallway,sideboard,console tabe
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Sidetable

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

12.​أما هذا الكونسول فيأخذ طراز مودرن وتفاصيل ديكورية مدهشة مع عناصر أقل عليه

ENTRADA, Conexo. Conexo. الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب متين Beige
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

13.​يمكنك إضافة بعض السلال في الأسفل لوضع أي عناصر غريبة والذي سيساعدك على القضاء على أية فوضى

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign Corridor, hallway & stairsLighting
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

14.​تصميم آخر لمدخل مينمال باستخدام كونسول بسيط ومعلق مع وجود أدراج عملية وأنيقة

Neubau Einfamilienhaus mit Garage in Erkelenz, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

15.​في الصالات الكبيرة وخاصة في المنازل ذات الطراز الكلاسيكي فإن وجود طاولة مستديرة في المنتصف يضيف الكثير من الأناقة والرونق بالإضافة لكونها عملية أيضاً

ENTRADA, Conexo. Conexo. الممر الحديث، المدخل و الدرج فلز White
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

16.​هنا تم تصميم أرفف مدمجة في الحائط مع إضاءات ساحرة لمدخل مينمال مبهر

Hall de entrada, Home, Living e Gourmet, Andréa Carvalho Arquitetos Associados Andréa Carvalho Arquitetos Associados قبو النبيذ
Andréa Carvalho Arquitetos Associados

Andréa Carvalho Arquitetos Associados
Andréa Carvalho Arquitetos Associados
Andréa Carvalho Arquitetos Associados

17.​سجادة المدخل لها دور فعال في خلق جو مرحب بضيوفك، فمن لا يجب المشلا على السجادة الحمراء

Franklin Carmine Hall Runner Roger Oates Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Roger Oates Design

Franklin Carmine Hall Runner

Roger Oates Design
Roger Oates Design
Roger Oates Design

18.​إحرص على وجود تناسب في التوزيع، فصالة المدخل الصغيرة تستلزم وجود بعض العناصر الصغيرة لتزينها لتظهر بشكل أكبر

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

19.​إذا كان لديك مساحة كافية فإحرص على وضع كرسي أو بنش بالقرب من المدخل

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

20.أو إضافة ركن أنيق من شأنه أن يضيف رونق وجمال على منزلك كما أنه عملي بالقرب من المدخل

Lavander Luxe, Design Intervention Design Intervention الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

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